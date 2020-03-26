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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Київські новини, Суспільство
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 Кількість випадків COVID-19 у Києві зросла до 40, за добу надійшло 6 позитивних результатів на коронавірус, - Кличко. ВIДЕО

Сьогодні експрес-тестами і лабораторними дослідженнями протестували 1437 киян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У столиці за минулий вечір і сьогоднішній ранок кількість осіб, які захворіли на коронавірус, збільшилася до 40 осіб", - повідомив він.

За словами Кличка, від ЦГЗ МОЗ надійшло ще 6 підтверджених результатів аналізів на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Віп-палат для депутатів немає. Президент, прем'єр і глава ВР на випадок хвороби повинні мати певні умови, - Кличко

"Захворіли: одна жінка 35 років, і 5 чоловіків від 28 до 70 років. Чотирьох пацієнтів ізольовано в Олександрівську лікарню, один з пацієнтів перебуває вдома на самоізоляції. Один військовослужбовець 70 років у військовому госпіталі", - додав він.

Також мер Києва повідомив, що сьогодні експрес-тестами і лабораторними дослідженнями протестували тисячу чотиреста тридцять сім киян.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184481
 
 
 Топ коментарі
 
Лицемерное тупорылое...как там с новыми ВИП палатами для мерзавцев куршавельских?!
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И сколько из них "куршевельских"?
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смотря как общяцо... если наплевательски... Кількість випадків COVID-19 у Києві зросла до 40, за добу надійшло 6 позитивних результатів на коронавірус, - Кличко - Цензор.НЕТ 8925
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Лицемерное тупорылое...как там с новыми ВИП палатами для мерзавцев куршавельских?!
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расшифруем для тех, кто не читал:

1. "Ты помнишь, как все начиналось?"(с, Машина времени)
Вопреки распостраненному мнению об укро-туристах и гастарбайтерах как первоисточниках эпидемии в Украине, одной из первых короновирус в Украину привезла тусовавшая 8 марта в излюбленном французском курортном Куршавеле украинская Ылита(вкупе с российской)
"На них коронавирус прилетел в Киев"
https://censor.net.ua/resonance/3184133/na_nih_koronavirus_priletel_v_kiev_kak_lechatsya_millionery_iz_kurshevelya_v_infektsionnyh_boksah_aleksandrovki
В то время как "...лыжные курорты Италии, Австрии, Франции, Германии стали для коронавируса основными хабами. На 8 марта в соседней Италии уже заразилось более 7 тысяч человек и 366 умерло от вируса, но это, конечно, не испугало небожителей. Ну какая зараза пристанет к тем, кто ни на миг не покидает зону комфорта и привык не следовать правилам, а диктовать правила?
В Куршевель летали: миллиардер Хорошковский (друг президента Владимира Зеленского), мультимиллионер (а может, уже и миллиардер) Виталий Хомутынник, замглавы Харьковского облсовета Скоробогач, судья Хозсуда Киева Виктория Джарты, экс-глава ОП Андрей Богдан, нардеп Сергей Шахов и другие.

2. "Как лечатся миллионеры из Куршевеля в инфекционных боксах Александровки"(с)
"...большинство участников 8 марта в Куршевеле либо заразились коронавирусом либо стали переносчиками вируса, контактируя с носителями. Одна из групп из 16 украинцев заболела в полном составе.
Но на беду своих контактеров, куршевельцы попытались поначалу скрыть болезнь, перележать осложнения дома, чтобы не привлекать к себе внимание. Попытка избежать украинских больниц и огласки в СМИ была опасной ошибкой, которая способствовала распространению инфекции среди многих украинских политиков, бизнесменов, членов правительства и депутатов.
Большинство заболевших тусовщиков лежат теперь в Александровке в соседних боксах. Да, приходится лечиться в государственной: частные клиники инфекционные отделения не содержат - это нерентабельно.
Вот это судьба! Те, кто давно уже привык лечиться в лучших заграничных клиниках внезапно оказались вынуждены лечиться там же, где лечатся простые смертные, не знающие слова "Куршевель". Помощников и обслугу в инфекционное отделение брать нельзя.

3. Радость обычных украинцев по поводу "кары Божьей для богатых мира сего" будет, однако, недолгой.
Как Киев готовится обеспечить лечение тех, кого скромно шифруют "особи, до яких здійснюэться державна охорона"
Лозунг дня: первоочередные усилия медиков - на обеспечение комфортнных условий "осіб...":
руководству инфекцюотделение киевских больниц, под персональную ответственность, в срочном порядке обеспечить:
отдельные одиночные ВИП-палаты,
рядом - помещение для госохраны,
наиболее квалифицированный мед.персонал, оборудование(ИВЛ, надо понимать - в первую очередь),
специальные оснащенные бригады скорой помощи, итд.
Соотв. "Наказ департаменту охорони здоров'я" на сайте мерии:
https://health.kievcity.gov.ua/files/2020/3/25/353.PDF
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военнослужащий 70 лет? может ветеран...или таки действующий
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https://censor.net.ua/resonance/3184133/na_nih_koronavirus_priletel_v_kiev_kak_lechatsya_millionery_iz_kurshevelya_v_infektsionnyh_boksah_aleksandrovki
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дебил кличко пытается играть роль опытного и решительного мэра.
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ну, зеленский уже даже не пытается ничего играть. он просто ********, чтобы народ не видел это позорище.
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варто було б повідомляти, це прієзжиє чи перезараження вже в Україні.
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Кто знает, коронавирус передается через обычное общения с зараженным? Или только кашель/чихание?
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смотря как общяцо... если наплевательски... Кількість випадків COVID-19 у Києві зросла до 40, за добу надійшло 6 позитивних результатів на коронавірус, - Кличко - Цензор.НЕТ 8925
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ближе 2 метров передается. дистанция больше 1,5 метров, а также если это на улице и краткосрочное общение, то шансы на передачу намного меньше
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При розмові (з краплинами слюни) ,при фізичному контакті(руку потиснути і потім потерти собі очі чи носа почухати,цьомки), через предмети,на яких може бути вірус і ви до них торкались (хворий до вас на них "накашляв")
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в том, шо "божки" давно отделили себя от "черни", сегодня есть и положительный момент. в массе своей они заражают "круг свой близкий". и даже в больницах они в изоляции, а не с наридом. так что есть большая надежда, - даже наличие дурных денёх не поможет им сохранить всю массу членов их узкого элитного обчества. жатва пройдёт и там. даже если не повыздыхают массово, то их здоровье, о котором они так заботились, так заботились, буде вже нэ тэ.
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жажда воровства у них никак не зависит от пандемий. там это уже приобретённый инстинкт ))
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***, в военный госпиталь от отправили пенсионера! суки, они что вообще там ********* головой! какой нахер госпиталь. пускай везут в палату к хорошковскому.
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Путин пообещал значительно повысить налог на выплаты дивидендов в офшоры. Ставку налога поднимут с 2 до 15 процентов. А что у нас? Те, кто сейчас получает чистую прибыль должны на 50% покупать тест-системы, маски, медикаменты...
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не понятно о ком вы пишете. вы про *****? так и говорите
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