 Кличко зняв репортаж з Олександрівської лікарні і показав палату нардепа Шахова: "Зараз одягну захисний костюм. Сподіваюся, розмір підійде - три ікси". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свій репортаж Кличко опублікував на своїй сторінці в соцмережі.
"Зараз одягну захисний костюм. Сподіваюся, розмір підійде - три ікси... Зараз перебуваємо в Олександрівській лікарні. Інфекційне відділення... Ми зараз зможемо подивитися, що і в яких умовах тут відбувається...", - сказав Кличко перед початком екскурсії.
у всіх лікарнях лікарів цим забезпечили ?
чи тілько для обраних ?
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Захист неприпустимо низького рівня Повинен бути біозахист найвищого рівня,й поготів неможе бути відкритих поверхонь шкіри З показаним захистом,весь,персонал поляже на першому хворому. Дякую за увагу
- Конечно готовы. Вон носилки, вон лопата в углу, вон мешки. В подвале дядя Вася разжигает котел в крематории.
Не потрібно ходити з операторами відеокамер, охоронцями і серетарями у лікарні, палати, приймальні відділення, тощо, тим паче у період карантинних заходів.
Не заважайте тим ще уцілілим медпрацівникам працювати і на вас відволікатися.
Не піарте свій героїзм! Лікарня не місце для вас!
Ідіть у свої владні кабінети, сушіть голови як забезпечити медичну галузь необхідним, уже думайте як після пандемії будете її відбудовувати!
І ще одне: віппалати заслуговують ті українці, які будували цю країну, відстоювали її на майдані та на війні, а не "віпи" з мечами по три міліон за наш кошт!
Ты такой же как все зеленые и даже хуже. Захотел благополучия и для себя в том числе, благополучия как VIP персона? Они, ясен пень, враги Украины. А кто же ты? Ты, упавший так низко, как упал Тарас Чорновил, перейдя в лагерь к врагу - партии регионов в тяжелое для Украины время.