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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Брифінг МОЗ про ситуацію з коронавірусом: за добу 29 нових випадків, перші інфіковані виявлені в 4 областях. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я повідомило про ситуацію з коронавірусом в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної інфекції, 4 з них летальні, 1 - видужав. За добу 29 нових випадків. Виявлено перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Запорізькій і Луганській областях", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184178
 
 
 Топ коментарі
 
я дивлюсь як при пандемії цифри міняються швидко.
Зранку 250 000 в обід вже 150 000 .... Брифинг Минздрава о ситуации с коронавирусом: за сутки 29 новых случаев, первые инфицированные выявлены в 4 областях - Цензор.НЕТ 4701

************************************* а от і тести знайшлися !!!

Брифинг Минздрава о ситуации с коронавирусом: за сутки 29 новых случаев, первые инфицированные выявлены в 4 областях - Цензор.НЕТ 3547

.... так кто там на чем зарабатывает во время ВОЙНЫ ?????
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Типичная реакция инфантила совкового - нет новостей, значит все хорошо, я в домике.
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Дякуємо, дуже дякуємо Оманському Брехуну що звозить сюди заразу.
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вообще по..й, отменить все новости по коронавирусу - самый лучший вариант, хватит людей стращать
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Типичная реакция инфантила совкового - нет новостей, значит все хорошо, я в домике.
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если таким дятлам как ты каждый день показывать новости сколько людей от гриппа умирает - ты бы уже 5 лет в подвале жил и поджилки тряслись, потому как просто ЗЕбаран
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Владу потрібно похвалити за боротьбу з коронавірусом, влада - молодець, але більше хай нічого руками не чіпає, бо все зупиниться !
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Лол. Так трясешься же тут ты, а не я. Это же ты пишешь "хватит людей стращать". А я наоборот хочу владеть информацией. Так что слив засчитан, чмошник.

А от гриппа каждый год в мире умирает 500-600к, эта инфа известна всем, кто умеет гуглить. Ты еще и дебилушка, оказывается.
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А від туберкульозу в Україні помирає 11 людей щодня а від раку 250 людей щодня, а коли буде брифінг МОЗ по ситуації з цими хворобами?
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Якщо скласти скільки вмирає українців від туберкульозу і запалення легенів разом (без усякого коронавірусу) - то це десь 30 людей на день.... для звичайних українців з приходом нового коронавірусу нічого не змінилося, а ось ЗЕслуги обдристалися по повній, тому що туберкульоз їм пох..й як і пневмонія раніше, а тепер - реальний шанс потрапити на лікування в наші лікарні))) так шо краще розігнати населення по квартирах - і хай воно там хоч з голоду передохне, головне сою шкуру врятувати любою ціною
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Есть повод радиты.Наконец эти *****...слуги народа осознают-в Израиль их не пустят и больницы треба строить тут на Родине.И на курорты окромя-Одессы не разгонишься....Бедные бедные слуги народа...Им придется посетить наши украинские пляжи,,,больницы...
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А Запорожской с маленькой буквы это типа дискриминация??? http://prntscr.com/rmfvnn
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Это значит - слабо нажали на shift, а потом не поправили.
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Надо отдать должное нашим еще не скурвившимся врачам. Могло быть хуже.
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Дякуємо, дуже дякуємо Оманському Брехуну що звозить сюди заразу.
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Бриффинг должны проводить пресс секретари каждый день и в одно и тоже время
А министры должны работать
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Ну и что ?
Данные по кори, ветрянке и туберкулёзу сообщите, пожалуйста.
А то может вы не за тем зайцем гоняетесь, за которым реально нужно.
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Вуйку, ти знову випив і в комментах розважаєшся?
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я дивлюсь як при пандемії цифри міняються швидко.
Зранку 250 000 в обід вже 150 000 .... Брифинг Минздрава о ситуации с коронавирусом: за сутки 29 новых случаев, первые инфицированные выявлены в 4 областях - Цензор.НЕТ 4701

************************************* а от і тести знайшлися !!!

Брифинг Минздрава о ситуации с коронавирусом: за сутки 29 новых случаев, первые инфицированные выявлены в 4 областях - Цензор.НЕТ 3547

.... так кто там на чем зарабатывает во время ВОЙНЫ ?????
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Надо вводить ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ,это лишним не будет точно !!!
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Вводи и выводи себе, шо хочешь, нам кацапов не жалко.
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почему не дают информацию в каких именно населённых пунктах появились прокажённые, на "базаре у бабок" и то больше инфы : Одесская область - Балта - 1 "француз" уже три дня валяется, Любашёвка -4 человека , Красные окна -2 , все симптомы вируса, но , плять, представьте, родственники сами повезли анализы в Киев на лабораторию....
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Я считаю,что сделано все,что можно для сохранения жизни украинцев....Впервые в жизни я уважаю решение нашего ПРавительства..Но как же я ненавижу этот карантин.
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Ну всё, "всё пропало", "завтра мы все умрём", "бегом за гречкой", а-а-а-а-а-а!...
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А минздрав не хочет поведать историю про Хорошковского и К&о из Куршавеля Брифінг МОЗ про ситуацію з коронавірусом: за добу 29 нових випадків, перші інфіковані виявлені в 4 областях - Цензор.НЕТ 6802 про админ. протоколы о штрафе за распространение заразы
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Це виходить, що довіряти тільки вашій інформації. Проблематично, бо ви скрізь забрехалися і зробили так, щоб цей вірус розповзався по всій Україні? Де маски і антисептик? Ви привезете маски, коли всі будуть заражені? Кому вони будуть потрібні? Ви не відповіли, хто вивозив маски і хто за це покараний? Хто не контролював і несвоєчасно почав робити те, що мав робити ще в січні? ХТО???
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Недаремно прокаженних завозили....Здобуток
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