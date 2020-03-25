 "Залишайтеся вдома. Проводиться дезінфекція": на Київщині у зв'язку з коронавірусом обробили багатоповерхівку. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці перший заступник міського голови Олександр Маркушин.
"Муніципальна варта Ірпеня спільно з поліцією та ДСНС проводять інформування жителів будинку про заходи дезінфекції та повідомляють мешканців про моє прохання максимально самоізолюватися", - написав він у коментарі до відео.
Маркушин уточнив, що волонтерський штаб Ірпеня готовий забезпечити жителів будинку необхідними засобами, продуктами та ліками.
Если еще и весь дом на карантин 2-х неделиьный посадят, с доставкой товаров под дверь, то будет как в Китае. Ну ведь могут когда хотят