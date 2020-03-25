 Якщо не вистачає розуму і свідомості, нехай хоч так зрозуміють, - Кличко просить правоохоронців штрафувати порушників карантину. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кличко заявив під час онлайн пресконференції.
"Вірус поширюється. Єдиний шанс зупинити його – максимально обмежити контакти між людьми. Максимально дотримуватися запроваджених заходів і рекомендацій! Я звертаюся до МВС та контролюючих органів пильно виявляти порушників, складати протоколи і штрафувати. Якщо в когось самого не вистачає розуму і свідомості, нехай так зрозуміє! І не наражає на небезпеку людей навколо", - наголосив Кличко.
Він повідомив, що у столиці за минулу добу кількість киян, що захворіли на COVID-19, зросла до 31 особи. Так, вчора ввечері місто отримало від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 3 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. Всі троє киян, що захворіли - чоловiки. Двоє з них лікуються вдома на самоізоляції. Один - 51-річний киянин, що повернувся iз Франції, - 21 березня був госпiталiзований до Олександрівської лікарні із симптомами ГРВІ.
Серед хворих 21 людина перебуває в лікарні, 10 лікуються вдома на самоізоляції. Із госпіталізованих – 20 киян отримують допомогу в Олександрівській лікарні, одна особа – в міській клінічній лікарні № 4.
Кличко також повідомив, що на сьогодні експрес-тестами і лабораторними дослідженнями протестовано 1355 киян.
Державна установа "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" перевіряє на підтвердження чи спростування діагнозу на коронавірус ще понад 30 зразків.
Ти ж за це проголосував 21.04.2019.
Пам'ять Гуппі?
«Президент Володимир Зеленський в своєму відеозверненні доручив Мінінфраструктури обмежити внутрішні залізничні, автобусні та авіаперевезення, а також призупинити роботу метрополітену.»
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/kijivskiy-metropoliten-zakrittya-novini-ukrajini-50076148.html
Правильно. Пусть штрафуют палками на кизяк.
Простой нарид понимает только прямую и простую мотивацию.
А это как?
Вопрос на миллион, сколько времени надо было бы для, того, что бы заразить все село, будь у нее вирус
......................... Ця влада доведе Україну до нового голодомору !!!
Вы хотите, чтобы Ринат Леонидович без денюшкофф остался???????
Не в этой стране(((
Скоро докарантинятся до того, что на похороны владельца квартиры будут приезжать коллекторы и сбивать долг усопшего с людей, которые пришли на похороны(((((
Пока это черная шутка, но..............................
А ще відповідають на питання, заспокоюють людей, кажуть, що автомати - то херня, в них вогнемети є. " не надо бояться человека с ружьем" ...
Мне это уже очень тревожно...
Блокпо́ст (блок-пост) - заградительный, укреплённый контрольно-пропускной пункт с вооружённой охраной на дорогах, въездах в населённые пункты и тому подобное (обычно на оккупированной или временно занятой войсками территории), способный самостоятельно держать круговую оборону.
От кого блок-посты?
это тебе сказали завозимые (за наш счёт) из-за границы?
и маски лежали бы во всех аптеках - было бы моральное право штрафовать.
А пока как в советской армии: Стой там - иди сюда !