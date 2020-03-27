 "Тіло батька винесли з лікарні в мішку і закрили двері", - доньки померлого від коронавірусу розповіли, як ховали батька. ФОТО

Про те, з чим їм довелося зіткнутися після смерті батька, сестри Ольга Тутова і Ганна Поліщук розповіли виданням "Овід" і "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
68-річний Павло, житель с. Ковалівка Монастириського району, помер 25 березня в Тернопільській лікарні.
"Помер тато зранку. Подзвонили з лікарні моїй сестрі, сказали, щоб приїхала своїм транспортом, із домовиною і забрала тіло. З чоловіком на своєму бусі сестра поїхала по тата", - розповіла Анна Поліщук.
"Нам видали батька в чорному пакеті. Тато був важкий, підняти неможливо було самому. І ось цей пакет просто тягнувся по землі. Сам чоловік мій це робив руками і тягнув. Пакет чорний обірвався в руках. Це було щось страшне. Ніхто не вийшов навіть у труну поставити", - каже Ольга Тутова.
Коли пакет з тілом вдалося покласти в труну, її треба було занести в автомобіль.
"Вона була дужа важка. Ми просили допомоги — ніхто не реагував. Ми ту труну тягнемо, дошки розсипаються, бо це був асфальт. До нас вийшли на поміч лише після того як ми подзвонили до головного лікаря інфекційної лікарні. Вийшов чоловік повністю одягнутий у захисний костюм, і почав дорікати нам, що не ми (родичі) маємо цим займатися, а санепідемслужба", – додає Ольга.
Працівник лікарні все ж допоміг занести труну в мікроавтобус, і тіло померлого відвезли в його рідне село.
"Люди в селі бояться, відмовилися викопати могилу. Мер Монастириська знайшов людину, яка викопала могилу. Опускали тіло мер, його заступник, голова сільської ради і мій зять. Сестра світила телефоном, а вони закопували яму, бо був вечір", - розповіла Ганна Поліщук.
Ні в Ольги, ні в її чоловіка, які забирали тіло померлого, не було захисного одягу. Мікроавтобус, у якому везли труну, вони потім продезінфікували, як могли, самостійно.
Дет сад. В стране - 35 млн населения, а всё оказывается висит на единственном гвоздике - на Зе. Ну помер он. Все остальные тоже? Или пока нового не будет - не дышать?
У нас тоже самое.
Там один в одного стріляють, палять машини, "фірмові" приміщення туди фіг з вулиці зайдеш і почнеш займатися "бізнесом".
Це одине із найприбутковіших занять яке стоїть нарівні з торгівлею наркотиками та зброєю, річний оборот у м.Києві при 30 000 померлих складає не менше одного мільярда гривень і 800 з них у кишеню!..
1. Ежегодно тяжелых осложнений от гриппа 2-3 миллионов, и полмиллиона смертей от осложнений.
2. У гриппа летальность 0.05%
3. У коронавируса летальность 0,5 -1% минимум, при идеальном контроле эпидемии.
4. Коронавирус заметно заразнее чем грипп.
5. Коронавирус заразен даже в инкубационном периоде или в случае безсимптомного течения.
6. Осложнения от коронавируса в виде ВИРУСНОЙ пневмонии на пару порядков чаще чем от гриппа.
7. Вирусные пневмонии имеют высокий уровень летальности, без лечения летальность стремится к 100%.
8. Большой процент этих вирусных пневмоний требуют дорогостоящего оборудования вроде ИВЛ, и когда реанимационные палаты перегружены, летальность только возрастает, в разы
Я щось не зрозумів тих жіночок. На їх думку хтось мав цього бідолагу для них поховати, носити та перекладати? Просто так із співчуття? Просто незнайомі люди мали це робити? -- мозгов нет понять , от чего умер этот человек и что такими должно заниматься специальные службы что бы не разносить это вирус ?
Потенциальные площади будущих захоронений таким образом сократятся в сотни раз.
Традиционное кладбище - это земля непродуктивно выводится на десятилетия, а то и столетия, из нормального использования. + по законодательству 300 метров санитарно-охранная зона, в которое запрещено строительство (часто нарушается). А запрещено оно потому, что есть такая штука как трупные яды и ряд других "прелестей". Надо сжигать. Сначала люди будут против, возможно и церковь будет воду мутить, но постепенно все привыкнут и поймут, что такое решение в целом правильное.
А в период пандемии - тем более сжигать.
Верно. Когда Порох выполнил свою осн задачу - ликвидация независимости - и стал примериваться к диктатуре - его сместили. Сейчас идет юридическое оформление потери независимости, пример - непотопляемый Коболев и дальше рулит неуправляемым (вроде бы украинским) Нафтогазом. Для это нужен нитонисё у власти. Да вот вирус потребовал быстрых решений и их выполнения, а некому.
ситуация с этим вирусом - наглядно показывает, в каком страшном обществе украинцы живут))
Нас ждёт настоящий ад.
Кста, куда-то начали порохоботы пропадать, неужели мечты сбываются
надо этот ролик сявкам рептилоидным в VIP-палатах Киева лечавшимся, круглусуточного показывать.
Для ускорения выздоровления.
Только не поможет.
Сявки рептилоидные денег в экономику Украины не вложат, у них ничего своего нет, они просто кошельки рептилоидов, а у тех кошельки как-то резко опустели, после того, как Сулеймани неудачно прокатился на автомобиле.
Жахнуть бы по рептилоидам ядрен-батоном (адреса дать?) - и закончится вся эта "пандемия", как и началась - в один момент.
А правда тут: - ЗУ "Про поховання та похоронну справу" Ст.11. Поховання померлого
Поховання померлого покладається на виконавця волевиявлення померлого. Якщо у волевиявленні померлого немає вказівки на виконання волевиявлення чи в разі відмови виконавця від виконання волевиявлення померлого поховання померлого здійснюється чоловіком (дружиною), батьками (усиновителями), дітьми, сестрою, братом, дідом або бабою, онуком (правнуком), іншою особою, яка зобов'язалася поховати померлого.
- "ВООЗ не рекомендує ніяких особливих правил для заховання померлих з COVID-19. Водночас наш оперативний штаб, який працює при МОЗ, детально розглядав це питання, визначив усі можливі ризики, які можуть виникнути у подальшому при похованні хворих з Covid-19. Ми розробили певну інструкцію, і ця інструкція лягає в нормативно-правовий акт МОЗ", - сказав Ляшко.
За його словами, найбільший ризик при похованні виникає через ритуальні обряди. Тому там, де є велике скупчення людей, прощальні поцілунки - це все точки ризику, які треба унеможливлювати та запобігти.https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2902805-moz-rozrobilo-rekomendacii-sodo-pohovanna-pomerlih-vid-koronavirusu.html
если не обратились в похоронку, почему приехали вдвоем? почему не проконсультировались о том как хоронить и кто это может сделать? даже в селе есть администрация...
и из горя можно сделать кошмар...(навряд ли я снимал бы это...зачем? привлечь кого-то к ответу? чтоб посочувствовали? напугать ?...на память?...какая цель съемки?)
земля пухом отмучившемуся...
(извините)
Ждём видосики от недавно прибывших - "вы нас сюда силком загнали на погибель.."