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Все про:привітання (461) Турчинов (954) Національна гвардія (693)

 "Гвардійці стали надійним щитом нашої країни", - Турчинов, який створив НГУ, привітав воїнів із професійним святом. ВIДЕО

Воїни Національної гвардії в найбільш небезпечні і драматичні часи в історії України допомогли захистити країну від російського агресора.

Про це йдеться в привітанні ексспікера ВР та екссекретаря РНБО Олександра Турчинова, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаю Національну гвардію України з професійним святом!

Національна Гвардія України була створена в найбільш небезпечні і драматичні часи історії нашої держави. Коли сильний та жорстокий ворог поставив під сумнів саме існування України у березні 2014 року, добровольці прямо з Майдану йшли до лав новоствореної Нацгвардії, щоб захистити країну. Гвардійці стали надійним щитом нашої країни, одними з перших вступивши в бій та зупинивши просування російського агресора на сході. Саме тоді ворог дізнався, що в України є Гвардія, яка не відступає, Гвардія, яка завжди готова перемагати!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні День Національної гвардії України

Вічна слава гвардійцям, які віддали життя за Україну, за нашу свободу і незалежність!

Військовослужбовці Національної гвардії – професійні, мужні та гідні воїнської слави патріоти - гідно захищають нашу державу не лише на сході у складі Об’єднаних сил, але і протидіють внутрішньому ворогу у всіх регіонах нашої країни. Ви завжди стоїте на заваді спробам посіяти зневіру, паніку і хаос, бороните мирне життя і спокій наших громадян.

Нехай Господь береже вас та ваші родини!

Слава Україні! Героям Слава!" - йдеться у привітанні Турчинова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184451
 
 
 Топ коментарі
 
Aue Pastorе - хай живе пастор (да здравствует пастор) !!!!!
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Як тут, хуйлобєсов, від Пастора ковбасить.
Страдайтє 3,14дари.

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Дебил или зебил , какая связь с сионистами ? Сионисты , а не сеонисты козлик .
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Притон, молельня, храм или таверна,
Верши приказ, а средств не выбирай.
Тому, кто кардиналу служит верно,
Заранее заказан пропуск в рай.
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Дебил или зебил , какая связь с сионистами ? Сионисты , а не сеонисты козлик .
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Прямая, вся эта секта работает на мировое господство своих богатеньких хозяев. Всё никак Штаты не осилят.
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Комсорг и гвардия...Какой комсорг,такая и гвардия ?
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Надежным щитом власти. Хотя это тоже наверно необходимо.
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негодяй и предатель по жизни. это так мягко сказано.
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Великого писателя Киевлянина Булгакова "Собачье сердце" о лживых патриотах вгодополучателях порохоботах и соросятах.
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я тоже читал...., но фамилии "Турчинов" там не встречал.....
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Так. Булгаков майстерно змалював виборця зє.
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Большая часть которых голосовало за Петю в 2014 году, петин холоп.
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Aue Pastorе - хай живе пастор (да здравствует пастор) !!!!!
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Як тут, **********, від Пастора ковбасить.
Страдайтє 3,14дари.

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Ця "гвардія" формується як ЩИТ ІСНУЮЧОГО В УКРАЇНІ РеЖИМУ. Питання лише - наскільки надійний щит? Перефразувавши - чи стрілятимуть вони в мітингувальників як режим посиплеться?
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Были переименованы ВВ в НГ и больше ничего, а не созданы.
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О Турчинове будут говорить как о созидателе, а о янелохе - как о предателе и ликвидаторе Украины.
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