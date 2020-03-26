 Кіберполіція зафіксувала 139 випадків шахрайства під час придбання засобів індивідуального захисту. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент кіберполіції НПУ.
До сервісної служби Департаменту кіберполіції надійшло 139 повідомлень про шахрайські випадки під час придбання масок та антисептиків через повідомлення у соціальних мережах, месенджерах та на спеціальних сайтах оголошень.
Кіберполіція продовжує фіксувати та виявляти осіб, причетних до скоєння шахрайства.
Щоб захистити себе від шахрайських провокацій, кіберполіція радить:
1. Не повідомляйте особисту інформацію особам, які телефонують і представляються брокерами чи банківськими працівниками.
2. За жодних умов не розкривайте реквізити своїх банківських карток.
3. Отримуйте інформацію лише з перевірених джерел: КМУ, МОЗ, МВС
4. Здійснюйте купівлю на перевірених сайтах, а також за допомогою накладеного платежу.
5. Здійснюйте купівлю медичних засобів через сертифіковані місця продажу.
6. Перевіряйте дані продавця через сервіс "STOP FRAUD", що функціонує на сайті кіберполіції - https://cyberpolice.gov.ua/
"Якщо ви стали свідками протиправних дій або потребуєте допомоги, звертайтеся до Департаменту кіберполіції за формою зворотного зв’язку - https://ticket.cyberpolice.gov.ua/, на електронну адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua або за номером 0-800-50-51-70", - йдеться в повідомленні поліції.
Я списывал с коленок подружки.
А студент с Мадагаскара, Арсен Зандри, любой экзамен начинал с фразы:
"Да здравствует кпсс"
и имел свои 3 балла!
Митниця не пускає в Україну апарати штучної вентиляції легень та вимагає ПДВ, всупереч рішенню уряду
Бізнес на крові
XXL, новые.
дегенератівприхожан церкви, які ігнорують карантин
Причому "колцентр" у них один і той же. Наприклад, 10 днів назад продавали "роутери з белімітним інтернетом". Номер паскуди 067-152-32-93. Бац і тепер ця потвора уже в "темі" масок.
Зайдіть в фейсбук. Він весь засраний цими "оголошеннями". Більше того лохотронщики шукають "агітаторів", які будуть також розміщувати рекламний лохотрон.
ВСІ їх телефони налаштовані на дзвінки лише в ОДНУ сторону. Тобто, якщо Вас кинули, проадли не те, неякісне, то перзвонити можна лише в "рельсу".
На сайтах-однодневках (склепаних на скору руку) працють кнопки замовити. Причому уроди настільки облінились, що в своїх "роликах" викристовують сюжети з підораші, продають руцькі бади під виглядом "допомоги при коронавірусу".
Це все гівно можна почистити за 3 доби. З відомого - є конкретні номера телефонів, є "живі" відправники. В чому важкість прийти та приняти ці біовідходи. які вирішили "нажитись" х15 на чужому горі.
ДЕ, в якому бізнесі, можна отримати 1200-1500% прибутку за місяць? Тому за ВСІХ цих виродків має взятись ДЕРЖАВА. Приймати скотів і нехай розказують ХТО, КОЛИ і ДЕ.
Після того як 1000 цих "підприємців" приймуть, посадять в СІЗО - бажання лохтронити різко пропаде.
Зато из каждого утюга москали орут, как они помогли Италии.
Ага, как в Италии : десяток военных самолетов с зелеными человечками в Киев((( Вот наглые твари вирусные, не пускают а они лезут, их стреляют они лезут...
Пустиш за стіл,вона на стіл залізе своїми ратицями.
Все пересвинить і всерецься на столі наостанок.