EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Суспільство, За кордоном
  7073  46
Все про:корупція (3228) Крим (8931) пропаганда (1366) Росія (26758) Навальний (146)

 "Украдено з любов'ю": путінські пропагандисти Симоньян і Кеосаян вкрали 30% бюджету фільму "Кримський міст". ВIДЕО

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян та її чоловік Тигран Кеосаян перерахували на свої рахунки і рахунки своїх родичів близько 46 мільйонів бюджетних грошей, виділених на зйомки фільму "Кримський міст".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому розслідуванні російського політика Олексія Навального.

За його словами, російський Фонд кіно спочатку взагалі відхилив заявку на фільм "Кримський міст" за сценарієм Симоньян. Заявка була зроблена від імені студії "8 рядів", яка формально належить чоловікові Симоньян - Тиграну Кеосаяну. Формально студією володіє брат Кеосаяна Давид. Гроші на фільм були виділені на прохання першого заступника адміністрації Президента РФ Олексія Громова. Він письмово звернувся до Мінкультури і зажадав видати Симоньян 100 млн рублів поза конкурсом. Обидва сини Громова працюють на RT під керівництвом Симоньян.

Для зйомок "Кримського моста" набрали команду: режисер Тигран Кеосаян, автор сценарію Маргарита Симоньян, продюсер Давид Кеосаян, дочка Тиграна Кеосаяна - Лаура, дружина сина брата Тиграна Кеосаяна - Юнона Глотова. Ці п'ять осіб були вказані в початкових титрах фільму, але над фільмом ще працювали дочка Тиграна Олександра Кеосаян - другий режисер, син Давида Кеосаяна Едмонд Кеосаян - лінійний продюсер, колишня дружина Тиграна Кеосаяна Альона Хмельницька.

Також читайте: Велика Британія ніколи не визнає анексію Криму, - посол Сіммонс про поїздку Путіна на окупований півострів

"Мені просто пощастило - у мене дуже багато талановитих людей в сім'ї ... Працювати з ними зручно і чудово", - прокоментував склад знімальної групи фільму Тигран Кеосаян.

За сценарій "Кримського моста" на особистий рахунок Симоньян з Фонду кіно було відправлено 9 мільйонів рублів. При цьому сценарист дуже успішних російських фільмів "Легенда №17" та "Рух вгору" Микола Куликов просить за свої сценарії до 6 мільйонів рублів. Тигран Кеосаян отримав 14 млн рублів за послуги режисера і музичного продюсера. Другий режисер фільму - 23-річна дочка Тиграна Олександра Кеосаян, отримує за фільм понад 4 млн рублів. 8 млн рублів платять Давиду Кеосаяну, його синові Едмонду - 4 млн рублів, дружині Едмонда Юноні Глотовій - 6,1 млн рублів. Загальна сума, яка була перерахована на рахунки сім'ї Симоньян-Кеосаян - 46 млн рублів.

"Половину всіх грошей, які держава без конкурсу за спеціальним листом виділила на фільм про "священний" кримський міст, паразити тупо забрали собі - без всякої складної корупційної схеми взяли й перевели на свої рахунки ... Всі актори фільму, включаючи головні ролі і ролі другого плану отримали 10 млн рублів. На 14 осіб. Це менше, ніж один Тигран Кеосаян і десть стільки ж, як одна Маргарита Симоньян", - говорить Навальний.

За словами Навального, грошей на зйомки фільму після оплати послуг сім'ї Симоньян-Кеосаян не вистачало і в бухгалтерській документації фільму з'являються 54 млн рублів, які були перераховані у вигляді гранту на розвиток культури від Фонду розвитку кінематографії, освіти і культури.

"За назвою здається, що це якийсь солідний фонд, який підтримує кінематограф ... Але це не так - в цьому фонді працює всього одна людина, фонд зареєстрований в панельному будинку в Мітіно і за весь час існування з 2013 року не отримував і не витрачав ні копійки грошей ні на що взагалі - ні на кіно, ні на щось ще пов'язане з культурою. Крім 2017 року, коли на рахунок фонду невідомо звідки надходить 54 мільйони, які фонд миттєво переводить в студію Кеосаяна. Звідки взялися 54 мільйони в цьому підставному фонді? Їх туди переклав особисто Аркадій Романович Ротенберг. Той самий Ротенберг, компанія якого будувала кримський міст і той самий Ротенберг, участь, якого у фільмі, категорично заперечувалася паразитами-брехунами Симоньян і Кеосаяном ... ", - розповів Навальний.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184788
 
 
 Топ коментарі
 
Навіщо це лайно для українських новин? У нас і свого мордора вистачає.
 показати весь коментар
 
те, що путєнська пісота - повне лайно, я й без Льоші знав
для мене Льоша - такий же імперській послід, як і путєн
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Навіщо це лайно для українських новин? У нас і свого мордора вистачає.
 показати весь коментар
 
 
Армяшка рассматривает в зеркало свое достоинство. Повернул голый зад. Болт сразу встал. Спокойно это свои😀
 показати весь коментар
 
 
Симонян жидовка вообще а тот второй армян наверно.
 показати весь коментар
 
 
те, що путєнська пісота - повне лайно, я й без Льоші знав
для мене Льоша - такий же імперській послід, як і путєн
 показати весь коментар
 
 
Навальний - це молодий *****. Взагалі нам не варто розраховувати, що в Наросії буде якийсь адекватний правитель. Правду казав Порошенко - Геть від росії! Це єдиний рецепт для України.
 показати весь коментар
 
