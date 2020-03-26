 Лакшері-палати для VІР-ів: як будуть лікувати чиновників від коронавірусу. ВIДЕО

Облаштувати ізольовані від інших приміщень палати площами не менше 13 квадратів із затіненими вікнами, зарезервувати кращий медперсонал і операційні з необхідними ліками - це далеко не повний перелік того, як збираються лікувати можновладців від коронавірусу за рахунок решти українців.

Хто ініціював і підписував накази про особливі умови для депутатів та інших слуг народу? Наскільки це законно? Чому київська влада не може узгодити навіть версії небилиць про лакшері-палати для особливих пацієнтів?

Тим часом, поки VIP-и бронюють собі медперсонал, в регіонах медики заражаються коронавірусом, оскільки не мають елементарних засобів захисту.

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Як відомо, ексглава СБУ Валерій Хорошковський, заразився COVID-19 на французькому курорті Куршевель, де він відпочивав з представниками вищих політичних і бізнесових кіл України та Росії.

Крім Хорошковського, у Франції заразився народний депутат Сергій Шахов.

До того ж, вірус COVID-19 виявлено у нардепів Вельможного з "Довіри", Горбенка зі "Слуги народу" і позафракційного Рудика.

25 березня Bihus.Info опублікував наказ київської влади, який був розісланий у столичні лікарні, про створення особливих умов для лікування від коронавірусу так званих VIP-пацієнтів.

Серед вимог: ізольовані палати площами не менше 13 кв. м, затемнені вікна, зручна комунікація з операційними та іншими відділеннями, наявність окремого резерву лікарських засобів та резервація окремих операційних.