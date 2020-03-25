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 "Залишайтеся вдома. Проводиться дезінфекція": на Київщині у зв'язку з коронавірусом обробили багатоповерхівку. ВIДЕО

В Ірпені Київської області 24 березня провели дезінфекцію в будинку на вулиці Тургенівській, 50а, де проживає вагітна жінка, у якої діагностували коронавірус.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці перший заступник міського голови Олександр Маркушин.

"Муніципальна варта Ірпеня спільно з поліцією та ДСНС проводять інформування жителів будинку про заходи дезінфекції та повідомляють мешканців про моє прохання максимально самоізолюватися", - написав він у коментарі до відео.

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Маркушин уточнив, що волонтерський штаб Ірпеня готовий забезпечити жителів будинку необхідними засобами, продуктами та ліками.

Залишайтеся вдома. Проводиться дезінфекція: на Київщині у звязку з коронавірусом обробили багатоповерхівку 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184100
 
 
 Топ коментарі
 
А у нас вывесили объявление - "Мы (ЖЭУ) закрыты на карантин. Все вопросы по телефону)
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Представляю как людям там сыкотно, еще и мед браты в костюмах хим защиты...
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Представляю как людям там сыкотно, еще и мед браты в костюмах хим защиты...
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Только одну "Оставайтесь дома. Проводится дезинфекция": на Киевщине обработали многоэтажку с зараженным коронавирусом жильцом - Цензор.НЕТ 7021. А как же остальные 30 домов (Количество больных коронавирусом в Киеве возросло до 31) Интересно, а хватит ли средств на весь Киев?
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Жителів 30-и будинків відправлять на Марс, а їх квартири "обработают". "Залишайтеся вдома. Проводиться дезінфекція": на Київщині у зв'язку з коронавірусом обробили багатоповерхівку - Цензор.НЕТ 6541
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У нас уже неделю как коммунальщики обрабатывают все подъезды хлоркой.
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А у нас вывесили объявление - "Мы (ЖЭУ) закрыты на карантин. Все вопросы по телефону)
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простите, проводить дезинфекцию ***** ЧЕМ???
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Адекватные действия, закрыли ЖК, запретили выходить, провели сан обработку.
Если еще и весь дом на карантин 2-х неделиьный посадят, с доставкой товаров под дверь, то будет как в Китае. Ну ведь могут когда хотят
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