 
Мало говорити, треба було банки, торгові мережі та мобільних опереаторів видавлювати, а не кацапів завозити на телебачення.
 показати весь коментар
 
 
...авакян, за соотечественников не стыдно? Симоньян и ее муж перечислили себе и на счета родственников 30% бюджета фильма "Крымский мост" - 46 млн рублей, - Навальный - Цензор.НЕТ 8772
 показати весь коментар
 
да пох . пускай хоть всю Расею растащат по норкам . у нас в Украине свои Кеосаяны имеются вот на них и нужно обращать внимание
 показати весь коментар
 
 
)) купят по костюму с отливом и ....в куршавель!
 показати весь коментар
 
 
Наконец-то появится возможность повидать знаменитый шпиль своими глазами
 показати весь коментар
 
 
у нас кореша Зеленского продали все респираторы,
к чему это про мост ?
 показати весь коментар
 
 
То це про мост? А я думав про збереження національних традицій армянами на ерефії.
 показати весь коментар
 
Леонид Гозман на Эхе Москвы рассказал что Путин под прикрытием помощи Италии вывозил на Камазах свои деньги из страны. Россия рухнет из-за вируса.

Симоньян и ее муж перечислили себе и на счета родственников 30% бюджета фильма "Крымский мост" - 46 млн рублей, - Навальный - Цензор.НЕТ 5500
 показати весь коментар
 
 
****** пейсатий, накуя Камази? В якій країні світу можна купувати за готівку? Тільки в СССР бувшому. Мойша тупорилий
 показати весь коментар
 
А чому овоч вивозив Камазами? Безготівку легко заблокувати.
 показати весь коментар
 
Деньги - это не значит бумажки. Он мог вывозить свои деньги в виде бриллиантов в бочках и золотых слитков.
 показати весь коментар
 
ну бобров боброедке надо же чем то кормить
 показати весь коментар
 
 
То в чому новина? Ну, мене особисто здивувало що, вони в головному притримуються національних традицій і одружуються в головному зі своїми, не дивлячись що, живуть в Мацквабаді.
 показати весь коментар
 
 
"Как только наступит прекрасная Россия будущего, у нас будет огромный восхитительный "Русский марш", на котором будет вся Москва идти и все будут просто счастливы"

Алексей Навальный. Прямой эфир: 25 мар. 2020 г.

https://www.youtube.com/watch?v=lnRIIqsuCp8


 показати весь коментар
 
Та вони нам пох - нехай хоч задавляться. Чим швидше розікрадуть московію - тим швидше розвалиться цей непотріб...
 показати весь коментар
 
 
Один нюанс - деньги в российском бюджете не из налогов, а из недр.
 показати весь коментар
 
 
Рибята, неужели вы думаете, что эти сраные Симоньяны получат ВСЕ деньги?
Их же им кто-то дал не просто так!
 показати весь коментар
 
Нахер нам эти новости из е*анариума? Своих ублюдков хватает
 показати весь коментар
 
К преЗЕденту пусть обращается -- он добрый, своих не бросает.
 показати весь коментар
 
 
В Крыму с пневмонией госпитализированы более тысячи человек

В больницах Крыма с диагнозом ОРВИ находятся почти полторы тысячи человек, из них более одной тысячи пациентов - с диагнозом «пневмония». Об этом сообщил подконтрольный Москве министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
«У нас госпитализировано с признаками ОРВИ 1447 человек, а именно с пневмонией - 1039 человек. Для Крыма это колоссальное количество», - констатировал Чемоданов.
 показати весь коментар
 
Ооочень интересно! Только что нам от этой инфы?
 показати весь коментар
 
В Великобританию вывезли тонну золота

"Украдено з любов'ю": путінські пропагандисти Симоньян і Кеосаян вкрали 30% бюджету фільму "Кримський міст" - Цензор.НЕТ 6949

После обращения Путина из России в Лондон улетела тонна золота

Из России в Великобританию вывезли тонну золота на сумму более 2,3 млрд рублей. О вывозе из страны крупной партии драгметалла сообщило РенТВ. 26 марта на территории аэропорта Шереметьево нашли два золотых слитка и расколотый пластиковый контейнер рядом. Судя по всему, упаковка со слитками просто выпала с погрузочной тележки.

По информации телеканала, в налоговой декларации на слитки указано, что вес драгоценного металла вместе с кейсом составил 25,5 кг. Это золото оценили в 57 977 797 рублей. В документе значится, что слитки занимали в грузовом отсеке самолета место № 20. Всего же, согласно накладной, таких мест было выкуплено сорок. А общий вес составил 1023,75 кг, то есть чуть больше тонны.

Самолет рейса SU2580 вылетел из Москвы в Лондон, в международный аэропорт Хитроу. Общая стоимость драгоценного металла, согласно грубым подсчетам (за вычетом стоимости контейнеров), составила более 2 319 000 000 рублей.

В документах указывается, что золото принадлежит ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова».
 показати весь коментар
 
Ясельная группа они. Роттенберги и Ко миллиарды на крымском мосту распилили и все, кто что-то знает молчат. Тазик с бетоном весомый аргумент.
 показати весь коментар
 
Скрепно,сакрально,патриотично! Всё в согласии с лишней хромосомой.
 показати весь коментар
 
крымчане построили мост в мордор, ведь европа это плохо
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору