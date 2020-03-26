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 "Батальйони, сформовані в березні 2014-го, не мали багатьох навичок, але були мотивовані на захист України", - Нацгвардія відзначає 6-ту річницю створення. ВIДЕО

Національна гвардія України сьогодні відзначає 6-ту річницю створення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рішення про відновлення підрозділів НГУ було ухвалено 13 березня 2014 року. У складі Нацгвардії були створені батальйони добровольців "Азов", "Донбас", "Імені Кульчицького".

"Батальйони, сформовані в березні 2014-го, не мали багатьох навичок, але були мотивовані на захист України", - каже командувач НГУ Микола Балан.

Із 13 квітня 2014 року гвардійці воюють на Донбасі. За цей час 229 гвардійців загинули в боях з російськими окупантами. Близько 5 тисяч бійців НГУ постійно перебувають у зоні проведення ООС.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184551
 
   
 Топ коментарі
 
Добровольцы первыми выступили на защиту Украины против агрессии пуйла на Донбассе.
И первыми приняли удар рашистов, и выстояли.
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Нацгвардия - это переименованные «Внутренние Войска», добровольческие батальоны заставили легализоваться через вступление в «Нацгвардию», то есть кое-кто примазывается к подвигу добровольцев.
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Не надо ставить знак равенства между добробатами и нацгвардией.
Азов / Донбасс / батальон Кульчицкого - это одна, не самая значительная часть НГ.
А основная её часть - это краснопогонники, которые с беркутнёй майдан разгоняли .
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Добровольцы первыми выступили на защиту Украины против агрессии пуйла на Донбассе.
И первыми приняли удар рашистов, и выстояли.
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Перші загиблі і поранені на Донбасі були з СБУ, ВВ, ЗСУ. Першими відкрили вогонь на ураження ЗСУ (бачиш? - **..!). Не треба вигадувати альтернативну історію.
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На передовой ни кто их не видел - заменели Беркут который защищал старых барыг - теперь эти защищают новых ...
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Не надо ставить знак равенства между добробатами и нацгвардией.
Азов / Донбасс / батальон Кульчицкого - это одна, не самая значительная часть НГ.
А основная её часть - это краснопогонники, которые с беркутнёй майдан разгоняли .
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Нацгвардия - это переименованные «Внутренние Войска», добровольческие батальоны заставили легализоваться через вступление в «Нацгвардию», то есть кое-кто примазывается к подвигу добровольцев.
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Нацгвардия сегодня это больше беркут чем защита Украины.
А добробаты да одними из первых вместе с альфой приняли бой.
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именно добровольцы и спасли Украину в самом начале войны.когда самозванцы от власти наложили в штаны и прятались за спины друг друга,иммитируя,что там кто-то с кем-то договаривается "о бескровном решении ситуации" т (это с наёмниками из России?).с телодвижениями "паханов региона" то к Киеву.тио к Москве...А пацаны точно знали,что делать и делали.Даже вопреки сопротивлению трусов из власти и руководства ВСУ.
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Батальоны давно распущены, а Нацгвардия всего лишь бывшие внутренние войска МВД.
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Вооружённая толпа вонючих мусоров мусористых.
Те, кто с ними знаком на практике, подтвердят это.
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Національна гвардія, в своїй більшості, проголосували за Зеленського тому ...пропадіть пропадом.
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