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Все про:Яценюк (2278) фейк (243)

 Яценюк про фейк із лікарями: "Це вже за межею добра і зла". ВIДЕО

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк закликав політичних опонентів не переходити межу і припинити поширювати брехню проти нього і лікарів, які сьогодні рятують життя українців.

Про це він заявив у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Можна було поширювати фейкові новини і брехню про те, що я відсвяткував "перший мільярд". Про те, що у мене є 24 вілли в Маямі. Про те, що у мене є десятки паспортів. Про те, що я вбив 30 росіян на чеченській війні. Про те, що я вкрав мільярди на будівництві проєкту "Стіна". І ще десятки брехливих цинічних новин, які вигадують різні політтехнологи", - зазначив він.

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"Але сьогоднішня "новина" - це вже за межею добра і зла. Це не новина - а брудна брехня не просто щодо мене, а щодо тисяч лікарів і медсестер, які сьогодні рятують життя українців", - підкреслив Яценюк.

"Поширили новину, що нібито я в лікарні (я не в лікарні). Що я образив медсестру (я ніколи б собі не міг цього дозволити). Що якусь палату готують зокрема й для мене. Це ще одна брехня", - наголосив лідер "Народного фронту".

Яценюк звернувся до тих, хто поширює подібні фейки: "Ви можете використовувати всі свої політичні технології, як ви їх використовували раніше, але будь-яка брехня набагато слабкіша за правду".

"У цей момент, сьогодні, коли вся країна переживає - не переходьте цю межу. Це вас наздожене", - додав він.

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Лідер "народного фронту" закликав українців не вірити брехні.

"Залишайтеся впевненими в собі і впевненими тільки в правді. Вірте лише фактам. Факти і правда завжди сильніші", - резюмував Арсеній Яценюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184761
 
