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Все про:Івано-Франківськ (149) карантин (1437) Марцінків (18) COVID-19 (2329) коронавірус (982)

 13 пацієнтів у Івано-Франківську отримали позитивний результат експрес-тестів на Covid-19, 6 із них у реанімації, - мер Марцінків. ВIДЕО

В Івано-Франківську серед хворих Covid-19 є двоє медичних працівників.

Про це у відеозверненні повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, серед хворих (на Covid-19. - Ред.) є два медичні працівники, зокрема  з обласного перинатального центру", - зазначив Марцінків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Івано-Франківську піку захворювань на коронавірус варто чекати в квітні, - мер Марцінків

Крім того, за його словами, в лікарнях міста експрес-тести на Covid-19 дали позитивний результат в 13 випадках. Тобто, 13 пацієнтів з пневмоніями зараз очікують лабораторного підтвердження на коронавірусну інфекцію. З них 6 пацієнтів - у реанімації.

Зараз, як сказав мер, в двох івано-франківських лікарнях перебувають 98 пацієнтів з пневмоніями різної форми тяжкості, одна вагітна в міському пологовому центрі і 26 дітей в дитячій лікарні.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, станом на ранок 28 березня на Прикарпатті коронавірус лабораторно підтвердили в 28 випадках, з них три випадки - летальні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185106
 
 
 Топ коментарі
 
Не манипулируйте цифрами. Откуда вы знаете, что только 13? 13 проверили, а скольких не проверили? У нас проверяют, в основном тех, кто уже почти концы отдает.
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Медики при цій пандемії у групі ризику. Що влада для них зробила?
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он никому ничего не должен... ну, почти никому... немножко бене...
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13 болеют, из них 6 в реанимации... не очень оптимистичная статистика
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Не манипулируйте цифрами. Откуда вы знаете, что только 13? 13 проверили, а скольких не проверили? У нас проверяют, в основном тех, кто уже почти концы отдает.
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Они потому и в реанимации...что раньше никто ничего не проверил...
Врачи лечили орви...и заразились сами...
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зате в мера писок дуже задоволений, вже розписали мабуть кому піде бабло
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якщо ти його не знаєш закрий їбало долбойоб
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Медики при цій пандемії у групі ризику. Що влада для них зробила?
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он никому ничего не должен... ну, почти никому... немножко бене...
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а яка влада хоч щось робила для медиків?
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влада для медиків зробила головне: вчасно перед карантином продала лікарський захисний одяг, перчатки, окуляри, маски .
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Это не радует. Но по-другому никак. Законы природы - не УК, не проигнорируешь. 13 пациентов в Ивано-Франковске получили положительный результат экспресс-тестов на Covid-19, 6 из них в реанимации, - мэр Марцинкив - Цензор.НЕТ 3107
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От этого гриппа никто не захныкал
Во время весенних и зимних каникул.
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Спасибо всем соотечественникам что не бросили Страну в трудную минуту и до сих пор продолжаете возвращаться из за границы.
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нет радость, и жду публикацию о том как вирус попал в Страну, тогда посмотрим в чем сарказм.
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Он уже давно попал. Среди тех, кто приехал в последние дни есть от силы 10,ну пускай 50 носителей коронавируса. В Украине таковых сейчас намного больше - официальных и не только. Официальные цифры можно смело умножать на 10.
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подонки прове неяют на вирус только когда температура 38 И выше а власть не привезла обещаного миллиона тестов -где то по дороге затерялись
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они привезли с небольшой погрешностью, в прессе найдете статью.
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главное нюх постоянно проверять , потерял нюх - у тебя корона
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Расклад таков.как только количество больных превысит апараты ивл начнется страшный мор
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Вполне может быть.Американцы уже выделили пускай и не большую сумму Украине на борьбу с коронавирусом. Но не лаптеногим. Тем придется порвать скрепы и дезинфицировать руки боярой. А если заболеют - удобрять расейскую земелюшку.
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Дональд Трамп изучает возможность введения карантина в Нью-Йорке.
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австрийцы на горнолыжный курорт подают в суд за распространение covid19 , а у нас никто на буковель не хочет подать в суд? закрылись ведь только на прошлой неделе и то со скрипом...
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П...ц, новини пішли, як з лінії фронту в 14-му...
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Вернулся в страну ну посиди ты 14 дней дома! Не нужно отмечать приезд и шастать по гостям!
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Ученые университета Гонконга установили, что коронавирус остается высокостабильным в течение длительного периода времени при температуре, начиная от 4°C. При комнатной температуре он может выжить на высоких уровнях в течение семи дней, если его не лечить, но будет ликвидирован через 14 дней.
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В докладе также говорится о том, что инфекционный вирус не может быть обнаружен после 30-минутной обработки при температуре 56°C или пятиминутной обработки при 70°C.
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Результаты исследования Алекса Чина и его коллег из университета Гонконга, обнародованные на медицинском ресурсе medRxiv, в частности, показали, что вирус может находиться на внешней поверхности медицинских масок до семи дней и призвали к их обязательной обработке. Для дезинфекции учеными рекомендуются любые хлорсодержащие вещества.
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Я стекломоем руки мою , лапти за это меня убьют
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Тоже такая мысль сперва была, но потом я понял, что в стекломое аж никак нет 60+% спирта, пускай и метанола. Поэтому достал 2 литра этилового спирта и сделал 70% спиртовой антисептик.
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Сколько там % спирта? Нужно не меньше 60%. Если так - то сойдет.
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до 72 % или можна денатурат 92% и он дешевый 15 грн пол литра ,у меня есть и он
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Денатурат самогоном воняет и там 0,5% Денатурирующие вещество
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теперь понятно как распространяется корона , там где теплеет она появляется
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Впевнена що ми скоро поб'ємо всі рекорди Італії та Китаю: Лікар з Кам'янець-Подільського району про ситуацію з коронавірусом
У Кам'янець-Подільському районі сімейний лікар зробила звернення до мешканців.

