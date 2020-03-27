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Все про:Держприкордонслужба (2493) кордон (1432)

 На українсько-польському кордоні вже пропустили 7,4 тис. українців, ще 3,7 тис. очікують у черзі на території Польщі, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

На українсько-польському кордоні утворилися черги з українців, які намагаються потрапити додому. У Держприкордонслужбі заявили, що сьогодні до опівдня на кордоні з Польщею вже здійснено пропуск майже 7,4 тис. громадян, ще 3,7 тис. очікують у черзі на території Польщі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну прикордонну службу.

"Зокрема, сьогодні до опівдня на кордоні з Польщею вже здійснено пропуск майже 7,4 тис. таких мандрівників, це більше ніж учора за всю добу – 5,4 тис. осіб", - повідомили прикордонники.

У Держприкордонслужбі зазначили, що процедури прикордонного контролю будуть проводитися з урахуванням сучасних загроз.

"Ми не можемо прискорити пропуск, знижуючи якість контрольно-профілактичних заходів", - заявили ДПСУ.

Зазначається, що людей, які прибули пішки, переправляють через кордон автобусами. Через ажіотаж залучено додатковий інспекторський склад, працюють додаткові смуги, де оформлення відбувається із застосуванням мобільних комплексів прикордонного контролю.

Станом на 12:00, за інформацією представників Прикордонної варти Республіки Польща, на території їхньої країни зібралося:

Навпроти пункту пропуску "Краківець" - понад 2000 осіб.

Навпроти пункту пропуску "Ягодин" - 1,2 тисячі осіб.

Навпроти пункту пропуску "Рава-Руська" - 0,5 тисячі осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В останній день перед закриттям кордону на КПП утворилися величезні черги з українців. ВIДЕО

Нагадаємо, в ніч на 28 березня Україна повністю закриє кордони для пасажирських перевезень. В українців залишиться можливість повернутися в країну пішки або автомобілем.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184883
 
 
 Топ коментарі
 
А скількох та як перевірили?
Чи через 2 тижні отримаємо справжній армагєдєц?
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Свеженький кроновирус подвезли. Польский,
это конечно не куршавельский но тоже ничего, сойдет.
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Ну держитесь. Как думаете, какой процент из етих 8000 везет родственничкам *подарок чих*?
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Ну держитесь. Как думаете, какой процент из етих 8000 везет родственничкам *подарок чих*?
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Я думаю, что конечно провели 7400 тестов на коронавирус и отправили на спец автобусах по домам, подписали бумагу о самоизоляции на 14 дней и к каждому приставили полицейского, что б те следили.
Иначе это другими словами как приступлением против народа, назвать нельзя
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Среднестатистический процент по Италии 8-9%. Вот и считаем. 650-700 человек. А вы говорите карантин.
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А скількох та як перевірили?
Чи через 2 тижні отримаємо справжній армагєдєц?
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ну как проверили - температуры нема ? не кажляеш ? ну ехай !
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"пока стояли в очереди -излечились от коронавируса .."
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Представляете, если среди ни даже 1 инфицированный. И 9 999 999 вокруг. почти в притирку.
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Свеженький кроновирус подвезли. Польский,
это конечно не куршавельский но тоже ничего, сойдет.
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100% пограничников и таможня уже тесты прошли?
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Желаю всем больным скорого и лёгкого выздоровления, а здоровых пусть болезнь обойдёт стороной. А то мне без вас будет скучно.
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****, и лезут и лезут. как тараканы. Давайте суки заражайте всех. чтобы не обидно было.
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это просто полный писдец! в начале ролика, девушка-пограничник ведет стадо при этом сама без распиратора или маски. с таким расписдяйством, я с ужасом представляю, сколько погранцов окажутся с вирусняком через неделю-вторую.
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Товарисчі! Есть вапрос: "Ето піздец ?"
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