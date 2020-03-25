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 Львівський бронетанковий завод передав військовим шість танків Т-64, - Укроборонпром. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ДП "Львівський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", передав для потреб Міністерства оборони чергову партію з шести одиниць танків Т-64.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Укроборонпрому".

"Ми не знаємо, скільки ще буде тривати карантин та як будуть змінюватися його умови, проте, наразі ми справляємось із роботою і передаємо чергову партію танків Т-64 нашим військовим. Бажаємо нашим захисникам, собі та всій Україні міцного імунітету для перемоги над вірусом і зовнішнім агресором", –  додав Віктор Андрощук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" передасть приватним виробникам всю конструкторську документацію на апарати ШВЛ, - Абромавичус

Зазначається, що згідно з контрактом підприємство відправило вже понад пів сотні одиниць відремонтованої і модернізованої бронетехніки - це танки Т-64 і Т-72, ​​броньовані ремонтно-евакуаційні машини БРЕМ-1, а також броньовані гусеничні пожежні машини ГПМ-54.

"Це для нас нелегке випробування, адже частина бронетехніки відремонтована в умовах карантину. Нами були здійснені всі необхідні заходи щодо недопущення поширення коронаровірусу на ЛБТЗ. Зокрема, із більше ніж семиста працівників підприємства більша частина відправлена на простій, частина співробітників працює вдома дистанційно, якщо це дозволяє виконувати їх посадові обов’язки. Але для того, аби вчасно виконати ДОЗ – майже третина працівників (в основному, робочих спеціальностей) виходить на роботу. У нас вдосталь приміщень, тому скупчень працівників немає. Медиками на прохідній проводиться температурний скринінг і лише якщо працівники відчувають себе повністю здоровими – вони перетинають контрольно-пропускний пункт підприємства", – наголосив " Андрощук.

Також на підприємстві самостійно шиють маски для потреб працівників.

Львівський бронетанковий завод передав військовим шість танків Т-64, - Укроборонпром 01
Львівський бронетанковий завод передав військовим шість танків Т-64, - Укроборонпром 02
Львівський бронетанковий завод передав військовим шість танків Т-64, - Укроборонпром 03
Львівський бронетанковий завод передав військовим шість танків Т-64, - Укроборонпром 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184321
 
 
 Топ коментарі
 
Почему во время шестилетней войны с Россией заводы Укроборонпрома не работают четыре смены в сутки? Хотелось бы власти сказать .что Московии нужна вся колония Украины и она не остановиться, или кто то уже в кабинетах сдал Украину? Львовский бронетанковый завод передал на передовую шесть танков Т-64, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 7569
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Может потому, что ты не выделил миллиарды долларов из своего кармана на это ???
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Ну с дивана виднее. Беги на завод и выпусти за смену! В чём проблема ??????
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шесть...да он столько должен за смену делать
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ты не откапиталишь 6 танков за день в жизни, ни у нас ни даже на заводе Леопардов.
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Львівський бронетанковий ремонтний завод це колишня пересувна танкова майстерня для ремонту танків, тому там немає потужностей для поточного виробництва. Масове виробництво танків потрібно розгортати на харківському заводі ім.Малишева, який розрахований на виробництво 3000 танків на рік в умовах воєнного часу!
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Масове виробництво танків способна развернуть страна с мощной экономикой.
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Ні, зовсім ні. Тут справа не в економіці, а в організації. Завод вже є він в мирний час виробляв 800 танків на рік, гроші в бюджеті міноборони є, потрібно лише організувати сам процес. Поляки з 2013 року просять ліцензію на БМ Оплот для виробництві на своєму танковому заводі Лабеді-Бумар. Потрібно об'єднатись з поляками в військовий консорціум, взяти туди ще румин, які виробляють модернізовану Ізраїлем версію БМП-2, взяти чехів з іх зброярськими заводами, взяти словаків з їх танковим заводом, взяти болгар і виробляти спільно військову техніку тисячами одиниць на рік для потреб ЗСУ та іноземних замовників!
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Ні, зовсім ні. Тут справа не в економіці, а в організації.

В 2018 Израиль имел ВВП 371 млд долл, Украина - 131 млд, практ в 3 раза больше, расходы на оборону - соотв 15,9 и 4,8 млд долл. При этом Израиль с 1985 г производит всего 50-60 танков год. Больше не могут не изза организации (производство способно дать 120), а именно изза экономики.

Потрібно об'єднатись з поляками в військовий консорціум,

Спуститесь на землю. Украина - член НАТО?, имеет соотв сертификаты? кто покупатель? нужны Штатам и Германии конкуренты? Поздно Маня пить боржоми, как и с судостроением, с авиастроением, с тепловозами....

