EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  69893  181
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1225) похорон (799) Тернопільщина (248) COVID-19 (2142) коронавірус (865)

 "Тіло батька винесли з лікарні в мішку і закрили двері", - доньки померлого від коронавірусу розповіли, як ховали батька. ФОТО

Доньки померлого від коронавірусу 68-річного жителя Тернопільщини розповіли, як залишилися сам на сам з необхідністю поховати батька. Ні покласти тіло в труну, ні поставити труну в бус, ні викопати могилу охочих не було.

Про те, з чим їм довелося зіткнутися після смерті батька, сестри Ольга Тутова і Ганна Поліщук розповіли виданням "Овід" і "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

68-річний Павло, житель с. Ковалівка Монастириського району, помер 25 березня в Тернопільській лікарні.

"Помер тато зранку. Подзвонили з лікарні моїй сестрі, сказали, щоб приїхала своїм транспортом, із домовиною і забрала тіло. З чоловіком на своєму бусі сестра поїхала по тата", - розповіла Анна Поліщук.

"Нам видали батька в чорному пакеті. Тато був важкий, підняти неможливо було самому. І ось цей пакет просто тягнувся по землі. Сам чоловік мій це робив руками і тягнув. Пакет чорний обірвався в руках. Це було щось страшне. Ніхто не вийшов навіть у труну поставити", - каже Ольга Тутова.

Тіло батька винесли з лікарні в мішку і закрили двері, - доньки померлого від коронавірусу розповіли, як ховали батька 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Померлих від коронавірусу в Києві ховатимуть у патологоанатомічних мішках. ДОКУМЕНТ

Коли пакет з тілом вдалося покласти в труну, її треба було занести в автомобіль.

"Вона була дужа важка. Ми просили допомоги — ніхто не реагував. Ми ту труну тягнемо, дошки розсипаються, бо це був асфальт. До нас вийшли на поміч лише після того як ми подзвонили до головного лікаря інфекційної лікарні. Вийшов чоловік повністю одягнутий у захисний костюм, і почав дорікати нам, що не ми (родичі) маємо цим займатися, а санепідемслужба", – додає Ольга.

Тіло батька винесли з лікарні в мішку і закрили двері, - доньки померлого від коронавірусу розповіли, як ховали батька 02

Працівник лікарні все ж допоміг занести труну в мікроавтобус, і тіло померлого відвезли в його рідне село.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіла померлих від коронавірусу людей не несуть загрози зараження COVID-19, - ВООЗ

"Люди в селі бояться, відмовилися викопати могилу. Мер Монастириська знайшов людину, яка викопала могилу. Опускали тіло мер, його заступник, голова сільської ради і мій зять. Сестра світила телефоном, а вони закопували яму, бо був вечір", - розповіла Ганна Поліщук.

Ні в Ольги, ні в її чоловіка, які забирали тіло померлого, не було захисного одягу. Мікроавтобус, у якому везли труну, вони потім продезінфікували, як могли, самостійно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рекомендуватимемо скоротити час і кількість людей на похороні померлих від COVID-19, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184707
 
 
 Топ коментарі
 
Готовність, блть. Вищого рівня.
 показати весь коментар
 
Обіцянки виконуються: Весна прийшла - всі сидять... по хатам; До дому повертаються заробітчане - з ... коронавірусом; Епоха бідності закінчилася - починається епоха ... зубожіння; Держава в смартфоні - ПреЗЕдент... в ютубі .. Ви Зробили це разом!
 показати весь коментар
 
Пропал дар речи
Это мы? Или - что с нами происходит?
А может пришло понимание того, что сейчас никто и ни за что не отвечает?!!!!!!!!!!!!!!!!
Я,как представлю,что своего папу или мою маму хоронила бы так же... нет ни смайликов, ни слов(
Мамочка родная моя, папа.. впервые говорю страшные слова :"Вы до ТАКОГО не дожили" Это хорошо?!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Думаю, что Зеленскому похрен на эту проблему.
Дет сад. В стране - 35 млн населения, а всё оказывается висит на единственном гвоздике - на Зе. Ну помер он. Все остальные тоже? Или пока нового не будет - не дышать?
 показати весь коментар
 
 
Хорохо бы гвоздь, а это же гиря. Он не только не делает ничего полезного, а ровно наоборот.
 показати весь коментар
 
