 Яценюк про фейк із лікарями: "Це вже за межею добра і зла". ВIДЕО

Про це він заявив у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Можна було поширювати фейкові новини і брехню про те, що я відсвяткував "перший мільярд". Про те, що у мене є 24 вілли в Маямі. Про те, що у мене є десятки паспортів. Про те, що я вбив 30 росіян на чеченській війні. Про те, що я вкрав мільярди на будівництві проєкту "Стіна". І ще десятки брехливих цинічних новин, які вигадують різні політтехнологи", - зазначив він.
"Але сьогоднішня "новина" - це вже за межею добра і зла. Це не новина - а брудна брехня не просто щодо мене, а щодо тисяч лікарів і медсестер, які сьогодні рятують життя українців", - підкреслив Яценюк.
"Поширили новину, що нібито я в лікарні (я не в лікарні). Що я образив медсестру (я ніколи б собі не міг цього дозволити). Що якусь палату готують зокрема й для мене. Це ще одна брехня", - наголосив лідер "Народного фронту".
Яценюк звернувся до тих, хто поширює подібні фейки: "Ви можете використовувати всі свої політичні технології, як ви їх використовували раніше, але будь-яка брехня набагато слабкіша за правду".
"У цей момент, сьогодні, коли вся країна переживає - не переходьте цю межу. Це вас наздожене", - додав він.
Лідер "народного фронту" закликав українців не вірити брехні.
"Залишайтеся впевненими в собі і впевненими тільки в правді. Вірте лише фактам. Факти і правда завжди сильніші", - резюмував Арсеній Яценюк.
Триндел о лесе..
ВЕЗі "Крим"...
і Врал,конечно
Зайчік..
в Окулярах...)
И ничего , живёшь не тужишь , и куля в лоби не мешает ...
За свою премьерскую каденцию Яйценюк наградил себя пятью стволами (см. Википедию):
- пистолет "Glock 19" (19.05.2014);
- штурмовая винтовка "Форт 224" (22.05.2014);
- пистолет "IWI Jericho 941"/"Форт-21.03" (22.07.2014);
- пулемёт "Максима" образца 1910 года 56-П-421 калибра 7,62 мм, № ЦЛ 84 (20.05.2015);
- 11,43-мм пистолет-пулемёт "Томпсон" (гангстерский "Томми-Ган") образца 1928 года калибра 11,43 мм, № S 506391 в комплекте с 203 патронами (22.05.2015).
Судя по датам, четыре случая - подарки ко дню рождения! (22.05.1974). Это наглость в высшей степени. Кроме того, награждённые лица не подлежат периодическому освидетельствованию медкомиссиями, а наградное оружие не подлежит никаким проверкам ни его наличия, ни условий его хранения до смерти награждённого. Где и в чьих руках окажется этот арсенал, когда Яйценюк превратится в недееспособного, но ещё живого маразматика? Вменяемый государственный деятель, думающий о будущем, окажись на месте Яйценюка, прикрыл бы эту лазейку для всех, а не цинично злоупотребил бы ею.
Это за гранью чего?
Во-вторых, и министр внутренних дел, и министр обороны - прямые подчинённые премьер-министра, которому отменить решения подчинённых о своём награждении, шо два пальца об асфальт.
В-третьих, оружие - опасная, стало быть, хлопотная награда. Такие награды, тем более - непосредственному начальнику, принято согласовывать.
Тухлый у тебя пруф, и политинфогигиена слабая...
Да, у него как и у многих есть недостатки, но я сожалею, что сейчас другие политики возглавляют исполнительную власть в нашей стране.
А по суті він утримав Україну будучи прем'єром на плаву, а тепер всяка гниль на нього гавкає, та і в минулому гавкала, бо так вигідно паРаші!
Представляете, что было бы со страной, если бы после бегства янека и при пустой казне премьером стал Гончарук?
Какиевашидоказательсва