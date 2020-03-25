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Все про:корупція (3226) Мінздоров'я (1329) Ємець Ілля (23)

 Родина Ємця веде сумнівний бізнес і має елітну нерухомість, - ЗМІ. ВIДЕО

Сім'я нового міністра охорони здоров'я Іллі Ємця за останні роки отримала у власність бізнес і нерухомість на десятки мільйонів гривень, походження яких важко пояснити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство. Інфо".

Сімнадцять років він очолював державний центр дитячої кардіології та кардіохірургії з невеликою перервою на роботу в міністерстві. Судячи з його декларацій, за останні чотири роки він офіційно заробив трохи більше двох мільйонів гривень.

Попри це, напередодні призначення міністром Ємець придбав земельну ділянку і маєток на понад 400 квадратів в селищі Козин під Києвом за майже 12 з половиною мільйонів гривень (або пів мільйона доларів). Як зазначив він у декларації, гроші на цю нерухомість позичив у співвласників юридичної фірми "Салком".

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Один із них, адвокат Євген Кубко, у коментарі "Слідству.Інфо" розповів, що Ілля Ємець буде сплачувати позику, повертаючи приблизно 40 відсотків свого заробітку. Утім, якщо взяти до уваги, що минулого року Ємець офіційно заробив трохи більше 700 тисяч гривень, то, за нашими підрахунками, на погашення всієї позики йому знадобиться 44 роки.

У власності 28-річного сина міністра — Гліба Ємця — є квартира на 113 квадратів та нежитлове приміщення площею майже 75 квадратів в одній з новобудов Києва, а також апартаменти на понад 56 квадратних метрів на гірськолижному курорті "Буковель".

Цю нерухомість три роки тому йому подарувала його бабця. За нашими підрахунками, вона може коштувати щонайменше 250 тисяч доларів. Звідки у родички, якій на той час було майже 90 років, гроші на такі коштовні подарунки, Гліб Ємець відмовився пояснювати.

Також дивіться: Ємець написав Зеленському, що у нього коронавірус. Кабмін, РНБО, ОП проходили тести. Тепер його звільнять, - "слуга народу" Дубінський розповів про "жарти" глави МОЗ. ВIДЕО

Уже шість років Ємець-молодший працює у медичному центрі, яким донедавна керував його батько. Також віднедавна він володіє третиною компанії "Примула Резорт". Цій фірмі належить готельний комплекс на майже вісім тисяч квадратів у центрі гірськолижного курорту "Буковель". Партнером Гліба Ємця у цьому бізнесі є колишній член "Партії регіонів" та голова Івано-Франківської облдержадміністрації часів Януковича Василь Чуднов.

У 2013 році, ще будучи керівником області, Чуднов називав нинішнього міністра охорони здоров’я Іллю Ємця близьким товаришем і озвучував спільну ідею створення кардіоцентру на Івано-Франківщині.

Колишня дружина міністра Ємця Тетяна Осика, з якою він розлучився минулого року після більше ніж сорока років у шлюбі, — співвласниця приватної "Клініки нових технологій". Фірма працює на території Національного інституту Амосова, і її лікарі здійснюють, зокрема, операції на серці.

У 2014 році журналісти Bihus.Info з’ясували, що ця клініка, працюючи на території державної установи, фактично відбирає в неї найбільш фінансово забезпечених клієнтів — іноземців — і надає їм платні послуги. Також на діяльність цієї фірми звернули увагу й правоохоронці. Зокрема, у минулому році слідчі поліції отримали доступ до договорів оренди клініки, укладених з інститутом Амосова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184289
 
   
 Топ коментарі
 
А вам не кажется, что он, Емец, на Брежнева похож. Такой же тупой и маразматический совок, только похудевший.
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Петюня подтвердит. Такой поросячий визг поднял, когда от корыта отрывали.
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8% , а потом 25%. Это еле?
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73%... потом 16%.. а - сейчас - в минус?))
вот это оторвалО зебилам Семья Емца ведет сомнительный бизнес и имеет элитную недвижимость, - СМИ - Цензор.НЕТ 2283
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Зюзя также как и петя получит по делам своим. Жалко потерянных лет, петебот.
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хаха.. зебил Игокович - с весны оравший за вислюка оманського - "прозрело" от "божьей росы"? Родина Ємця веде сумнівний бізнес і має елітну нерухомість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8437

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Ну как ,как тебе длббу удается жить вообще без мозга ?
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КОТЕЛ ЗАКИПАЕТ И ТАК ***-Т,ЧТО ЭТИМ ЗЕЛЕНЫМ ***** БЕЖАТЬ БУДЕТ НЕКУДА !!!!!
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та да, риги такие как тьі до сих пор на петю всхрюкивают
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Не правду про петю сказал, петекацап?
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за зебила своего когда отвечать будете, зелеботы?
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Пройди тест на коронавирус и вызови скорую только с психушки
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с таким ублюдком клованом не удивительны иные ублюдки слуги...
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Емец приобрел земельный участок и имущество на более 400 квадратов в поселке Козин под Киевом за почти 12,5 млн гривен (или 0,5 млн долларов)....., деньги на эту недвижимость одолжил у совладельцев юридической фирмы "Салком".
..Емец будет платить кредит, возвращая примерно 40 процентов своего заработка. Впрочем, если учесть, что в прошлом году Емец официально заработал чуть больше 700 тыс. гривен, то на погашение всей ссуды ему понадобится 44 года.

