 Маски, респіратори, захисні костюми - в Україні приземлився літак із Китаю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомив у фейсбуці заступник керівника Офісу президента України, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"300 тис. респіраторів, 35 тис. костюмів захисту, 1,8 млн звичайних медичних масок та інші засоби захисту. Зараз цей вантаж їде на логістичний склад і вже в обід виїжджає в кожен регіон України", - написав він.
За словами Тимошенка, цей літак вночі вилітає в Китай за наступним вантажем.
"З вівторка у нас будуть два додаткові літаки. Це допоможе аптечним мережам швидко наповнити ринок дешевими масками та іншими засобами захисту. Також уночі очікуємо 100 тис ПЛР-тестів окремою доставкою", - додав Тимошенко.
вєрнулі маскі бєлиє,
ти вирус, **** клятия,
гарі же ти аду..
Ми сволачі нєщясниє,
прадажниє, блахастиє,
тюрма за намі плакала
І бил би нам канєц,
і піз....ц".
Но ми вірнулі маскі бєлия.
Для віруса проклятаго
І будет нам халва,
а не канец і піз....ц!
Во время весенних и зимних каникул.
а з країни виймають мільярди
Щось мені здається,що якийсь мародер на их заробляє.
Ємець і скандали. Як Україна п'ять тижнів нічого не купувала проти коронавірусу
да и хусим, как говорил адмирал Ямамото(погиб в результате диверсии)
А почитати інструкцію нє? Чукча пісатєль.
Вова-клоун, этот выкидыш петросяна, он, вообще-то, в курсе хотя бы чего-нибудь???
Ще цікавіше,чому уряд і АМКУ стурбований і розслідує підвищення цін на продукти (на 10-30 %), а 10-кратне (1000% !!!) подорожчання масок і респіраторів нікого не турбує ?
Торговля на крови, которую мучительно искали при Порохе наконец осуществилась. Vitaly Rojdaev
Респиратор защищает носящего его и не защищает окружающих от выдыхаемого носящим воздуха через клапан.
Все должны быть в масках или все должны быть в респираторах.
Если вперемежку, то толку мало.