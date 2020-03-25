 В Єгипті дезінфікують піраміди. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рішення про проведення дезінфекції ухвалило Міністерство у справах туризму і старожитностей, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Egypt Today..

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Всю археологічну зону, в якій розташовані піраміди, дороги, що ведуть до неї, каси місця відпочинку туристів обробили дезинфікційним засобом.

Одночасно в Єгипті продовжують дезінфекцію і стерилізацію всіх готелів і туристичних установ. Готелі в Хургаді вже обробили, зараз дезінфікують готелі в Луксорі.





















