 Поліція в Харкові розшукує 10 осіб, які відмовилися дотримуватися самоізоляції. ВIДЕО

Про це в ефірі "UA:Харків" повідомила головний санітарний лікар області Любов Махота, передає Цензор.НЕТ.
"10 осіб на сьогодні перебувають у розшуку. Ми тісно співпрацюємо з Національною поліцією ... Вони допомагають нам розшукати громадян, які мають бути в самоізоляції. Але є випадки, коли вони вказують неіснуючі телефонні номери, є випадки, коли було вказано адресу, а квартира була продана 5 років тому. Де фактично перебуває ця особа, яка має бути в самоізоляції, ми не знаємо", - розповіла Махота.
Дебильё зеленое...
заблокувати рахунки і телефони (Я б ще по всіх їх контактах розіслав повідомлення про їх можливе інфікування )- -вмить з"являться
мусора же и следят за тем, чтобы эти права нарушались без последствий для бандитского государства
Смерть украинцев вам тупицам поприколу?
Ах вы **** ЗЕмерзость.
стрелять на поражение без предупреждения ...
******* им админ. штраф 170.000 заочным решением суда,
откройте исполнительное производство, арестуйте счета и майно, закройте выезд за границу.
Они сами прибегут. В масках и перчатках.
За повторное нарушение - в двойном размере и уголовное дело.
Не благодарите.