 Підсумки дня на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

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Чим жила сьогодні країна? Що вирішив уряд? Як коронавірус вносить корективи в життя країни? Кому уріжуть державний бюджет? І до чого це все може призвести завтра?
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Як так, Шарій і тілівізор їх обдурив?
Подробнее: 50 танкеров за нефтью>>>>>
да и новости тоже почти желтые
Внимание вопрос :
Что Украина получает от Китая?
«26 марта 2020.
Китайский миллиардер передал России миллион медицинских масок.
Основатель Alibaba Джек Ма передал России миллион медицинских масок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.»
Самолет Воздушно-космических сил доставил из Поднебесной более 1 миллиона масок и 200 тысяч тест-систем для выявления коронавирусной инфекции.»
Также за границу в начале марта летали самолеты #Кадырова и Сергея Чемезова, сообщают медиа источники Ходорковского
http://kavkazcenter.com/russ/content/2020/03/26/118868/politolog-vysshie-rossijskie-chinovniki-ochen-boyatsya--oni-ochen-napugany-video.shtml
Из ленты новостей:
В Уганде мужик нарушил карантин и пошёл на рыбалку.
Там его съел крокодил.
Миха Чаплыга с Юрій Чевордовым.
9 ч. ·
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