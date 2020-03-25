 Брифінг МОЗ про ситуацію з коронавірусом: за добу 29 нових випадків, перші інфіковані виявлені в 4 областях. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної інфекції, 4 з них летальні, 1 - видужав. За добу 29 нових випадків. Виявлено перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Запорізькій і Луганській областях", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
А от гриппа каждый год в мире умирает 500-600к, эта инфа известна всем, кто умеет гуглить. Ты еще и дебилушка, оказывается.
А министры должны работать
Данные по кори, ветрянке и туберкулёзу сообщите, пожалуйста.
А то может вы не за тем зайцем гоняетесь, за которым реально нужно.
Зранку 250 000 в обід вже 150 000 ....
************************************* а от і тести знайшлися !!!
.... так кто там на чем зарабатывает во время ВОЙНЫ ?????