Я десь писав що лікарі повинні були допомогти загрузити мерця?
 показати весь коментар
 
 
Може і так, Але я бачив такі лікарні. Там це рутина. Помер , загорнули, віддали. і все. Жодних сантиментів. Треба цим жінкам розуміти, що труна має вагу велику. Хз. Мені здається що ця новина ні про що.
 показати весь коментар
 
 
Чому в Україні немає такого бізнесу як у нас? Мені приходилось ховати- ти взагалі нічого не робиш! Все тихо, спокійно, чисто і пристойно.
 показати весь коментар
 
 
Ты ничего не знаешь про Украину!
У нас тоже самое.
 показати весь коментар
 
 
Єс, я знаю про Україну в котрій проводжу багато часу. В Америці ніхто сам не ховає! Навіть на фермах.
 показати весь коментар
 
 
Але ж проблема не в цьому! Мерця просто виставили за двері і все. В нас би за таке просто тупо б засудили на сотні тисяч доларів!
 показати весь коментар
 
 
у вас это где ? и сразу у вас хоронят за счёт государства ?
 показати весь коментар
 
Где? В селе на Тернопольщине похоронную контору? Более нелепого бизнеса представить себе нельзя.
 показати весь коментар
 
 
Українські села уже давно розібрали похоронні контори, то бізнес з 500% прибутку, у великих містам лікарям швидких, похоронщики, за інформацію про померлого, платять по 4 000 (тисячі) гривень...
Там один в одного стріляють, палять машини, "фірмові" приміщення туди фіг з вулиці зайдеш і почнеш займатися "бізнесом".
Це одине із найприбутковіших занять яке стоїть нарівні з торгівлею наркотиками та зброєю, річний оборот у м.Києві при 30 000 померлих складає не менше одного мільярда гривень і 800 з них у кишеню!..

 показати весь коментар
 
 
у нас в смт таке є-----приїхали,забрали тіло,а потім привезли для поховання куди скажеш.Родичка померла у нас,а ховали її в селі за 300 км.Все зробила служба.
 показати весь коментар
 
 
чого це в Україні немає похоронних сервісів? усе є. і навіть війни за тіла бувають, кому хоронити. а ось короновірусного ніхто не хоче. окрім того, я так розумію з тексту, родичі реально у ніяку похоронну службу не дзвонили, хоча б поцікавитися, чи допоможуть з похороном.
 показати весь коментар
 
Читать страшно, дикое государство, все разваливается в этой стране, уже и похоронить по-людски нельзя...
 показати весь коментар
 
 
Меня уже ничего не удивляет после выборов в президенты 2019 года . Деградация украинского общества уже ниже плинтуса!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Есть такое правило: Свалил в данию - занимайся данией.
 показати весь коментар
 
 
От тож бо й воно ,а чиїсь предки звалили колись в Україну. І так "назанімалісь Україной" що вже далі 32-33 рр. починається повторно!
 показати весь коментар
 
 
В мире ежегодно только от гриппа умирает около 500 000 людей, и от пневмонии около 2-3 млн. человек... Кого-то ипала эта проблема до сегодняшнего дня?
 показати весь коментар
 
 
Ты о чем вообще мечишь ? Ты знаешь что это такое и откуда это пошло ? Где поделись люди 8 миллионов абонементов телефонов в Китае ? Что за вирус делали и выпустили китайцы ?
 показати весь коментар
 
 
Куда поделись? Выкинули одну симку с двухсимочного телефона. При карантине пропала в ней необходимость.
 показати весь коментар
 
 
Какая чушь. У кремлеботов начитался?
1. Ежегодно тяжелых осложнений от гриппа 2-3 миллионов, и полмиллиона смертей от осложнений.
2. У гриппа летальность 0.05%
3. У коронавируса летальность 0,5 -1% минимум, при идеальном контроле эпидемии.
4. Коронавирус заметно заразнее чем грипп.
5. Коронавирус заразен даже в инкубационном периоде или в случае безсимптомного течения.
6. Осложнения от коронавируса в виде ВИРУСНОЙ пневмонии на пару порядков чаще чем от гриппа.
7. Вирусные пневмонии имеют высокий уровень летальности, без лечения летальность стремится к 100%.
8. Большой процент этих вирусных пневмоний требуют дорогостоящего оборудования вроде ИВЛ, и когда реанимационные палаты перегружены, летальность только возрастает, в разы
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ua Kozak Slovak
Я щось не зрозумів тих жіночок. На їх думку хтось мав цього бідолагу для них поховати, носити та перекладати? Просто так із співчуття? Просто незнайомі люди мали це робити? -- мозгов нет понять , от чего умер этот человек и что такими должно заниматься специальные службы что бы не разносить это вирус ?
 показати весь коментар
 
