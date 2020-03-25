EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 За кордоном
  3178  25
Матеріали за темою:
Все про:Єгипет (152) карантин (1103) піраміда (7) COVID-19 (1889) коронавірус (626) дезінфекція (2)

 В Єгипті дезінфікують піраміди. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Влада Єгипту ухвалила рішення провести у зв'язку з пандемією коронавірусу дезінфекцію Великих пірамід в Гізі.

Рішення про проведення дезінфекції ухвалило Міністерство у справах туризму і старожитностей, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Egypt Today..

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ветеран АТО Буйволюк створив бар'єр, що дезінфікує одяг людини після перебування в громадському місці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Всю археологічну зону, в якій розташовані піраміди, дороги, що ведуть до неї, каси місця відпочинку туристів обробили дезинфікційним засобом.

Одночасно в Єгипті продовжують дезінфекцію і стерилізацію всіх готелів і туристичних установ. Готелі в Хургаді вже обробили, зараз дезінфікують готелі в Луксорі.

В Єгипті дезінфікують піраміди 01
В Єгипті дезінфікують піраміди 02
В Єгипті дезінфікують піраміди 03
В Єгипті дезінфікують піраміди 04
В Єгипті дезінфікують піраміди 05
В Єгипті дезінфікують піраміди 06
В Єгипті дезінфікують піраміди 07
В Єгипті дезінфікують піраміди 08
В Єгипті дезінфікують піраміди 09
В Єгипті дезінфікують піраміди 10
В Єгипті дезінфікують піраміди 11

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184263
 
 
 Топ коментарі
 
Просто там все время очень пасмурно, ультрафиолета хронически не хватает...
 показати весь коментар
 
В Египте дезинфицируют пирамиды.

Не только в Украине деньги отмывают!...
 показати весь коментар
 


Лікуючий Лікар@atom_mono84 5 мин

Вони зовсім вже охерелі.
Українські депутати, які лікуються у столичних медустановах, де приймають хворих на коронавірус, вимагають для себе особливих VIP-умов, тому ординаторські в Олександрійській лікарні та імені Амосова нині переобладнують під VIP-палати
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Просто там все время очень пасмурно, ультрафиолета хронически не хватает...
 показати весь коментар
 
 
Кирилловка в шоке . Море выйдет из берегов от наплыва отдыхающих .
 показати весь коментар
 
 
ці ідіоти не знають, що, більше 5 днів вірус на будь яких предметах не живе В Єгипті дезінфікують піраміди - Цензор.НЕТ 41
 показати весь коментар
 
Думаю, це чисто психологічне щоу для приваблення туристів. Крім наших йокнутих любителів скидок туди ніхто не їде.
 показати весь коментар
 
 
В Египте дезинфицируют пирамиды.

Не только в Украине деньги отмывают!...
 показати весь коментар
 
 
Помещения надо, снаружи солнечный ультрафиолет работу сделает.
 показати весь коментар
 
 
приятно узнать, что не только у нас дебилы и любители пилить бабки
 показати весь коментар
 
 
правильно чтобы бацылы с мумий не мутировали с коронавирусом.
 показати весь коментар
 
 
Ну як помогло? Незахворів часом ніякий фараон?
 показати весь коментар
 
 


Лікуючий Лікар@atom_mono84 5 мин

Вони зовсім вже охерелі.
Українські депутати, які лікуються у столичних медустановах, де приймають хворих на коронавірус, вимагають для себе особливих VIP-умов, тому ординаторські в Олександрійській лікарні та імені Амосова нині переобладнують під VIP-палати
 показати весь коментар
 
 
Уверен палаты дополнят борделем и сауной.
 показати весь коментар
 
 
Ну не с холопами же им лежать. Будут лежать со своими приказчиками,деньщиками да с распутными бабами.
 показати весь коментар
 
***** дебилы - там ультрафиолета немеряно, а они пирамиды моют! ***** олени тоже вижу попиарится любят ...
 показати весь коментар
 
 
гардон сваі валшебниї пірамідкі прадізинфіцируєт і ані їщьо валшебнєє станут!
 показати весь коментар
 
А китайцы Великую Китайскую Стену не дезинфицировали.
 показати весь коментар
 
 
Это для туристов делается. Лучше бы трущобы продезинфицировали. Там на подъездах к пирамидам такой ПЦ! А город мусорщиков в Каире (христианский район, кстати) вообще жуть. Уже даже за это мусульман не люблю. За то, что они христиан загнали в такое страшное гетто.
 показати весь коментар
 
Пиши зеленскому пусть сюда их заберет. Людям в лом убирать за собой пора менять место обитания!
 показати весь коментар
 
у нас был майор один:
-Солдат, чем занимаешься?
-Стенд для ленкомнаты грунтую, товарищ майор!
-Чем?
-Известью, эмульсионки на складе нет.
-Знаешь, что я думаю? По-моему, все это х*йня......
 показати весь коментар
 
если так пшыкать то даже колорадский жук не сдохнет, не то что вирус.
 показати весь коментар
 
а слабо просто закрыть сайт для туристов пока есть вирус? А то будут потом открытия археологов столетия спустя в духе "наибольший урон пирамидам принесло химическое вещество неизвестного происхождения в начале 21 века"
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору