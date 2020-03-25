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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 "Ці йо@ані перукарі, які ходять по домівках, якого х@я вони це роблять?" - мери італійських міст емоційно просять громадян дотримуватися карантину. ВIДЕО

Мери низки міст Італії записали емоційне звернення до громадян, закликаючи їх залишатися вдома в умовах епідемії коронавірусу і не порушувати карантин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Открытый мир.

Нагадуємо, в Італії кількість загиблих від коронавірусу на вечір 25 березня становить 7 503 особи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184365
 
   
 Топ коментарі
 
повезло итальянцам с мэрами, видно, что реально переживают...
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Vitaliy Kolomiets8 год
Десь так виглядали бойові медики 66го госпіталя в липні 2016, коли горіла Марїнка-Красногорівка. Теж бійці лежали в коридорах, а медики спали покотом.
Чергували тоді як і зараз в Києві будуть чергувати 24/7, а не як записано в графіку.Всі свідки Яна Дугарь в #справаШеремета підтверджують роботу non-stop в той час, але цього обвинуваченню не достатньо.
Як і недостатньо того, що Яна на 10 см вища за т.з. "розвідницю", не мала жодних контактів з Антоненко, а з Кузьменко до 2019 року, пройшла поліграф і ще купа всього.
Сьогодні отримали клоптання про продовження строку цього ганебного і фальшивого розслідування ще на 2 місяці. По Яні хочуть продовжити, бо десь по одному з десятків бійців в медичній картці підпис Яни не такий. Тому проводять експертизу.
Я не знаю, чи є Віктор Трепак у ФБ, але дуже розраховую, що він бачив ці фото виснажених медиків. Так виглядали наші бойові медики в перші роки війни і в часи активних боїв, так вигладала Яна та інші з 66го.
Просто подумайте: який Київ, яке фотографування камер? Майте сміливість припинити цей поліцейській абсурд і зневагу гідних людей.
Мэры итальянских городов эмоционально просят граждан соблюдать карантин - Цензор.НЕТ 9622 Мэры итальянских городов эмоционально просят граждан соблюдать карантин - Цензор.НЕТ 9263
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либерастия и пандемия не совместимы... В Китае бы просто собаку пристрелили и хозяина арестовали, и все дела, сразу бы остальным перехотелось выходить на улицу, к сожалению в данной ситуации это правильно и главное результативно
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Правильная эмоциональность. Ну если бы китайцы говорили о реальных жертвах, то Китай нужно было бы закрыть. Совсем. А экономика у Китая на первом месте. Поэтому молчали о реальных угрозах. Грязные китайцы и в их грязном воздухе заразы много. На всех хватит, еще и по миру со всеми поделятся.
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Если, насчет грязи, то удивительно что не с Индии и Бангладеша все єти єпидемии исходят...
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Не знаю , у моей Киевской соседки бабы Веры вся хавка( шо жерех, шо картафан с часныком, шо гриб зонтик жареный) была вкуса нагара на сковородке так шо про антисанитарию и Бангладеш не нужно так далеко от Киева заходить.В.Олександровки выше крыши.
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Хорош ругаться, лучше сливовицы или хреновухи хыдыщь.
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Поржал
Про бегунов особенно. Их реально и в Киеве развелось за последние дни.
Причем, некоторые видно, что в форме. Но бОльшая масса просто куда то перемещается якобы бегом))
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Я так понял в Италии его разводят .Идиото -Кретино !
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Уно, уно, уно моментооо.. и сантиментоооо...
Пы.Сы. Одномоменто.
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Перевод с итальянского сделан дебилом - кацапообразным...
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100%
Особенно показательна - непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений.
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