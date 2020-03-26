 "Батальйони, сформовані в березні 2014-го, не мали багатьох навичок, але були мотивовані на захист України", - Нацгвардія відзначає 6-ту річницю створення. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рішення про відновлення підрозділів НГУ було ухвалено 13 березня 2014 року. У складі Нацгвардії були створені батальйони добровольців "Азов", "Донбас", "Імені Кульчицького".

"Батальйони, сформовані в березні 2014-го, не мали багатьох навичок, але були мотивовані на захист України", - каже командувач НГУ Микола Балан.

Із 13 квітня 2014 року гвардійці воюють на Донбасі. За цей час 229 гвардійців загинули в боях з російськими окупантами. Близько 5 тисяч бійців НГУ постійно перебувають у зоні проведення ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив орденами і медалями 31 українського воїна. СПИСОК