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 Кличко зняв репортаж з Олександрівської лікарні і показав палату нардепа Шахова: "Зараз одягну захисний костюм. Сподіваюся, розмір підійде - три ікси". ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко опублікував відеозапис, на якому показав інфекційне відділення Олександрівської лікарні, де лікуються пацієнти з діагностованим коронавірусом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свій репортаж Кличко опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

"Зараз одягну захисний костюм. Сподіваюся, розмір підійде - три ікси... Зараз перебуваємо в Олександрівській лікарні. Інфекційне відділення... Ми зараз зможемо подивитися, що і в яких умовах тут відбувається...", - сказав Кличко перед початком екскурсії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Коронавірусу ніякого немає!" - виступ депутата Шахова напередодні зараження COVID-19. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184606
 
   
 Топ коментарі
 
всмысле с хорошковским, а какая разница
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Виталя, зачем ты зря израсходовал костюм, в котором врач мог целую смену работать ?
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А где шахов с фирташем лежат, почему не показали? Кличко снял репортаж из Александровской больницы и показал палату нардепа Шахова: "Сейчас надену защитный костюм. Надеюсь, размер подойдет - три икса" - Цензор.НЕТ 6896
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Хоча не як ваш путлєр в космічному скафандрі
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путлєр був в американському комбінезоні DuPont TyChem 2000C - свого кацапи неспотяпні зробити
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В ху!ла аммериканський костюм - він надійніший за російсський.
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в черновцах покажите палаты, где первые случаи были,погуглите, увидите, отопления не было, сказали принести камин, но розетки были оплавлены, чем это заслужило такую палату и все что нужно
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Все ОК, тільки маска не медична, а будівельна проти пороху.
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Ні. Це будівельна маска. Такі у нас забороняють одягати в лікарнях.
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Справа в тому, що в такій масці матеріал щільніший і людина вдихає повітря з силою, що зупиняє порох, а мікроби свобідно проходять і в більшій кількості.
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І як я писав-при видоху клапан відкритий і повітря з легень виходить вільно .
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O well-прочитав. Різні стандарти в Європі і Америці. Прошу вибачення, якщо це FFP3 respirator-то вони у вас рахуються найкращими. У нас, властне , інші стандарти і маскою контролюється видих, а не вдох. Не знав. My apo
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Ну так...це різне - на хворому - маска, щоб не видихав зайвого, на здорових - респіратори, щоб не вдихали завого.
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Там стоїть звичайний гумовий клапан на вдох і видих-вона абсолютно не ефективна при вірусах.
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Защищает от вируса респиратор,маски защищают только от слюней.
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А где шахов с фирташем лежат, почему не показали?
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шахова показали...болезнь всех уровняла.
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оно и видно обычная личная палата, все удобства, три доктора дежурят под дверью и отчитываются. Ничего необычного, никаких VIP, проходите дальше, тут не на что смотреть.
Кличко зняв репортаж з Олександрівської лікарні і показав палату нардепа Шахова: "Зараз одягну захисний костюм. Сподіваюся, розмір підійде - три ікси" - Цензор.НЕТ 713
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Виталя, зачем ты зря израсходовал костюм, в котором врач мог целую смену работать ?
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так получается что вы наврали нам что спецпалат нет ?!
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які маски, які костюми...
у всіх лікарнях лікарів цим забезпечили ?
чи тілько для обраних ?
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Фильм ужасов - эта эпидемия. И выключить нет возможности. Прям как * Звонок *.
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А **** цього пасажира не упакували в Санжари ?
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Даже коронавирус не может нас уравнять с небожителями...
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А всіх хворих будуть лікувати в Олександрівській лікарні?
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короновирусобесие наберает обороты, теперь вместо ********** в главной роли виталя кличко.
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следующий репортаж от емца: " я начинаю свой репортаж из морга александровской больницы..."
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Вы серьезно, 40 боксов в Италии около 700 за сутки по ту сторону травы, Виталик, что за показуха

,
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сначала приказываем ...потом думаем , виппалатгейт
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А де поділася новина "Закупленные Киевом коронавирус-тесты привели к скандалу в Испании: их точность - 30%, - журналист Братущак. ФОТО"?

