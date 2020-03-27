EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Здоров'я
  3572  39
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1349) Мінздоров'я (1340) Ляшко Віктор (123) COVID-19 (2142) коронавірус (865)

 Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я України розповідає про заходи щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Зокрема, в брифінгу бере участь заступник Міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пів року в'язниці і штраф у $ 10 тис.: Сінгапур посилив покарання за порушення правил карантину

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184750
 
   
 Топ коментарі
 
Я против. Мне 67 и я против. Могу ещё пользу принести. Когда начнётся шурум-бурум по выносу ЗЕлёных тел и ж..п.
 показати весь коментар
 
Емец заявил, что людей старше 65 лет можно считать трупами. Деньги на них тратить не нужно.
И эта зелёная имела совесть называть "доктором смерть" Уляну Супрун, которая надавала по рукам таким вот старым пердунам-коррупционерам, как этот Емец? При Супрун внедрялась программа "деньги за пациентом" и страховое покрытие. Зелёные программу убрали на взлёте. Остались только "деньги с пациента". И настоящий "доктор смерть".
 показати весь коментар
 
Брифинги - сьезды - корпоративы....
Меня не интересует коронавирус, меня интересует когда сядет Радуцкий - весна уже пришла!!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
65+ всех к стенке...так сказал зебильный министр типа здравоохранения...
 показати весь коментар
 
 
пусть так. мне ответ на мой вопрос интересен всё равно.
 показати весь коментар
 
Я против. Мне 67 и я против. Могу ещё пользу принести. Когда начнётся шурум-бурум по выносу ЗЕлёных тел и ж..п.
 показати весь коментар
 
 
Вы уже в АТБ ходили в "пенсионерское время"?
 показати весь коментар
 
Зеленский сказал что нет от вас никакой пользы!
 показати весь коментар
 
Тем временем, в Украине подтвердилось 218 случаев коронавируса, 5 из которых закончились смертью. Больше всего заболевших в возрасте от 39 до 49 лет.
 показати весь коментар
 
Уф какая сурдопереводчина. Женщина мечта поэта Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2086
 показати весь коментар
 
Ей приходится часто популяризировать различные вещи в определенных аудиториях. Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 8904
 показати весь коментар
 
 
Брифинги - сьезды - корпоративы....
Меня не интересует коронавирус, меня интересует когда сядет Радуцкий - весна уже пришла!!!
 показати весь коментар
 
 
Сводки с фронта! Паника! Люди ищут таблетку! А кто-то поднимает нормальные бабки а страна катится в ж....
 показати весь коментар
 
Страна должна ответить зав свой выбор и она ответит! Только сомневаюсь что до страны дойдет!
 показати весь коментар
 
 
300 років доходить доходить та ніяк не дійде...
 показати весь коментар
 
 
Согласен. Вот страна и отвечает за свой выбор соевого хряка 6 лет назад. продолжает расхлебывать
 показати весь коментар
 
Что расхлебывать?Вывезенные маски или неспособность зеленой макаки руководить?
 показати весь коментар
 
"Ранее мы уже сообщали, что на Днепропетровщину доставили 22 прибывших из Польши жителя области. Стоит отметить, что 12 из эвакуированных людей отказались от прохождения обследования."
 показати весь коментар
 
на цепь их нужно посадить, пока не согласятся
 показати весь коментар
 
варто дозволити торгівлю овочами
просто на вулицях..
і щоб точки торгівлі були віддалені
одна від одної, щоб не було скупчення..

супермаркети нахабніють і піднімають ціни
 показати весь коментар
 
 
Понятно одно, зелёные не могут управлять страной! Дело утопающих, это дело самих утопающих.
 показати весь коментар
 
 
На самом деле управляют еще и как,в доле еще несколько бандитских кланов авакяна парашеко ахметова и др,и все хотят кушать,и всем нужно в оффшоры по богатому
 показати весь коментар
 
Гм...
С утра сообщили новости - на сегодняшний день в Украину из-за границы вернулись ВОСЕМЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ граждан.
 показати весь коментар
 
Те що зараження фіксують по всій території доводить що заразу привезли...
 показати весь коментар
 
это только один "эшелон"!!! до этого сообщали о 125 тыс!!
 показати весь коментар
 
Емец заявил, что людей старше 65 лет можно считать трупами. Деньги на них тратить не нужно.
И эта зелёная имела совесть называть "доктором смерть" Уляну Супрун, которая надавала по рукам таким вот старым пердунам-коррупционерам, как этот Емец? При Супрун внедрялась программа "деньги за пациентом" и страховое покрытие. Зелёные программу убрали на взлёте. Остались только "деньги с пациента". И настоящий "доктор смерть".
 показати весь коментар
 
 
Если бы всех прибывающих из-за границы садили на карантин всего на две недели, не было бы нужды вводить карантин по всей Украине. Но такая ситуация не подходила Зе-леной своре "Слуг" Они надеются под шумок карантина неплохо заработать и протащить закон о рынке земли. То что падает экономика и Украина из карантина может просто не выйти их мало трогает
 показати весь коментар
 
 
))Теперь понятно, почему они пришли на один срок!!!
 показати весь коментар
 
Гаварите, гаварите ...
Як кричав герой Катаева в "Белеет парус одинокий" ? -Тикайте , ой тикайте!!!
Але вже нікуди.......................................Бажаю вам зостатися туточки- ми , по спромозі, переробимо ваш біоматеріал у більш-менш пристойне добриво.
 показати весь коментар
 
Ради того чтоб спасти несколько сот человек от короновируса, мы теряем десятки тысяч умирающих от других болезней, которым не оказывается своевременная помощь: сердечные болезни, онкология, операции и т д
 показати весь коментар
 
 
с какой скоростью "косит" вирус в Испании и Италии, то остальные болезни просто мелочь. И каким количеством он завозиться к нам, то это может быть сотни тысяч!!!
 показати весь коментар
 
сейчас заробитчане приезжают в разгар эпидемии в Европе (Шахов был в начале марта). Пусть 80тыс х 2(минимум семья) = 160 тыс. Как Вам такое число?
 показати весь коментар
 
"Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает Politeka со ссылкой на Twitter ВОЗ. По словам чиновника, мы наблюдаем аномальную скорость распространения инфекции по миру.
«Первые 100 тысяч случаев заняли 67 дней. Вторые - 11 дней. На третьи 100 тысяч ушло всего 4 дня. Четвертые - только 2 дня», - отмечает он."
 показати весь коментар
 
6 аптек обійшов в Рівному...де парацетамол, Вітьок? анальгін вже проблема знайти.. хто це все зжер, Вітьок?.. нах нам ваші брифінги..
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору