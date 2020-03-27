 "Украдено з любов'ю": путінські пропагандисти Симоньян і Кеосаян вкрали 30% бюджету фільму "Кримський міст". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому розслідуванні російського політика Олексія Навального.

За його словами, російський Фонд кіно спочатку взагалі відхилив заявку на фільм "Кримський міст" за сценарієм Симоньян. Заявка була зроблена від імені студії "8 рядів", яка формально належить чоловікові Симоньян - Тиграну Кеосаяну. Формально студією володіє брат Кеосаяна Давид. Гроші на фільм були виділені на прохання першого заступника адміністрації Президента РФ Олексія Громова. Він письмово звернувся до Мінкультури і зажадав видати Симоньян 100 млн рублів поза конкурсом. Обидва сини Громова працюють на RT під керівництвом Симоньян.

Для зйомок "Кримського моста" набрали команду: режисер Тигран Кеосаян, автор сценарію Маргарита Симоньян, продюсер Давид Кеосаян, дочка Тиграна Кеосаяна - Лаура, дружина сина брата Тиграна Кеосаяна - Юнона Глотова. Ці п'ять осіб були вказані в початкових титрах фільму, але над фільмом ще працювали дочка Тиграна Олександра Кеосаян - другий режисер, син Давида Кеосаяна Едмонд Кеосаян - лінійний продюсер, колишня дружина Тиграна Кеосаяна Альона Хмельницька.

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"Мені просто пощастило - у мене дуже багато талановитих людей в сім'ї ... Працювати з ними зручно і чудово", - прокоментував склад знімальної групи фільму Тигран Кеосаян.

За сценарій "Кримського моста" на особистий рахунок Симоньян з Фонду кіно було відправлено 9 мільйонів рублів. При цьому сценарист дуже успішних російських фільмів "Легенда №17" та "Рух вгору" Микола Куликов просить за свої сценарії до 6 мільйонів рублів. Тигран Кеосаян отримав 14 млн рублів за послуги режисера і музичного продюсера. Другий режисер фільму - 23-річна дочка Тиграна Олександра Кеосаян, отримує за фільм понад 4 млн рублів. 8 млн рублів платять Давиду Кеосаяну, його синові Едмонду - 4 млн рублів, дружині Едмонда Юноні Глотовій - 6,1 млн рублів. Загальна сума, яка була перерахована на рахунки сім'ї Симоньян-Кеосаян - 46 млн рублів.

"Половину всіх грошей, які держава без конкурсу за спеціальним листом виділила на фільм про "священний" кримський міст, паразити тупо забрали собі - без всякої складної корупційної схеми взяли й перевели на свої рахунки ... Всі актори фільму, включаючи головні ролі і ролі другого плану отримали 10 млн рублів. На 14 осіб. Це менше, ніж один Тигран Кеосаян і десть стільки ж, як одна Маргарита Симоньян", - говорить Навальний.

За словами Навального, грошей на зйомки фільму після оплати послуг сім'ї Симоньян-Кеосаян не вистачало і в бухгалтерській документації фільму з'являються 54 млн рублів, які були перераховані у вигляді гранту на розвиток культури від Фонду розвитку кінематографії, освіти і культури.

"За назвою здається, що це якийсь солідний фонд, який підтримує кінематограф ... Але це не так - в цьому фонді працює всього одна людина, фонд зареєстрований в панельному будинку в Мітіно і за весь час існування з 2013 року не отримував і не витрачав ні копійки грошей ні на що взагалі - ні на кіно, ні на щось ще пов'язане з культурою. Крім 2017 року, коли на рахунок фонду невідомо звідки надходить 54 мільйони, які фонд миттєво переводить в студію Кеосаяна. Звідки взялися 54 мільйони в цьому підставному фонді? Їх туди переклав особисто Аркадій Романович Ротенберг. Той самий Ротенберг, компанія якого будувала кримський міст і той самий Ротенберг, участь, якого у фільмі, категорично заперечувалася паразитами-брехунами Симоньян і Кеосаяном ... ", - розповів Навальний.