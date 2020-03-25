 Режим НС допоможе діяти швидше для запобігання епідемії і може бути припинений достроково, - Шмигаль. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, опубліковане на сторінці Кабміну в Facebook.
"Надзвичайна ситуація - це не надзвичайний стан, вона не порушує конституційні права і не ставить хрест на економіці. Перш за все - це про збільшення наших із вами спільних обов'язків для подолання епідемії", - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що єдина державна система цивільного захисту переведена в режим готовності, що прискорить обмін інформацією між регіонами, лікарнями, людьми, залученими в боротьбу з коронавірусом.
"Ми зможемо діяти швидше, бюрократичні питання не стануть перешкодою для забезпечення здоров'я українців", - сказав прем'єр.
Нагадаємо, 25 березня Кабінет міністрів України продовжив карантинні заходи, запроваджені для боротьби з коронавірусом, на 30 днів. Також уряд запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні.
Шмигаль зазначив, що режим НС може бути припинено достроково.
"Я впевнений, ми пройдемо цей виклик, і якщо це станеться швидше, ніж 24 квітня, ми скасуємо карантинні заходи і надзвичайну ситуацію достроково", - сказав прем'єр.
Повідомляється, що в понеділок, 23 березня, у 71-річного принца Уельського, сина Єлизавети II, взяли аналіз на коронавірусну інфекцію. Як з'ясувалося у вівторок, 24 березня, він виявився позитивним.
Захворювання проходить в легкій формі, принц Чарльз продовжує працювати віддалено. Він самоізолювався в своєму будинку в Шотландії.»
Як Господь вирішить, так і буде.
Но вместо этого там довольно красноречивые таблички стоят "масок и антисептика нет".
Mikhail Golub
@golub
·19 мин
Какой ты сегодня
Про це заявив перший заступник міністра освіти й науки Юрій Полюхович у Facebook.
«Виготовлена і повністю готова до використання «Тест-система для діагностики коронавірісу "Covid-19" на основі кількісної полімерної реакції (ПЛР). Система пройшла реєстрацію, підтверджена її точність і специфічність на рівні 99,9%», - написав урядовець.
За його словами, собівартість однієї реакції на цьому тесті - 250 грн, тоді як закордонні аналоги коштують 370-450 грн.
Він також повідомив, що Інститут отримав від держави 350 тис. гривень і виготовив перші партії тестів на 600 аналізів, які передані в Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ та Центр громадського здоров'я МОЗ.