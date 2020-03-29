EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Здоров'я
  4110  66
Все про:Китай (551) маска (50) Тимошенко_Кирило (25)

 Маски, респіратори, захисні костюми - в Україні приземлився літак із Китаю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В аеропорту "Бориспіль" приземлився літак із гуманітарним вантажем із Китаю. Він доставив засоби захисту для лікарів, військовослужбовців і поліцейських. Наступного тижня будуть ще два літаки.

Про це повідомив у фейсбуці заступник керівника Офісу президента України, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"300 тис. респіраторів, 35 тис. костюмів захисту, 1,8 млн звичайних медичних масок та інші засоби захисту. Зараз цей вантаж їде на логістичний склад і вже в обід виїжджає в кожен регіон України", - написав він.

Читайте також: Маски вже з'явилися в аптеках: дефіциту найближчим часом не буде, - головний санлікар Ляшко

За словами Тимошенка, цей літак вночі вилітає в Китай за наступним вантажем.

"З вівторка у нас будуть два додаткові літаки. Це допоможе аптечним мережам швидко наповнити ринок дешевими масками та іншими засобами захисту. Також уночі очікуємо 100 тис ПЛР-тестів окремою доставкою", - додав Тимошенко.

Маски, респіратори, захисні костюми - в Україні приземлився літак із Китаю 01
Маски, респіратори, захисні костюми - в Україні приземлився літак із Китаю 02
Маски, респіратори, захисні костюми - в Україні приземлився літак із Китаю 03
Маски, респіратори, захисні костюми - в Україні приземлився літак із Китаю 04
Маски, респіратори, захисні костюми - в Україні приземлився літак із Китаю 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185157
 
   
 Топ коментарі
 
О! Вєрнулісь наші масачкі! Но уже нє про трі капєкі, а по йєвродоляру штука
 показати весь коментар
 
на всю страну не хватит, все оставят в киеве, там крушавельской мрази полно
 показати весь коментар
 
БОльшую часть снова разворуют на частные аптеки и клиники...Ка и предыдущую партию.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
О! Вєрнулісь наші масачкі! Но уже нє про трі капєкі, а по йєвродоляру штука
 показати весь коментар
 
 
Радуцкий с подлой радостью потирает свои грязные ручёнки
 показати весь коментар
 
 
"Ми єта здєлалі,
вєрнулі маскі бєлиє,
ти вирус, **** клятия,
гарі же ти аду..

Ми сволачі нєщясниє,
прадажниє, блахастиє,
тюрма за намі плакала
І бил би нам канєц,
і піз....ц".

Но ми вірнулі маскі бєлия.
Для віруса проклятаго
І будет нам халва,
а не канец і піз....ц! Маски, респираторы, защитные костюмы, - в Украине приземлился самолет из Китая - Цензор.НЕТ 2044
 показати весь коментар
 
 
От этого гриппа никто не захныкал
Во время весенних и зимних каникул.
 показати весь коментар
 
 
на всю страну не хватит, все оставят в киеве, там крушавельской мрази полно
 показати весь коментар
 
 
это жизненная необходимость а то останемся без руководителей кормильцев, и дня без них не проживем.
 показати весь коментар
 
 
Тут деякі благодійники дарят швидкі допомоги на мільйони...
а з країни виймають мільярди
 показати весь коментар
 
 
за тесты уже молчок, а те которые недостоверно определяют вернули назад этим бортом?
 показати весь коментар
 
 
Зате переліт, додана вартість на папері, повернення ПДВ... Хтось заробив на Мерседес. І тих "хтось" - декілька. Але зебіли раді. Вони напишуть, що епоха бідності закінчилася для ще двох-трьох.
 показати весь коментар
 
Маски из Китая, респираторы из Китая, ИВЛ из Китая... Может хоть производство гробов сами наладить успеем? Маски, респираторы, защитные костюмы, - в Украине приземлился самолет из Китая - Цензор.НЕТ 7857
 показати весь коментар
 
 
БОльшую часть снова разворуют на частные аптеки и клиники...Ка и предыдущую партию.
 показати весь коментар
 
 
Навряд. Наші-якісні були.А везуть фуфло китайське.
 показати весь коментар
 
 
Країна яка робила літаки та ракети не може робить медичні маски.
Щось мені здається,що якийсь мародер на их заробляє.
 показати весь коментар
 
 
Ну,что касается масок,то думается,при желании ими уже затарились многие,так как сейчас их шьют в избытке,разного качества и цены.
 показати весь коментар
 
б*же, да на ДПЮ(в Украине) шили по заданию - я такую толстую пошил шо вирус сам бы убегал от меня. Ватно-марлевку то.
 показати весь коментар
 
Рекомендуют шить из плотных футболок,в несколько слоев. PS Собирались сделать год,обязательно с шашлыками,но теперь уже все отменили.
 показати весь коментар
 
