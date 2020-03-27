 Якщо влада в Києві нас не чує, то саме ми маємо об'єднатися в боротьбі з епідемією, - Філатов звернувся до мерів українських міст. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дніпровську ОДА, про це мер Дніпра Борис Філатов заявив у своєму зверненні 27 березня.
Міський голова наголосив: перед смертельною хворобою рівні всі. Натомість сильне місцеве самоврядування може врятувати країну в складний час і стати запорукою успіху її майбутнього розвитку.
"У влади в країні немає імунітету і до складних викликів. Ми спостерігаємо судомні спроби врятувати ситуацію. Однак епідемія, що прийшла, – наша спільна біда. Я звертаюся до уряду, до центральної влади: місцеве самоврядування готове підтримувати цю боротьбу, але ви маєте з нами радитися, дослухатися до нас. Тому що саме міста стоять на передовій боротьби зі смертельним вірусом. Із кабінетів на Банковій чи на Грушевського і з маленької мерії районного центру картина світу виглядає по-різному", – зазначив Борис Філатов.
есть кучка каких-то пархатых клоунов, которые судорожно пытаются продать всё, до чего способны дотянуться.
больше они не занимаются ничем, ибо ни на что не пригодны.
А Філатов таки молодець.
не зря он с беней воюет
шото знает
та й мерів(це шо меріни обрізані?) в Україні НЕМА!!
І в Київі не "власць" а ОБРАНІ(призначені) НАРОДОМ службовці
таке враження що воно"абіжиноє"...
Ну так Зеленский сам виноват! - решил в договорняки поиграть, сажать обо... не захотел.
В 21-й инфекционной больнице Днепра (Канатка) уже полным ходом идет настройка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые город приобрел за свой счет. Уже завтра (28.03) специалисты завершат работы, и врачи смогут оказывать неотложную помощь больным COVID-19.
«В наше учреждение привезли большую партию того, что необходимо отделению интенсивной терапии для лечения коронавирусных больных. Это 20 аппаратов искусственной вентиляции легких: из них 15 стационарных и 5 портативных. Также нам привезли 26 мониторов пациента», - рассказал генеральный директор инфекционной больницы
Отметим, что о поставке еще одной партии аппаратов ИВЛ сообщил мэр Днепра Борис Филатов : «Еще 15 аппаратов ИВЛ, а также 30 кислородных концентраторов и портативный рентген город получит уже в начале апреля. Это - необходимое оборудование для оказания помощи при заболевании COVID-19»
Напомним, что на приобретение оборудования, в том числе средств защиты, по личной инициативе мэра Днепр выделил 98 миллионов гривен.. Это, кстати, на 2 миллиона меньше, чем обещает правительство для всей страны.(!!!!)
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