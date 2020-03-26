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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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Все про:новини (32) Данилюк-Ярмолаєва (13) Буткевич Богдан (8)

 Підсумки дня на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Журналісти Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва в прямому ефірі розповідають про головне з того, що трапилося сьогодні і підбивають політичні підсумки дня.

На Цензор.НЕТ стартує новий проєкт.

Чим жила сьогодні країна? Що вирішив уряд? Як коронавірус вносить корективи в життя країни? Кому уріжуть державний бюджет? І до чого це все може призвести завтра?

Дивіться в прямому ефірі в YouTube і на сайті Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184665
 
   
 Топ коментарі
 
Бюджет не "урежут", а "зарєжут". Коли це дойде до тупих зебобіків, то вони почнуть хвилюватися.
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Вони все ніяк не діждуть: «Когда посадят мародьора ?»
Як так, Шарій і тілівізор їх обдурив?
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Скоро їм буде не до цього, бо сіквестр бюджету планується на 400 млрд грн, тобто бюджетники і всі, хто на цьому заробляв нічого не отримають. Це реально рівень 90-х років, тобто зниження рівня життя у два чи три рази.
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Бюджет не "урежут", а "зарєжут". Коли це дойде до тупих зебобіків, то вони почнуть хвилюватися.
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Вони все ніяк не діждуть: «Когда посадят мародьора ?»
Як так, Шарій і тілівізор їх обдурив?
 показати весь коментар
 
 
Скоро їм буде не до цього, бо сіквестр бюджету планується на 400 млрд грн, тобто бюджетники і всі, хто на цьому заробляв нічого не отримають. Це реально рівень 90-х років, тобто зниження рівня життя у два чи три рази.
 показати весь коментар
 
 
Наконец-то настанет время, когда украсть будет невозможно! И кто больше всего будет кричать и жаловаться, у того будет и шапка гореть... Підсумки дня на Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 4869
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Полсотни танкеров идут в Саудовскую Аравию, чтобы залить мир дешевой нефтью. В Кремле полыхает зарево пердаков
Подробнее: 50 танкеров за нефтью>>>>>

Підсумки дня на Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 4023
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23 березня приблизно о 13-00 за київським часом в Чорне море увійшли 3 фрегати 2-ї Постійної середземноморської групи НАТО (SNMG 2).
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видео - не ваше
да и новости тоже почти желтые
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Сообщают, что #Испания закупила у #Китая 640 000 тестов на коронавирус. Все они оказались непригодными
Внимание вопрос :

Что Украина получает от Китая?
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Мандри українських масок.
«26 марта 2020.
Китайский миллиардер передал России миллион медицинских масок.
Основатель Alibaba Джек Ма передал России миллион медицинских масок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.»
Самолет Воздушно-космических сил доставил из Поднебесной более 1 миллиона масок и 200 тысяч тест-систем для выявления коронавирусной инфекции.»
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Самолеты #Сечина, #Шувалова и Светланы Медведевой 21 раз летали за границу во время пандемии #коронавируса.

Также за границу в начале марта летали самолеты #Кадырова и Сергея Чемезова, сообщают медиа источники Ходорковского
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Политолог: Высшие российские чиновники очень боятся. Они очень напуганы ВИДЕО

http://kavkazcenter.com/russ/content/2020/03/26/118868/politolog-vysshie-rossijskie-chinovniki-ochen-boyatsya--oni-ochen-napugany-video.shtml
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Карантин - он и в Африке Карантин.
Из ленты новостей:

В Уганде мужик нарушил карантин и пошёл на рыбалку.
Там его съел крокодил.
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Смотрел все выпуски. Хоть бы одно предложение. Один ****** для паники
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