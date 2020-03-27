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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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 Контррозвідка СБУ викрила завербованого терористами з "МДБ "ДНР" мешканця Маріуполя. ВIДЕО

Контррозвідка Служби безпеки України виявила факт залучення до негласного співробітництва контрольованими спецслужбами РФ представниками так званого "МДБ ДНР" мешканця Маріуполя.

Оперативники спецслужби встановили, що чоловік, який неодноразово відбував покарання в місцях позбавлення волі, під час перебування на тимчасово окупованій території Донеччини був затриманий представниками одного з незаконних збройних формувань. Потім бойовики передали його співробітникам так званого "МДБ ДНР", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Представники псевдоспецслужби завербували громадянина та взяли з нього письмове зобов’язання, присвоїли псевдонім і відпрацювали канали електронного зв’язку.

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За матеріальну винагороду ​мешканець Маріуполя, з урахуванням його кримінального минулого, мав виконувати завдання зі збору та передачі ворожій стороні особистих даних співробітників правоохоронних та спеціальних органів України. Також він "зобов’язався" збирати відомості про об’єкти критичної інфраструктури міста.

​Після повернення на підконтрольну українській владі територію чоловік одразу потрапив у поле зору співробітників української контррозвідки. Наразі з’ясовуються всі обставини його залучення до протиправної діяльності на шкоду державній безпеці України, а також інші аспекти перебування на тимчасово окупованій території Донецької області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184851
 
   
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Контрразведка СБУ разоблачила завербованного террористами из "МГБ "ДНР" жителя Мариуполя. ВИДЕО



да там весь Мариуполь завербованный

Ахметовым
ждур прихода рускага мира уже 6 лет

недолго осталось
караваи и водочка уже готовы





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Он «примирятся» прибыл - по заданию сивухи и ермака
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предлагаю ввести смертную казнь за измену родине! просто надо расстреливать предателей! потому что гуманизм уже на уровне идиотизма, что гос изменники паразиты не получают должного наказания! Принять срочно надо за гос измену - пожизненный срок и смертную казнь! Только так можно побороть этих мразей! они должны бояться даже подумать предать государство!
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