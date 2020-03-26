 До 16:00 усім главам ОДА доручено створити обласні штаби з ліквідації наслідків коронавірусу, - МОЗ. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомила радниця Віктора Ляшка Марія Іваник.

"Уряд учора призначив Ляшка керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня. Сьогодні вранці він провів перше засідання штабу і призначив керівника. Він дав доручення до 16:00 четверга всім главам ОДА створити такі штаби в областях, організувати їхню роботу і призначити керівників. Ляшко також роздав перші завдання з дедлайном до кінця четверга", - заявила вона.

За її словами, до ліквідації наслідків залучатимуть МОЗ, ДСНС, Мінрегіон (Міністерство розвитку громад і територій. - Ред.), Нацполіцію та Держприкордонслужбу. Штаб працюватиме 24/7.

Наразі розроблено рекомендації щодо дезінфекції громадського транспорту і закладів громадського харчування, що працюють в умовах карантину.

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