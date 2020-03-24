 Підозра Порошенку - юридичний треш. Юрист, який себе поважає, не підписав би її. Венедіктова може - вона, цілком можливо, її готувала, - Рябошапка. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів ексгенпрокурор Руслан Рябошапка в інтерв'ю Олесі Бацман, відповідаючи на питання про те, чому він не підписав проект підозри Порошенко.
"Те, що мені було запропоновано підписати - юридичний треш, що не витримує жодної критики. І, очевидно, що мій підпис міг стати підставою для кримінального переслідування в мою сторону тому, що цей документ, по-перше, був необґрунтованим, а по-друге, незаконним. Те, в чому звинувачували п'ятого президента не мало жодних доказів... Юрист, що поважає свій підпис і своє ім'я, не мав жодної можливості для підписання цього документа. Сьогодні є новий генпрокурор, яка, не виключено, була співавтором цього "прекрасного" документа... вона може і підписати цей документ. І тепер це саме питання може поставити їй член її команди Макс Бужанський: "Чому вона не підписала підозру Порошенкові, яку вона ж і готувала в ДБР", - сказав Рябошапка.
Статья ни о чем. Чтобы судить на сколько обоснованы обвинения нужно знать их суть. Чего мы не знаем. А отказ Рябошапко их подписать может свидетельствовать в равной степени как о необоснованности доказательств, так и не состоятельности Рябошапко как генпрокурора и нежелании его брать на себя столь нелегкую ответственность в тяжбе с безусловно достаточно влиятельным человеком не только в нашей стране, но и за рубежом с большими финансовыми возможностями. Так что так и остается 50 на 50.
За сдачу интересов Украины,закулисные переговоры с анрессором, убийство Экономики, провал во внешней политике, мародерство на эпидемии,преследование ветеранов и волонтеров, рыгоанальный реванш, слияние с олигархами, полную профнепригодность и т.д.
Уже весна, пора...
По мере того , как Порошенко ненавидят , поливают грязью и ложью , - росцийсские "сми", росцийсские и как бы " украинсские " "блогеры"...- я думаю что он уступает только С. А. БАНДЭРЕ.
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Весни ще декілька місяців, можна реабілітуватись і посадити пару мародерів, що нагло продали життєво необхідні маски,......
Прийняти накінець то найважливіший закон який забороняє повернення банків після реструктізації колишнім власникам.
Посадити власників банків що вивели незаконно гроші клієнтів у офшори............
Украина сейчас похожа на автобус, набитый пассажирами, который летит по горному серпантину (слева - пропасть, справа - скала); за рулем чокнутый клоун без прав и опыта вождения; в кабине рядом с клоуном гыгыкают его дружбаны, а в салоне "чистит" карманы пассажиров коломойский...
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