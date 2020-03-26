 Жінці, яка померла в Івано-Франківській області, діагноз СOVID-19 поставили посмертно, - МОЗ. ВIДЕО

Про це під час брифінгу повідомила радниця головного санлікаря Віктора Ляшка Марія Іваник, інформує Цензор.НЕТ.
"Діагноз було поставлено вже посмертно. Жінка поступила в складному стані. Лікарі, на жаль, не змогли врятувати їй життя. Через добу після госпіталізації вона померла. Зараз її чоловік перебуває в лікарні, його стан оцінюють як середньої тяжкості", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я .
У МОЗ закликали звертатися до сімейних лікарів під час перших проявів симптомів, а також повідомляти про те, що протягом 14-ти днів ви могли контактувати з хворими на коронавірус або про повернення з інших країн.
Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я офіційно зафіксувало п'ятий летальний випадок від коронавірусу.
гы
такий діагноз поставлять зюзі
посмертно
А потому, что нет тестов в достаточном количестве... Вообще нет во многих больницах тестов на короновисрус...
Поэтому у уже мёртвых берут анализ, отправляют в Киев и через некоторое время получают результат...
В связи с этим, где сейчас находится эта брехливая гнида - Зеленский...
Он же ещё неделю назад, уверял всех по всем телеканалам, что прибыл борт из Китая с сотнями тысяч тестов, другим медоборудованием. масками, итд...
и что уже все тесты переданы в области и районы...
Зеленский выйди и скажи сейчас, где эти тесты, где всё это?
Тех же масок как не было так и нет во всех аптеках. И продавцы говорят не известно, когда будут...
Короче, сдохни главный зеленый брехун.
Первый - ничего страшного, оставайтесь дома и лечитесь сами
Второй - вы очень поздно обратились в больницу
Печально все это.