емец - оптимист))
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В 2014 году журналисты Bihus.Info выяснили, что эта клиника, работая на территории государственного учреждения, фактически отбирает у нее наиболее финансово обеспеченных клиентов - иностранцев - и оказывает им платные услуги. Также на деятельность этой фирмы обратили внимание и правоохранители. В частности, в прошлом году следователи полиции получили доступ к договорам аренды клиники, заключенных с институтом Амосова.

как там зебилы орут - "успешный кардиолог!"?))
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И за 5 лет петиного управления ничего для суда не нашли?
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то-то за год у власти - зебилы нашли.. и посадили емеца в кресло министра... "свой человек" для зеленского - барыга емец
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за пять лет всякие рыгоаналы шагали в окна из своих квартир, разъезжались по заграницам и боялись нос наружу показать. А за прошедший год при кловане все они осмелели и повылезали. Емец ведь только при зеленском стал министром, а?

Или ты будешь отрицать это, зебилушко?
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зебилам как всегда во всем порох виноват. Виноват в том, что не посадил тех, кого клован в правительство назначает, виноват в том, что вообще допустил клована до выборов, и походу виноват в том, что среднестатистический зебил настолько не дружит с логикой и критическим мышлением, что не вздьобен распознать вбросы дубинского и документальное нахождение клована в москве на новогоднем концерте в 2014 году.
Все вокруг виноваты, и только зебил такой весь из себя умный, в белом.
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у нас все у власти с сомнительным бизнесом или я что-то не знаю?
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100 % - других не держат - это система - это СПРУТ - это мафия...
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извините, что напоминаем, но у пороха за время президенства его состояние уменьшилось, например.

А, еще как-то Уляна Супрун вспомнилась. Или Дубинский уже что-то придумал про сестру Уляны?
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Порошенка давайте винесемо за...- це всеж Олігарх - та Президент ...- там зовсім інше - зовсім ... Відносно Супрун - так , можу погодитись - практично едина відносно якої не було гучних про корупцію - як кажуть з чим прийшла матеріально - з тим і пішла...Якщо взяти під "лупу" - то можна і ще назвати пару ФІО - я у воєму тому пості , звичайно узагальнив діагноз...
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А вам не кажется, что он, Емец, на Брежнева похож. Такой же тупой и маразматический совок, только похудевший.
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просто охляв бідолаха.. всяка нерухомісь-маєтки-гроші- це ж яке навантаження на молодий організм! Семья Емца ведет сомнительный бизнес и имеет элитную недвижимость, - СМИ - Цензор.НЕТ 4181
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Давайте начистоту.Як можна спонукати захищати державу,якщо в нас кругом брехуни і корупціонери?
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когда сам не хочет покидать пост, пошло гчернуха по трубам.
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Зеленский наконец поломал эту коррумпированную систему!
Зелебобики, вы сделали это вместе!
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Все маски сдал-Украину тоже. жизнь удалась!
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А ще хочуть,щоб хтось в армію йшов і повинен служити. Заради чого?
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Илья Николаевич, подавайте в суд. И с госзакупками в медицине нужно разбираться. Каким образом политолог Арсен Жумадилов возглавил госзакупки в медицине? Арсен Жумадилов: как ставленик Саакашвили «поднялся» на незаконных карьерах Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/114396-arsen_humadilov_kak_stavlenik_saakashvili_podnjalsja_na_nezakonnyh_karjerah
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и если Супрун занималась клеветой и поддерживала это назначение, ее тоже нужно привлечь. Совсем уже оборзели! В святая-святых, госзакупки Емец посмел вмешаться. Семья Емца ведет сомнительный бизнес и имеет элитную недвижимость, - СМИ - Цензор.НЕТ 3696
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О, родственник Супрун? Привет! Родина Ємця веде сумнівний бізнес і має елітну нерухомість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 395
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Ты не кролик,ты- баран,меняй ник,этот уже протух давно кислыми щами и брагой...
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Такова система , хочешь жить должен быть коррупционером иначе выбросят заборт
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Ну, типа новые лица от зе-команды!
И главное, что не барыги......
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новые лица зекоманды - один зашкварней другого.
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А давайте опубликуем данные про все участки в поселке Козин и сравним по цене с данным, и кто из жителей этого оазиса где работает и за какие средства построили.
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Зато Супрун плохая, она не давала работать схемам!
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вот как раз сейчас одну из этих схем и затронули.
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А ничего, что он по всему миру делает операции? Но какой же нужно быть сволочью, чтобы сейчас заниматься этим. Ух, впились гады в госзакупки... Гнать их всех оттуда поганой метлой! Эвакуировались из Крыма и сели на поток. Семья Емца ведет сомнительный бизнес и имеет элитную недвижимость, - СМИ - Цензор.НЕТ 3105
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емец давно НЕ делает операции)) а только крышует и ворует..
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подавай в суд, если тебе кажется, что он крышует и ворует. А не в спам отправляй чужие комментарии. Ишь как всрался.
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так в чем проблема, зебил?) "подавай в суд" - раз "Порох ворует" Родина Ємця веде сумнівний бізнес і має елітну нерухомість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5875
а то ишь как ты всралось - услышав правду о емеце Родина Ємця веде сумнівний бізнес і має елітну нерухомість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1153