да это не защищает от вируса - вон в Китае даже "линчевали" тех кто без намордника то(он тупо немного защищает если чел болен, а вот болен ли - х.з.)
 показати весь коментар
 
Знаю,я сам это писал,но меня обвинили в паникерстве.Выше я имел ввиду парня,которому скоро исполнится год,как ушел в мир иной.
 показати весь коментар
 
Встроенные фильтры. Постэволюция: начало.
 показати весь коментар
 
 
_Маски - чмо! Так, сугубо для самоуспокоения. На самом деле рулят полнолицевые респираторы и противогазы.
 показати весь коментар
 
 
Я одел противогаз и зашел в комнату -жена чуть в обморок не упала!
 показати весь коментар
 
 
я тупое быдло, не знаю шо значит слово "calm"
да и хусим, как говорил адмирал Ямамото(погиб в результате диверсии)
 показати весь коментар
 
Особа с такой же фамилией когда-то тоже встречала самолеты с бесполезным Тамифлю...
 показати весь коментар
 
"Однак у деяких випадках (особливо агресивний вірус грипу, ослаблений імунітет) ГРВІ не обмежується нежитем та головним болем. Коли у людини хвороба набуває тяжкого перебігу, виникає необхідність застосування противірусних препаратів, одним із яких і є Таміфлю."

А почитати інструкцію нє? Чукча пісатєль.
 показати весь коментар
 
До чого тут рекламна для лохів інструкція? Усі противірусні препарати - розводняк, у тому числі і Таміфлю. Читайте інструкції, нечукча, і будбте здорові...
 показати весь коментар
 
 
Це і є з офіційної інструкції Таміфлю. Погугли.
 показати весь коментар
 
Вот так радужно??? А шо ж в Одессе главврач после госпитализации больного велел ему закупить маски и костюмы для персонала???
Вова-клоун, этот выкидыш петросяна, он, вообще-то, в курсе хотя бы чего-нибудь???
 показати весь коментар
 
 
Цікаво,а куди діваються маски українських виробників ?
Ще цікавіше,чому уряд і АМКУ стурбований і розслідує підвищення цін на продукти (на 10-30 %), а 10-кратне (1000% !!!) подорожчання масок і респіраторів нікого не турбує ?
 показати весь коментар
 
 
у нас народ уже сам маски шьет и продает возле рынка по 20 грн
 показати весь коментар
 
За морем телушка-полушка,да рупь -перевоз.Кормим Китай ,а свох швей -надомниц на голодный паёк посадили.Американцы переходят на многоразовые.
 показати весь коментар
 
свои дороже шьют,им или $ за маску,или я лучше телевизор посмотрю
 показати весь коментар
 
наконец то и моя посылка с алиэкспресс прилетела,трек отображается,что доставлена на ММПО Маски, респіратори, захисні костюми - в Україні приземлився літак із Китаю - Цензор.НЕТ 5965
 показати весь коментар
 
у Меня пока две застряли , осталось 25 дней
 показати весь коментар
 
так важко зробити тканину і пошити з неї засоби захисту але це не метод
 показати весь коментар
 
 
у нас народ уже шьет и продает возле рынка
 показати весь коментар
 
РИА Новости. За последние сутки в России зарегистрировано 270 случаев коронавирусной инфекции в 26 регионах, общее число заболевших в стране составляет 1 534, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.
 показати весь коментар
 
Еще Лермонтов говорил что они не моются
 показати весь коментар
 
В Москве зафиксировали более тысячи случаев заражения коронавирусом
 показати весь коментар
 
Все тесты на коронавирус в Украину поставляются через фирмы-прокладки, как и было при Яныке. Некоторые из них контролирует Радуцкий, некоторые - Емец.
Торговля на крови, которую мучительно искали при Порохе наконец осуществилась. Vitaly Rojdaev
 показати весь коментар
 
Маска защищает окружающих от носящего её и не защищает самого носящего.
Респиратор защищает носящего его и не защищает окружающих от выдыхаемого носящим воздуха через клапан.
Все должны быть в масках или все должны быть в респираторах.
Если вперемежку, то толку мало.
 показати весь коментар
 
маска накопитель вирусов и ты заносишь вирус в свой дом
 показати весь коментар
 
Конечно. Вышел - одел. Сделал дела. Снял, спрятал в пакетик, выбросил в мусорных ящик - зашёл.
 показати весь коментар
 
В Индии он утверждают что врачи разносчики вируса
 показати весь коментар
 
Літак пасажирський. Значить груза там не так і багато. Чому транспортні літаки туди влада не відправляє ? В транспортний літак набагато більше можна загрузити грузу , Україна ж потребує негайно...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоЗдоров'я
 
 
 
 
 
 вгору