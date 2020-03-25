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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Режим НС допоможе діяти швидше для запобігання епідемії і може бути припинений достроково, - Шмигаль. ВIДЕО

Режим надзвичайної ситуації запроваджено в Україні насамперед для "збільшення спільних обов'язків для подолання епідемії".

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, опубліковане на сторінці Кабміну в Facebook.

"Надзвичайна ситуація - це не надзвичайний стан, вона не порушує конституційні права і не ставить хрест на економіці. Перш за все - це про збільшення наших із вами спільних обов'язків для подолання епідемії", - сказав Шмигаль.

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Він зазначив, що єдина державна система цивільного захисту переведена в режим готовності, що прискорить обмін інформацією між регіонами, лікарнями, людьми, залученими в боротьбу з коронавірусом.

"Ми зможемо діяти швидше, бюрократичні питання не стануть перешкодою для забезпечення здоров'я українців", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, 25 березня Кабінет міністрів України продовжив карантинні заходи, запроваджені для боротьби з коронавірусом, на 30 днів. Також уряд запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні.

Шмигаль зазначив, що режим НС може бути припинено достроково.

"Я впевнений, ми пройдемо цей виклик, і якщо це станеться швидше, ніж 24 квітня, ми скасуємо карантинні заходи і надзвичайну ситуацію достроково", - сказав прем'єр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184362
 
 
 Топ коментарі
 
Когда эта шмыгля говорит...складывается вечатление что она бредит...
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«У принца Чарльза виявили коронавірус. Заяву про це випустили джерела, близькі до палацу, повідомляє The Guardian.
Повідомляється, що в понеділок, 23 березня, у 71-річного принца Уельського, сина Єлизавети II, взяли аналіз на коронавірусну інфекцію. Як з'ясувалося у вівторок, 24 березня, він виявився позитивним.
Захворювання проходить в легкій формі, принц Чарльз продовжує працювати віддалено. Він самоізолювався в своєму будинку в Шотландії.»
Як Господь вирішить, так і буде.
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Когда эта шмыгля говорит...складывается вечатление что она бредит...
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Как бы то ни было, новоиспеченный премьер очень хорошо прокатил болвана-президента, объявив, что вводить чп бессмысленно.
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Боржомський, Трускавецький, а тепер Миргородський. Вас багато?🐸
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олх, пейсбук, пром уа..... чого, не можеш ніяк напромити?
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ну правильно, бо зєлєнскі не підписав указ про те, що маски, які вкрали з останнього літака, мають продаватися через аптеки
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Ну вообще, они должны в аптеках продаваться.
Но вместо этого там довольно красноречивые таблички стоят "масок и антисептика нет".
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Подивився я на цю світлину і бачи, що такі да це Шмигаль🤢
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можеш не сумніватися, зєлєнскі дивився йому в очі - це дійно Шмигаль Режим ЧС поможет действовать быстрее для предотвращения эпидемии и может быть прекращен досрочно, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7480
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Интересно, зелёные власти вообще скажут, какую стратегию борьбы с вирусом они выбрали, или... В частности очень интересно, какие задачи запланировано решить этим скотским всеобщим карантином с фактическим запретом передвижения при мизерном количестве заболевших. Режим ЧС поможет действовать быстрее для предотвращения эпидемии и может быть прекращен досрочно, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3264
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це все робиться, щоб народ не шарився по вулицях і не заважав векому строітєлю закінчити проєкт "большая стройка".... вийдеш на вулицю через місяць і обалдієш, як все змінилося Режим ЧС поможет действовать быстрее для предотвращения эпидемии и может быть прекращен досрочно, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9487
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триколоры... триколоры... триколоры... не буду більше, бо ще насниться.... Режим ЧС поможет действовать быстрее для предотвращения эпидемии и может быть прекращен досрочно, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1993
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Підняти ціни на зябліків та продати стару партію зябліків, які вже неймовірно смердять.
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В Україні, в Інституті молекулярної біології та генетики НАН розроблена й готова до використання тест-система для діагностики коронавірусу Covid-19.
Про це заявив перший заступник міністра освіти й науки Юрій Полюхович у Facebook.
«Виготовлена і повністю готова до використання «Тест-система для діагностики коронавірісу "Covid-19" на основі кількісної полімерної реакції (ПЛР). Система пройшла реєстрацію, підтверджена її точність і специфічність на рівні 99,9%», - написав урядовець.
За його словами, собівартість однієї реакції на цьому тесті - 250 грн, тоді як закордонні аналоги коштують 370-450 грн.
Він також повідомив, що Інститут отримав від держави 350 тис. гривень і виготовив перші партії тестів на 600 аналізів, які передані в Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ та Центр громадського здоров'я МОЗ.
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...вы, шипанЗЕ, может, и пройдете, сидя на подушках, набитых баксами, а как насчет обычных людей, пусть они даже и из 73%?
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