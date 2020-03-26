 Відсоток виявлення осіб з підвищеною температурою на кордоні наднизький, - Дейнеко. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

За словами голови служби Сергія Дейнека, відсоток виявлення осіб з підвищеною температурою наднизький.

Загалом зафіксовано 52 особи, у яких спостерігалася підвищена температура.

За отриманою інформацією стало відомо, що пасажири, перед тим як перетнути державний кордон України, іноді вдаються до хитрощів, а саме – вживають жарознижувальні препарати.

Протягом березня цього року фіксується збільшення кількості осіб, які в’їжджають в Україну, порівняно з тими, що виїжджають. Цього місяця громадян, які повернулися в Україну, на 200 тисяч більше, ніж тих, які виїхали.

"Наші громадяни повертаються на батьківщину, наші заробітчани повертаються додому, але чи усі вони є здоровими, чи ніхто з них немає захворювання на коронавірус – дуже важко сказати", – додав Сергій Дейнеко.

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