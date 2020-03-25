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 Карантин по-італійськи: "З будинку можна вийти не далі ніж на 100 метрів. Далі – має бути вагома причина. Інакше - штраф €2000 або навіть в'язниця". ВIДЕО

Мешканка італійського міста Нові-Легурі на ім'я Сара розповіла про карантинні заходи, які вживає місцева влада.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис розповіді італійки з'явився в соціальних мережах. За її словами, жителям міста не дозволяється віддалятися від свого будинку на відстань більш ніж 100 метрів. Щоб пройти далі, необхідна вагома причина - робота, закупи в супермаркеті або аптеці. При собі на вулиці необхідно мати папір, в якому вказується причина виходу, звідки прийшли і де живете.

"Якщо поліцейський виявить, що ви живете не поруч з цією вулицею, він може оформити на вас протокол і ви заплатите штраф 2 тисячі євро або проведете 3 місяці у в'язниці", - сказала Сара.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штрафи за порушення карантину в Італії зростуть з 400 до 3000 євро

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184157
 
 
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Ульяна Супрун: «Большинство людей заражаются коронавирусом дома, а не на улице»

Экс-министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, почему ношение масок не улице и в магазине неэффективно, и что нужно делать, чтобы минимизировать вероятность заражения.
В интервью «Украинской правде» медик пояснила, что во время прогулки по улице на расстоянии метра или двух от других людей нет вероятности заразиться.

Карантин по-итальянски: "Из дома можно выйти не далее, чем на 100 метров. Дальше - должна быть веская причина. Иначе - штраф €2000 или даже тюрьма" - Цензор.НЕТ 3666

«Когда я иду в магазин и там трогаю какие-то поверхности, я при этом не трогаю лицо. Когда заканчиваю покупки, то пользуюсь антисептиком. Дома мою руки, расставляю покупки и опять мою руки. Частое мытье рук - одна из самых важных вещей. Если мы придерживаемся всех правил - не трогаем лицо, моем и дезинфицируем руки, не стоим и не кашляем друг другу в лицо, то вероятность заразиться очень низкая», - отметила Ульяна Супрун.
По ее словам, маски в первую очередь нужны медперсоналу, уже зараженным людям, чтобы не передавать вирус другим, а также тем лицам, которые постоянно контактируют с большим количеством людей, например, кассирам в магазинах.
«Но маска не является достаточной защитой. Я вижу, как люди суют пальцы под маску, трогают лицо, или не меняют маску регулярно. Тогда им это не поможет», - подчеркнула Супрун.
Экс-министр здравоохранения добавила, что наука и опыт других стран показывают, что чаще всего вирус подхватывают не на улице, а дома от инфицированных членов семьи.
«Когда мы пару минут стоим в маркете - это не близкий контакт. Близкий контакт - это когда люди летели несколько часов рядом в самолете. Это я о 14 случаях в Киеве, которые вместе летели из Женевы. У них не было температуры - их отпустили домой, где они легко могли передать вирус своим семьям», - рассказала врач.
Что касается строго карантина, Ульяна Супрун заметила, что нам нужно опираться на опыт близких нам по демократическим ценностям странам, таким как Германия. Там не ограничивают тотально права людей, а делают массовое ПЦР-тестирование. Благодаря этому в таких странах меньшее количество заболевших, так как они сначала тестировали тех, кто приезжал из-за границы, и изолировали их. Если тест показывал негативный результат, человек мог вернуться домой.
«То есть мы должны делать больше ПЦР-тестов, в том числе контактных лиц. И таким образом инфицированных отделить от пожилых людей и всех из группы риска», - пояснила Ульяна Супрун.
Она также отметила, что вводя ограничительные меры, нужно думать, как это скажется на экономике, а не действовать по принципу «сначала карантин, а потом подумаем, что делать с экономикой».
«Нет, сначала надо думать про эффект, который будет, а уже потом предпринимать те или иные шаги», - уверена экс-глава Минздрава.
Напомним, на сегодняшний день в Украине официально подтверждено 97 случаев заражения коронавирусом.
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Щоб не казали про Супрун, при епидемії краще вона ніж зе-шобла.
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та вы уже затрахали своими апокалиптическими роликами, пох..й что там в италии
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Не, даже у Муссолини не вышло, как были рас*дяями так и остались.
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Да Вы что.
Да разве это "муссолини", это простые фашисты.
Муссолини, например, осушил болота, покончив с малярией, которая в Италии была эндемична, от нее страдало столько населения.
О том, кто она такая, итальянская илитка, можно посмотреть в фильмах 50-х годов итальянского реализма. Простой народ итальянская илитка держала на уровне скота.
Наверное, такая адова иммиграция из Италии в США и Австралию была потому, что в Италиии итальянцы пресытились и устали от высокой итальянской культуры, переходили в оперу Ла Скала.
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Я имел в виду, что даже диктатору не вышло их воспитать. А сейчас и подавно.
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Да жить то людям как-то надо?
Пусть итальянская илитка в склепы сама замуровывается.
Или в дурку - ей там самое место.
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Я так думаю, запасов хватит пару недель дома посидеть. А там, как Конструктор даст...
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Мне хватит надольше значительно, но я дома сидеть не собираюсь.
У меня мигрени страшные (вчера была), мне нужен свежий воздух.
Кроме того, собаку гулять, она девушка капризная, дело свое главное делает только после получаса прогулки, так что извините, раде рептилоидной шизофрении я над своей собакой издеваться не буду.

