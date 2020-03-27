 67 підозр на COVID-19 перевіряють на Київщині, - ОДА. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Василь Володін.

"Підозру на зараження мають 67 осіб, з них 14 - це Обухівський район, 18 - Києво-Святошинський район, 7 - Броварський, 10 - місто Ірпінь, 3 - Біла Церква і 6 - Вишгородський район. Також 5 випадків - у Бориспільському районі, 3 - Фастівський, 2 - Макарівський район", - розповів він.

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Крім того, встановлено медичне спостереження за 240 особами, які мали, відповідно, контакти з хворими.

"Показник захворювань, як бачите, збільшився. Однак порівняно з тенденцією поширення хвороби в інших країнах українській владі вдасться утримати ситуацію під контролем", - підкреслив Володін.

Нагадаємо, в Київській області зафіксовано 32 випадки зараження коронавірусом.