EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  4686  33
Матеріали за темою:
Все про:Держприкордонслужба (2493) кордон (1432) карантин (1349) прикордонники (714) Польща (2165) COVID-19 (2142) коронавірус (865)

 В останній день перед закриттям кордону на КПП утворилися величезні черги з українців. ВIДЕО

На українсько-польському кордоні утворилися черги з громадян України, які намагаються потрапити додому в останній день перед закриттям кордону для пасажирських перевезень.

Про це повідомив у Telegram журналіст Віталій Глагола та опублікував відео з пункту пропуску "Краковець", передає Цензор.НЕТ.

"Пункт пропуску Краковець прямо зараз. Про які-небудь заходи безпеки не йдеться, як ви можете бачити з цього відео. Маски мають одиниці, а про дотримання дистанції - самі бачите", - написав він.

Як пише видання Mukachevo.net, на Закарпатті в пункті пропуску "Ужгород" також спостерігається збільшення потоку людей.

"Що стосується КПП, підпорядкованих Мукачівському прикордонному загону, то особливого напливу там не спостерігається. На протилежному боці КПП "Вилок" черга з близько 100 осіб, а на "Лужанці" - близько 30", - пише видання.

Читайте також: За добу понад 18 тис. громадян повернулися в Україну, - Держприкордонслужба

Нагадаємо, в ніч на 28 березня Україна повністю закриє кордони для пасажирських перевезень. В українців залишиться можливість повернутися в країну пішки або автомобілем.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184849
 
 
 Топ коментарі
 
Не ребята. такими темпами у нас будет заражена вся страна. Сука, где логика...Мы закрываем на карантин все города, закрываем метро, все авто и авиасообщения..но завозим сюда 100 тысяч потенциальных носителей коронавируса...

Это полный капец...
 показати весь коментар
 
Зеленский - ты Казел! Нахрена это все делать с людьми? Боишься за своих родителей? В отставку и к ним в квартиру вместе бояться! Посмотри что творится? Люди не могут на похороны приехать, люди не могут лечение от обычных болезней получить, люди лишены работы, люди, как скот , стоят в таких очередях? Что это/? Борьба с вирусом? Да ему пох на эти меры, он свой путь к каждому найдет. Сдохни тварь, урод, дибил.....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Бедные люди, то ехать на заработки надо на чужину, потому что у нас в Украине бардак и зарплату олигархи платят копеечную, а власти наплевать, то теперь возвратиться трудно. Когда уже этот олигархат уйдет в историю и издохнет?
 показати весь коментар
 
 
Не ребята. такими темпами у нас будет заражена вся страна. ****, где логика...Мы закрываем на карантин все города, закрываем метро, все авто и авиасообщения..но завозим сюда 100 тысяч потенциальных носителей коронавируса...

Это полный капец...
 показати весь коментар
 
 
Тут или тупость или намеренное уничтожение страны или разделения народа по сортам(те что живут в Украине, то второй сорт, а те что поехали на Бали в Египет на шару тусонуть, то это первый)
 показати весь коментар
 
 
Нет никакой логики. Нужны были жесткие меры. Еще 2 недели назад сказали что закрывают авиасообщение, а потерпевшие летают до сих пор. Закрыть ВСЕ пункты пропуска нужно было уже давно. Уверен там из десяти человек только у одного нету коронавируса. Нужно принимать решение уже сейчас пока не поздно и закрывать пункты пропуска. Хотя скорее всего уже поздно.
 показати весь коментар
 
 
уже поздно увы, люди идиоты, все почти
 показати весь коментар
 
 
если даже у одного из этой толпы есть коронавирус, то автоматически его окружение уже заражается...
 показати весь коментар
 
 
Новосанжарец? Люди едут домой, т.к. потеряли, или боятся потерять работу. В Украине без них дегенератов всех мастей хватает. И больных тоже. Жесткие меры надо было принимать еще в конце января готовясь к пандемии, но зеленая холера не просто ждала до последнего и ничего не делала, а еще и умудрилась продать маски и спецодежду за границу. Мародеры, барыги и ватники.
 показати весь коментар
 
 
Зеленский - ты Казел! Нахрена это все делать с людьми? Боишься за своих родителей? В отставку и к ним в квартиру вместе бояться! Посмотри что творится? Люди не могут на похороны приехать, люди не могут лечение от обычных болезней получить, люди лишены работы, люди, как скот , стоят в таких очередях? Что это/? Борьба с вирусом? Да ему пох на эти меры, он свой путь к каждому найдет. Сдохни тварь, урод, дибил.....
 показати весь коментар
 
 
Ты прав. Я тоже заметил до Зеленского было лучше. Сволочь он. Как только пришел к власти и все посыпалось,что строилось годами.
 показати весь коментар
 
 
Где они были раньше? Хотя бы 3-5 недель назад?
 показати весь коментар
 
 
Напомню, что в Польше не выбораз победил зеля. Так что не отмажиттевь наркоботы, ваши братья там
 показати весь коментар
 
 
Да, потому, что в Польше в основном быдлота. Другие страны западного мира по другому голосовали, а именно наоборот.
 показати весь коментар
 
 
Открою секрет, они не голосовали в Польше. Точно также брели на выборы через границу.
 показати весь коментар
 
"Они ж не виноваты что границы закрыли "...
 показати весь коментар
 
Після того, як зельонка пообіцяв лікування від коронавірусу за кошт держави , заробітчани ломанулися додому в Україну. Повелися дурні, він як завжди збрехав.
 показати весь коментар
 
 
Такими темпами,если этих бродяг пускать сюда постоянно,карантин будет еще идти минимум полгода!!! Оставить их там!
 показати весь коментар
 
 
И всех эти "туристов" прямиком на околицы Киева, типа Конче Заспы.
 показати весь коментар
 
вместо того, чтобы уничтожать промышленность, малый и средний бизнес, лучше б зеленые дебилы закрыли 3 недели назад границы. сейчас бы у миллионов украинцев в Украине была бы работа и зарплата. короновирус был бы в единичных случаях и стоил бы копейки бюджету.
 показати весь коментар
 
В заробітчанських групах це бидло постійно обсирало Україну а як підсмажило їм дупи одразу кинулися нести заразу сюди... То що гниди - не така вже й погана Україна??
 показати весь коментар
 
 
Яка ж це ганьба . Що ж ми таке будуємо і кому воно нафіг потрібне , якщо половина людей втікло з країни бо виявились не потрібними , працюють на економіки інших країн , щось там купують . Це капець .
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору