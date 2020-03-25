 У Сумах сесію міськради провели на вулиці. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на онлайн-трансляції засідання видно, як депутати стоять біля будівлі мерії, а головуючий звертається до них через мікрофон.

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На засіданні зареєструвалися 25 депутатів. Всі прийшли в захисних масках і рукавичках.

На сесії ухвалили тільки одне рішення, яке передбачає внесення змін до регламенту, які дозволять проводити засідання і голосувати за допомогою відеоконференції на період карантину.