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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Суспільство
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Все про:карантин (1103) Київ (7537) чиновник, урядовець (544) VIP (1) Данилюк-Ярмолаєва (13) COVID-19 (2018) коронавірус (759)

 Лакшері-палати для VІР-ів: як будуть лікувати чиновників від коронавірусу. ВIДЕО

Не такий страшний коронавірус, як вірус корупції, який в Україні з особливим цинізмом супроводжує пандемію. У новому випуску "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва розповідає про одиночні палати для VIP-пацієнтів на тлі медичного колапсу по всій країні.

Облаштувати ізольовані від інших приміщень палати площами не менше 13 квадратів із затіненими вікнами, зарезервувати кращий медперсонал і операційні з необхідними ліками - це далеко не повний перелік того, як збираються лікувати можновладців від коронавірусу за рахунок решти українців.

Хто ініціював і підписував накази про особливі умови для депутатів та інших слуг народу? Наскільки це законно? Чому київська влада не може узгодити навіть версії небилиць про лакшері-палати для особливих пацієнтів?

Тим часом, поки VIP-и бронюють собі медперсонал, в регіонах медики заражаються коронавірусом, оскільки не мають елементарних засобів захисту.

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Як відомо, ексглава СБУ Валерій Хорошковський, заразився COVID-19 на французькому курорті Куршевель, де він відпочивав з представниками вищих політичних і бізнесових кіл України та Росії.

Крім Хорошковського,  у Франції заразився народний депутат Сергій Шахов.

До того ж, вірус COVID-19 виявлено у нардепів Вельможного з "Довіри", Горбенка зі "Слуги народу" і позафракційного Рудика.

25 березня Bihus.Info опублікував наказ київської влади, який був розісланий у столичні лікарні, про створення особливих умов для лікування від коронавірусу так званих VIP-пацієнтів.

Серед вимог: ізольовані палати площами не менше 13 кв. м, затемнені вікна, зручна комунікація з операційними та іншими відділеннями, наявність окремого резерву лікарських засобів та резервація окремих операційних.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184491
 
