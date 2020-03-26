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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 На Івано-Франківщині підтвердили коронавірус у поліцейського, перевірять 20 його колег. ВIДЕО

В Івано-Франківській області на коронавірус захворів співробітник Національної поліції.

Про це повідомив під час брифінгу головний санітарний лікар області Руслан Савчук, передає Цензор.НЕТ.

"Стосовно двох поліцейських. Щодо поліцейського - є лабораторно підтверджений COVID-19, він перебуває в лікарні, стан його здоров'я середньої тяжкості. Коло контактних осіб відоме. Проводиться дезінфекція приміщень, де він перебував, контактні особи вже на самоізоляції. Інша поліцейська, яка була з ним тоді в одній групі і надавала допомогу по тій екстреній допомозі, щоб госпіталізувати наші перші випадки, щодо неї лабораторно негативний результат дослідження, але вона також перебуває на самоізоляції", - повідомив Савчук.

Керівник поліції Прикарпаття Володимир Голубош заявив, що близько 20 колег поліцейського, у якого виявили коронавірус, пройдуть експрес-тести на COVID-19. Вони також перебуватимуть у самоізоляції.

Савчук також розповів, що священник, у якого підтвердили коронавірус, перебуває в інфекційному відділенні райлікарні, куди був госпіталізований із самого початку. Стан його здоров'я середньої тяжкості, є позитивна динаміка.

За словами санлікаря, загалом по області підтвердили 16 випадків коронавірусу. З хворими в загальному контактували 84 людини - всі вони зараз на ізоляції та під повним медичним наглядом.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184577
 
 
 Топ коментарі
 
радуцкие и зеленские просрали весь госрезерв защитных масок, теперь вот результат: медики, а теперь полицейские с короновирусом.
лучше бы эти зеленые уроды-барыги подохли от эпидемии!
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А пам"ятаєш фотку з італі де на фоні собору стоїть карабінер з автоматом і при повному обладунку? Ось мені цікаво яким чином автоматична збруя допоможе йому подолати коронавірус На Ивано-Франковщине подтвердили коронавирус у полицейского, проверят 20 его коллег - Цензор.НЕТ 5250
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точно така ситуація, на понеділок... (спец.талони будуть тільки завтра до вечора)))) ...на вихідні їх навряд чи по домікам бажаючим )))) розвезуть - то в понеділок щоб до того щастя доїхати мушу щось вигадати (то не біда! вигадаю)))) зате назад буду їхати як преЗЕдент безкоштовно))))
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От мене викликали на роботу, але у транспорт пускають лише при наявності перепустки. Зупиняється автобус чи тролейбус і з нього виходить поліцейський (чомусь у бронежилеті🙄) та у передніх дверях перевіряє перепустку. Перепустку можна отримати лише на роботі, тому перший раз треба їхати своїм ходом.
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Я хожу на роботу, і в атб хожу, без намордника. Кумедно так, люди в масках, навіть в машинах, навіть як сам у салоні На Ивано-Франковщине подтвердили коронавирус у полицейского, проверят 20 его коллег - Цензор.НЕТ 9833
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Твоє справжнє ім'я Ду́нкан Макла́уд?
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Та я вважаю проблему коронавірусу дещо перебільшеною, шоб ходити в наморднику)
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Можливо, але це поки не підчепиш цю хворобу.
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сидіти вдома теж не вихід, дах починає їхати і рука тягнеться до пляшки На Івано-Франківщині підтвердили коронавірус у поліцейського, перевірять 20 його колег - Цензор.НЕТ 8641
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Всі лякають Італією. Але якщо подумати, хоч трохи, що там дійсно коїться. Гори трупів? так згоден, гори трупів, але чому. А ось чому.
Що роблять з померлими після констатації смерті чи після дій паталагоанатома? Правильно. Видають родичам, щоб ті поховали, закопали померлого у землю.
Що зараз відбувається в Італії? Трупів не закопують, а спалюють в прах, бо тіпа вірус може від померлого перейти живим
А тепер скажіть скільки у них отих там крематорії і яка їх пропускна здатність?
Звідси випливає, що трупаки лежать штабелями і їх возять камазами, бо банально не встигають спалювати. А потім жахлива картинка на ТВ.
Уяви, що нема коронавіруса, і трупи не закопують а спалюють. Була б та сама картинка
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Була інформація,що крематорій в Бергамо здатен відпрацювати 25 тіл за 24год,решту везуть в інші міста.
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А пам"ятаєш фотку з італі де на фоні собору стоїть карабінер з автоматом і при повному обладунку? Ось мені цікаво яким чином автоматична збруя допоможе йому подолати коронавірус
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Налякає короновірус, той почне тремтіти і тікати😩
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карабінер охороняє пам'ятку архітектури, в т. ч. від мародерів. В Італії завжди так було і до пандемії. У Римі в кожному кварталі бронетранспортери, особливо біля Ватикану.
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я так розумію кийка і пістолета йому не достатньо? Тра ще до автомата вогнемет видавати На Івано-Франківщині підтвердили коронавірус у поліцейського, перевірять 20 його колег - Цензор.НЕТ 8211
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точно така ситуація, на понеділок... (спец.талони будуть тільки завтра до вечора)))) ...на вихідні їх навряд чи по домікам бажаючим )))) розвезуть - то в понеділок щоб до того щастя доїхати мушу щось вигадати (то не біда! вигадаю)))) зате назад буду їхати як преЗЕдент безкоштовно))))
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да тому у бронежелеті що неадекватів хоч греблю гати .можуть просто так і ножом пирануть
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Які неадеквати, якщо це гарні і чесні прихильники зевлади?
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радуцкие и зеленские просрали весь госрезерв защитных масок, теперь вот результат: медики, а теперь полицейские с короновирусом.
лучше бы эти зеленые уроды-барыги подохли от эпидемии!
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