Пост відчаю. буду вдячна за поширення.
Знаєте в чому проблема нашого суспільства? В корупції, бюрократії і просто в людській тупості...наші чиновники , олігархи , які роками обкрадали Україну , крали гроші на держзакупках, ремонтах лікарень, закупівлях обладнаннях , платили мізер медпрацівникам надіялись , що в разі чого будуть лікуватися за кордоном , але не так склалося , як гадалося, нікому вони зараз там за кордоном нафіг не треба, а в нас немає того рівня медичного забезпечення , яке повинно бути, щоб рятувати людей. Олігархи панічно закуповують собі апарати штучної вентиляції легень , ховають в своїх гаражах та просто очікують..
Медичні працівники беззахисні , в них немає навіть звичайних засобів індивідуального захисту, то про що можна тоді говорити, коли первинку посилають на «передову» до людей з підозрою без жодного захисту, а потім самі ж лікарі первинки будуть факторами передачі інфекції . Чому не можна створити спеціальну інфекційну бригаду в повній амуніції , щоб та реагувала і виявляла такі випадки?
Тести...а точніше їх відсутність...без коментарів
З власного досвіду зрозуміла, що якщо самі люди не згрупуються і не почнуть допомагати , то нічого не зрушиться з місця. За власні кошти через знайомих пацієнтів вдалося закупити хоч якісь распіратори ,зараз маємо 10 , це на 8 мед/працівників моєї амбулаторії та дві пари окуляр ...мізер? Так. Але вже хоч не ті пародії на маски (двошаровий шар марлі, яка просвітляється)Я не можу мовчати ...мені страшно те що нас очікує... впевнена що ми скоро поб'ємо всі рекорди Італії та Китаю разом взяті... просто справа часу, хай мене звільнять, якщо моєму начальству не сподобається те що я пишу , і я краще буду сидіти вдома на карантині і не буду наражати на небезпеку своїх рідних , але так просто не можна ...це не по людськи...
Люди , які мають можливість сидіти на карантині, користуйтеся цією можливістю не шляйтесь по місту просто так ...зараз всі дуже переживають , що скасували маршрутки пишуть пости в інтернеті з обуренням ...а по факту як питаєш що за важлива та робота на яку вони так спішать то виявляються що найбільш невдоволені жінки в декреті, перукарі , флористи і тп ..
ЛЮДИ СИДІТЬ ВДОМА НА КАРАНТИНІ, бережіть себе та своїх близьких!!!! - йдеться у повідомленні.
https://live-kp.com/novini-mista/4862-vpevnena-shcho-mi-skoro-pob-emo-vsi-rekordi-italiji-ta-kitayu-likar-z-kam-yantsya-podilskogo-pro-situatsiyu-z-koronavirusom.html
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