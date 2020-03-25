 В Єгипті дезінфікують піраміди. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рішення про проведення дезінфекції ухвалило Міністерство у справах туризму і старожитностей, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Egypt Today..
Всю археологічну зону, в якій розташовані піраміди, дороги, що ведуть до неї, каси місця відпочинку туристів обробили дезинфікційним засобом.
Одночасно в Єгипті продовжують дезінфекцію і стерилізацію всіх готелів і туристичних установ. Готелі в Хургаді вже обробили, зараз дезінфікують готелі в Луксорі.
Не только в Украине деньги отмывают!...
Лікуючий Лікар@atom_mono84 5 мин
Вони зовсім вже охерелі.
Українські депутати, які лікуються у столичних медустановах, де приймають хворих на коронавірус, вимагають для себе особливих VIP-умов, тому ординаторські в Олександрійській лікарні та імені Амосова нині переобладнують під VIP-палати
-Солдат, чем занимаешься?
-Стенд для ленкомнаты грунтую, товарищ майор!
-Чем?
-Известью, эмульсионки на складе нет.
-Знаешь, что я думаю? По-моему, все это х*йня......