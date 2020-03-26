 Величезна черга з українців утворилася на кордоні з Польщею. ВIДЕО

У мережі опублікували відео, на якому можна побачити ажіотаж на автомобільному пункті пропуску Дорогуськ-Ягодин. Громадяни України чекають, коли їх переправлять через кордон, передає Цензор.НЕТ.

За словами очевидців, величезні черги на цьому пропускному пункті збираються щодня. Громадян України на кордоні відводять під навіс, оформляють, після чого залишають чекати автобусів.

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З 27 березня Україна повністю закриває кордони для пасажирських перевезень.