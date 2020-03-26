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 Жінці, яка померла в Івано-Франківській області, діагноз СOVID-19 поставили посмертно, - МОЗ. ВIДЕО

Її чоловік перебуває в лікарні, його стан оцінюють як середньої тяжкості.

Про це під час брифінгу повідомила радниця головного санлікаря Віктора Ляшка Марія Іваник, інформує Цензор.НЕТ.

"Діагноз було поставлено вже посмертно. Жінка поступила в складному стані. Лікарі, на жаль, не змогли врятувати їй життя. Через добу після госпіталізації вона померла. Зараз її чоловік перебуває в лікарні, його стан оцінюють як середньої тяжкості", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я .

У МОЗ закликали звертатися до сімейних лікарів під час перших проявів симптомів, а також повідомляти про те, що протягом 14-ти днів ви могли контактувати з хворими на коронавірус або про повернення з інших країн.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я офіційно зафіксувало п'ятий летальний випадок від коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стверджувати, що медсестри інфіковані саме від померлої жінки, не можна: всі заходи безпеки були дотримані, - головний санлікар Івано-Франківської області Савчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184538
 
 
 Топ коментарі
 
хорошо, что крушавельской сволоте делали тесты по 100 раз всей семье , любовницам и семьям любовниц и любовников
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лечить то хоть пытались - хотя о чем я...
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в принципе, если диагнозы устанавливать вообще после похорон, колличество смертей от вируса можно резко уменьшить.
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хорошо, что крушавельской сволоте делали тесты по 100 раз всей семье , любовницам и семьям любовниц и любовников
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а до этого ей где анализы проверяли ?... в евролабе, там же где Зеленский анализы здавал перед президентскими выборами ?
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Евролаб - частная контора, забесплатно они ничего не будут делать. И цены на тесты коронавируса там выставили заоблачные.
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в принципе, если диагнозы устанавливать вообще после похорон, колличество смертей от вируса можно резко уменьшить.
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уроджена державна слабкість і політична імпотенція
такий діагноз поставлять зюзі
посмертно
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А почему посмертно?
А потому, что нет тестов в достаточном количестве... Вообще нет во многих больницах тестов на короновисрус...
Поэтому у уже мёртвых берут анализ, отправляют в Киев и через некоторое время получают результат...
В связи с этим, где сейчас находится эта брехливая гнида - Зеленский...
Он же ещё неделю назад, уверял всех по всем телеканалам, что прибыл борт из Китая с сотнями тысяч тестов, другим медоборудованием. масками, итд...
и что уже все тесты переданы в области и районы...
Зеленский выйди и скажи сейчас, где эти тесты, где всё это?
Тех же масок как не было так и нет во всех аптеках. И продавцы говорят не известно, когда будут...
Короче, сдохни главный зеленый брехун.
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по статье она умерла через сутки после госпитализации. Исходя из того что писали по этим тестам на корону они занимают от нескольких часов до нескольких дней, т.е. за сутки ее могли протестировать но не успеть получить результаты при ее жизни.
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Тут ми можемо перегнати весь світ - по встановленню посмертного діагнозу на корону.
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ставят диагноз как звание "героя" (тоже посмертно)!
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Два этапа лечения коронавируса в Украине в рамках семейной медицины:
Первый - ничего страшного, оставайтесь дома и лечитесь сами
Второй - вы очень поздно обратились в больницу
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Диагноз был поставлен уже посмертно - похоже на диагноз Украинской медицине.

Печально все это.
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журнашлюга, яка готує подачу новини, вказуй вiк загиблих так захворiвших. невже важко допетрати , що це важливо в данiй ситуацiї?
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Сестра запишите - смерть наступила в результате осложнений при covid 19.
Жінці, яка померла в Івано-Франківській області, діагноз СOVID-19 поставили посмертно, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6807
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