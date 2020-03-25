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 В Україні відзначають День Служби безпеки України. ВIДЕО (оновлено)

В Україні 25 березня відзначається День Служби безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

День СБУ відзначається щорічно 25 березня в день ухвалення Верховною Радою України Закону України "Про Службу безпеки України" (від 25 березня 1992 року № 2229-XII).

Після проголошення незалежності України в 1991 році актуальним стало питання реформування попередньої союзно-республіканської системи органів державної безпеки. Через це 20 вересня 1991 Парламент ухвалив постанову "Про створення національної служби безпеки України", таким чином ліквідувавши Комітет державної безпеки СРСР.

Заснували свято, враховуючи заслуги СБУ в захисті державного суверенітету України, конституційного ладу, територіальної цілісності, законних інтересів держави, а також у забезпеченні прав і свобод людини і громадянина.

З професійним святом співробітників і ветеранів СБУ привітав Президент України Володимир Зеленський: " Вітаю вас із 28-ю річницею створення Служби безпеки України. За ці роки Служба безпеки довела свою можливість гідно протистояти будь-яким викликам. Тероризм, зовнішня агресія та підривна робота, гібридна війна, кібератаки — в таких умовах сьогодні ведеться боротьба за українську незалежність. Служба безпеки щодня доводить свою дієвість та результативність. І я впевнений, що трансформації, які чекають на Службу найближчим часом, тільки посилять її і сприятимуть головному — ефективному захисту державної безпеки".

"Ваша боротьба не проходить без втрат. Ми схиляємо голови перед загиблими та їхніми родинами, але пам’ятаємо, що зобов’язані продовжувати нашу спільну справу і перемагати. Бажаю вам стійкості у боротьбі за Україну, за нашу свободу та незалежність, за майбутнє наших дітей. Міцного здоров’я, незламного духу й добробуту вам та вашим сім’ям.

Зі святом!"- йдеться у привітанні Президента.

Верховна Рада України привітала співробітників СБУ, які надійно захищають державу і громадян, з професійним святом.

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"Ми усвідомлюємо, наскільки важлива роль тих, хто щодня береже наш спокій, особливо в умовах збройної агресії на Сході і боротьби з епідемією по всій країні. Зараз перед Україною, як і перед усім світом, з'явилася нова загроза, яка вимагає посилення заходів безпеки", - сказав спікер ВР Дмитро Разумков.

У День Служби безпеки України голова парламенту побажав кожному співробітнику мирного неба над головою, міцного здоров'я та родинного затишку.

"Ви з успіхом проходите всі випробування на міцність і впевнено продовжуєте захищати нашу державу від будь-яких загроз і ворогів. Щиро дякую вам за це!" - підкреслив Разумков.

Також з нагоди професійного свята працівників СБУ привітав глава відомства Іван Баканов, передає пресслужба СБУ.

"Сьогодні ми відзначаємо 28-му річницю створення Служби безпеки України! І я щиро вітаю кожного співробітника СБУ з нашим професійним святом. Чудово знаю, що для вас Служба – не просто робота, а покликання, що проходить крізь все ваше життя. Це місія, яку ви з честю виконуєте. І саме завдяки вам СБУ гідно зустрічає свій день народження.

Наше завдання – гарантувати безпеку українців за будь-яку ціну. А іноді вона дуже висока – минулий рік поповнив список Героїв, які поклали своє життя на сході України. Пам’ятаємо кожного з них… Кожного з наших колег, хто ціною власної долі забезпечує мир і спокій у нашій країні", - йдеться в привітанні Баканова.

Глава СБУ зазначив, що за цей рік співробітники СБУ набули нового досвіду і стали ще сильніше.

"Сьогодні Служба, як і вся країна, протидіє новому виклику світового масштабу – епідемії коронавірусу. Швидко, чітко та злагоджено, у співпраці з усіма органами державної влади.

Боротьба з агресором у гібридній війні, контррозвідка і кібербезпека, захист національної державності та об’єктів критичної інфраструктури, робота слідчих органів – у кожному з цих напрямів ми маємо результати.

І, я впевнений, що відданість, принциповість і компетентність СБУ дозволить досягти нашої головної мети – аби кожен українець міг почувати себе в безпеці.

Ми продовжуємо свою справу: щодня захищаємо Україну і наших громадян, готуємося до змін та розпочали системну реформу відомства, щоб бути ще сильнішими. Робимо все, аби довіра громадян до української спецслужби зростала.

Тож вітаю співробітників і ветеранів Служби безпеки України зі святом! Бажаю вам сил, наснаги, успіхів і вагомих досягнень на службі. Миру, здоров’я та добробуту вам і вашим родинам!" - сказано в привітанні глави відомства.