P.S.Сегодня выходила на улицу: бухошоп как был открыт, так и стоит открыт, как бензин заливали - так и заливают, как кафе работало - так и работает, как дети гуляли - так и гуляют, как работяги дома строили - так и строят, всем наср*ть.

Что имеем в остатке? ПРЕССЕ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЯТ. Лично я очень рада, давно пора эту рептилоидную прессу списать.
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воспитанные люди воспитываются в воспитанных условиях, а не при глупой диктатуре глупого диктатора.
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та вы уже затрахали своими апокалиптическими роликами, пох..й что там в италии
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Сходи обцелуй все иконки в церковь. В приход батюшки у которого положительная реакция.
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Да на х**, нам научно-техническим работникам, иконки то целовать.
Я лучше портрет Максвелла поцелую.
Иди, тебе еще дверь самозаваривать изнутри Карантин по-итальянски: "Из дома можно выйти не далее, чем на 100 метров. Дальше - должна быть веская причина. Иначе - штраф €2000 или даже тюрьма" - Цензор.НЕТ 4624
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родина фашизма как ни крути.. об Италии можно забыть
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А вот фашист Путин решил помочь бедствующим сейчас итальянцам.Он послал туда самолеты с гумпомощью и сотней вирусологов. Любит рогатый гумпомощь, на Донбассе пристрастился. Да вот незадача, среди кацапских вирусологов итальянцы обнаружили несколько человек с коронаровирусом. Так себе привет от Путина.))
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с такими губами, и не дальше 100 метров... Верная смерть!
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Полицейское государство! Дайош свабоды! В настоящее время каждый имеет свое право!
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Зеля, срочно запили ролик, что пошлешь самолет на спасение Сары!
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Аваков тоже так хочет,только,чтоб на все время. Запуганные люди отличные рабы.
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Ульяна Супрун: «Большинство людей заражаются коронавирусом дома, а не на улице»

Экс-министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, почему ношение масок не улице и в магазине неэффективно, и что нужно делать, чтобы минимизировать вероятность заражения.
В интервью «Украинской правде» медик пояснила, что во время прогулки по улице на расстоянии метра или двух от других людей нет вероятности заразиться.

Карантин по-итальянски: "Из дома можно выйти не далее, чем на 100 метров. Дальше - должна быть веская причина. Иначе - штраф €2000 или даже тюрьма" - Цензор.НЕТ 3666

«Когда я иду в магазин и там трогаю какие-то поверхности, я при этом не трогаю лицо. Когда заканчиваю покупки, то пользуюсь антисептиком. Дома мою руки, расставляю покупки и опять мою руки. Частое мытье рук - одна из самых важных вещей. Если мы придерживаемся всех правил - не трогаем лицо, моем и дезинфицируем руки, не стоим и не кашляем друг другу в лицо, то вероятность заразиться очень низкая», - отметила Ульяна Супрун.
По ее словам, маски в первую очередь нужны медперсоналу, уже зараженным людям, чтобы не передавать вирус другим, а также тем лицам, которые постоянно контактируют с большим количеством людей, например, кассирам в магазинах.
«Но маска не является достаточной защитой. Я вижу, как люди суют пальцы под маску, трогают лицо, или не меняют маску регулярно. Тогда им это не поможет», - подчеркнула Супрун.
Экс-министр здравоохранения добавила, что наука и опыт других стран показывают, что чаще всего вирус подхватывают не на улице, а дома от инфицированных членов семьи.
«Когда мы пару минут стоим в маркете - это не близкий контакт. Близкий контакт - это когда люди летели несколько часов рядом в самолете. Это я о 14 случаях в Киеве, которые вместе летели из Женевы. У них не было температуры - их отпустили домой, где они легко могли передать вирус своим семьям», - рассказала врач.
Что касается строго карантина, Ульяна Супрун заметила, что нам нужно опираться на опыт близких нам по демократическим ценностям странам, таким как Германия. Там не ограничивают тотально права людей, а делают массовое ПЦР-тестирование. Благодаря этому в таких странах меньшее количество заболевших, так как они сначала тестировали тех, кто приезжал из-за границы, и изолировали их. Если тест показывал негативный результат, человек мог вернуться домой.
«То есть мы должны делать больше ПЦР-тестов, в том числе контактных лиц. И таким образом инфицированных отделить от пожилых людей и всех из группы риска», - пояснила Ульяна Супрун.
Она также отметила, что вводя ограничительные меры, нужно думать, как это скажется на экономике, а не действовать по принципу «сначала карантин, а потом подумаем, что делать с экономикой».
«Нет, сначала надо думать про эффект, который будет, а уже потом предпринимать те или иные шаги», - уверена экс-глава Минздрава.
Напомним, на сегодняшний день в Украине официально подтверждено 97 случаев заражения коронавирусом.
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Щоб не казали про Супрун, при епидемії краще вона ніж зе-шобла.
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А что мешает на входе в торговых точках раздавать бесплатно одноразовые полиэтиленовые рукавички? Что мешает каждому владельцу торговой точки перед входом поставить бочонок с антисептиком и дезинф. средством? Что мешает поставить на остановке общ. транспорта сделать то же самое чтобы с немытыми руками нельзя было войти в общ. транспорт? Все это недорого и очень практично. А закрывать экономику на карантин - это в миллионы раз дороже и с непредстказуемым сценарие в будущем!
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де є відповідальність - там так уже є...- можна підняти та включити у собібівартість Товару на пару грн - але це реально буде "відсікати" ймовірність передачі вірусу...
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Не скажите, что практично, не скажите.
Вот разорить экономику и скупить акции всех компаний за бесценок, а также ввести Китайскую Народно-Освободительную армию или российскую - вот это вот по настоящему практично.
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Что касается строго карантина, Ульяна Супрун заметила, что нам нужно опираться на опыт близких нам по демократическим ценностям странам, таким как Германия

