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 Мери італійських міст емоційно просять громадян дотримуватися карантину. ВIДЕО

Мери низки міст Італії записали емоційне звернення до громадян, закликаючи їх залишатися вдома в умовах епідемії коронавірусу і не порушувати карантин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Открытый мир.

Нагадуємо, в Італії кількість загиблих від коронавірусу на вечір 25 березня становить 7 503 особи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184365
 
   
 Топ коментарі
 
повезло итальянцам с мэрами, видно, что реально переживают...
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Vitaliy Kolomiets8 год
Десь так виглядали бойові медики 66го госпіталя в липні 2016, коли горіла Марїнка-Красногорівка. Теж бійці лежали в коридорах, а медики спали покотом.
Чергували тоді як і зараз в Києві будуть чергувати 24/7, а не як записано в графіку.Всі свідки Яна Дугарь в #справаШеремета підтверджують роботу non-stop в той час, але цього обвинуваченню не достатньо.
Як і недостатньо того, що Яна на 10 см вища за т.з. "розвідницю", не мала жодних контактів з Антоненко, а з Кузьменко до 2019 року, пройшла поліграф і ще купа всього.
Сьогодні отримали клоптання про продовження строку цього ганебного і фальшивого розслідування ще на 2 місяці. По Яні хочуть продовжити, бо десь по одному з десятків бійців в медичній картці підпис Яни не такий. Тому проводять експертизу.
Я не знаю, чи є Віктор Трепак у ФБ, але дуже розраховую, що він бачив ці фото виснажених медиків. Так виглядали наші бойові медики в перші роки війни і в часи активних боїв, так вигладала Яна та інші з 66го.
Просто подумайте: який Київ, яке фотографування камер? Майте сміливість припинити цей поліцейській абсурд і зневагу гідних людей.
Мэры итальянских городов эмоционально просят граждан соблюдать карантин - Цензор.НЕТ 9622 Мэры итальянских городов эмоционально просят граждан соблюдать карантин - Цензор.НЕТ 9263
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либерастия и пандемия не совместимы... В Китае бы просто собаку пристрелили и хозяина арестовали, и все дела, сразу бы остальным перехотелось выходить на улицу, к сожалению в данной ситуации это правильно и главное результативно
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повезло итальянцам с мэрами, видно, что реально переживают...
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видно, что реально переживают...

--
за свои жопы
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либерастия и пандемия не совместимы... В Китае бы просто собаку пристрелили и хозяина арестовали, и все дела, сразу бы остальным перехотелось выходить на улицу, к сожалению в данной ситуации это правильно и главное результативно
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ещё не все поклонники ГУЛАГа перевелись Мэры итальянских городов эмоционально просят граждан соблюдать карантин - Цензор.НЕТ 2484
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сколько в Китае заболело и умерло за последнюю неделю?
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поезжай - узнаешь. может по хребту получишь палкой для профилактики. может по зубам сапогом за распространение правды. можешь ещё Ына навестить... те там понравится Мэры итальянских городов эмоционально просят граждан соблюдать карантин - Цензор.НЕТ 4487
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выключи дурочку, лахта. ответь мне на вопросик: Почему проблематично перевести на украинский такую вот загадочку: "Кем приходится министру отец сына министра?"?
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Сам ты лахта придурошная, я Харькочанин, учился в 6 Украинской Гимназии, знаю украинский отлично...
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так в чём проблема? меня устроит ответ из одного слова.
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Скажи перед зеркалом паляниця, украинец, а то умный, мы в Харькове на день города, к таким подходили... зелебобам...
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не мужик ты. не можешь, но признать не хочешь. могу кинуть тест на IQ. хошь?
дважды не мужик: с тобой не согласны так ты уже и в симпатии к зелёным обвинил. с каких половых членов? это именно зелёные любят простые решения типа "всех расстрелять, потом кое-кого оправдаем".
а либерастов обожают поносить запутинцы. не знал?
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заметь, это ты меня лахтой обозвал, я лишь признаю что меры должны быть самые жесткие во время пандемии
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Хочешь разборок? До "лахты" ты включил дурочку. Я нигде не писал, что Ын в Китае. До этого был "вонючий гастер"... "Корнет, вы женщина?" (с)
Я принципиальный противник как самых жёстких мер, так и самой формулировки "самые жёсткие меры".
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противники жестких мер обычно... смотрю на Итальянцев... и знаешь, вызывают они огромную озабоченность, и не больше, вот уже и Испания с Германией подтянулись... а вы противники жестких мер наслаждайтесь...
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самое смешное, что противники жёстких мер в конечном итоге почти всегда выигрывают. американцы рулят, кацы поносят "либерастов".
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вирусная пандемия, это страшнее любого живого врага... Кстати во времена сибирской язвы, штаты жестко все проверяли
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нет. это всего лишь незначительное повышение вероятности преждевременной смерти. я уверен, что наши "муудрые меры" уже убили больше людей, чем вирус.
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вам реально немає що робити. Йдіть в волонтери.
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просто имено зеленые, устают от войны, там наши люди, мышебратья орут...
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а я что-то делал что меня лахтой обозвал?
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у тебя их стиль троллинга. в классическом виде причём.
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та сейчас не до троллинга, сейчас главное не допустить ситуации как в Италии, любой ценой
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совсем молодой что ли? забудь выражение "любой ценой". паника - это плохо. кстати, именно в Италии самые жёсткие меры. по крайней мере в Европе. работают? что-то не очень видно.
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так глянь, реакция властей, итальянцы, бегают, гуляют с собаками и срать хотели на запреты... ибо знают что ничего не будет... я уже представляю как всякие шавки типа Макрона и Меркель, дают жесткий военный отпор, тем же кацапам.... вся Европа бы всралась, и орали Сша спаси... каждый второй немец, уже не против вернуть Гитлера... особенно в ситуации с беженцами...
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кстати, ник твой тоже лахтинский. только заметил. украинцы крайне редко называют сами себя "хохлами".
вводящий запреты должен прогнозировать реакцию на них. поэтому обосрались вводящие по-любому. причина - безмозглые руководители, а не плохой народ.
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Скажи перед зеркалом паляниця

