 Брифінг МОЗ про ситуацію з коронавірусом: за добу 29 нових випадків, перші інфіковані виявлені в 4 областях. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної інфекції, 4 з них летальні, 1 - видужав. За добу 29 нових випадків. Виявлено перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Запорізькій і Луганській областях", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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