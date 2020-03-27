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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Коронавірус у регіонах: лікарні для простих людей. ВIДЕО

Після розповідей про те, як мають лікувати VIP-пацієнтів із коронавірусом, настала черга поговорити про лікування для простих смертних. У новому випуску "Без цензури" журналіст Богдан Буткевич детально розбирає ситуацію в регіонах.

Чи є в областях тести і хоча б мінімальні умови для хворих, тобто трішечки ліпші, ніж у печері? Як у Кіровоградській області місцевий директор департаменту охорони здоров’я пропонує місту Олександрія купити в нього експрес-тести, та ще й з передоплатою, що заборонено законом?

І, зрештою, чому в українській регіональній лікарні простіше померти від туги й антисанітарії, а не від злощасного коронавірусу?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - лише факти.

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Як відомо, ексглава СБУ Валерій Хорошковський заразився COVID-19 на французькому курорті Куршевель, де він відпочивав із представниками вищих політичних і бізнесових кіл України та Росії.

Крім Хорошковського, стало відомо, що у Франції заразився народний депутат Сергій Шахов.

Крім того, вірус COVID-19 виявлено в нардепів Вельможного з "Довіри", Горбенка зі "Слуги народу" та позафракційного Рудика.

25 березня Bihus.Info опублікував наказ київської влади, який було розіслано в столичні лікарні, про створення особливих умов для лікування від коронавірусу так званих VIP-пацієнтів.

Серед вимог: ізольовані палати площами щонайменше 13 кв. м, затемнені вікна, зручна комунікація з операційними та іншими відділеннями, наявність окремого резерву лікарських засобів та резервація окремих операційних.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184889
 
 
 Топ коментарі
 
У нас были месяцы на элементарную подготовку к эпидемии, а вместо этого тупо раздерибанили противоэпидемический резерв, что врачи сейчас голые и босые. Только тупо обещаниями кормили.
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Раздерибанили все, что было, именно за последние 9 месяцев. Мы вошли в эпидемию с финансовым, экономическим и, главное, управленческим кризисами в стране. Что навыбирали 73% плебса -- то и имеем. А неизбежность эпидемии встала еще в середине декабря.
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В больнице для простого украинца что справа на фото должен лечиться президент и все депутаты и министры. Только так они смогут прочувствовать, как в таких условиях можно существовать, потому что слово ЛЕЧЕНИЕ в таких условиях абсурдно. Эти "больницы" были при всех олигархических властях Украины и сейчас они в таком же состоянии - ничего не меняется.
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У нас были месяцы на элементарную подготовку к эпидемии, а вместо этого тупо раздерибанили противоэпидемический резерв, что врачи сейчас голые и босые. Только тупо обещаниями кормили.
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Раздерибанили все, что было, именно за последние 9 месяцев. Мы вошли в эпидемию с финансовым, экономическим и, главное, управленческим кризисами в стране. Что навыбирали 73% плебса -- то и имеем. А неизбежность эпидемии встала еще в середине декабря.
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Зате подивились шоу міністр в скафандрі з фізруком і презервативами в Санжарах. Іще - мало не забув - сумна мордочка песика Міші з Ухані.
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Месяцы на подготовку к эпидемиям, и десятилетия для развития медицыны.
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Так на масках и дебилах они бабки зарабатывали, какая там подготовка ты о чем пишешь, а за что кормится будут и мерседес покупать????
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Да, результаты дерибана зеленых барыг при власти

