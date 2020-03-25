 В Україні відзначають День Служби безпеки України. ВIДЕО (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

День СБУ відзначається щорічно 25 березня в день ухвалення Верховною Радою України Закону України "Про Службу безпеки України" (від 25 березня 1992 року № 2229-XII).

Після проголошення незалежності України в 1991 році актуальним стало питання реформування попередньої союзно-республіканської системи органів державної безпеки. Через це 20 вересня 1991 Парламент ухвалив постанову "Про створення національної служби безпеки України", таким чином ліквідувавши Комітет державної безпеки СРСР.

Заснували свято, враховуючи заслуги СБУ в захисті державного суверенітету України, конституційного ладу, територіальної цілісності, законних інтересів держави, а також у забезпеченні прав і свобод людини і громадянина.

З професійним святом співробітників і ветеранів СБУ привітав Президент України Володимир Зеленський: " Вітаю вас із 28-ю річницею створення Служби безпеки України. За ці роки Служба безпеки довела свою можливість гідно протистояти будь-яким викликам. Тероризм, зовнішня агресія та підривна робота, гібридна війна, кібератаки — в таких умовах сьогодні ведеться боротьба за українську незалежність. Служба безпеки щодня доводить свою дієвість та результативність. І я впевнений, що трансформації, які чекають на Службу найближчим часом, тільки посилять її і сприятимуть головному — ефективному захисту державної безпеки".

"Ваша боротьба не проходить без втрат. Ми схиляємо голови перед загиблими та їхніми родинами, але пам’ятаємо, що зобов’язані продовжувати нашу спільну справу і перемагати. Бажаю вам стійкості у боротьбі за Україну, за нашу свободу та незалежність, за майбутнє наших дітей. Міцного здоров’я, незламного духу й добробуту вам та вашим сім’ям.

Зі святом!"- йдеться у привітанні Президента.

Верховна Рада України привітала співробітників СБУ, які надійно захищають державу і громадян, з професійним святом.

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"Ми усвідомлюємо, наскільки важлива роль тих, хто щодня береже наш спокій, особливо в умовах збройної агресії на Сході і боротьби з епідемією по всій країні. Зараз перед Україною, як і перед усім світом, з'явилася нова загроза, яка вимагає посилення заходів безпеки", - сказав спікер ВР Дмитро Разумков.

У День Служби безпеки України голова парламенту побажав кожному співробітнику мирного неба над головою, міцного здоров'я та родинного затишку.

"Ви з успіхом проходите всі випробування на міцність і впевнено продовжуєте захищати нашу державу від будь-яких загроз і ворогів. Щиро дякую вам за це!" - підкреслив Разумков.

Також з нагоди професійного свята працівників СБУ привітав глава відомства Іван Баканов, передає пресслужба СБУ.

"Сьогодні ми відзначаємо 28-му річницю створення Служби безпеки України! І я щиро вітаю кожного співробітника СБУ з нашим професійним святом. Чудово знаю, що для вас Служба – не просто робота, а покликання, що проходить крізь все ваше життя. Це місія, яку ви з честю виконуєте. І саме завдяки вам СБУ гідно зустрічає свій день народження.

Наше завдання – гарантувати безпеку українців за будь-яку ціну. А іноді вона дуже висока – минулий рік поповнив список Героїв, які поклали своє життя на сході України. Пам’ятаємо кожного з них… Кожного з наших колег, хто ціною власної долі забезпечує мир і спокій у нашій країні", - йдеться в привітанні Баканова.

Глава СБУ зазначив, що за цей рік співробітники СБУ набули нового досвіду і стали ще сильніше.

"Сьогодні Служба, як і вся країна, протидіє новому виклику світового масштабу – епідемії коронавірусу. Швидко, чітко та злагоджено, у співпраці з усіма органами державної влади.

Боротьба з агресором у гібридній війні, контррозвідка і кібербезпека, захист національної державності та об’єктів критичної інфраструктури, робота слідчих органів – у кожному з цих напрямів ми маємо результати.

І, я впевнений, що відданість, принциповість і компетентність СБУ дозволить досягти нашої головної мети – аби кожен українець міг почувати себе в безпеці.

Ми продовжуємо свою справу: щодня захищаємо Україну і наших громадян, готуємося до змін та розпочали системну реформу відомства, щоб бути ще сильнішими. Робимо все, аби довіра громадян до української спецслужби зростала.

Тож вітаю співробітників і ветеранів Служби безпеки України зі святом! Бажаю вам сил, наснаги, успіхів і вагомих досягнень на службі. Миру, здоров’я та добробуту вам і вашим родинам!" - сказано в привітанні глави відомства.

Командувач Об'єднаними силами генерал-лейтенант Володимир Кравченко також приєднався до привітань співробітників СБУ: "Захист національних інтересів, територіальної цілісності та державного суверенітету України є сьогодні пріоритетним завданням співробітників Служби безпеки України. Служба безпеки України — один із ключових органів сектору безпеки та оборони держави. Визначені для Вас завдання важко переоцінити, адже в умовах гібридної агресії всі сфери діяльності держави є вразливими і потребують посиленого захисту".

"Сумлінним ставленням до своєї справи, високою фаховою підготовкою, працелюбністю, мужністю і відвагою, особливо в районі проведення операції Об’єднаних сил, Ви заслужили наше визнання і повагу. Ми високо цінуємо ваше вірне служіння рідному народові, активний і послідовний внесок у справу утвердження авторитету Закону. Окремі слова подяки і пошани висловлюю ветеранам СБ України, що віддали багато сил і здоров'я нелегкій праці по захисту нашої Батьківщини.

Переконаний, що співробітники Служби безпеки України завжди залишатимуться зразком гідності й відданості своєму народові й надалі з честю виконуватимуть покладені на них обов’язки з дотриманням принципів законності та справедливості, забезпечуючи територіальну цілісність і суверенітет України.Бажаю Вам подальших успіхів у виконанні почесного обов’язку! Від щирого серця зичу всім працівникам Служби, Вашим рідним та близьким міцного здоров’я, щастя, родинного тепла, миру і добра! Слава Україні!"- сказано в привітанні Кравченка.