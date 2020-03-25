 Мери італійських міст емоційно просять громадян дотримуватися карантину. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Открытый мир.
Нагадуємо, в Італії кількість загиблих від коронавірусу на вечір 25 березня становить 7 503 особи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Открытый мир.
Нагадуємо, в Італії кількість загиблих від коронавірусу на вечір 25 березня становить 7 503 особи.
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за свои жопы
дважды не мужик: с тобой не согласны так ты уже и в симпатии к зелёным обвинил. с каких половых членов? это именно зелёные любят простые решения типа "всех расстрелять, потом кое-кого оправдаем".
а либерастов обожают поносить запутинцы. не знал?
Я принципиальный противник как самых жёстких мер, так и самой формулировки "самые жёсткие меры".
вводящий запреты должен прогнозировать реакцию на них. поэтому обосрались вводящие по-любому. причина - безмозглые руководители, а не плохой народ.
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снять видео и выложить?
Житель Руанды, где к настоящему моменту зарегистрировано 40 случаев заражения коронавирусом и введен режим ЧС, нарушил карантин: он отправился на рыбалку и был съеден крокодилом.
Об этом трагическом инциденте, происшедшем на берегу реки **********, пишет в среду, 25 марта, сайт новостной службы ВВС со ссылкой на мэра региона Камони, расположенного на юге этой африканской страны.
Вы уверены, что в Китае всё так хорошо как сообщают местные китайские СМИ ?
СССР тоже рассказывал своим гражданам и западу, что в Чернобыле всё хорошо, ничего страшного, мы справимся сами. И только намного позже стало известно что там и как реально было. Кто-то после Чернобыля за 35 лет считал количество умерших от влияния радиации которую СССР скрывал от всех первые недели ? Вы сейчас уверены на 100%, что в Китае среди 1,500,000,000 нет новых случаев заражения ?
Десь так виглядали бойові медики 66го госпіталя в липні 2016, коли горіла Марїнка-Красногорівка. Теж бійці лежали в коридорах, а медики спали покотом.
Чергували тоді як і зараз в Києві будуть чергувати 24/7, а не як записано в графіку.Всі свідки Яна Дугарь в #справаШеремета підтверджують роботу non-stop в той час, але цього обвинуваченню не достатньо.
Як і недостатньо того, що Яна на 10 см вища за т.з. "розвідницю", не мала жодних контактів з Антоненко, а з Кузьменко до 2019 року, пройшла поліграф і ще купа всього.
Сьогодні отримали клоптання про продовження строку цього ганебного і фальшивого розслідування ще на 2 місяці. По Яні хочуть продовжити, бо десь по одному з десятків бійців в медичній картці підпис Яни не такий. Тому проводять експертизу.
Я не знаю, чи є Віктор Трепак у ФБ, але дуже розраховую, що він бачив ці фото виснажених медиків. Так виглядали наші бойові медики в перші роки війни і в часи активних боїв, так вигладала Яна та інші з 66го.
Просто подумайте: який Київ, яке фотографування камер? Майте сміливість припинити цей поліцейській абсурд і зневагу гідних людей.
бедный язык (легкий в изучении), хотя и мелодичный...
И еще...., в Древнем Риме говорили на латыни....
Сейчас это почти мертвый язык...
А наше, невідомо де.
Впрочем, некоторые верующие тоже обеспокоились личной безопасностью и поспешили принять экстренные меры, чтобы не заразиться коронавирусом. Для этого многие из них направились в Покровский женский монастырь, где выстроились в очередь, чтобы поцеловать икону Матроны Московской. Некоторые из них приехали сюда сразу из аэропорта, прямо с вещами, передает телеграм-канал «Расстрига».
Так и кондратий может хватить.