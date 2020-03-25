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 "Спецпідрозділ ЗСУ пройшов сертифікацію і вперше заступить на бойове чергування у складі Сил швидкого реагування НАТО", - Пристайко. ВIДЕО

Сертифікація українського спецпідрозділу для участі в операціях Сил швидкого реагування НАТО - це доказ того, що взаємосумісність між Україною і НАТО зростає.

Про це повідомив Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ.

"Взаємосумісність між Україною та НАТО зростає, як і рівень довіри. Яскравий доказ - сертифікація українського спецпідрозділу для участі в операціях Сил швидкого реагування НАТО. І це лише початок. Україна є надійним партнером Альянсу у боротьбі за мир та безпеку", - написав він у Twitter у середу.

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Як повідомляє Офіс віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у відеоролику, спецпідрозділ ЗСУ пройшов сертифікацію на участь в операціях Сил швидкого реагування НАТО (NRF) у 2019 році.

Сили реагування НАТО - це мобільні військові з'єднання і підрозділи, які перебувають у постійній бойовій готовності і складаються із сухопутних, повітряних і морських військ, сил національного призначення.

Зазначається, що в 2020 році підрозділ українських Сил спеціальних операцій заступить на бойове чергування у складі Сил реагування НАТО. Вперше в історії була залучена військова частина з країни, яка не є членом НАТО.

Підкреслюється, що метою України є, щоб у 2021 році ще один підрозділ був готовий виконувати завдання у складі Сил реагування НАТО.

Спецпідрозділ ЗСУ пройшов сертифікацію і вперше заступить на бойове чергування у складі Сил швидкого реагування НАТО, - Пристайко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184221
 
   
 Топ коментарі
 
Але це не заслуга блазнів при владі... "Спецподразделение ВСУ прошло сертификацию и впервые заступит на боевое дежурство в составе Сил быстрого реагирования НАТО", - Пристайко - Цензор.НЕТ 1590
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ростуть майбутні полковники та генерали української Хунти "Спецподразделение ВСУ прошло сертификацию и впервые заступит на боевое дежурство в составе Сил быстрого реагирования НАТО", - Пристайко - Цензор.НЕТ 9113
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Але це не заслуга блазнів при владі... "Спецподразделение ВСУ прошло сертификацию и впервые заступит на боевое дежурство в составе Сил быстрого реагирования НАТО", - Пристайко - Цензор.НЕТ 1590
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ростуть майбутні полковники та генерали української Хунти
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О, це добра новина! Знач не все ще втратили! З клованами, є надія на краще.
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молодцы, парни, так держать! Слава Українi!
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"целью Украины является, чтобы в 2021 году еще одно подразделение было готово выполнять задания в составе Сил реагирования НАТО" ... Это ЦЕЛЬ? в 21 +ОДНО подразделение?! Суки ватные, понавыбирали то рыгов, то соплей, ого следующего Медведчука? Бабу дулю? Портнова может президентом? Авакова? Ради языка одни выбирут хоть бабуина, главное рускоговорящего, другие гамадрила, зато в вышивенке. Поносомозгие плебеи нужно паспорта позабирать как урод Сталин селянам их не давал.
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хорошо если это шаг к нато, а не ход, что бы наших парней бросить в какую то мясорубку типа сирии. Вместо каких то других парней из другой страны.
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Насколько известно, Альянс не использует тактику мясорубок . Им просто не зачем ето делать, при наличии высокоточного оружия и спутниковых систм слежения. Как покащывает опыт по мясорубкам Россия специалист высокого класса...
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Насколько известно, Алья3нс не использует тактику мясорубок . Им просто не зачем ето делать, при наличии высокоточного оружия и спутниковых систм слежения. Как покащывает опыт по мясорубкам Россия специалист высокого класса...
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