Командувач Об'єднаними силами генерал-лейтенант Володимир Кравченко також приєднався до привітань співробітників СБУ: "Захист національних інтересів, територіальної цілісності та державного суверенітету України є сьогодні пріоритетним завданням співробітників Служби безпеки України. Служба безпеки України — один із ключових органів сектору безпеки та оборони держави. Визначені для Вас завдання важко переоцінити, адже в умовах гібридної агресії всі сфери діяльності держави є вразливими і потребують посиленого захисту".

"Сумлінним ставленням до своєї справи, високою фаховою підготовкою, працелюбністю, мужністю і відвагою, особливо в районі проведення операції Об’єднаних сил, Ви заслужили наше визнання і повагу. Ми високо цінуємо ваше вірне служіння рідному народові, активний і послідовний внесок у справу утвердження авторитету Закону. Окремі слова подяки і пошани висловлюю ветеранам СБ України, що віддали багато сил і здоров'я нелегкій праці по захисту нашої Батьківщини.

Переконаний, що співробітники Служби безпеки України завжди залишатимуться зразком гідності й відданості своєму народові й надалі з честю виконуватимуть покладені на них обов’язки з дотриманням принципів законності та справедливості, забезпечуючи територіальну цілісність і суверенітет України.Бажаю Вам подальших успіхів у виконанні почесного обов’язку! Від щирого серця зичу всім працівникам Служби, Вашим рідним та близьким міцного здоров’я, щастя, родинного тепла, миру і добра! Слава Україні!"- сказано в привітанні Кравченка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184101
 
 
 Топ коментарі
 
Ай, наливай))) Хотя сейчас это скорее не СБУ, а СБЗ, служба безопасности зебиленского В Украине отмечают День Службы безопасности Украины - Цензор.НЕТ 9921
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Служба по отлову проституток посмешище
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Розмовляючи сьогодні по телефону не соромтесь вітати СБУ з майстерною роботою. Хвойди упіймані, сутенери оштрафовані, а от маски за кордон продані. Вітаннячко)
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Ай, наливай))) Хотя сейчас это скорее не СБУ, а СБЗ, служба безопасности зебиленского В Украине отмечают День Службы безопасности Украины - Цензор.НЕТ 9921
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Розмовляючи сьогодні по телефону не соромтесь вітати СБУ з майстерною роботою. Хвойди упіймані, сутенери оштрафовані, а от маски за кордон продані. Вітаннячко)
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Їх не відловлюють, їх вербують. У совку значний відсоток повій значилися інформаторами тих чи інших силових структур. Чув від знайомих ментів навіть про такі кумедні випадки: якогось иажора чи не мажора звинувачують у сексуальному злочині. А він приносить кілька довідок що він абсолютний імпотент. Тоді до нього "підсаджували" висококласних повій "з органів" для спростування цього питання. І вони успішно це робили.
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Личная охрана мародёра Коломойского. Баканов-друг детства Зеленского, юрист в компании "Студия квартал 95".В 2011 г. Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн. / Баканов получил лычки лейтенанта чтобы читать секретные документы. Об этом сообщила Мендель. Жена Баканова - гражданка России/ СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского/СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский На "АрселорМиттал" открыли уголовное дело.
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З цієї нагоди подивлюсь фільм 0 містер піткін в тилу врага 0, сша
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З цієї нагоди подивлюсь фільм 0 містер піткін в тилу врага 0, сша
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Поздравляю борцы с проститутками! Хотя по сути одни проститутки борются с другими проститутками, видимо за территорию! Вітаннячко!
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Служба ****** Украины! Не иначе, после вывоза масок в разгар епидемии!
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Премьер Словении был в шоке когда его кинули с масками которые перепродали уже после договора .Он был удивлён странному требованию "продавца" оплатить 2 000 000 масок наличными но всё таки собрали нужную сумму и тут выяснилось что "продавец" перепродал за это время эти маски немцам которые дали на 20 пфенигов дороже. Он был поражён такой нечистоплотностью этих украинских барыг но вот какой вопрос возникает,кто же был этот барыга? То что это не рядовой перекуп говорит то что этот барыга от Украины имел право вести прямые переговоры о поставке этих масок с высшим должностным лицом страны и даже подписывать договор от имени Украины. И Зеленский прекрасно знает этого барыгу. Вы только представьте всю низость и позорность этой ситуации ,мало того что вывезли так необходимые маски из страны но ещё и кинули дружественное нам государство а помимо всего этого позора просто банально поимели на наших масках 2 с половиной миллиона евро которые просто положили себе в карман. А вы называете Порошенко барыгой. Вот где барыги так барыги ,всем барыгам барыги. Кстати пока Зеленский раздаёт олигархам волости вместе с теперь уже крепостными людишками в придачу то "барыга" Порошенко без суеты и громких фанфар восстановил за свой счёт 10 аппаратов искусственной вентиляции лёгких которые уже работают и спасают людей от неминуемой смерти в больницах Киева.
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С Праздником Друзья - Вы есть и это хорошо..., Кто и что бы не говорил - у Вас, сегодня все отзеркалено как и в этом "недообществе" - есть Люли, а есть "людишки". Есть те кто пришел служить Державе - а есть кто пришел для другого ...Все как в сегодняшней Жизни.... А иногда можно и "по-борделям" - мы все живые, и "смертные"...
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Ну що...бажаємо вам ще багато спійманих сутенерів та проституток! Адже саме від цього залежить Безпека України!
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У них все хорошо, наркотрафик работает, торговля людьми налажена, алкоголь цистернами налево уходит, семейный подряд поколениями трудится не покладая рук.
А остальными проблемами которые не приносят денежку изредка занимаются чтобы не прикрыли.
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Так! а хто поизд встречать будит из масковии?! некада празники празнавать!
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...сэмэн такую речь задвинул, что зажурчал весь паровоз горючими слезами...
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С праздником, коллеги! Успехов вам в вашей нелегкой , а порой и неблагодарной работе на благо Украины!
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ИТОГО счёт 12 : 2 в пользу говночерпальщиков!
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....ТІЛЬКИ фсб КЛОПИ щиро вітають цей КЛОН...бо ж "своє" від плоті ...

