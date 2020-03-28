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 Ворог застосував 120-мм міномети в районі Старомихайлівки - ЗСУ відповіли з БМП-2. ВIДЕО

Сьогодні, 28 березня, російсько-окупаційні війська вкотре здійснили обстріл позицій українських захисників із застосуванням озброєння, яке, згідно Мінських домовленостей, має бути відведено на відстань понад 15 км від лінії розмежування.

Про це інформує пресцентр штабу ООС, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Скориставшись відсутністю патрулів спостережної місії ОБСЄ поблизу лінії розмежування, ворог відкрив вогонь по наших опорних пунктах. З шостої години ранку збройні формування РФ із району поблизу населеного пункту Старомихайлівка випустили 18 мін із міномета калібру 120 мм по українських захисниках. Злочинні дії окупантів було зафіксовано на відео.

Підрозділи зі складу операції Об'єднаних сил дали збройним формуванням Російської Федерації жорстку відповідь з озброєння БМП-2. Втрати противника уточнюються.

Ворог застосував 120-мм міномети в районі Старомихайлівки - ЗСУ відповіли з БМП-2 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185058
 
   
 Топ коментарі
 
смерчами и ураганами нужно отвечать что бы больше желания даже к миномету подходить не было
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Враг применил 120-мм минометы под Старомихайловкой: ВСУ ответили из БМП-2 - Цензор.НЕТ 3677
Ну когда же до них дойдёт, что нужно просто перестать стрелять?
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смерчами и ураганами нужно отвечать что бы больше желания даже к миномету подходить не было
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таки да. ответка 30 миллиметрами против 120 мм за пределами дальности как то больше для отчётности выглядит .
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Враг применил 120-мм минометы под Старомихайловкой: ВСУ ответили из БМП-2 - Цензор.НЕТ 3677
Ну когда же до них дойдёт, что нужно просто перестать стрелять?
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Hellis

@13Hellis_13



а знают ли избиратели Зеленского, что его команда:
1. считает людей старше 65 лет "трупами", которых не надо лечить (это ваши родители и бабушки, дедушки)
2. а Ермак, пособник рыгов и р&сни, оправляет в ОРДЛО 50 тыс. масок для боевиков, которые убивают ваших близких
Или им пофиг?
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Да уж...трудно назвать этот ответ адекватным...120 мм...и 30 мм...а может вообще из пулемета 7.62 отвечали??
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Ваш Петя с Витей Катафалком все боеприпасы на складах профукал и если на каждый обстрел отвечать зеркально, то те жалкие остатки, что Петро не успел профукать, быстро закончатся,а производства и закупки новых боеприпасов нет.
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Зебилушка ты себе в портки давно заглядывал?? Загляни...там Петя с Витей насрали...
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***** привет передавай, корчится уже бедняга
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А вот ответ от зельца, избранного наряду с "ОП за жидів" большинством украинского населения - раздать подарки бандитам:
Ермак распорядился передать на оккупированные территории 50 тысяч медицинских масок
https://antikor.com.ua/articles/368650-donik_ermak_rasporjadilsja_peredatj_na_okkupirovannye_territorii_50_tysjach_meditsinskih_masok
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Єрмак це зрадник України... Цікаво яка буде його доля після приходу до влади замісь російського уряду Зеленського, українського уряду???
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ермак - никто. За все его действия судить надо зельца.
Для прихода к власти украинского правительства Украина должна выжить еще 4 года(устал уже писать, что выборы раз в 5 лет - беспросветная дурость, дающая выбранным такую наглость, а вложившим в их победу деньги - все вернуть и еще втрое, если не больше), а нарид - хоть чуточку поумнеть.
Как видите, нынешняя , еще времен совковых коммунистов, "элита" прекрасно застрахована от украинской власти, шанс очень мал.
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Что за прикол на PTZ Hikvision эти слеши робмиком рисовать посреди экрана? "Типа прицел"? Так PTZ не стреляют...
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кацапо-фашисты понимают только силу!
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А в цей час в Тайланді дівчата піднімають бойовий дух тайців запальними танцями https://www.youtube.com/watch?v=AyVX4hCeFyI
Краще було епідемію там всім перечекати
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Ответка из БМП на минометный обстрел? А может вообще из рогаток нужно было дать "адекватный ответ"???
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Если миномёт в пределах досягаемости, то почему нет? Не кошерно?
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Ты действительно веришь в то, что кацапы стреляют из 120-х минометов в пределах досягаемости пушек из БМП??? По твоему они вообще уже идиоты?
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Что ты можешь возразить фразе "Если миномёт в пределах досягаемости, то почему нет"? Вопросы веры не ко мне. Я вижу на видео как кто-то херачит по зелёнке, так что все вопросы к тем, кто опубликовал это видео и текст.
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Наверняка в недосягаемости и работали с закрытых позиций
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