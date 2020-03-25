 "Ці йо@ані перукарі, які ходять по домівках, якого х@я вони це роблять?" - мери італійських міст емоційно просять громадян дотримуватися карантину. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Открытый мир.
Нагадуємо, в Італії кількість загиблих від коронавірусу на вечір 25 березня становить 7 503 особи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Открытый мир.
Нагадуємо, в Італії кількість загиблих від коронавірусу на вечір 25 березня становить 7 503 особи.
Про бегунов особенно. Их реально и в Киеве развелось за последние дни.
Причем, некоторые видно, что в форме. Но бОльшая масса просто куда то перемещается якобы бегом))
Пы.Сы. Одномоменто.
Особенно показательна - непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений.