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 За час карантину рівень злочинності знизився на 30%, - Аваков. ВIДЕО

Рівень злочинності за всіма статтями знизився на 30%, проте активізувалися шахраї.

Про це міністр внутрішніх справ України Арсеній Аваков сказав в ефірі програми "Головна тема", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

"Ми дуже активно намагаємось реагувати на всі фейки. Наприклад, нещодавно була ситуація, коли розсилались смс-повідомлення про те, що ніби-то якась фірма мала ходити  квартирами і дезинфікувати приміщення. Поліція це відслідковувала. Відсилали смс-повідомлення з попередженням, що це шахраї. Але такі злочини – не системні", - сказав Арсен Аваков.

Міністр внутрішніх справ додав, що найбільший злочин, який зараз є – це порушення режиму карантину.

"Люди наражають на небезпеку не лише себе, але й своїх рідних і оточуючих. Поки нам не потрібен надзвичайний стан чи комендантська година, але карантин повинен бути максимально повним. Я хочу подякувати всім, хто дотримується карантинного режиму. Якщо доведеться ввести комендантську годину, як це вже зробили у низці європейських країн, то доведеться вводити й надзвичайний стан", - сказав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185127
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилоиды, а что ублюдок Аваков делает у вас в команде?
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Трясця ім. Босха@UkrPereiro 1 ч

1. В Тернопольской области, где вспышка коронавируса, обеспечение госпиталя на себя взяли меценаты и волонтёры.
2. АП купили себе новый Медседес за 3 мнл.

Две новости, комбинация которых, вызывает ненависть к государству.
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За час карантину рівень злочинності знизився на 30%, - Аваков - Цензор.НЕТ 6820шо и даже на порошенка? ведь он тоже не уволил....
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Главный преступник страны Ахметов - хотелось бы верить, что он сократил свою активность на 30 %, вместе с подельниками (например, по Роттердаму).
Если бы у Авакова хватило яиц национализировать нечестно нажитые капиталы Ахметова,
он бы мог примерять кресло на Банковой.
Ахметов давно нарывается: разжигание войны, посягательство на территориальную целостность, демонстративная скупка самой дорогой недвижимости в Европе, отказ платить по обязательствам (ДТЭК объвляет внутренний дефолт), требование закрыть украинские АЭС, производящие самую дешёвую электроэнергию, требование убрать зарубежных поставщиков электричества с украинскоо рынка - а не доккуя ли во время войны и эпидемии ?
Кучма нагулял внебрачного сынка, а воспитаним не занимался. Пора отвечать.
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Бизнес "домушников" упал на дно, отсюда и показатели...
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