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Все про:Мінздоров'я (1337) ОДА (820) Ляшко Віктор (120)

 До 16:00 усім главам ОДА доручено створити обласні штаби з ліквідації наслідків коронавірусу, - МОЗ. ВIДЕО

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко доручив обласним державним адміністраціям до 16:00 четверга створити обласні штаби з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомила радниця Віктора Ляшка Марія Іваник.

"Уряд учора призначив Ляшка керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня. Сьогодні вранці він провів перше засідання штабу і призначив керівника. Він дав доручення до 16:00 четверга всім главам ОДА створити такі штаби в областях, організувати їхню роботу і призначити керівників. Ляшко також роздав перші завдання з дедлайном до кінця четверга", - заявила вона.

За її словами, до ліквідації наслідків залучатимуть МОЗ, ДСНС, Мінрегіон (Міністерство розвитку громад і територій. - Ред.), Нацполіцію та Держприкордонслужбу. Штаб працюватиме 24/7.

Наразі розроблено рекомендації щодо дезінфекції громадського транспорту і закладів громадського харчування, що працюють в умовах карантину.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці спільно з лікарями встановлюють коло осіб, з якими контактували хворі на коронавірус, - Нацполіція. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184532
 
 
 Топ коментарі
 
Уже ж создан главный штаб при премьер - министре.
Мало?
Теперь создают штабы в каждой области...
Следующий этап - создание в каждом районе...
А далее в каждом селе..
потом на каждой улице...
Власть в панике, реально тупорылая власть не знает, что делать... Но честно сказать, что мы не справились и спокойно уйти не может...
Поэтому цепляются за власть, как блохи за кожух.
Обратите внимание, что бы не делали эти долбодятлы у власти. то становится только хуже.
Вирус распространяется ещё больше.
Масок как не было в аптеках так и нет. Тестов как не было так и нет в необходимых количествах. Аналогично и с медоборудованием.
Уже и метро закрыли. Транспорт остановили...
Не помогает.
мылый и средний бизнес закрыли...
Не помогает.
Людей заставили по домам сидеть.
Не помогает.
итд...
ничто не помогает...
"Что они не делают, не идут дела... Видно, в понедельник их мама родила"
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ударім штабамі по коронавірусу!
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Последствий ????????? Та вы до последствий ещё доживите !
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дебіли. Вже деззасобів неможливо купити. Де хлорка? Сьогодні купив останній мішок хлорки. В місті може залишилось ще 4 мішка.
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Эти создадут. Наш мерин уже бабки списывает с бюджета со скоростью света До 16:00 всем главам ОГА поручено создать областные штабы по ликвидации последствий коронавируса, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9210
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ну наконец то! побороли! осталось последствия ликвидировать. нарід может сдохнуть спокойно.
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Как Зе-власть будет ликвидировать последствия продажи всех масок за границу ?... да еще и к 16:00 ?
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Так уже ликвидируют, заявляя, что маски совсем не защищают, но медикам говорят надевать маски при посещении больных...
Ох, дурят они медработников...
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Мабуть покійний Канцлер можливо щось робив і правильно
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це зрада чому вони не вивозять усі товари за кордон.
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Уже ж создан главный штаб при премьер - министре.
Мало?
Теперь создают штабы в каждой области...
Следующий этап - создание в каждом районе...
А далее в каждом селе..
потом на каждой улице...
Власть в панике, реально тупорылая власть не знает, что делать... Но честно сказать, что мы не справились и спокойно уйти не может...
Поэтому цепляются за власть, как блохи за кожух.
Обратите внимание, что бы не делали эти долбодятлы у власти. то становится только хуже.
Вирус распространяется ещё больше.
Масок как не было в аптеках так и нет. Тестов как не было так и нет в необходимых количествах. Аналогично и с медоборудованием.
Уже и метро закрыли. Транспорт остановили...
Не помогает.
мылый и средний бизнес закрыли...
Не помогает.
Людей заставили по домам сидеть.
Не помогает.
итд...
ничто не помогает...
"Что они не делают, не идут дела... Видно, в понедельник их мама родила"
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что не делает ишак
все он делает не так..
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бабосы на штабы побольше надо выделить и работа закипит.
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вирус уже напрягся, в черную дыру прямо заманивают.
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походу они только созданием штабов и заняты
потом будут перезагружать штабы, объединять-разъединять, дел много с этими штабами...
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Вип-палаты во всех областях создать!!!
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2 часа осталось, штабы будут - загляденье!
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невже зелені мавпочки досі не зрозуміли, що створенням усіляких штабів, комітетів та просто проведенням нарад епідемію не здолати?
Зараз насамперед потрібно усвідомлення маштабу, наявність плану дій та повсякчасне контролювання його виконання. Все інше - від лукавого.
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раньше я ещё сомневался...
Но теперь могу с уверенностью сказать, что власть и его власть это откровенные дибилы.. даже не клоуны.
Всё, что эти идиоты не делают сейчас. всё идёь только на ухудшение ситуации.
Это факт.
С каждым идиотским решением власти, будет только расти количество заражённых и смертей...
Это геноцид
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по сути они не вводят масочный режим чтобы создать хаос и управлять им
с помощью мусорской гвардии
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"послєдствія" будуть тільки через 3-4 тижні
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зЭбЭнины "ШТАБЫ"

