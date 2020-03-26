 Величезна черга з українців утворилася на кордоні з Польщею. ВIДЕО

У мережі опублікували відео, на якому можна побачити ажіотаж на автомобільному пункті пропуску Дорогуськ-Ягодин. Громадяни України чекають, коли їх переправлять через кордон, передає Цензор.НЕТ.
За словами очевидців, величезні черги на цьому пропускному пункті збираються щодня. Громадян України на кордоні відводять під навіс, оформляють, після чого залишають чекати автобусів.
З 27 березня Україна повністю закриває кордони для пасажирських перевезень.
по турвизе сидели нелегалами. потому и вертаются.
кому компенсируют, те не думаю что пря на родину бегут.
Пояснюю.
В Польщі є кілька видів працевлаштування. Основні з них, це - через агенство і безпосередньо через підприємство. Ті хто влаштований через підприємство - працюють і їм все
пох....байдуже. Навіть якщо підприємство зупиниться - їм щось виплачуватимуть, а головне - зберігається медична страховка.
Агенства ж кажуть своїм клієнтам - "нині ваші послуги не потрібні. Чекайте визовів". І все. Ніяких оплат, ніяких страховок. Про дурників-дикарів які їдуть туди по "пісвісу" і навіть офіційно не працевлаштовуються - я взагалі мовчу. От ті хто залишився без роботи та медичної страховки і ломляться на Україну. Чому не одночасно. Так агенства не всі відразу посилають їх нах...... Одні раніше, інші пізніше. А люди працюють і сподіваються, що їх ця участь мине.
Кілька днів тому читав на урядовому сайті Польщі звернення роботодавців до уряду з проханням спростити умови працевлаштування для іноземців, бо великий відтік і не вистарчає робітників (портал gov.pl)
Не прошло и года: МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ (но не совсем так как ожидалось)!
- Абрам, а у тебя есть золото?
- Есть.
- А вот у Мойши нет, давай и ему купим.
- Давай.
Сидят два грузина:
- Гоги, а у тэбя ест машина?
- Ест.
- А вот у Гиви нэт, давай и ему купим.
- Давай.
Сидят два украинца:
- Микола, ты сидел?
- Сидел.
- И я сидел, а вот Василь не сидел. Давай посадим.