Коронавирус в регионах: больницы для простых людей - Цензор.НЕТ 1741
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А премии откуда брать, вот и зменшилось финансирование
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Так это благодаря реформе Супрун. Не надо приписывать эти улучшения зеленской власти.
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Вот вам и медреформа...
Я представляю, что будет, если начнет косить семейных врачей.
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Не дай Бог никому столкнуться с адом отечественной медицины.
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Наверное, проще и эффективнее лечиться подорожником - там ты 100% уверен что не навредишь.
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Ну почему так жестко. Ну есть отдельные случаи плохого отношения к больному, а в основном не сравнить с правоохранительной-судебной ОПГ.
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Я стикнувся. Все нормально, але скоро зевлада звільнить лікарів. Тоді все почнеться.
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Пока не будет контроля за использованием народных денег, так называемый бюджет, весь бардак будет продолжаться, независимо от лиц у власти .
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Який контроль, якщо слуги народу готують сивестр бюджету на 400 млрд грн?
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Я же уточнил весь бардак будет продолжаться, независимо от лиц у власти . До СН был контроль ? В Украине войны, а сколько на ремонт Мариьинского дворца ушло, что СН и не мечтает .
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До СН був економічний ріст, а зараз стрімке падіння.
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Когда пэтя и супруниха заболеют, вот в те виппалаты их и положить
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" Приехали домой с Ашана . Сняли маски . Понял что приехал не со своей женой . Обменять что либо во время карантина проблематично . Проблема . "
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Прийдеться бути з цією до закінчення карантину😄
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Ну это если только улицы освещены и с асфальтом . Хорошо что Зеля с Ленкой за продуктами не ходит .
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Ну так это не последний поход в маркет.
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Нужно честно сказать - медицинская реформа Порошенка привела к полному разрушению остатков медицины , то есть , оказалась полным блефом .
Введение "семейного врача" лишь образовала дополнительную прокладку между больным и получением медицинского обслуживания , видимо , с целью скрыть качество этого обслуживания или его отсутствие .
Общение сельчан с врачом по Скайпу взамен ликвидации фельдшерских пунктов - вообще слегонца скрытый геноцид .
Уверен , что и остальные 149 реформ - такой же пшик ...
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Пришла весна , Зеля посадил всю страну на карантин - как и обещал .
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Зеленский падлюка, чем ты 5 лет раньше занимался? Коронавирус в регионах: больницы для простых людей - Цензор.НЕТ 4901
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а 29-ть ....- дійсно , і де ми ВСІ були...- що, тілько сьогодні це побачили...- а тому - "їмо" всі разом (загально) - те що є , середньостатистичне по палаті "Україна"
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... фуем телегруши околачивал , по клавишам им же стучал ...
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и видно порохоботам по голове настучал не шутошно, шо аж год как черепномозговая травма осложнения даёт на психическое состояние у сои...
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Аууу, секта свидетелей 144 рэформ, вы где?
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Одно радует - те сволочи , которые принимали законы по этим "реформам" , думали , что сами то они будут лечиться где-нибудь в Шаритэ , и этот бред их не коснётся .
А оно вон как получилось !
Правда , поднасрать народу они таки умудрились под конец - приволокли эту заразу из Куршавеля к нам в страну .
Их-то как-нибудь вылечат , а вот нас ...
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Если мы и после этого всего не уничтожим весь этот гнидный аллигархат ( ну , те , кто выживет) , то и правильно , если этой страны не станет ...
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И что взамен ? Олигарх в бункер уйдут, попадут под раздачу шестерки .
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Власть должна приказать рассылать СМС всем гражданам, чтобы все сидели дома, чтобы остановить эпидемию коронавируса!
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італійці - то є нація.. всі як один... друг за дружку..німці, американці, поляки на фоні епідемії сплотилися навколо себе.. шо роблять українці? правильно: роблять бабки на біді! ну, шо ми за люди
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Та гляди...украинцы..
Украинцы через месяц будут лапу без соли сосать потому что работы и зарплаты нет..
А то о чем ты шепчешь...то зеленое стадо ...это оно бабло лопатой гребет на беде...
Скот радуцкий...главзебил...и остальные йемецы..
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Чем, кроме парацетамола они собираются лечить. Антибиотики не помогут.
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Желаю всем больным, независимо от национальности, партийной принадлежности и вероисповедания, скорого и лёгкого выздоровления, а здоровых пусть болезнь обойдёт стороной. Берегите себя и порохоботы и зелеботы и унитаристы и сепаратисты и федералисты и все прочие. А то мне без вас будет скучно.
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Петя все відремонтував і пофарбував а Зеленський за рік все так запустив )))
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