--
снять видео и выложить?
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а тест, который не светит лицо ты придумать не можешь?
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а они обычно отвечают:"пошел на..ер" (что и говорил Зеленский со сцены своего зеленского дурдома.
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Африканец нарушил режим карантина и был съеден крокодилом
Мери італійських міст емоційно просять громадян дотримуватися карантину - Цензор.НЕТ 4835

Мери італійських міст емоційно просять громадян дотримуватися карантину - Цензор.НЕТ 4860 Житель Руанды, где к настоящему моменту зарегистрировано 40 случаев заражения коронавирусом и введен режим ЧС, нарушил карантин: он отправился на рыбалку и был съеден крокодилом.

Об этом трагическом инциденте, происшедшем на берегу реки **********, пишет в среду, 25 марта, сайт новостной службы ВВС со ссылкой на мэра региона Камони, расположенного на юге этой африканской страны.
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Сразу видно гостя из-за поребрика.Интересно,в каком он звании?
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Віліть нафіг в країну "развітого саціалізьма" кацапи
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Почему все думают, что будут сторожить лагеря, а не сидеть в них? История видимо ничему не учит...
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какие нафиг лагеря, сейчас Пандемия, нету места либеразму...
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либерастия - так обычно ублюдки хутинские говорят
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Hohol Hohol 5de49163, а в Германии совместимы. Один из самых низких % смертности от Covid-19 в мире.

