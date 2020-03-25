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 34 людини з підозрою на коронавірус перебувають в Івано-Франківській інфекційній лікарні, - мер Марцінків. ВIДЕО

В обласній інфекційній лікарні Івано-Франківська перебувають 34 людини з підозрою на коронавірус.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні в обласній інфекційній лікарні перебувають 33 пацієнти з Івано-Франківська, а також чоловік тієї жінки, яка померла, із Чукалівки. 33 франківця сьогодні перебувають в обласній інфекційній лікарні з підозрою на коронавірус на обсервації", - заявив Марцінків.

За словами мера, всі, крім одного пацієнта, перебувають у задовільному стані.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області зареєстровано 5 випадків зараження коронавірусом, один з них летальний.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184145
 
 
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Как там ситуация с апаратами ИВЛ во Франковске?
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Нормально - для мера є, решта цього сцикуна не цікавить - то я вам як колишній житель Франика кажу ...
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