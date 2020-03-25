 Львівський бронетанковий завод передав військовим шість танків Т-64, - Укроборонпром. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Укроборонпрому".
"Ми не знаємо, скільки ще буде тривати карантин та як будуть змінюватися його умови, проте, наразі ми справляємось із роботою і передаємо чергову партію танків Т-64 нашим військовим. Бажаємо нашим захисникам, собі та всій Україні міцного імунітету для перемоги над вірусом і зовнішнім агресором", – додав Віктор Андрощук.
Зазначається, що згідно з контрактом підприємство відправило вже понад пів сотні одиниць відремонтованої і модернізованої бронетехніки - це танки Т-64 і Т-72, броньовані ремонтно-евакуаційні машини БРЕМ-1, а також броньовані гусеничні пожежні машини ГПМ-54.
"Це для нас нелегке випробування, адже частина бронетехніки відремонтована в умовах карантину. Нами були здійснені всі необхідні заходи щодо недопущення поширення коронаровірусу на ЛБТЗ. Зокрема, із більше ніж семиста працівників підприємства більша частина відправлена на простій, частина співробітників працює вдома дистанційно, якщо це дозволяє виконувати їх посадові обов’язки. Але для того, аби вчасно виконати ДОЗ – майже третина працівників (в основному, робочих спеціальностей) виходить на роботу. У нас вдосталь приміщень, тому скупчень працівників немає. Медиками на прохідній проводиться температурний скринінг і лише якщо працівники відчувають себе повністю здоровими – вони перетинають контрольно-пропускний пункт підприємства", – наголосив " Андрощук.
Також на підприємстві самостійно шиють маски для потреб працівників.
В 2018 Израиль имел ВВП 371 млд долл, Украина - 131 млд, практ в 3 раза больше, расходы на оборону - соотв 15,9 и 4,8 млд долл. При этом Израиль с 1985 г производит всего 50-60 танков год. Больше не могут не изза организации (производство способно дать 120), а именно изза экономики.
Потрібно об'єднатись з поляками в військовий консорціум,
Спуститесь на землю. Украина - член НАТО?, имеет соотв сертификаты? кто покупатель? нужны Штатам и Германии конкуренты? Поздно Маня пить боржоми, как и с судостроением, с авиастроением, с тепловозами....
взяти туди ще румин,
Основная статья: en:Equipment of the Romanian Armed Forces
танки румынской армии
TR-85 - 104 шт, создан параллельно с танком TR-580 на базе советского Т-55. Производился серийно в 1986-1990 годах.
TR-85M1 - 54 шт, модернизация TR-85
TR - 580 - 42 шт, румынская версия Т-55.
Т-55 - 260 шт
Вопросы с румынским танкостроением ещё есть?
Он не делает, он ремонтирует. Этот танк - Т-64 прекратили изготавливать в 1969. Скорее - это Т-64А, его выпускали до 1980. Отремонтировали, модернизировали????
был танковый завод им. Сталин, г. Мартин. Сейчас не знаю, не был.
п...
нерозумно.
В даний час підприємство займається подальшою модернізацією машин Т-72, проводить ремонт машин БТР-60, БТР-80, БМП-1, Т-64 для потреб української армії. Виготовляються роздавальні коробки для БТР-3. Освоюється виготовлення легкого бронетранспортера ДОЗОР-Б та роздавальні коробки до БТР-4Е.
поймали директора ентаго львовскаго завода в 2014,
распродавал детали от танков своим конторам как металлолом,
потом покупал как новье,
дело открыли,
5 лет уже как
где ***** ентот дирехтур танковый львовский? патриотический
и еще 4 дирехтура танковых были пойманы в 2014 за то же -
киевского, житомирского, николаевскаго...
где енти ссуки танковые??