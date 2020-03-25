 У Сумах сесію міськради провели на вулиці. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на онлайн-трансляції засідання видно, як депутати стоять біля будівлі мерії, а головуючий звертається до них через мікрофон.
На засіданні зареєструвалися 25 депутатів. Всі прийшли в захисних масках і рукавичках.
На сесії ухвалили тільки одне рішення, яке передбачає внесення змін до регламенту, які дозволять проводити засідання і голосувати за допомогою відеоконференції на період карантину.
В век гаджетов, когда можно провести видео конференцию в реальном времени из своего кабинета или дивана, эти идиоты выстроились на улице.
Ой, рано нам ещё в Европу... Рано.