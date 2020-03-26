 На Івано-Франківщині підтвердили коронавірус у поліцейського, перевірять 20 його колег. ВIДЕО

Про це повідомив під час брифінгу головний санітарний лікар області Руслан Савчук, передає Цензор.НЕТ.

"Стосовно двох поліцейських. Щодо поліцейського - є лабораторно підтверджений COVID-19, він перебуває в лікарні, стан його здоров'я середньої тяжкості. Коло контактних осіб відоме. Проводиться дезінфекція приміщень, де він перебував, контактні особи вже на самоізоляції. Інша поліцейська, яка була з ним тоді в одній групі і надавала допомогу по тій екстреній допомозі, щоб госпіталізувати наші перші випадки, щодо неї лабораторно негативний результат дослідження, але вона також перебуває на самоізоляції", - повідомив Савчук.

Керівник поліції Прикарпаття Володимир Голубош заявив, що близько 20 колег поліцейського, у якого виявили коронавірус, пройдуть експрес-тести на COVID-19. Вони також перебуватимуть у самоізоляції.

Савчук також розповів, що священник, у якого підтвердили коронавірус, перебуває в інфекційному відділенні райлікарні, куди був госпіталізований із самого початку. Стан його здоров'я середньої тяжкості, є позитивна динаміка.

За словами санлікаря, загалом по області підтвердили 16 випадків коронавірусу. З хворими в загальному контактували 84 людини - всі вони зараз на ізоляції та під повним медичним наглядом.

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