НЕ хотілось робити КОМЕНТ з тичних міркувань .. та коли побачив це фсб БИДЛО .. то таки кажу ЧЕСНО заслужили ГАНЬБУ від Українців ...так безумовно що служать =тут= і Патріоти України .. а загалом по-ДІЯХ і головне "заслугах" і "досягненнях" фірми ..

..особлива ГАНЬБА ... СБУ ...далі ... розформування і ліквідація ..як структури з ОЗНАКАМИ ЗУгр .. починаючи .. ПОВНА фактична ЗРАДА України -- Крим ..Донбас .. Олігархічно пригодована БАНДА . що виконує ПОЛІТИЧНІ ЕКОНОМІЧНІ .. терористичні провокації в інтересах олігархічної МАФІЇ .... розумію ..як там в МПС .. Патріотам України ... робіть ВИСНОВКИ .. НЕ зраджуйте Народу України .. ТІЛЬКИ РОЗФОРМУВАННЯ цієї КГБ -фсб КЛОНОВОЇ структури і СТВОРЕННЯ ЗАНОВО щось по-прикладу Великобританії чи Ізраїль ... Наснаги
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Портнов ещё поздравления не присылал. Его давно уже следует самого "поздравить".
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Видно треба вже давно розігнати наше СБУ, яке тільки і займається тим що кришує контрабанду з паРашею і з окупованою російськими фашистами частиною Донбасу, та охороняє нашу корумповану антиукраїнську - прокремлівську владу. Та ще і переслідує праворадикальних Українських патріотів ... і всіх проукраїнських громадян. А замість їх покликати служити Українському народові справжні і не такі як наші маскарадні спец- служби, а реальні типу ізраїльських "Моссад". І ось тоді всі наші найлютіші вороги прокляті окупанти і продажні кацапські холуї: Жириновський, Янукович, Азаров ... і ін. Їх давним - давно б знищили або їх викрали і вивезли, і вони спокійнісінько відбували собі довічне ув'язнення за свої страшні злочини проти Української держави і Українського народу. І ось такі дієздатні і дійсно реальні спецслужби давно вже б запланували як знищити чи успішно доставити для суду в Україну навіть і кривавого маніяка нелюда який розв'язав окупаційну війну проти української держави фюрера кацапів мордвина ..уйла разом з його підручними опричниками кремлівськими фашистами ...
Ну а так маємо те що маємо, та ще i державний бюджет дарма нещадно растранжіруемо.
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Феерично *********** Крым и Донбасс - что тут праздновать, тут надо сажать.
АТО была операцией СБУ - и что, и где ?
Зато мордяки откормлены, пайки и квартиры получены, денежки начислены.
А толку ?
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удачи и здоровья !!! и еще , РЕБЯТА , защищайте Украину от сепаров и шпионов , а не от шлюх !!!
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...тамбовський вовк .. тобі "рєбята" ..давай в Мордор ..дикуни і варвари з тупіку Цивілізацї .. тут вам Не раді .. ГЕТЬ
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там из настоящих только спецура,прошедшая АТО с 14го.
все остальніе-коммерсі и мародері.
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Вацлав Гавел разогнал коммуняцкую охранку и создал действительно службу безопасности.
И как живёт сегодня Чехия.
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