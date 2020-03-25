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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Київські новини
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 Якщо не вистачає розуму і свідомості, нехай хоч так зрозуміють, - Кличко просить правоохоронців штрафувати порушників карантину. ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до МВС та контролюючих органів пильно перевіряти киян і заклади, які порушують обмежувальні заходи, і складати протоколи і штрафувати їх.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кличко заявив під час онлайн пресконференції.

"Вірус поширюється. Єдиний шанс зупинити його – максимально обмежити контакти між людьми. Максимально дотримуватися запроваджених заходів і рекомендацій! Я звертаюся до МВС та контролюючих органів пильно виявляти порушників, складати протоколи і штрафувати. Якщо в когось самого не вистачає розуму і свідомості, нехай так зрозуміє! І не наражає на небезпеку людей навколо", - наголосив Кличко.

Він повідомив, що у столиці за минулу добу кількість киян, що захворіли на COVID-19, зросла до 31 особи. Так, вчора ввечері місто отримало від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 3 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. Всі троє киян, що захворіли - чоловiки. Двоє з них лікуються вдома на самоізоляції. Один - 51-річний киянин, що повернувся iз Франції, - 21 березня був госпiталiзований до Олександрівської лікарні із симптомами ГРВІ.

Також читайте: Дату відкриття метро в Києві назвати складно, якщо вірус поширюватиметься так само - обмеження триватимуть, - Кличко

Серед хворих 21 людина перебуває в лікарні, 10 лікуються вдома на самоізоляції. Із госпіталізованих – 20 киян отримують допомогу в Олександрівській лікарні, одна особа – в міській клінічній лікарні № 4.

Кличко також повідомив, що на сьогодні експрес-тестами і лабораторними дослідженнями протестовано 1355 киян.

Державна установа "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" перевіряє на підтвердження чи спростування діагнозу на коронавірус ще понад 30 зразків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184175
 
 
 Топ коментарі
 
Зашибись.Сами отправили всех вернувшихся без проверки домой,сами разогнали проблему по Украине,а виноваты люди?Уймитесь уже.
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У нас дві сім'ї з Єгипту прилетіли, ходять по магазинам. Жіночка вся червона і бухикає, аж мєнти розбігаються.
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Карантин введено в порушення Конституції України яка заборогяє обмеження прав і свобод без Воєнного стану! Тому правових підстав для штрафів немає!
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Спокійно. Не метушись.
Ти ж за це проголосував 21.04.2019.
Пам'ять Гуппі?
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боксер, ввевший в Киеве оганичения на перемещение соратник поросятки. мозг креветки？
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Школьнєґ, попроси маму, хай вона тобі прочитає оце:
«Президент Володимир Зеленський в своєму відеозверненні доручив Мінінфраструктури обмежити внутрішні залізничні, автобусні та авіаперевезення, а також призупинити роботу метрополітену.»
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/kijivskiy-metropoliten-zakrittya-novini-ukrajini-50076148.html
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А я давно интересуюсь, где эта сволочь? В Антарктиду сбежала тварь?
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Если не хватает ума и сознания, пусть хоть так поймет, - Кличко просит правоохранителей штрафовать нарушителей карантина

Правильно. Пусть штрафуют палками на кизяк.
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А лучше штрафовать и пороть на конюшнях.

Простой нарид понимает только прямую и простую мотивацию.
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Мэр Киева Виталий Кличко обратился в МВД и контролирующих органов пристально проявлять киевлян и учреждения, которые нарушают ограничительные меры, и составлять протоколы и штрафовать их.

А это как? Если не хватает ума и сознания, пусть хоть так поймет, - Кличко просит правоохранителей штрафовать нарушителей карантина - Цензор.НЕТ 1675
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Как фотонегатив!В проявитель окунул и по словам стало ясно перед тобой киевлянин или нет))
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У нас дві сім'ї з Єгипту прилетіли, ходять по магазинам. Жіночка вся червона і бухикає, аж мєнти розбігаються.
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Про кого? Про сім'ю працівників РДА, родичів облпрокурора? Поміть- політику я оминув.
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Бляха муха, ну хоч в КГБ, ваше жеж здоровье. А лучше-сюда ФИО, цензор им скандаль устроит. !
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БОльше скажу, в селе киевской области, где живут мои родственники, владелица магаза, поехаба тусить в Египет, полторы недели назад, вот вернули спец рейсом. Аргумент "а шо так дешево, то чого не поiхати", на карантин пофиг. И что б все понимали, с момента приезда она продеат за прилавком, общаясь со всем селом по 12 часов в день!!!

