 Якщо влада в Києві нас не чує, то саме ми маємо об'єднатися в боротьбі з епідемією, - Філатов звернувся до мерів українських міст. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дніпровську ОДА, про це мер Дніпра Борис Філатов заявив у своєму зверненні 27 березня.

Міський голова наголосив: перед смертельною хворобою рівні всі. Натомість сильне місцеве самоврядування може врятувати країну в складний час і стати запорукою успіху її майбутнього розвитку.

"У влади в країні немає імунітету і до складних викликів. Ми спостерігаємо судомні спроби врятувати ситуацію. Однак епідемія, що прийшла, – наша спільна біда. Я звертаюся до уряду, до центральної влади: місцеве самоврядування готове підтримувати цю боротьбу, але ви маєте з нами радитися, дослухатися до нас. Тому що саме міста стоять на передовій боротьби зі смертельним вірусом. Із кабінетів на Банковій чи на Грушевського і з маленької мерії районного центру картина світу виглядає по-різному", – зазначив Борис Філатов.

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