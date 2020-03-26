 Підсумки дня на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

На Цензор.НЕТ стартує новий проєкт.

Чим жила сьогодні країна? Що вирішив уряд? Як коронавірус вносить корективи в життя країни? Кому уріжуть державний бюджет? І до чого це все може призвести завтра?

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