"Доктор Смерть" лише не дооворила,що в Німеччині 25000 апаратів швл,тому вони собі можуть дозволити навіть допомагати Італї(Баварія),а в Україні 3500 (+500)
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Несмотря на беспрецедентный карантин число жертв вируса не уменьшается. Вывод - карантин ничего не дает, а только усугубляет ситуацию. Думаю, что Италия - фсьо.
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А я вот думаю, что Зеля - всё. И не я один так думает.
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После того, кака Сулеймани неудачно прокалтился на автомобиле, у рептилоидов закончился самый старинный источник дохода - от торговли опиумом.
Дела у рептилоидов в денежном плане обстоят крайне плохо, что нам и демонстрирует этот всемирмый шабаш с коронавирусом - попытка удержать рептилоидами мировое влияние без денег, страхом.
Без Народно-Освободительной Aрмии Китая получается слабо, a ее илитки национальные почему то не приглашают. И что это они так то - неужто выучили судьбу Ком Партии Западной Украны, которую Сталин, после того как они для него захват Западной Украины подготовили, пустил под нож первыми?
Несознательная какая илитка пошла, не хочет самостоятельно в китайскую мясорубкузапрыгивать, и на фарш прокручиваться. А вы ее убедите, вы же умеете, разве нет?

Напоминаю, что для илитки в китайских концлагерях улучшенного типа (а.к.а загадочные пустые города) квартирок не выделено, на кой ляд эта илитка им нужна, она же ни к чему не способна.

Ну, пусть рептилоиды еще повы*бываются.
Посмотрим, понаблюдаем.
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идиотизм какой-то происходит. в чем смысл сидения дома? гуляя по улице вирус не подхватишь
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Все, у кого супермаркет дальше, чем 100м. - должны умереть от голода!
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норм.. у меня 2 магазина в радиусе 100м + 1 аптека + 1 банкомат..можно начинать и у нас
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Это новость типа- " у нас все не так #уево? Или: " я жительница итальянского города, тут не все так однозначно..."
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Это потому что демократия и евроценности.Особенно грозно звучит ,посадим на три месяца в тюрьму,там что не заразно?Только расходы увеличат с нулевым эффектом.Ну и конечно,отобрать -помарадерить в безработных людей 2000 евро это и есть гуманизм..
..Действуйте на упреждения,штурмуйте дома и переламывайте позвоночники чтобы обездвижить-
дешево и надежно,плюс освобождаются полицейские ресурсы.
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вот я куею с этих новостей- неделю показывают ролики как из Бергамо везут колоны гробов хоронить по всей Италии, а уже через день , пля, как итальянцы , *****, целыми домами поют и танцуют на балконах.. ****, сегодня опять кошмарят ....
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гарячий народ -макаронники..
південний..
змінний..))
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расєя.
сьогодні виступ Ху..ЛА планується..

В ГД внесут законопроект о наказании за нарушение карантина здоровыми людьми.

До этого внесли законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина зараженными людьми: "штраф от 1 млн до 2 млн рублей... либо лишением свободы до 5 лет" и т.п.
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