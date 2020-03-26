 На коронавірус перевірили 31 жителя Рівненщини, всі дослідження показали негативний результат, - ОДА. ВIДЕО

Про це повідомляє перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Цілодобовий оперативний штаб Рівненської ОДА з протидії коронавірусу інформує: станом на 8 ранку на Рівненщині хворих на коронавірус немає", - повідомив він.
"З 14 по 26 березня в Рівненському обласному лабораторному центрі шляхом полімеразної ланцюгової реакції (тести ПЦР) було перевірено 31 особу з підозрою на коронавірус. Всі дослідження показали негативний результат", - додав Подолін.
Нагадаємо, на ранок 26 березня в Україні зафіксовано 43 нові випадки COVID-19, загалом підтверджено 156 випадків.
Мощно. Немедленно поделиться опытом с итальянцами. А то они у себя находят и находят.
Что бы видеть реальную картину нужно протестировать не 30 а хотя бы 30 тысяч человек...
Тогда увидишь реальную картину заразившихся
пересмотрели бюджет :
практический все программы СВЕРНУЛИ - дороги медецину образование кино и т.д
дефецит бюджета увеличили в 4 раза
налоги подняли ....
и это заседание верховной рады еще продолжается и плюшки до конца заседания еще будут ...