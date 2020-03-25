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 У Сумах сесію міськради провели на вулиці. ВIДЕО

Засідання Сумської міської ради 25 березня провели на вулиці біля будівлі мерії, щоб не допустити поширення коронавірусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на онлайн-трансляції засідання видно, як депутати стоять біля будівлі мерії, а головуючий звертається до них через мікрофон.

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На засіданні зареєструвалися 25 депутатів. Всі прийшли в захисних масках і рукавичках.

На сесії ухвалили тільки одне рішення, яке передбачає внесення змін до регламенту, які дозволять проводити засідання і голосувати за допомогою відеоконференції на період карантину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184276
 
 
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Видати їм віники і лопати,нехай прибирають територію.
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Все... нафига так смешить. Чуть кавой не подавился и сигаретку не проглотил. В Сумах сессию горсовета провели на улице - Цензор.НЕТ 5177
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Нет, бюджет Сум не "потянет" его лавочек, ещё и туалет попробует накинуть.
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Не, ну не дИбилы?..
В век гаджетов, когда можно провести видео конференцию в реальном времени из своего кабинета или дивана, эти идиоты выстроились на улице.
Ой, рано нам ещё в Европу... Рано.
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Это уже флэш-моб какой-то. Полтава, Днепр, Сумы. Какой город следующий?
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Следующей будет Рада - а лохи всё схавают...
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