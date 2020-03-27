Зокрема, в брифінгу бере участь заступник Міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
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Матеріали за темою: Коронавірус і карантин
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Брифінг МОЗ про ситуацію з коронавірусом: за добу 29 нових випадків, перші інфіковані виявлені в 4 областях. ВIДЕО
Брифінг головного санлікаря Ляшка про заходи щодо боротьби з коронавірусом. ВIДЕО
+7
Я против. Мне 67 и я против. Могу ещё пользу принести. Когда начнётся шурум-бурум по выносу ЗЕлёных тел и ж..п.
+3
Емец заявил, что людей старше 65 лет можно считать трупами. Деньги на них тратить не нужно.
И эта зелёная имела совесть называть "доктором смерть" Уляну Супрун, которая надавала по рукам таким вот старым пердунам-коррупционерам, как этот Емец? При Супрун внедрялась программа "деньги за пациентом" и страховое покрытие. Зелёные программу убрали на взлёте. Остались только "деньги с пациента". И настоящий "доктор смерть".
И эта зелёная имела совесть называть "доктором смерть" Уляну Супрун, которая надавала по рукам таким вот старым пердунам-коррупционерам, как этот Емец? При Супрун внедрялась программа "деньги за пациентом" и страховое покрытие. Зелёные программу убрали на взлёте. Остались только "деньги с пациента". И настоящий "доктор смерть".
+2
Брифинги - сьезды - корпоративы....
Меня не интересует коронавирус, меня интересует когда сядет Радуцкий - весна уже пришла!!!
Меня не интересует коронавирус, меня интересует когда сядет Радуцкий - весна уже пришла!!!
Меня не интересует коронавирус, меня интересует когда сядет Радуцкий - весна уже пришла!!!
просто на вулицях..
і щоб точки торгівлі були віддалені
одна від одної, щоб не було скупчення..
супермаркети нахабніють і піднімають ціни
С утра сообщили новости - на сегодняшний день в Украину из-за границы вернулись ВОСЕМЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ граждан.
И эта зелёная имела совесть называть "доктором смерть" Уляну Супрун, которая надавала по рукам таким вот старым пердунам-коррупционерам, как этот Емец? При Супрун внедрялась программа "деньги за пациентом" и страховое покрытие. Зелёные программу убрали на взлёте. Остались только "деньги с пациента". И настоящий "доктор смерть".
Як кричав герой Катаева в "Белеет парус одинокий" ? -Тикайте , ой тикайте!!!
Але вже нікуди.......................................Бажаю вам зостатися туточки- ми , по спромозі, переробимо ваш біоматеріал у більш-менш пристойне добриво.
«Первые 100 тысяч случаев заняли 67 дней. Вторые - 11 дней. На третьи 100 тысяч ушло всего 4 дня. Четвертые - только 2 дня», - отмечает он."