 
При фонариках,вечером еще и хоронили. А поп был?
 показати весь коментар
 
В свете существенного увеличения населения планеты и, соответственно, количества умерших, исходя из ограниченности такого ресурса, как земля, надо пересматривать общественные привычки и традиции - вводить законодательно обязательную кремацию умерших. Уважение к памяти усопших тут не будет нарушено - капсулу с прахом надо торжественно захоронить в колумбарии (ну или отдавать родственникам, по желанию), после чего так само будет куда принести цветы или где зажечь свечку.

Потенциальные площади будущих захоронений таким образом сократятся в сотни раз.
Традиционное кладбище - это земля непродуктивно выводится на десятилетия, а то и столетия, из нормального использования. + по законодательству 300 метров санитарно-охранная зона, в которое запрещено строительство (часто нарушается). А запрещено оно потому, что есть такая штука как трупные яды и ряд других "прелестей". Надо сжигать. Сначала люди будут против, возможно и церковь будет воду мутить, но постепенно все привыкнут и поймут, что такое решение в целом правильное.

А в период пандемии - тем более сжигать.
 показати весь коментар
 
 
Де взяти стільки крематоріїв , персонал і теплоносії ?
 показати весь коментар
 
 
Шо делается на раиси меня в отличии от тебя не интересует...Я писал ответ на пост выше,там человек предлагает заниматься кремированием усопших,мотивируя тем что в мире население увеличивается.Так вот,пускай они с них хоть и биодобавки для кормов делают,если их так много.В Украине такой проблемы нет.
 показати весь коментар
 
 
Плюс кремация будет возвращать дохрена фосфора и других элементов в глобальный кругооборот...
 показати весь коментар
 
При всех минусах Пороха одно у него было и это решительность. Когда ставил своего кума генпрокурором, то тупо купил депутанов и добился своего. Эта зеленая власть точно что червь, обсуждают закон о земле а жизнь встала. Обещали людям растаможку нормальную, а получили пандемию. Были бы у людей личные автомобили, может было б все по-другому. Але маемо, що маемо.
 показати весь коментар
 
 
При всех минусах Пороха одно у него было и это решительность.
Верно. Когда Порох выполнил свою осн задачу - ликвидация независимости - и стал примериваться к диктатуре - его сместили. Сейчас идет юридическое оформление потери независимости, пример - непотопляемый Коболев и дальше рулит неуправляемым (вроде бы украинским) Нафтогазом. Для это нужен нитонисё у власти. Да вот вирус потребовал быстрых решений и их выполнения, а некому.
 показати весь коментар
 
 
Відносно сусідів , Як не прикро , але в цьому випадку має місце цілком природна реакція на небезпеку життю індивіда в наслідок домінування інстинкту самозбереження над морально - етичними установками. Прикро , але така реальність . Навіть в тому Ірані таким питанням займається влада . Наші "державники" з кварталу далекі від цього . Десь через пару тижнів матимуть місце ще жахливіші ситуації .
 показати весь коментар
 
 
З Нового року влада постійно заявляла про готовність країни до коронавірусу. Зараз починається жах, повний бардак. Сьогодні попалась на очі стаття за 23.02.20 про перших заражених людей в Іспанії- 7 чоловік. Що буде в нашій країні через місяць страшно уявити.
 показати весь коментар
 
 
при всем ужасе ситуации поражаюсь людям, которые умудряются делать такие фото и выкладывать их в сеть! хорошо хоть фото крупным планом умершего не выложили....
 показати весь коментар
 
 
Женя-Женя не дивуйтесь, далеко на переферії в глибокій провінції це ПОДІЯ ! Додайте середньовічне мракобєсіє = у нас на Прикарпатті бувають випадки коли попи не можуть з собою поладити і покійника везуть під ОДА і просять щоб влада наказала пустити їх в якусь церкву, хоч у нас церков у кожному селі по 2, 3 штуки.
 показати весь коментар
 