До 16:00 всем главам ОГА поручено создать областные штабы по ликвидации последствий коронавируса, - Минздрав - Цензор.НЕТ 53

"Последствия" ....- да вы нездары гребаные еще эти 9-ть МЕСЯЦЕВ на ПОРОШЕНКОВСКОМ "запасе" прочности удержались....- ваши "последствия" Порошенко и устранять после вас зЭбЭненых и будет ...
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Тут только министр Доктор Смерть обьявил всем пенсионерам одеть белые тапки и ползти на кладбище, а уже выходит следующая зеленая директива - ликвидировать последствия эпидемии.
Это очень воодушевляет и жизнеутверждает!
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в каждой области создать вип больнички ....
мы сильно виноваты
мы не проголосовали зо Чорновола
надеюсь вирус разрушит государство
воров и мусоров, именуемое ими «Украина»
бандиты присвоили себе права украденные у Граждан
пс я голосовал за Лукъяненко, кто такой
Чорновол я и не знал, увы
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С 2014 года по февраль 2018 - председатель общественной организации "Инфекционный контроль в Украине". За это время организация реализовала грантовый проект "Разработка и внедрение оптимальной модели амбулаторного лечения больных туберкулезом и их социального сопровождения, как эффективный способ улучшения результатов лечения туберкулеза в Украине", это о нем.

Украина получает большое количество международной помощи для предотвращения распространения туберкулёза, однако отсутствие политической воли и коррумпированная система здравоохранения (см. коррупция на Украине) сводят все усилия международного сообщества на нет.

В 2016 году средняя заболеваемость туберкулёзом на Украине составляла примерно 91 человек на 100 тысяч населения[7]. Один из самых высоких уровней заболеваемости туберкулёзом на Украине демонстрирует Одесса, по данным на 2016 год в этом городе регистрируется около 110 случаев на 100 тысяч населения.
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нужно было сразу закрыть все переходы переезды и перелеты.Кто успел тот успел.И вводить карантин.Но нужно было завозить всех больных и еще долгое время выпускать из страны на курорты толстосумов, которые наотдыхавшись прутся обратно с вирусами.
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-Альо-а!!!! Шіпітовка!!!! Альо-а!!!!

-Шо!?!?!? Не чути!!!!
- Ві саздалі штаб па барь... с ....ями в.ру..а!?!?!

-Шо!?!?!

-Штаб саздалі!?!?!

- ДА-ДА!!!

- маладці!!!!
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Онуки совдепівськоі номенклатури і гебні нічого іншого не вміють як створювати проблеми і штаби по їх подоланню. Це в крові.
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Нас в академії водили на показову екскурсію в штаб надзвичайної ситуації-сотні раз проїжджав цю невеличку ділянку коло в'їзду на Бруклінський міст в Брукліні і поняття не мав що це таке! Там є практично все необхідне і на постійно по одній людині із кожної міської агенції чергують цілодобово просто на моніторингу. Цікаво досить.
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вчора почув по радіо: коли Трамп взнав що 80% масок в Америку завозяться з Китаю...- вже не завозяться. Будуються і перебудовуються заводи і не тільки для масок. Чувак реально means businesses! Ось та людина , котрій він доручив збирає штаб і виконує поставлену конкретну задачу з федеральними повноваженнями. Це називається менеджмент.
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Главный санитарный врач Виктор Ляшко поручил областным государственным администрациям до 16:00 четверга создать областные штабы по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации.Источник: https://censor.net.ua/v3184532

Це що Чорнобильська катастрофа? Кого саме вони будуть ліквідовувати?
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