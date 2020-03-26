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 Поліція в Харкові розшукує 10 осіб, які відмовилися дотримуватися самоізоляції. ВIДЕО

У Харкові правоохоронці шукають 10 осіб, які надали про себе неправильні дані і таким чином відмовилися дотримуватися вимог самоізоляції.

Про це в ефірі "UA:Харків" повідомила головний санітарний лікар області Любов Махота, передає Цензор.НЕТ.

"10 осіб на сьогодні перебувають у розшуку. Ми тісно співпрацюємо з Національною поліцією ... Вони допомагають нам розшукати громадян, які мають бути в самоізоляції. Але є випадки, коли вони вказують неіснуючі телефонні номери, є випадки, коли було вказано адресу, а квартира була продана 5 років тому. Де фактично перебуває ця особа, яка має бути в самоізоляції, ми не знаємо", - розповіла Махота.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У заступника голови Харківської облради Скоробагача підтвердили COVID-19, 9 тих, хто контактували з ним, самоізолювалися, - глава облради Чернов

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184490
 
 
 Топ коментарі
 
Некуй было их тянуть в Украину...
Дебильё зеленое...
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Впаяйте жлобам штрафы по 170 тыс. чтобы еще пару лет горбатились на выплату, быстро отобьет охоту быковать.
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Нахера их было ПИТОРАСОВ впускать в УКРАИНУ!Нехай бы в ХУРГАДЕ по пустыне бегали!
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Впаяйте жлобам штрафы по 170 тыс. чтобы еще пару лет горбатились на выплату, быстро отобьет охоту быковать.
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Некуй было их тянуть в Украину...
Дебильё зеленое...
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Нахера их было ПИТОРАСОВ впускать в УКРАИНУ!Нехай бы в ХУРГАДЕ по пустыне бегали!
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Китай казав, що один хворий інфікує 2,5 здорових. Це вже +35.
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Нікчеми. Безпорадні імпотенти. Як же ви їх реєстрували ?
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.. ну аваковские сыскари откровенные дурики! Есть фиксация пересечения границы , там Ф.И О. номер паспорта. и все данные. Информацию выудили, через номер паспорта взяли всю инфу, выехали, взяли, в суд, посадили. Работы на полдня!!!
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Ну есть адрес регистрации, где родители живут, дальше что? Всем ППС фотографии раздавать? Так никакого преступления не совершили. Вот так же кто то повестку в военкомат не получал.
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.. наверное паспорт закордонный никогда не оформляли? ))))
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на час карантину повинне бути рішення щодо осіб ,що погодились на самоізоляцію про відміну банківської таємниці і доступ до мобільних...

заблокувати рахунки і телефони (Я б ще по всіх їх контактах розіслав повідомлення про їх можливе інфікування Поліція в Харкові розшукує 10 осіб, які відмовилися дотримуватися самоізоляції - Цензор.НЕТ 1482 )- -вмить з"являться
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Сосите куй авакяны. Быдлятина конечно будет недовольна...
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никак, граждане имеют права по Конституции,
мусора же и следят за тем, чтобы эти права нарушались без последствий для бандитского государства
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мусора мрази, идите вип койки охранять, может и вам перепадёт от вип лечения
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Остановит распространения заразы только принудительная изоляция
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бомжей попривозили - жилья нет, где-то по хостелам тусят или на сьемных квартирах.. могут еще на даче быть.. ну не мне же подсказывать где искать?
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Тупорылые 73% ЗЕублюдков,это вакханалия с вирусными навашей с Зелей совестью,твари.
Смерть украинцев вам тупицам поприколу?
Ах вы **** ЗЕмерзость.
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один прячется в отеле «Националь» ...
стрелять на поражение без предупреждения ...
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Не надо их искать. Это явно состоятельные граждане, которые любят класть на правила.

******* им админ. штраф 170.000 заочным решением суда,
откройте исполнительное производство, арестуйте счета и майно, закройте выезд за границу.
Они сами прибегут. В масках и перчатках.
За повторное нарушение - в двойном размере и уголовное дело.
Не благодарите.
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Разве может какая-то никчёмная писулька кого-то хоть в чём-то ограничить, тем более, в Украине, в которой законопослушные граждани давно взяли за правило добросовестно и скрупулёзно забивать на державу, законы, правила и предписания.
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если они больные и бегают распространяют, то они должны получить за это пожизненный срок! Они хуже серийных убийц и террористов вместе взятых!
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