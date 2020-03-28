 За час карантину рівень злочинності знизився на 30%, - Аваков. ВIДЕО

Про це міністр внутрішніх справ України Арсеній Аваков сказав в ефірі програми "Головна тема", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

"Ми дуже активно намагаємось реагувати на всі фейки. Наприклад, нещодавно була ситуація, коли розсилались смс-повідомлення про те, що ніби-то якась фірма мала ходити квартирами і дезинфікувати приміщення. Поліція це відслідковувала. Відсилали смс-повідомлення з попередженням, що це шахраї. Але такі злочини – не системні", - сказав Арсен Аваков.

Міністр внутрішніх справ додав, що найбільший злочин, який зараз є – це порушення режиму карантину.

"Люди наражають на небезпеку не лише себе, але й своїх рідних і оточуючих. Поки нам не потрібен надзвичайний стан чи комендантська година, але карантин повинен бути максимально повним. Я хочу подякувати всім, хто дотримується карантинного режиму. Якщо доведеться ввести комендантську годину, як це вже зробили у низці європейських країн, то доведеться вводити й надзвичайний стан", - сказав він.

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