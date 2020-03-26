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 Відсоток виявлення осіб з підвищеною температурою на кордоні наднизький, - Дейнеко. ВIДЕО

Уже місяць прикордонники проводять заходи щодо температурного скринінгу. За цей час перевірено понад 2,7 млн ​​осіб - як громадян України, так і іноземців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

За словами голови служби Сергія Дейнека, відсоток виявлення осіб з підвищеною температурою наднизький.

Загалом зафіксовано 52 особи, у яких спостерігалася підвищена температура.

За отриманою інформацією стало відомо, що пасажири, перед тим як перетнути державний кордон України, іноді вдаються до хитрощів, а саме – вживають жарознижувальні препарати.

Протягом березня цього року фіксується збільшення кількості осіб, які в’їжджають в Україну, порівняно з тими, що виїжджають. Цього місяця громадян, які повернулися в Україну, на 200 тисяч більше, ніж тих, які виїхали.

"Наші громадяни повертаються на батьківщину, наші заробітчани повертаються додому, але чи усі вони є здоровими, чи ніхто з них немає захворювання на коронавірус – дуже важко сказати", – додав Сергій Дейнеко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 13,5 тис. українців повернулися на Батьківщину протягом середи, - Держприкордонслужба. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184467
 
 
 Топ коментарі
 
значить там за бугром парацетамол у аптеках є ...
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забудьте про контроль "погранців" на кордоні..

ФУФЛОКОНТРОЛЬ.
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Зараз тільки починають помирати батьки заробітчан ..(((

одумаються,та запізно ((
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Перевірено 2,7 млн, якщо навіть пополам, то зайшло мінімум 1,3 млн прихованих носіїв.
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ні... Статистично інфікованих МАКСИМУМ 10 відсотків приїзжих заробітчан..
Навіть тести тут мають зміст,якщо буде жорстка САМОІЗОЛЯЦІЯ.

поки що її контролюють слабо
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до самого женского полового органа измерение температуры.
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не выходите на улицу без перчаток и маски, уберите от тела кешь.
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1)на вулиці вони не потрібні.. хіба що заплановано контакт з підозрілими поверхнями(ручки дверей,кнопки,кеш)
2)рукавиці можна замінити миттям з милом..Але якщо ЗАвжди миєте після приходу додому.
3) порада -обмотати ручки вдома тканиною і постійно підтримувати вологими("Білизна" з хлоркою)
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выходиш на улицу одеваешь перчатки, приходишь домой ничего не трогая первым делом моешь руки в перчатках, потом снимаешь перчатки и кладешь перед входными дверями, потом раздеваешся.
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А ключи из кармана достать? А лверь открыть? Это все волею мысли или рукой в печатке?
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на звонок нажать внутренние двери не трогать.
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Даже если не один...всегда есть вероятность того что в доме никого нет..и кто то вернулся первым..
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только один должен выходить, остальным сидеть в заперти.
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урка или лишнехромасомно-скрепный?
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упоротих ботів "не по темі" ,що сходять кривавою піною ненависті -В СПАМ.
Не тратьте час і нерви.
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якщо би був здатен думати - то погуглив би - шо маски ті - до сраки.
і людина, вважаючи себе захищеною маскою буде більше наражатись на безпеку...
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"...не выходите на улицу без перчаток и маски..."

специалист?
Кому ты советы даёшь? Pavlo Duriku - так воно дурне і дійсно закриється у хаті і буде сидіти у масці та перчатках...

а ти навіщо брехню розповсюджуєш?
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значить там за бугром парацетамол у аптеках є ...
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хотілось би побачити статистику продажу жаропонижуючих у прикордонних аптеках...
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Про жарознижувальні засоби погранці не чули?
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забудьте про контроль "погранців" на кордоні..

ФУФЛОКОНТРОЛЬ.
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Мне рассказывали как они проходят...перед нашей границе все дружно пьют жаропонижающие, а погранцы по команде ЗЕдегенерата тольки и меряют температуру, больше ничего. У нас самый конченый народ, который думает только за себя.
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Зараз тільки починають помирати батьки заробітчан ..(((

одумаються,та запізно ((
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Сами видели? Или ОБС( Одна Бабка Сказала)?
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Почему же бабка...рассказывал человек, которые возил этих самых гастарбайтеров.
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та вимірювання температури отими пістолетіками якесь неправильне - у нас щодня на роботі на вході кожному вимірюють, так мені показує постійно десь 33,9-34,5. перемірюю ртутним - 36,1
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як стає відомо, віп-персонам з вірусом обладнують палати в дитячих лікарнях...виявляється цей коронаврус на малих дітях не сказується зовсім, а переносять його вони легко, в обох смислах...
віпи понавозили цього вірусу з куршавелів, а тепер дітьми хочуть розповсюдити...щоб не буди одинокими в біді
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Тот момент когда зеленые депилы начинают осознавать что они депилы ))
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пора переходить на тесты) в германии вон, "корона драйв" уже есть....а температуру мерить это имитация в попытке успокоить граждан....
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