Вопрос на миллион, сколько времени надо было бы для, того, что бы заразить все село, будь у нее вирус
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Вот этих "египтян" надо тихонько притопить где-то. Жлобе тупорылое. Повелись на скидки по случаю вируса.
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Зашибись.Сами отправили всех вернувшихся без проверки домой,сами разогнали проблему по Украине,а виноваты люди?Уймитесь уже.
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Да виноваты люди голосовавшие за сракорукую зеленую шоблу, которая без обсервации тянит людей со всего мира в Украину. Да и те кто после признания пандемии поехали тусить, тоже не гении мысли
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Заходи сразу в квартиры и отнимай последние деньги.Мародер.
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Один - 51-летний киевлянин, вернулся из Франции - 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами, похоже что Валерий.
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Если не хватает ума и сознания, пусть хоть так поймет, - Кличко просит правоохранителей штрафовать нарушителей карантина - Цензор.НЕТ 4076

......................... Ця влада доведе Україну до нового голодомору !!!
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Потрібно бити палицями, як китайці, а штрафи то таке.
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Сложная ситуация. Как потом всё восстанавливать?!. Но главное здоровье. Комуналку надо бы вообще на время карантина отменить, люди пусть деньги на еду тратят, пока они есть.
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а чем платить зарплату работникам Водоканала, РЭС, горгаза? Или им затрпалу отменить, пусть бесплатно работают?
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а 30 років податки з нас дерли.. де стабілізаційний фонд? чи за 30 років все на земельку прикуплену пішло та на шуби для лядєй?
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податки с тебя драли работяги с Водоканала? Они в чем виноваты что ты их хочешь бесплатно заставить работать?
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без цинизма и лицемерия - плати зарплаты работникам Водоканала. Им тоже семьи кормить надо.
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а тебе голову проветрить , отдохнуть и не спекулировать работниками как при Совке.
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Раскатали Вы губу. Говорю за Киев.
Вы хотите, чтобы Ринат Леонидович без денюшкофф остался???????
Не в этой стране(((
Скоро докарантинятся до того, что на похороны владельца квартиры будут приезжать коллекторы и сбивать долг усопшего с людей, которые пришли на похороны(((((
Пока это черная шутка, но..............................
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Бригади швидкого реагування НГУ встановлюють блокпости на виїздах з міст та облаштовують нові КПП на основних автошляхах з міст України.
А ще відповідають на питання, заспокоюють людей, кажуть, що автомати - то херня, в них вогнемети є. " не надо бояться человека с ружьем" ... Если не хватает ума и сознания, пусть хоть так поймет, - Кличко просит правоохранителей штрафовать нарушителей карантина - Цензор.НЕТ 414
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Лучше бы они пожилым и больным людям еду развозили и проводили дезинфекцию улиц,транспорта.С автомата вирус не убьешь,и если гасить людям дубинкой по почкам то это не лечение а издевательство.
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Ну *** у раптом у вас кілограм гречки ? Ото ж бо! Хочеться нагадати НГУ - вони також чудненько горять!
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Во время Голодомора тоже устанавливали посты и оставляли людей умирать от голода...


Мне это уже очень тревожно...


Блокпо́ст (блок-пост) - заградительный, укреплённый контрольно-пропускной пункт с вооружённой охраной на дорогах, въездах в населённые пункты и тому подобное (обычно на оккупированной или временно занятой войсками территории), способный самостоятельно держать круговую оборону.
От кого блок-посты?
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и это при ускоренном вывозе зерна за границу...
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Объясните этому идиоту, а заодно и всем сошедшим с ума от телевизора, что остановить вирус, передающийся воздушно-капельным путем, нельзя никаким карантином и штрафами. Шизофрения рулит , быдло загнали в стойло - мечты властьимущих сбываются на глазах....
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а кто сказал что они хотят остановить вирус?
это тебе сказали завозимые (за наш счёт) из-за границы?
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Если бы можно было одойти к полицейскому и бесплатно получить защитную маску -
и маски лежали бы во всех аптеках - было бы моральное право штрафовать.
А пока как в советской армии: Стой там - иди сюда !
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Виталик довыступается, что ему плюнут в лицо и упекут на карантин.
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Интересно ,а когда наступит голодный бунт?
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Пока в Киеве нет пробок, лучше дороги побыстрей латайте!!! Делом займитесь, а не напрягайте полицию.... Через недельку-вторую разбой и грабежи начнутся, идиоты!
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