взяти туди ще румин,

Основная статья: en:Equipment of the Romanian Armed Forces

танки румынской армии

TR-85 - 104 шт, создан параллельно с танком TR-580 на базе советского Т-55. Производился серийно в 1986-1990 годах.

TR-85M1 - 54 шт, модернизация TR-85

TR - 580 - 42 шт, румынская версия Т-55.

Т-55 - 260 шт

Вопросы с румынским танкостроением ещё есть?

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Україна має на озброєнні в військових частинах десь 1000 одиниць танків, щоб замінити їх на новий танк БМ Оплот потрібно 160 років, бо 49 танків завод ім.Малишева робив 8 років, через що Тайланд відмовився від українських танків та БТР і підписав контракт з китайською компанією NORINCO на поставку 200+ танків та більше тисячі БТР. Якби ми мали поляків в партнерах ми б з легкістю виконали контракт на 49 танків за 16-18 місяців. І могли б виробляти більше, бо в нас був би надійний постачальник комплектуючих та додатковий збиральний майданчик, на якому можна збирати ще 200-300 танків на рік! А якби в нас в партнерах був словацький танковий завод, ми б могли виробляти ще додаткових 200-300 танків на рік і могли б переозброїти всі ЗСУ на нові танки БМ Оплот і тоді можна було б вести мову про активні бойові дії, бо в нас було б де брати нові танки в великих обсягах! Словаки та румуни роблять кожен свою версію БМП-2, і в словаків і в румунів є заводи по виробництву БМП з радянських часів. Словаки модернізували стандартну БМП збільшив її висоту і назвали її Шакал, а румуни модернізовували більш цікаво і дорого, з залученням іноземних компаній з США, Ізраіля та Європи, збільшивши БМП в ширину і в висоту, і в довжину
Львовский бронетанковый завод передал военным шесть танков Т-64, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 4639
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Поляки цікаво модернізували МТЛБ, зробивши його довшим і більшим, з більш потужним багатопаливним двигуном MTU від Роллс-Ройса та ******** захистом. Такі машини потрібні для ЗСУ, бо вони дають перевагу на полі бою!
Львовский бронетанковый завод передал военным шесть танков Т-64, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 7649
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Навпаки треба з Харкова завод в середину забирати, як I Павлоградський хiмiчний.
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Забирати завод з Харкова не вийде, там немає що забирати! Потрібно розгортати в інших областях на Західній Україні резервні виробничі майданчики і передавати на них копії технічної документації і навчати персонал на місцях! Створювати надпотужний завод, такий як ЗІМ це мільярди доларів і його можуть знищити одним ракетно-бомбовим ударом. Тому виробництво має бути рознесено по десяткам дрібних виробництв які можуть збирати танки обмеженими партіями і можуть виробляти якісь частини танків для інших заводів.
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То чого ти пишеш шо треба штампувати iх в ХарковI?
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Тому що зараз завод є в Харкові і потрібно лише зусилля волі і він почне працювати в три зміни цілодобово без вихідних та свят, щоб виробляти танки БМ Оплот для ЗСУ і на експорт! А запчастини які нам не продають кацапи потрібно купляти у поляків, якщо не вистачає розуму зробити ці запчастини на заводі! Малишев просто розстрілював з особистої зброї керівників які не виконували план виробництва і тому його іменем названий головний танковий завод СРСР! А на заводі ЗІМ в Харкові сидять саботажники які провалили всі державні замовлення за всі 28 років незалежної України! На заводі 28% громадян росії, які приїхали працювати на завод ще до війни і вони саботують будь яку роботу! Потрібно мобілізувати потрібних фахівців на Західній Україні і завод буде виробляти 110% плану 13 місяців на рік!
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Ага,на святого нiгди може i дочекаешся
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Ну с дивана виднее. Беги на завод и выпусти за смену! В чём проблема ??????
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шесть...да он столько должен за смену делать
Он не делает, он ремонтирует. Этот танк - Т-64 прекратили изготавливать в 1969. Скорее - это Т-64А, его выпускали до 1980. Отремонтировали, модернизировали????
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Такие предприятия, в условиях карантина, должны работать вахтовым методом
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Ого целых шесть штук в день? Или в год?
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почему новые танки не делают? кто наживается на войне?!
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Знаешь. в Украине одна проблема, на сколько знаю не решенная, с новыми танками - отсутствие стволов. а на 64 и 72 с баз хранения - они считай новые, не расстрелянные.
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Стволы делал НКМЗ , а сталь покупали в Чехии. Раньше в Чехословакии
был танковый завод им. Сталин, г. Мартин. Сейчас не знаю, не был.
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не не может , у нас вобще из стволами не очень ( низкая живучесть ) , ствол эт не просто труба с нарезами , или просто труба , ствол это изделие , и сложное
