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 Кіберполіція зафіксувала 139 випадків шахрайства під час придбання засобів індивідуального захисту. ВIДЕО

Поліцейські оперативно відпрацьовують всі повідомлення, що надходять у сервісну службу, для встановлення осіб, які дурять громадян. Щоб не потрапити на гачок зловмисників, правоохоронці закликають громадян користуватися тільки перевіреними онлайн-платформами і не здійснювати передоплату за товар.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент кіберполіції НПУ.

До сервісної служби Департаменту кіберполіції надійшло 139 повідомлень про шахрайські випадки під час придбання масок та антисептиків через повідомлення у соціальних мережах, месенджерах та на спеціальних сайтах оголошень.

Кіберполіція продовжує фіксувати та виявляти осіб, причетних до скоєння шахрайства.

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Щоб захистити себе від шахрайських провокацій, кіберполіція радить:

1. Не повідомляйте особисту інформацію особам, які телефонують і представляються брокерами чи банківськими працівниками.
2. За жодних умов не розкривайте реквізити своїх банківських карток.
3. Отримуйте інформацію лише з перевірених джерел: КМУ, МОЗ, МВС
4. Здійснюйте купівлю на перевірених сайтах, а також за допомогою накладеного платежу.
5. Здійснюйте купівлю медичних засобів через сертифіковані місця продажу.
6. Перевіряйте дані продавця через сервіс "STOP FRAUD", що функціонує на сайті кіберполіції - https://cyberpolice.gov.ua/

"Якщо ви стали свідками протиправних дій або потребуєте допомоги, звертайтеся до Департаменту кіберполіції за формою зворотного зв’язку - https://ticket.cyberpolice.gov.ua/, на електронну адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua або за номером 0-800-50-51-70", - йдеться в повідомленні поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184405
 
 
 Топ коментарі
 
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говорят, через интернет могут продавать использованные средства защиты. Киберполиция зафиксировала 139 случаев мошенничества при покупке средств индивидуальной защиты - Цензор.НЕТ 600
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Научный коммунизм?
Я списывал с коленок подружки.
А студент с Мадагаскара, Арсен Зандри, любой экзамен начинал с фразы:
"Да здравствует кпсс"
и имел свои 3 балла!
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Вони тоді і про власну гігіену добре знали. А ми в ********* світі - розслабились і забули.
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ну девушка ж нормальная...даже без звука можно смотреть ))))
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Весь непотриб из секонда можно пустить на медицину против короновируса.Швеи сидят дома,многие работают на дому.Государство не настачится денег на самолёты в Китай.Китай сейчас озолотится на этой заразе.Не дадим ему этого.Заказывай и покупай своё!Противочумные к45остюмы мы можем шить у себя!Облегчённые и многоразовые.
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Краще б пояснили пересічним у яких випадках правоохоронні органи реагують зараз на заяви про шахрайство, бо на практиці там була колись цікава нижня межа доведеної суми збитків потерпілому. Якщо не помиляюся, приблизно 90 000 грн.
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А ще краще взяли би за сраки "підприємців" які скупили маски за гривню та продають за 25.
Причому "колцентр" у них один і той же. Наприклад, 10 днів назад продавали "роутери з белімітним інтернетом". Номер паскуди 067-152-32-93. Бац і тепер ця потвора уже в "темі" масок.
Зайдіть в фейсбук. Він весь засраний цими "оголошеннями". Більше того лохотронщики шукають "агітаторів", які будуть також розміщувати рекламний лохотрон.
ВСІ їх телефони налаштовані на дзвінки лише в ОДНУ сторону. Тобто, якщо Вас кинули, проадли не те, неякісне, то перзвонити можна лише в "рельсу".
На сайтах-однодневках (склепаних на скору руку) працють кнопки замовити. Причому уроди настільки облінились, що в своїх "роликах" викристовують сюжети з підораші, продають руцькі бади під виглядом "допомоги при коронавірусу".
Це все гівно можна почистити за 3 доби. З відомого - є конкретні номера телефонів, є "живі" відправники. В чому важкість прийти та приняти ці біовідходи. які вирішили "нажитись" х15 на чужому горі.
ДЕ, в якому бізнесі, можна отримати 1200-1500% прибутку за місяць? Тому за ВСІХ цих виродків має взятись ДЕРЖАВА. Приймати скотів і нехай розказують ХТО, КОЛИ і ДЕ.
Після того як 1000 цих "підприємців" приймуть, посадять в СІЗО - бажання лохтронити різко пропаде.
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Мова, звичайно, зайшла про епідемію і ... російську "допомогу". Італійці в шоці, що замість обіцяних засобів захисту, обладнання і фахівців прибули військові. 80% обладнання не підходить. Тепер питання, як їх відправити...

Зато из каждого утюга москали орут, как они помогли Италии.

Ага, как в Италии : десяток военных самолетов с зелеными человечками в Киев((( Вот наглые твари вирусные, не пускают а они лезут, их стреляют они лезут...

Кіберполіція зафіксувала 139 випадків шахрайства під час придбання засобів індивідуального захисту - Цензор.НЕТ 1385
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Наглюча русіше швайн.
Пустиш за стіл,вона на стіл залізе своїми ратицями.
Все пересвинить і всерецься на столі наостанок.
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Головною гарантією переговорів з Росією є публічність в мире.
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Найти кидал вывести во двор и расстрелять без суда и следствия прилюдно, чтобы другим урок был как было во время войны с мародерами и ворами.
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