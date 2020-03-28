 Ворог застосував 120-мм міномети в районі Старомихайлівки - ЗСУ відповіли з БМП-2. ВIДЕО

Про це інформує пресцентр штабу ООС, повідомляє Цензор.НЕТ.
Скориставшись відсутністю патрулів спостережної місії ОБСЄ поблизу лінії розмежування, ворог відкрив вогонь по наших опорних пунктах. З шостої години ранку збройні формування РФ із району поблизу населеного пункту Старомихайлівка випустили 18 мін із міномета калібру 120 мм по українських захисниках. Злочинні дії окупантів було зафіксовано на відео.
Підрозділи зі складу операції Об'єднаних сил дали збройним формуванням Російської Федерації жорстку відповідь з озброєння БМП-2. Втрати противника уточнюються.
Ну когда же до них дойдёт, что нужно просто перестать стрелять?
Hellis
@13Hellis_13
а знают ли избиратели Зеленского, что его команда:
1. считает людей старше 65 лет "трупами", которых не надо лечить (это ваши родители и бабушки, дедушки)
2. а Ермак, пособник рыгов и р&сни, оправляет в ОРДЛО 50 тыс. масок для боевиков, которые убивают ваших близких
Или им пофиг?
Ермак распорядился передать на оккупированные территории 50 тысяч медицинских масок
https://antikor.com.ua/articles/368650-donik_ermak_rasporjadilsja_peredatj_na_okkupirovannye_territorii_50_tysjach_meditsinskih_masok
Для прихода к власти украинского правительства Украина должна выжить еще 4 года(устал уже писать, что выборы раз в 5 лет - беспросветная дурость, дающая выбранным такую наглость, а вложившим в их победу деньги - все вернуть и еще втрое, если не больше), а нарид - хоть чуточку поумнеть.
Как видите, нынешняя , еще времен совковых коммунистов, "элита" прекрасно застрахована от украинской власти, шанс очень мал.
Краще було епідемію там всім перечекати