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Потому шо заменить кацапские детали на 100 процентов не смогли, так же как и для Антонова и ракет Зенит.Польша в начале нулевых 10 лярдов вложила в станки с чпу и технологически могут выточить себе теперь хоть пол линкора на верфях своих а у нас только миномнет молот получается .
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Почему во время шестилетней войны с Россией заводы Укроборонпрома не работают четыре смены в сутки? Хотелось бы власти сказать .что Московии нужна вся колония Украины и она не остановиться, или кто то уже в кабинетах сдал Украину? Львовский бронетанковый завод передал на передовую шесть танков Т-64, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 7569
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Может потому, что ты не выделил миллиарды долларов из своего кармана на это ???
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Это к олигархам, в 33 году Президент США Рузвельт хорошо поработал с олигархами и потом все знают как продвинулась Америка.
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Хрень какая, в Штатах есть закон и миллиардеры а в Украине есть только олигархи у которых есть закон.
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Только глупцы могут во время войны менять ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО...этим всё сказано
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В тому щоб міняти на кращого більш успішного біди нема, але міняти на клоуна, то дійсно п...
нерозумно.
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Было 39 кандидатов, пациенты захотели Дохтора Хауса
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ще гірше, захотіли пацієнта який парадіював Дохтора Хауса.
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организовать доставку рабочих из пригородов руководству мозгов не хватает...
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В 2000-х роках освоєно капремонт модернізованого танка Т-72Б та випуск нового українського тягача БТС-5Б на базі Т-72, виготовлення складних агрегатів до тягачів. Одночасно проводились роботи по капітальному ремонту інженерної машини ИМР-2 на базі танка Т-72.
В даний час підприємство займається подальшою модернізацією машин Т-72, проводить ремонт машин БТР-60, БТР-80, БМП-1, Т-64 для потреб української армії. Виготовляються роздавальні коробки для БТР-3. Освоюється виготовлення легкого бронетранспортера ДОЗОР-Б та роздавальні коробки до БТР-4Е.
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Зеленський казав за Оплоти.Цікаво,де вони?
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частина на дачі муженка, на двох їздить ярош(ті що в маслі), частина замаскована під автобуси в кортежі ЗЕ а остальні 40 000 штук на постаментах замасковані під Т-34(це такий хитрий еврейський план)..........
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А чем гордится-то? Аж 6 -ю танками.... писец !!!!!
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Гордится это когда когда подписав контракт стал танкистом, выехал на ноль прикрыл огнём и нанёс потери, вот тогда сидишь такой с пацанами в Кумпеле или Ципе и гордишься, а так дистанционно безпричасно гордится вообще тупо.
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Мы на этот завод в детстве постоянно бегали гильзы и перескопы тырить, помню на полерядом половина Антея валялась , никто и не думал тогда алюминий здавать, а за забором завода чувак часто по полю на т55 без башни круги наматывал с довольным и...ком торчащим из люка мехвода, мы там рядом в леску снаряд приныкали танковый бо тащить впадло уже было, гильза латунная пригодилась бы в хозяйстве а сам снаряд энертный конечно .Я не знаю как мы планировали его в троллейбусе до Любинской тащить в нашу криiвку во дворе но физухи только на 200 м от забора хватило.
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А ми там трубки товстостінні відпилювали і робили з них самопали, а ше як повезе то нас катали на тягачах чи навіть в танках (все залежало від теханіка як хотів міг покатати)
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Повезло, бо мене раз вохра злапала та такого пендаля навiсила шо я чемпiона свiту би обiгнав а козли шо я з ними приiхав з паркана лахали бо iх не злапали.
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Львовский бронетанковый завод передал военным шесть танков Т-64, - Укроборонпром. ВИДЕО

поймали директора ентаго львовскаго завода в 2014,
распродавал детали от танков своим конторам как металлолом,
потом покупал как новье,
дело открыли,
5 лет уже как
где ***** ентот дирехтур танковый львовский? патриотический

и еще 4 дирехтура танковых были пойманы в 2014 за то же -
киевского, житомирского, николаевскаго...

где енти ссуки танковые??
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Молодці!!! Слава Україні!!! Смерть расії!!!!
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Зеленський не пiариться, вiн задувае дорiжку а потiм звонить мамi Римi.
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Зато ЗАЗ заработал и уже собрал первую партию машин.
Львовский бронетанковый завод передал военным шесть танков Т-64, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 3612
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Спасибо львовянам за два взвода капитально отремонтированных шестьдесятчетверок.Почаще бы так.Танки-сила!
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