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Так зрозумів, шо 8-го пацієнта нема куди класти.
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Так я не понял а почему они в вип палатах. По всей Украине больницы в руинах а этих мародеров в царские условия!
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На ЦЬОМУ ПОВЕРСІ ВСІ ПАЛАТИ ОДНАКОВІ! А на інших поверхах?? ТАКІЖ?? Репортаж для дебілів, або для тих,хто вважає всіх дебілами крім себе. Піди подивись у інші палати та лікарні, піди по аптеках, навіть у центрі Київа...Воно оділо костюм, який не бачили у лікарнях взагалі, тіки у кіно!!
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Кому вы встёбуете не VIP-палата , помню шах орал у меня всё гуд , индивидуал одиночка плазму где спрятал ?
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Кличко молодец! Мужик и мер настоящий!Не зеленое ссыкло!
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Зрозуміло....Все пристойно,як ля звичайної терапевтичної,або хірургічної спеціалізації... . Для інфекційного відділення ,й з диагностованим Ковід19, - неприпустимо Кличко снял репортаж из Александровской больницы и показал палату нардепа Шахова: "Сейчас надену защитный костюм. Надеюсь, размер подойдет - три икса" - Цензор.НЕТ 8544 Кличко снял репортаж из Александровской больницы и показал палату нардепа Шахова: "Сейчас надену защитный костюм. Надеюсь, размер подойдет - три икса" - Цензор.НЕТ 8544 Кличко снял репортаж из Александровской больницы и показал палату нардепа Шахова: "Сейчас надену защитный костюм. Надеюсь, размер подойдет - три икса" - Цензор.НЕТ 8544 Або окремі бокси, або Зала з мін 10 метровою відстанню між пацієнтпми з і стелею неменше 10м. Кличко снял репортаж из Александровской больницы и показал палату нардепа Шахова: "Сейчас надену защитный костюм. Надеюсь, размер подойдет - три икса" - Цензор.НЕТ 8544
Захист неприпустимо низького рівня Повинен бути біозахист найвищого рівня,й поготів неможе бути відкритих поверхонь шкіри З показаним захистом,весь,персонал поляже на першому хворому. Дякую за увагу
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Кличко 5 баллов и наезд рейдеров зелоха и богдана выдержал и в очаг с короновирусом вошел!
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Афигеть. 6 боксов, 6 кроватей, 6 респираторов. Ну тогда за Киев я спокоен. Мест хватит всем Кличко зняв репортаж з Олександрівської лікарні і показав палату нардепа Шахова: "Зараз одягну захисний костюм. Сподіваюся, розмір підійде - три ікси" - Цензор.НЕТ 3979
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От брехуны. Этот этаж для элиты, другой для простых смертных, она же сказала, и не повела туда. Пусть бы все палаты показала на этом этаже и на дркгих. Сволочи, людей за идиотов считают.
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Насмотрелся телик с походом Путина в больничку и сам поперся попиариться а заодно , проведать дружбанова и подельника Шахова ( он же " Кит", по погонялу).
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- Вы готовы к епидемии и наплыву больных?
- Конечно готовы. Вон носилки, вон лопата в углу, вон мешки. В подвале дядя Вася разжигает котел в крематории.
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Шахов - паскуда, умирал тут на телекамеры за интересы простых украинцев, а потом оказался с женой в Италии... Этот Шахов не "слуга", а "прислуга". И не народа, а сильных мира сего... Был такой персонаж в фильме "Место встречи изменить нельзя" - Промокашка... Очень напоминает...
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Шахов и не входил в СН никогда. "Наш Край"->"Воля народа"
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Кличко мог бы пошить у знакомой швеи свой подходящий по размеру противочумный костюм,Однако подсел на китайский.Жадный.
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Не понял смысл видео. Мэр показал одну больницу в г. Киев и то один этаж. В видео именно и говорилось, мол на этом этаже все гут. А на других этажах не алес гут? А другие больницы? Как там обстановка?
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Говорит он был первым депутатом по этому выбрал сам эту палату... Нифига себе. Можно чтоб каждый гражданин Украины когда попадает в больницу выбирал себе палату? Кличко, может городскую больницу № 8 проведаешь? А то приехал в Александровскую где в 2014 году в инфекционке делали ремонт. И костюм не снимай, сразу к Медведчуку заедь, он поговорить хотел.
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всё - хана Кличку, телефон то он спиртом не протёр...
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Показуха сраная. Депутат себе выбрал бокс, это что такое ? Всем куда скажут туда и ложатся, а эта падла выбирает ходит. И обычные люди сюда не попадут, только для всякой мрази избранной.
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Кого именно ? Педалика, вип-больного нардепа Шахова, главврача которому занесли ? Никого из них не выбирал
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п.мер, на це уже гидко дивитися. Дешевий піар і виправдання недолугих кроків теперішньої влади і бездіяльність цілої плеяди державотворців, які довели медичну галузь до "ручки".
Не потрібно ходити з операторами відеокамер, охоронцями і серетарями у лікарні, палати, приймальні відділення, тощо, тим паче у період карантинних заходів.
Не заважайте тим ще уцілілим медпрацівникам працювати і на вас відволікатися.
Не піарте свій героїзм! Лікарня не місце для вас!
Ідіть у свої владні кабінети, сушіть голови як забезпечити медичну галузь необхідним, уже думайте як після пандемії будете її відбудовувати!
І ще одне: віппалати заслуговують ті українці, які будували цю країну, відстоювали її на майдані та на війні, а не "віпи" з мечами по три міліон за наш кошт!
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Кличко: в город уже завезли тесты, вопросы в них говорят не сложные...
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Как оно вообще может быть нардепом,если у него по отношению даже к себе отсутствует инстинкт самосохранения.
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Виталя, тебе уже эта популистическая акция не поможет.

Ты такой же как все зеленые и даже хуже. Захотел благополучия и для себя в том числе, благополучия как VIP персона? Они, ясен пень, враги Украины. А кто же ты? Ты, упавший так низко, как упал Тарас Чорновил, перейдя в лагерь к врагу - партии регионов в тяжелое для Украины время.
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