   
 Топ коментарі
 
Яценюк для русни, как колючка под хвост. Наравне с Порошенко.
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так, людина поклала власний рейтинг заради порятунку знищеної і розграбованої Риго-аналами країни. Цікаво дивитись коли політика що обрав такий шлях, цькують ганд.ни, що зранку до вечора моніторять власні рейтинги.
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Не треба розповідати казочки про білого та пушистого Яценюка, уся його команда з НФ, що була при владі ще ті хапуги...
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Да идёт он нахер, яйценюк - сам придумал, сам стрындел, сам распространил , сам типа «возмущается»... дешевый самопиарщик... кому ты нахер в такое тяжелое время вообще кому-либо сдался?! Раньше думать надо было, перед тем, как с авакяном своим страну решили под коломойского и его клоуна слить...
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Триндел Яценя о "стене"..
Триндел о лесе..
ВЕЗі "Крим"...
і Врал,конечно
Зайчік..
в Окулярах...)
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пропагандисты армии РФ и ФСБ действуют по наставлениям древнекитайского военного деятеля Цзы: Разлагайте все хорошее, что имеется в стране вашего противника. Подрывайте престиж руководства противника и выставляйте его на позор общественности. Используйте в этих целях сотрудничество с самыми подлыми людьми.Разжигайте ссоры и столкновения среди граждан враждебной вам страны. Подстрекайте молодежь против стариков. Мешайте всеми средствами работе правительства. Препятствуйте снабжению вражеских войск и поддержанию в них порядка. Обесценивайте традиции ваших врагов и подрывайте их веру в своих богов. Не экономьте на обещаниях, они приносят прекрасные результаты/ Так же должны действовать и украинские пропагандисты в войне с РФ.
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От кому зараз цікавий цей лисий бородач?
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Твои тарифы , Сенечка-камикадзе , тоже за гранью совести .
И ничего , живёшь не тужишь , и куля в лоби не мешает ...
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Кто б говорил бы о гранях?
За свою премьерскую каденцию Яйценюк наградил себя пятью стволами (см. Википедию):
- пистолет "Glock 19" (19.05.2014);
- штурмовая винтовка "Форт 224" (22.05.2014);
- пистолет "IWI Jericho 941"/"Форт-21.03" (22.07.2014);
- пулемёт "Максима" образца 1910 года 56-П-421 калибра 7,62 мм, № ЦЛ 84 (20.05.2015);
- 11,43-мм пистолет-пулемёт "Томпсон" (гангстерский "Томми-Ган") образца 1928 года калибра 11,43 мм, № S 506391 в комплекте с 203 патронами (22.05.2015).
Судя по датам, четыре случая - подарки ко дню рождения! (22.05.1974). Это наглость в высшей степени. Кроме того, награждённые лица не подлежат периодическому освидетельствованию медкомиссиями, а наградное оружие не подлежит никаким проверкам ни его наличия, ни условий его хранения до смерти награждённого. Где и в чьих руках окажется этот арсенал, когда Яйценюк превратится в недееспособного, но ещё живого маразматика? Вменяемый государственный деятель, думающий о будущем, окажись на месте Яйценюка, прикрыл бы эту лазейку для всех, а не цинично злоупотребил бы ею.
Это за гранью чего?
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Вовсе не он - а друг его и соратник сабакав
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Во-первых, там не только от МВД, но и от министерства обороны.
Во-вторых, и министр внутренних дел, и министр обороны - прямые подчинённые премьер-министра, которому отменить решения подчинённых о своём награждении, шо два пальца об асфальт.
В-третьих, оружие - опасная, стало быть, хлопотная награда. Такие награды, тем более - непосредственному начальнику, принято согласовывать.
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.....можно было распространять фейковые новости и ложь о том, что уменя "первый миллиард". О том, что у меня есть 24 виллы в Майами........а а а сколько есть ????
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гон на Яценюка = гон на врачей? манипулятор недоучка блин
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яценюк и кровь пьет младенцев, чего тут удивляться, все знают что он состоит в темном обществе поклонников Молоха.
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Онищенко прямо говорил, что Порошенко давал миллионы долларов, чтобы обос.ать Яценюка и уничтожить его рейтинг. Хотя вроде они были партнеры по коалиции
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А говнищенко »чьих» партнером по коалиции будет? Чем знаменит?
Тухлый у тебя пруф, и политинфогигиена слабая...
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...кому ты нужен. сам и зарядил инфу?)..ну ну.....плюс добавь шо ты успешный премьер....эх СЕНЯ СЕНЯ)
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а хіба зебільні виродки на шось, окрім брехні, здатні?!
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Екс депутат від "ПР" Є.Бальцький на одному із ток - шоу заявив:Якщо буде суд,я обов"язково розповім як А.Яценюк бігав до нас на фракцію і просив щоб ми не підтримували постанову про звільнення Ю.Тимошенко.
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Я не знаю, кто как относится к Яценюку, но я с уважением отношусь к этому человеку. По крайней мере, он был эффективным премьером с 14 года и наше счастье, что тогда кабинет министров возглавлял он, а не на подобии Гончарука.
Да, у него как и у многих есть недостатки, но я сожалею, что сейчас другие политики возглавляют исполнительную власть в нашей стране.
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Сеня -кролик ты , примелькался уже . Чего ты лезешь мордою своей . Сиди отдыхай , деньги есть , гражданства есть .зачем тебе политика или не наелся ? Власти все равно уже не видать .
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Поросятине , Свинопотаму ? Нет -нет , я атеист , не сектант .
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Парашоїди і ватокацапня ненавидять Яценюка до корчів в голові і тілі, ото і розповсюджують всяку муйню про нього.
А по суті він утримав Україну будучи прем'єром на плаву, а тепер всяка гниль на нього гавкає, та і в минулому гавкала, бо так вигідно паРаші!
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Щось Сєні стало останнім часом ну дуже багато на екранах... Може Аваков однопартійця по Народному фронту в прем'єри хоче вернути? Бо Шмигаль довго не протримається в таких умовах...
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Хорошо бы. Все-таки Яценюк самый лучший премьер в послемайданной Украине.
Представляете, что было бы со страной, если бы после бегства янека и при пустой казне премьером стал Гончарук?
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Сеня явно затосковал за сильными руками Степана Барны )
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Хрєново без влади. Структура Сєніної апології побудована цікаво. На початок і в кінець він поставив питання мільярда та стіни, а в середину накидав сміття. Кого цікавить де він і з ким? Сєня з подачи свого дядька з молодих років при владі і показав вже все що міг. Він був першим експериментом Чучми з молодими кадрами "благародних кравєй". За часів Миздобула керував Радою, яка створила умови повернення "дважди лігітьомного". При Євнуховичу він рейданув Юлькину партію, а при Поросьонко будував "ЄВРОпейський ВАЛ" Ну, типа в Ізраїлі, але його литвини, сімейка, якій постійно болить Україна попросили не ламати бізнесу. До речі, так хто ж всетаки замовив "Ендрю" Галущенко?
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чи не сам сєня розповсюджує ці фейки , бо вже почали забувати про геніального прем"єра .
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поценюк, кому ты нужен, брехло истеричное)))))
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чому сєня із спадковим офшорником досі на волі?
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Тому що, коли вони були при владі то, не порушували кодексу "Благародних гаспод" і своїх не чіпали. От же і їх свої чіпати не будуть, хіба що для бидла створять картинку.
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