   
 Топ коментарі
 
Питорасы!!!!!!Уже вообще с ума сьехали!А народ БЫДЛО типа на полу около палат погибай!
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VIP - палаты должны быть, ибо если Владимир Зеленских умрет от корона вируса - мы останимся без презедента Лакшері-палати для VІР-ів: як будуть лікувати чиновників від коронавірусу - Цензор.НЕТ 3015
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если бы не "если", звучало бы, как угроза...
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"если" не нуно, воно вже кудысь сбежало.
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Вообще-то - объяснялись у Кличко - ибо это распоряжение не ОП, а Горадминистрации.
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Питорасы!!!!!!Уже вообще с ума сьехали!А народ БЫДЛО типа на полу около палат погибай!
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Размечтались - у себя дома, а не на полу около палат. Простой народ сейчас вообще скорые отказываются забирать - пейте чай.
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Чует мое сердце что в этих апартаментах многие VIP найдут свою VIP-эвтаназию. Народ сейчас накален до предела.
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злую собаку забивают до полусмерти и она становится смирной. это вам пример о пустоте ваших слов
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а только здесь и сливается пар разгневанных диванов . ЖриТЕ, ну что Зебобики и ост ахинея . Жрем , жрали и будем жрать - ВМЕСТЕ .
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Ніяких віпів не повинно бути.Західноєвропейські лідери і еліта лікуються в тих самих лікарнях,що і звичайні громадяни.
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увы ты решаешь ноль из нуля. почему многие люди не понимают что они всего лишь рабочая сила, а есть власть имущий, которых для них бог. Даже если роботяга пошлет их всех, то он зависимый на 100% от них
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Не розумію одного. Де нацдружини? І чому вони не штурмують хатинку Радуцького? Чи не було команди фас від Авакова?
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Ну да. Где надувные шарики с надписями "Редуцкий". Это ж торговля на крови. Шош такое то!
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А вчора один з представників київської адміністрації, здається заступник мера Паворозник, щось плів про те, що це готуються палати для можливих хворих небезпечних злочинців...
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Теперь простой медик может сделать страну чище. Никогда еще борьба с коррупцией не могла стать столь эффективной.
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Теперь кушайте и не подавитесь , что не поддержали Саакашвили , когда его порох с аВокяном выкидывали из Украины. А теперь не кричите караул , просто бумеранг Вам за ваше молчание возвращается.
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Это за Вами придёт такой милый человек )) Или правда в глаза колит ?
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жити по -новому та помирати по -старому Лакшери-палаты для VІР-ов: как будут лечить чиновников от коронавируса - Цензор.НЕТ 1123
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Для бандитов , так как у власти бандиты.
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Підкажете нові матюки.Мої закінчились.буду Дуже вдячний
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вы шо мне предлагаете валяться на панцерной сетке рядом с каким то дедом??? а как помошницы мне будут делать вечерний отсасольдик? а лангусты на обед? вы шо там с ума сошли Лакшери-палаты для VІР-ов: как будут лечить чиновников от коронавируса - Цензор.НЕТ 3607
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Если счет умерших пойдет на тысячи в день,то никакая охрана не спасет этих випов. Обезумевший нарид будет сметать своих "слуг" катком,любовь-зла и временна)
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народ это собака забитая до полусмерти для усмирения, не жди ни каких агрессивных действий
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Полностью с Вами согласна. А теперь возьмите статистику за 2020 год сколько у нас умерло от вирусной пневмонии. Ведь тесто то не было , а симптомы одинаковые.
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а я с тобой согласен и одновременно нет, вы ни чего не сделаете, только митинг устроите и все
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Информация о таких палатах быстро просочится через СМИ в массы. А потом в случае эпидемии... Я вам не завидую. Остальное додумайте сами. Охрана боюсь не спасет.
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в случае эпидемии можно не позавидовать народу, мне, тебе, а с ними все будет хорошо
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Новость от 12-30.
Длится почти 8 минут
И уже 12-38 куча обиженных.
Вывод однозначный- никто дальше заголовка не смотрел)))
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правильно говоришь, обиженный надо опускать
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ну поведай, чего там было такого, что было пропущено
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На цвинтарі їм віп палати а не в лікарнях,за таку медицину.
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скорей всего они там не будут в ближайцшее время
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"Від Херсона і до Львова, вже лунає, - фак ю, Вова"
"Знають Рівне та Черкаси,
що зелені - під%раси."
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можно знать сколько угодно, ип по...й, это правда жизни
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Теперь кушайте и не подавитесь , что не поддержали Саакашвили , когда его порох с аВокяном выкидывали из Украины. А теперь не кричите караул , просто бумеранг Вам за ваше молчание возвращается. Как правда в глаза Вам режет ? )) Да пошли Вы все тут и приятного аппетита.
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жующий галстук от страха и убегающий от звука турбины самолета своего. Что тот шоу человек что тот, разницы ни какой
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Это того Саакашвили, который поддерживает зеленого оманского клоуна?
Ну ну, клоун ведь именно тот который ответственный за хреновую подготовку сттраны к карантину, тот клоун что без обсервации тянит людей со всего мира в Киев!
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Саакашвили - грузинский зеленский.
Дурачок и посмешище.
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Совсем охренели ЗЕленые.

Или думают их дальше терпеть будут??? Палаты им в психушке!!!! А лучше на зоне, мародеры масочные.
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А Разумков сказал, что Рада не давала распоряжений по поводу ВИПов.) Смешно.
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Випы дождутся что их будут выбрасывать через окна другие заболевшие ( и их родственники) и никакая охрана не спасет. Им если хотят нужно организовывать вип лечение где то высоко в горах и не в нашем ауле в удаленном , защищенном месте ( где то в бункере , а лучше под Куполом Чернобыльским)
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