п.с. к тому же в суд - подают у вас, в рашке... простол ты - тупой бот, и не знаешь как в Украине :D
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Я твои комменты не спамлю, потому что я тебя не боюсь. А вот ты спамишь, что выдает твой страх. Замалчивание информации - признак неуверенности в своей правоте.
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от ты глупый Родина Ємця веде сумнівний бізнес і має елітну нерухомість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7990 .. в спам ты уходишь после того как тебя заспамит с десяток человек)) ну тупой ты, из лахты, кули).. беги, кацапчег, "подавай в суд" - раз "Порох ворует" Родина Ємця веде сумнівний бізнес і має елітну нерухомість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8533 - заодно и пожалуйся что тебя по причине твоего идиотизма - люди заспамили Родина Ємця веде сумнівний бізнес і має елітну нерухомість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4490
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меня здесь спамят не по причине моего идиотизма, а по причине боязни свободной дискуссии. когда аргументов нет, остается только спамить.
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дело твое. но я никогда этим не занимаюсь. если вижу, что человек неадекватный, просто не отвечаю.
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Я всегда отношусь к любой власти негативно независимо за кого я голосую Но когда с *********** делают честного человека это уже слишком Родина Ємця веде сумнівний бізнес і має елітну нерухомість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2530
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Цензор-нет, если вы в этом усматриваете криминал, подавайте в суд. В чем проблема?
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они в это усматривают пиар
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За Емца всегда говорили .что он хороший хирург , но ворует в свои структуры. за это его и Овощь выгнал .
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"зашкваренный" на коррупционных схемах нынешний премьер-министр Шмыгаль назначает столь же сомнительных министров...а чего стесняться-то?..ведь "крыша" президентская тоже из разряда КУДА КАК БОЛЕЕ СОМНИТЕЛЬНАЯ
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Где Владимир Александрович? У него всё в порядке?
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Почему НЕ он объявил о продлении карантина, если у него всё в порядке?
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не в моей компетенции ему советовать хотя было сказано что мы все Президенты этой Страны, но на обьявление о мерах есть правительство и соответствующие службы.
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проводит селекторное совещание
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Подло во время эпидемии валить ключевого Министра, пройдите с достоинством и победой на вирусом этот путь, потом решайте свои закулисные вопросы, но понимаю что не в терпеж из за высоких ставок и баснословных средств выделенных на борьбу с вирусом.
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С таким министром вирус пройдёт с победой по нам
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Цирк зелених мавп на дроті: міністр охорони здоров'я Ємець, намагався зімітувати власне зараження короновірусом і навіть підтасував тести, за для власного звільнення з посади міністра, але його попалили. Громадяне, ви розумієте який лютий 3,14здець твориться в ЗеКоМанді?
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Интересно, это первые посадки весной на должности министров от янелоха оманского?
Весна пришла, пора сажать?))
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весна - пришла пора развешивать "зелень"... Родина Ємця веде сумнівний бізнес і має елітну нерухомість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2508
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А який сенс цього неадквата знімати? Прийде ще гірший. У зеленій шоблі інших немає - одне лайно.
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не знаю....я и не сомневался глядя на него... мне больше всего внушала доверие СУПРУН! не смотря что она с мужем миллионеры немножко.заработали в сша денежек немножко. муж режисёр ведь её. они люди западные.с другим минталитетом и западным образованием... до чего же она простая с виду и поведения ,не шастает по салонам красоты. не носит на себе груды алмазов и часы и сумки по 50 -100 тысяч долларов как экс министерши бывшие барыги знаете о каких 2 леди я имею ввиду. а ведь может себе позволить. ходит себе в бейсболке, пешком.на велосипеде, общественным транспортом...надо же такому быть в нашей корупционно мажерной стране это чудо чудное и диво дивное... дали бы ей команду тогда добавив своих с власти и пусть бы работала .так нет же сожрали и уволили идиоты..а зря..((
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Не погано живуть ці гниди. По суті потрібний другий Майдан, але не тільки в Києві, а у кожному місті. І вішати цих гнид на центральних площах міст привселюдно.
А якщо колись виясниться що цей тим чорний трансплантолог, то я навіть не здивуюсь.
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Мабуть то дивно,але мені теж спало на думку, що свої шалені кошти ця сімЄйка Адамс могла заробити чорною трансплантологією. Тим паче, що він вважається суперкардіохірургом. Клієнтів море. Дай Боже, помилятись!
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В сім''Ї не без урода. Так само і в уряді! Чекаємо поки того покидька Зе вижене!
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