Вы уверены, что в Китае всё так хорошо как сообщают местные китайские СМИ ?
СССР тоже рассказывал своим гражданам и западу, что в Чернобыле всё хорошо, ничего страшного, мы справимся сами. И только намного позже стало известно что там и как реально было. Кто-то после Чернобыля за 35 лет считал количество умерших от влияния радиации которую СССР скрывал от всех первые недели ? Вы сейчас уверены на 100%, что в Китае среди 1,500,000,000 нет новых случаев заражения ?
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В чому вони красави?? Вони цю планету постйно тільки обсирають і підсирають. Скажіть, звідки оті віруси та мор який йшов із середньовіччя і донині?
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это планета вирусов , а биомассы среда их размножения ,не понравилась одна начинают искать другую
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Vitaliy Kolomiets8 год
Десь так виглядали бойові медики 66го госпіталя в липні 2016, коли горіла Марїнка-Красногорівка. Теж бійці лежали в коридорах, а медики спали покотом.
Чергували тоді як і зараз в Києві будуть чергувати 24/7, а не як записано в графіку.Всі свідки Яна Дугарь в #справаШеремета підтверджують роботу non-stop в той час, але цього обвинуваченню не достатньо.
Як і недостатньо того, що Яна на 10 см вища за т.з. "розвідницю", не мала жодних контактів з Антоненко, а з Кузьменко до 2019 року, пройшла поліграф і ще купа всього.
Сьогодні отримали клоптання про продовження строку цього ганебного і фальшивого розслідування ще на 2 місяці. По Яні хочуть продовжити, бо десь по одному з десятків бійців в медичній картці підпис Яни не такий. Тому проводять експертизу.
Я не знаю, чи є Віктор Трепак у ФБ, але дуже розраховую, що він бачив ці фото виснажених медиків. Так виглядали наші бойові медики в перші роки війни і в часи активних боїв, так вигладала Яна та інші з 66го.
Просто подумайте: який Київ, яке фотографування камер? Майте сміливість припинити цей поліцейській абсурд і зневагу гідних людей.
Мэры итальянских городов эмоционально просят граждан соблюдать карантин - Цензор.НЕТ 9622 Мэры итальянских городов эмоционально просят граждан соблюдать карантин - Цензор.НЕТ 9263
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Цій гімноновині вже більше тижня.якийсь флешмоб:і на камеру попіаритися тіпа який я 'хароший мер' ну і самому прогулятися заодно-а так хоч оправдана прогулка.
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только огнемёт..хотя бы поверх голов!!!
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Что итальянцы, моя хата с краю, уже не работает как, с Донбассом, Боингом, санкциями против кацапов....?
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Принцип сам насрал сам убирай, за нас кацапов никто отстреливать не подписывался, а кто и подписывался то долги отдают только трусы.
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Итальянский язык прекрасен. Такой эмоциональный, как раз для выяснения отношений.
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они руками разговаривают если вы заметили...- не хватает слов.. Мэры итальянских городов эмоционально просят граждан соблюдать карантин - Цензор.НЕТ 9418
бедный язык (легкий в изучении), хотя и мелодичный...
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Жестикуляция от южного темперамента. К примеру, эстонцы очень сдержанны.
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Итальяникий бедный?Вы его знаете? Бедные языком люди не создалиб 60% культурных ценностей Европы! Мелодичный, точный, лаконичный язык!
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происходит от латыни - лаконичный, точный, но и грамматически сложный, не легче английского.
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я лично знаю людей, которые годами учили английский и выучили его так себе.., и которые одолели итальянский за 4-5 месяцев на уровне уличного разговора...
И еще...., в Древнем Риме говорили на латыни....
Сейчас это почти мертвый язык...
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вот именно - уличного разговора (для которого хватит 500 слов) , легкое произношение и чтение, да, а в остальном - много идиоматич. выражений, исключений из правил, а серьезная литература или юридич. документы сложные, много заимствований из латыни,.8 времен, + 4 в условном наклонении, 2 в сослагат. наклонении, а еще герундий и причастие. если серьезно учить и знать язык - быстро не освоишь. короче, чем дальше в лес тем больше дров.
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Файна мова. Хоча емоційно матюкатися краще ґешпанською (особливо мексиканською) Мэры итальянских городов эмоционально просят граждан соблюдать карантин - Цензор.НЕТ 6774
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***** свалило на Валдай.
А наше, невідомо де.
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Веталь Киевский тоже бы так смог, лусь - и летишь к себе сразу на 14 й этаж.
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это видео для наших упоротых " Мне надо ехать " ...... приедешь Мэры итальянских городов эмоционально просят граждан соблюдать карантин - Цензор.НЕТ 4405
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Люди півдня-емоційні, сентиментальні. Надто ******* компанію і бесіду. У них головний лозунг життя-дісфрутар ла віда(ісп.)-насолоджуватись життям. А тут… трагедія планетарного масштабу((( нам всім ще треба звикати. Не віриться, що так буде дуже довго і кінця не буде.
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да-да, расхлябанные, безответственные, незаконопослушные, недисциплинированные, любят обниматься, целоваться, большие компании, кафе-рестораны-бары.
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Речь у всех: выдохшиеся собаки, парикмахеры, смерть, гробы. И, кажется, это все не очень хорошо помогает.
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В Москве уже выявлены 410 зараженных вирусом 2019-nCoV, городские власти ужесточают карантинные меры и готовятся к введению комендантского часа. Между тем, православные жители российской столицы продолжают жить своей обычной жизнью, посещая церкви и участвуя в молебнах.
Впрочем, некоторые верующие тоже обеспокоились личной безопасностью и поспешили принять экстренные меры, чтобы не заразиться коронавирусом. Для этого многие из них направились в Покровский женский монастырь, где выстроились в очередь, чтобы поцеловать икону Матроны Московской. Некоторые из них приехали сюда сразу из аэропорта, прямо с вещами, передает телеграм-канал «Расстрига».Мери італійських міст емоційно просять громадян дотримуватися карантину - Цензор.НЕТ 5474
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что занадто - то не здраво....бегать на улице, или с собакой, это одно, ничего такого, если не в толпе.....ну а 20 чел плакат рисовать, конечно зря...
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Честят своих горожан и в хвост и в гриву!.На Грузинов похожи.!
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Ну *** тоже если распространение от 1 метра то какого ***,а если гораздо серьезней то говорите правду,понятно что им проще всё и вся ограничить,но на воздухе вирус дохнет быстро!У нас разрешили только в пределах километра от дома гулять и не больше часа!
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От непонятно. Как они єто обосновывают (километр и 60 минут). Если заразиться можно успешно и за 5 минут в трех метрах от дома, даже в лифте.
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Как эти мэры сильно переживают за жителей.
Так и кондратий может хватить.
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Кондратій - то у кацапів. У них Кондраціо.
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Так, там помилка. Треба написати "може вхопити Кіндрат"
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Какие серьёзные-грозные мэры. Орать нужно было месяц назад и вводить карантин, тогда бы не было такого уровня распространения. Уже есть доказательства, что в городах Италии где ограничения были введены раньше других - меньшее количество распространения на 10,000 граждан и меньше % смертности. Ничего мэрам не мешало вот так орать на правительство Италии, чтобы карантин был введён ещё в середине февраля.
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Правильная эмоциональность. Ну если бы китайцы говорили о реальных жертвах, то Китай нужно было бы закрыть. Совсем. А экономика у Китая на первом месте. Поэтому молчали о реальных угрозах. Грязные китайцы и в их грязном воздухе заразы много. На всех хватит, еще и по миру со всеми поделятся.
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Если, насчет грязи, то удивительно что не с Индии и Бангладеша все єти єпидемии исходят...
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