 
если есть такие ситуации , то родственники просто долбо"бы...а попы и подавно..
 показати весь коментар
 
Ну, цей вірус покаже не лубочне, а справжнє лице нації.
 показати весь коментар
 
 
От і працюй все життя на таке суспілсьтво.
 показати весь коментар
 
 
кошмар какой то, не по людски это.. Царствие Небесное Новопреставленному))
ситуация с этим вирусом - наглядно показывает, в каком страшном обществе украинцы живут))
 показати весь коментар
 
 
украинцы вообще какие-то несчастные люди. то страну им бедную подсунут, то общество ужасное... и как им, святым великомученикам, всё это выдержать )))
 показати весь коментар
 
 
Это ещё не самое худшее. Самое худшее впереди.
Нас ждёт настоящий ад.
 показати весь коментар
 
 
ничего ты не сможешь порешать! успокойся уже! ) но кликуха у тебя зачетная
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Наверно каждый порохобот мечтает чтоб его после жизни хоронил мер и два бомжа, иначе как объяснить безумно истерическую ностальгию за патужными риформами свыночола...

Кста, куда-то начали порохоботы пропадать, неужели мечты сбываются
 показати весь коментар
 
 
Ти будеш здихати але все рівно навколо тобі будуть меріщитися порохоботи "Тело отца вынесли из больницы в мешке и закрыли дверь", - дочери умершего от коронавируса рассказали, как хоронили отца - Цензор.НЕТ 9264
 показати весь коментар
 
 
Облиш . Там маніакальний синдром . Слова і логіка на таких хворих не впливають .
 показати весь коментар
 
 
Кстати, нужно остерегаться заразится от трупа. Потому что если вирус убил человека то возможно это более сильный мутировавший штамм.
 показати весь коментар
 
Абсолютно вірно. Якщо труп укусить чи подряпає- то 100% заразишся.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
очередное доказательство что украинцы - всего лишь рабы.....отношение как к рабам
 показати весь коментар
 
 
Щось не так... Вірус помирає разом з носієм, то нащо ховати в глухих мішках, якщо це не вірус?
 показати весь коментар
 
 
А это уже говорит об уровне подготовки медперсонала, который остался за эти гроши работать по специальности, хорошие специалисты разбежались хто куда.
 показати весь коментар
 
Ув.Тернопольчане,что ж вы так то с покойничком?А я вот еще помню торжественный молебен против обсервации.Родственники не были у больницы,где еще умирал их папа?А те,кто сейчас возмущается тоже не знают,что во всех больницах есть каталки?
 показати весь коментар
 
Учитывая то, что медики боялись даже к умершему в мешке подходить то есть такое подозрение, что к еще живому они вообще на пушечный выстрел не подходили и никак не лечили. Человека просто привезли, положили, закрыли в палате и дали умереть, врятли туда еду носили и делали какие-то анализы (максимум - один, который подтвердил наличие). Это страшно. А теперь представьте, что будет, когда у нас начнется... учитывая мизерные зарплаты врачей, все просто разбегутся.
 показати весь коментар
 
 
Тоже думаю, что люди умирают просто от неоказанной помощи. Поэтому так много смертей в италии, и много вылечившихся в германии, где медицина- лучше
 показати весь коментар
 
 
О, как.
надо этот ролик сявкам рептилоидным в VIP-палатах Киева лечавшимся, круглусуточного показывать.
Для ускорения выздоровления.
Только не поможет.
Сявки рептилоидные денег в экономику Украины не вложат, у них ничего своего нет, они просто кошельки рептилоидов, а у тех кошельки как-то резко опустели, после того, как Сулеймани неудачно прокатился на автомобиле.
Жахнуть бы по рептилоидам ядрен-батоном (адреса дать?) - и закончится вся эта "пандемия", как и началась - в один момент.
 показати весь коментар
 
 
Їм достатньо було б заплатити похоронному бюро. А вони в місті точно є.
 показати весь коментар
 
 
Фейковая тролльная история, за такое сажать надо.
 показати весь коментар
 
 
Жесть!!! И врагу не пожелаешь. В этой стране ни жить, ни болеть, ни даже умереть и быть похороненным по человечески - нельзя, не возможно. Потому что это не страна, это давно территория хаоса и беззакония. Люди, берегите себя, защищайте себя, масками, песпираторами, перчатками, не слушайте брехню власти что это всё не защищает. Посмотрите на депутатов, как они о своих шкурах трясутся, - маски, перчатки, очки, и соберутся на открытом воздухе!)))) Они сейчас сидят по домам, трясутся от страха, все общения со СМИ только по Скайпу. Не думали они про такой облом ...что не смогут смыться в благополучную страну и там лечиться. Придется им вкусить сладкий плод своих "стараний"- убитую, нищую медицину, без медсестёр, врачей, санитарок. 70000 медиков выехало из страны благодаря "реформе"- уничтожению. Медиков сделали нищими, больницы, поликлиники, диспансеры, позакрывали. Просто враги народа, враги страны, все без исключения, кто был у власти последние лет десять, хотя и предыдущие не лучше, но те хоть боялись сильно борзеть, а нынешние совсем страх потеряли. Вот только вирус смог их остановить, но не факт что надолго и полностью. Грабёж страны, бюджета, людей, никто не отменял.
 показати весь коментар
 
 
вы хоть раз кого - то хоронили и знаете процедуру, шо , плять, разную куйню пишите под эту историю...
 показати весь коментар
 
Фейк, ложь, трендьож і правакация. Просто для провінційних медіа це супер подія, там і про чиряки пишуть і про собачок, і нещасних жінок побитих пяними чоловіками.
А правда тут: - ЗУ "Про поховання та похоронну справу" Ст.11. Поховання померлого
Поховання померлого покладається на виконавця волевиявлення померлого. Якщо у волевиявленні померлого немає вказівки на виконання волевиявлення чи в разі відмови виконавця від виконання волевиявлення померлого поховання померлого здійснюється чоловіком (дружиною), батьками (усиновителями), дітьми, сестрою, братом, дідом або бабою, онуком (правнуком), іншою особою, яка зобов'язалася поховати померлого.
- "ВООЗ не рекомендує ніяких особливих правил для заховання померлих з COVID-19. Водночас наш оперативний штаб, який працює при МОЗ, детально розглядав це питання, визначив усі можливі ризики, які можуть виникнути у подальшому при похованні хворих з Covid-19. Ми розробили певну інструкцію, і ця інструкція лягає в нормативно-правовий акт МОЗ", - сказав Ляшко.
За його словами, найбільший ризик при похованні виникає через ритуальні обряди. Тому там, де є велике скупчення людей, прощальні поцілунки - це все точки ризику, які треба унеможливлювати та запобігти.https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2902805-moz-rozrobilo-rekomendacii-sodo-pohovanna-pomerlih-vid-koronavirusu.html
 показати весь коментар
 
из всего можно сделать кошмар... и из горя тем более...
если не обратились в похоронку, почему приехали вдвоем? почему не проконсультировались о том как хоронить и кто это может сделать? даже в селе есть администрация...
и из горя можно сделать кошмар...(навряд ли я снимал бы это...зачем? привлечь кого-то к ответу? чтоб посочувствовали? напугать ?...на память?...какая цель съемки?)
земля пухом отмучившемуся...
(извините)
 показати весь коментар
 
 
приехали вдвоём, гроб купили не по размеру покойного, переодеть покойного сами побоялись -заплатить жлобанули , решили с похороном не заморачиваться и хайпануть на ситуации выложить триллер в сети ...Жлобы , а не дети !
 показати весь коментар
 
 
Звичайна практика від <<cлуг народу>> : пересічним українцям => "акакаяразница", а <<cлугам народу>> Омани, Куршевелі, VIP-палати, VIP-могили.
 показати весь коментар
 
 
Треш от зубожилых. И это дети ? Видно , что при жизни "очень любили отца"...
Ждём видосики от недавно прибывших - "вы нас сюда силком загнали на погибель.."
 показати весь коментар
 
 
дети все сделали, что в их силах бьіло. а тьі так писдишь, вроде они его не хоронили, а бросили. как санитарьі больницьі. трепло.
 показати весь коментар
 
ты -идиот , ты хоть раз организовывал похорон кого-то, ты хоть знаешь что это такое, ты хоть понимаешь шо ты пишешь ? ты хоть знаешь процедуру ? при чём тут санитары ?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору