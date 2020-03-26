 Кличко зняв репортаж з Олександрівської лікарні і показав палату нардепа Шахова: "Зараз одягну захисний костюм. Сподіваюся, розмір підійде - три ікси". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свій репортаж Кличко опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

"Зараз одягну захисний костюм. Сподіваюся, розмір підійде - три ікси... Зараз перебуваємо в Олександрівській лікарні. Інфекційне відділення... Ми зараз зможемо подивитися, що і в яких умовах тут відбувається...", - сказав Кличко перед початком екскурсії.

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