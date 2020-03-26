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 Політика України
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 Величезна черга з українців утворилася на кордоні з Польщею. ВIДЕО

На польсько-українському кордоні після того, як Польща частково закрила пункти пропуску, утворилася величезна черга з охочих повернутися в Україну.

У мережі опублікували відео, на якому можна побачити ажіотаж на автомобільному пункті пропуску Дорогуськ-Ягодин. Громадяни України чекають, коли їх переправлять через кордон, передає Цензор.НЕТ.

За словами очевидців, величезні черги на цьому пропускному пункті збираються щодня. Громадян України на кордоні відводять під навіс, оформляють, після чого залишають чекати автобусів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З Польщі прибули ще два потяги з українцями. ФОТОрепортаж

З 27 березня Україна повністю закриває кордони для пасажирських перевезень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184609
 
 
 Топ коментарі
 
Да! Коменты достойные настоящих хохлов. Завистливых, ненавидящих тех, кто хоть как то пытается свою жизнь лучше сделать и готовых их сожрать.Камнями не забудьте их закидать.
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Сидели до последнего, пока вирус не оккупировал всю Европу, а теперь припрут свежачка...хотя у нас его уже достаточно доставили такие же.
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Коменты говорят не о том что наши граждани возвращаються домой,а о том что не соблюдают режим карантина и плевать на всё хотели.Так что не нада тут про хохлов и зависть дурку включать.Всю заразу нам завезли.
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Обратная сторона безвиза . Ещё месяц назад всё всех устраивало .
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Украинцы не заслуживают права безвизового въезда в Европу. Максимум что им должно быть разрешено - это Россия, Белорусь, Молдова, страны СНГ...
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ага а вас касабів далі мінська без намордніка і кайданків взвгвлі відпускати не можна
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Вали ка ты свнисобака отсюда..не тебе решать что нам можно а что нет!
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Кацапчик,почему в слове росия-6 ошибок ？
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Не, ребята, вы за себя там решайте, нас приплетать сюда не надо, при всем уважении.
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Сидели до последнего, пока вирус не оккупировал всю Европу, а теперь припрут свежачка...хотя у нас его уже достаточно доставили такие же.
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А ничего что на выезд с европы давали три дня, но подляки границу закрыли за день до Украины...т.е Укранская граница открыта а подляков закрыта...не слышали, нет? так что, не знаешь не трынди!
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щось ви плутаєте. поляки і Україна частково закрили переходи одночасно. Інше питання нв=авіщо це було зроблено, якщо пішим переходом в Щегіні люди могли скористатись .
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чего они все ломанулись? половина налоги Польше платили и не один год. Огромная очередь из украинцев образовалась на границе с Польшей - Цензор.НЕТ 4746
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Стадний інстинкт, тільки коти йдуть вмирати подалі від хати.
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Jesli platyli nalogi,tak polucali by kompensaciju vo vremia karantina.60% byvsej zarplaty u nas platit takim liudiam.Vydimo eto iz tex kto neplatyli nalogov
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украинцы? налоги??? мы про одну и ту же нацию подумали?
по турвизе сидели нелегалами. потому и вертаются.
кому компенсируют, те не думаю что пря на родину бегут.
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по безвизу работали, никаких налогов естественно не платили.
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Дитанція приблизно в півтора сантиметра ... такий же і карантин буду вдома !
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чому Польша не потурбувалась про працівників які працювали на їхню економіку....а виставили їх як непотріб....цікаво все закічиться заробітчані повернуться за кордон знову працювати ...жодний уряд Європи не потурбувався про наших..ганьба..
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у меня 90% знакомых, которые свалили "мыть параши" в польшу голосовали за квартального дурачка на президентских выборах. поэтому если гастербайтерское быдло не хочет строить цивилизованную страну у себя на родине, то пусть их и дрючат паны. ведь по факту, поляки на 100% правы, что украинские гастеры - быдло.
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едут спасать Украину , настоящие патриоты ! .... военкомы в окуе..
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панам уже больше не нужны мойщики туалетов, городники и касиры в бедренку, ведь везде карантин, а лишние короновирусняки не нужны ляхам. вот и приперлись гастербайтеры на ненависную для большинства родину! теперь тут их будут лечить по-приколу. ведь они ж по-приколу выбрали клоуна управлять страной.
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Да! Коменты достойные настоящих хохлов. Завистливых, ненавидящих тех, кто хоть как то пытается свою жизнь лучше сделать и готовых их сожрать.Камнями не забудьте их закидать.
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вопрос в другом, почему все эти прекрасные люди сидели там до последнего, а теперь всем скопом, наверняка с заразой едут нас радовать?
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Mozet uvolili ix s raboti,karantin neopredelionaja vremia takze
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об эпидемии было известно еще в феврале.
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mozet i tak,no na skolko eto seriozno nikto neznal.Teper toze nejasno na skolko eto dolgo budet prodalzatsia.Zakryvajetsia preprijatija na neopredelioni srok, tak i raboti net
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я нахожусь во франции по причине невозможности добраться до Украины, да и за родных стремно, вдруг что-то подхвачу в дороге. пока безвизовый период не истек, не вижу смысла рыпаться по полыхающей эпидемией европе. а че эти хмыри рынулись в ненависную для них страну, мне непонятно.
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Francija posle Italiji i Ispaniji idiot po korone virusu.Tam ocen opasno v dani moment
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мы нашли в провинции почти бесплатное по местным меркам жилье. тут тихо и спокойно. главное - есть интернет и есть где купить еду. контакта с людьми практически нет. единственное, я не знаю, что делать в середине мая, когда 3-х месячный "безвиз" закончится и эпидемия не спадет до безопасного уровня.
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Tam da krasivo.Bil ja tam ne raz.Po angliski oni nexocet govorit,byli u menia tam problemi izza etogo,sprasyvajes po angliski otvetit po francuzki.Pomniu pojezde nado delat perezadku iz 10 liudej odin pomog,a mog projexat sobcajut ostonovki po francuzki neponiatno Величезна черга з українців утворилася на кордоні з Польщею - Цензор.НЕТ 9272 .Tam potom vstreciali kak polozeno, s Pariza jexal na pojezde v malenki gorodok olone sur mer kazetsia,tam mnogo sur mer u nix,sur mer kazetsia perevoditsia u reki.Tak krasivo u nix,kuxnia ponravilas.vino kak sok vypil s grafina dumal sto sok,a tam vino i krepkoje okazalos, xorosyje ocen vezlyvyje tam liudi vsegda ulibajetsia
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Ответ... на закрытие границы объявили за три дня, это раз, два, подляки закрыли свою на сутки раньше чем Украина...это вообще блеать маразм... и третье, не обязательно что все с польши..европа как бы большая...
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сложно было понять к чему все идет? лень было разобраться, что происходит? обязательно нужно было получить команду для того, что бы безопасно эвакуироваться? но да, о чем это я.
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Коменты говорят не о том что наши граждани возвращаються домой,а о том что не соблюдают режим карантина и плевать на всё хотели.Так что не нада тут про хохлов и зависть дурку включать.Всю заразу нам завезли.
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А чему завидовать?800 евро зарплаты, многие детей по полгода не видят,семьи разваливаются, в 30-40 лет в общагах жить с такими же нещасными.
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та ты шо? А тут все уверены что там деньги лопатой гребут.
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А чему там завидовать и о какой лучшей жизни идёт речь ??
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Зелений виконав обіцянку повернути до дому українців))) Тепер тут будуть жебракувати.
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Ну всё теперь заживём с корона вирусом в обнимку....
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Зрозуміло,що сракамиї,нікому непотрібні!!! Яке,щастя ,вони,знайдуть тут...Мабуть,те,що побудували...
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Судячи по коментах багато хто не розуміє чому так масово люди повертаються з Польщі.
Пояснюю.
В Польщі є кілька видів працевлаштування. Основні з них, це - через агенство і безпосередньо через підприємство. Ті хто влаштований через підприємство - працюють і їм все пох.... байдуже. Навіть якщо підприємство зупиниться - їм щось виплачуватимуть, а головне - зберігається медична страховка.
Агенства ж кажуть своїм клієнтам - "нині ваші послуги не потрібні. Чекайте визовів". І все. Ніяких оплат, ніяких страховок. Про дурників-дикарів які їдуть туди по "пісвісу" і навіть офіційно не працевлаштовуються - я взагалі мовчу. От ті хто залишився без роботи та медичної страховки і ломляться на Україну. Чому не одночасно. Так агенства не всі відразу посилають їх нах...... Одні раніше, інші пізніше. А люди працюють і сподіваються, що їх ця участь мине.
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Судя по комментам, тут багато хто зовсим ничого не розумиэ. С другой стороны сложно что то требовать от населения выбравщего Зеленского в 73%. Понятно одно, если у соседа сдохла корова, гуляем всем селом. В общем, чому мы дурни - тому шо бидни!
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Можна подумати, що кастрюлькоголові які свого часу наскакали за печенюшку баригу - чимось кращі...
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наскакали.. кастрюлькоголові.. печенюшки... ах ти ж падаль ватнохохляцька зескотяна!
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"ломляться на Україну" не на, а в Україну... і не ломляться, а повертаються.

Кілька днів тому читав на урядовому сайті Польщі звернення роботодавців до уряду з проханням спростити умови працевлаштування для іноземців, бо великий відтік і не вистарчає робітників (портал gov.pl)
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Новостная лента от 20 мая 2019 года: "Зеленский призвал украинцев возвращаться в Украину"; Зеленский также заявил, что украинцы "должны ехать в Украину не в гости, а домой"

Не прошло и года: МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ (но не совсем так как ожидалось)!


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Где здесь безопасность от короны ? тюлька в бочке Семён Семёныч .
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Cидят два еврея:
- Абрам, а у тебя есть золото?
- Есть.
- А вот у Мойши нет, давай и ему купим.
- Давай.
Сидят два грузина:
- Гоги, а у тэбя ест машина?
- Ест.
- А вот у Гиви нэт, давай и ему купим.
- Давай.
Сидят два украинца:
- Микола, ты сидел?
- Сидел.
- И я сидел, а вот Василь не сидел. Давай посадим.
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Вирус вернул всех домой. Казалось это невозможно.
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