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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 На коронавірус перевірили 31 жителя Рівненщини, всі дослідження показали негативний результат, - ОДА. ВIДЕО

Станом на 8 ранку на Рівненщині хворих на коронавірус не зафіксовано.

Про це повідомляє перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Цілодобовий оперативний штаб Рівненської ОДА з протидії коронавірусу інформує: станом на 8 ранку на Рівненщині хворих на коронавірус немає", - повідомив він.

"З 14 по 26 березня в Рівненському обласному лабораторному центрі шляхом полімеразної ланцюгової реакції (тести ПЦР) було перевірено 31 особу з підозрою на коронавірус. Всі дослідження показали негативний результат", - додав Подолін.

Нагадаємо, на ранок 26 березня в Україні зафіксовано 43 нові випадки COVID-19, загалом підтверджено 156 випадків.

Також читайте: МОЗ: Здоровим людям не треба носити маски, якщо лише вони не надають допомогу хворому COVID-19

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184445
 
 
 Топ коментарі
 
отчитался чиновник в стиле - всё хорошо прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо...
Что бы видеть реальную картину нужно протестировать не 30 а хотя бы 30 тысяч человек...
Тогда увидишь реальную картину заразившихся
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это не потому что больных нет....а потому что зеленые долбни привезли несертифицированные тест системы....и полагатся на них нельзя...
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Ну что соотечественники ПОЗДРАВЛЯЮ вас от имени тех 73% которые проголосовали за бубочку !!!

пересмотрели бюджет :
практический все программы СВЕРНУЛИ - дороги медецину образование кино и т.д
дефецит бюджета увеличили в 4 раза
налоги подняли ....

и это заседание верховной рады еще продолжается и плюшки до конца заседания еще будут ... На коронавирус проверили 31 жителя Ривненщины, все исследования показали негативный результат, - ОГА - Цензор.НЕТ 9872 На коронавирус проверили 31 жителя Ривненщины, все исследования показали негативный результат, - ОГА - Цензор.НЕТ 3878
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На коронавирус проверили 31 жителя Ривненщины, все исследования показали негативный результат, - ОГА

Мощно. Немедленно поделиться опытом с итальянцами. А то они у себя находят и находят.
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отчитался чиновник в стиле - всё хорошо прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо...
Что бы видеть реальную картину нужно протестировать не 30 а хотя бы 30 тысяч человек...
Тогда увидишь реальную картину заразившихся
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Знаешь почему все требуют, но никто не вводит страховую медицину? Потому что тогда страховые компании обанкротятся.
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это не потому что больных нет....а потому что зеленые долбни привезли несертифицированные тест системы....и полагатся на них нельзя...
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Ну что соотечественники ПОЗДРАВЛЯЮ вас от имени тех 73% которые проголосовали за бубочку !!!

пересмотрели бюджет :
практический все программы СВЕРНУЛИ - дороги медецину образование кино и т.д
дефецит бюджета увеличили в 4 раза
налоги подняли ....

и это заседание верховной рады еще продолжается и плюшки до конца заседания еще будут ... На коронавирус проверили 31 жителя Ривненщины, все исследования показали негативный результат, - ОГА - Цензор.НЕТ 9872 На коронавирус проверили 31 жителя Ривненщины, все исследования показали негативный результат, - ОГА - Цензор.НЕТ 3878
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Не понимаю чему он так радуется. Масок в аптеках нет. Антисептиков нет. Когда будут спрашивал говорят что не знают. И спрашивается зачем там сидеть круглосуточно?
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интересен критерий отбора.Это были представители ОДА и их родственники?
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