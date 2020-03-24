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Все про:Порошенко (11614) Рябошапка Руслан (347) Венедіктова (76) Офіс генерального прокурора (181)

 Підозра Порошенку - юридичний треш. Юрист, який себе поважає, не підписав би її. Венедіктова може - вона, цілком можливо, її готувала, - Рябошапка. ВIДЕО

Проєкт підозри Петрові Порошенку, який було підготовлено слідчими ДБР під керівництвом Ірини Венедіктової, незаконний і необґрунтований.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів ексгенпрокурор Руслан Рябошапка в інтерв'ю Олесі Бацман, відповідаючи на питання про те, чому він не підписав проект підозри Порошенко.

"Те, що мені було запропоновано підписати - юридичний треш, що не витримує жодної критики. І, очевидно, що мій підпис міг стати підставою для кримінального переслідування в мою сторону тому, що цей документ, по-перше, був необґрунтованим, а по-друге, незаконним. Те, в чому звинувачували п'ятого президента не мало жодних доказів... Юрист, що поважає свій підпис і своє ім'я, не мав жодної можливості для підписання цього документа. Сьогодні є новий генпрокурор, яка, не виключено, була співавтором цього "прекрасного" документа... вона може і підписати цей документ. І тепер це саме питання може поставити їй член її команди Макс Бужанський: "Чому вона не підписала підозру Порошенкові, яку вона ж і готувала в ДБР", - сказав Рябошапка.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184038
 
   
 Топ коментарі
 
За такое нужно посадить и Портнова, и Венедиктову, и Зелебобика за ложные обвинения

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о как... впрочем удивляться нечему. при власти тупые неучи с комплексами неполноценности
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Ну, вот всё и "всплыло" - соображающие люди понимают: подписавший "подозрение" Порошенку подписывает приговор себе... Потому что всем ясно, что оно "из пальца высосано"... И когда дело развалится в суде, то те, кто заставил поставить подпись, "умоют руки", а "подписант" будет "крайним"...
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А у ссаныча оманского не хотите спросить?)
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Через чотири роки і до Вовіка підійдемо на пару запитань, не сси.
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цю мантру ми вже чули, давай щось новеньке проскигли )
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Подозрение Порошенко - юридический трэш. Уважающий себя юрист не подписал бы его. Венедиктова может - она, не исключено, его готовила, - Рябошапка.

Статья ни о чем. Чтобы судить на сколько обоснованы обвинения нужно знать их суть. Чего мы не знаем. А отказ Рябошапко их подписать может свидетельствовать в равной степени как о необоснованности доказательств, так и не состоятельности Рябошапко как генпрокурора и нежелании его брать на себя столь нелегкую ответственность в тяжбе с безусловно достаточно влиятельным человеком не только в нашей стране, но и за рубежом с большими финансовыми возможностями. Так что так и остается 50 на 50. Підозра Порошенку - юридичний треш. Юрист, який себе поважає, не підписав би його. Венедіктова може - вона, цілком можливо, її готувала, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6783
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Зеписюнрояль давно должен сидеть за оманские встречи с оккупантами.
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Бидлота до сих пір жує глистів яких замість локшини їм понавішувала на вуха промосковська та коломойська пропаганда.
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МАЙОРОВ НЕ РОЙ ЯМУ ДРУГОМУ !!!! БУМЕРАНГ ВОЗВРАЩАЕТСЯ И зеленое недоделанное недорозумение ЭТО ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕТ !!!!! К ПОРОХУ ХРЕН ПОДКОПАЕШЬСЯ---ЭТО ТОЛЬКО ЗЕЛЕНЫЕ ДЕБИЛЫ МОГУТ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ ПОКУПАТЬ МЭРСЫ ЗА 3 ляма....НУ,а потом прейдет спрос и тюряга !!!!! УЧИ МАТЧАСТЬ ,МАЛЕЦ !!!!
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Не здивуюсь, якщо через тиждень-другий цей чесний, принциповий і непідкупний Рябошапка погасить кредит в 400.000 євро за віллу у Франції.
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Когда пидозру зебилу и его шобле вручат???

За сдачу интересов Украины,закулисные переговоры с анрессором, убийство Экономики, провал во внешней политике, мародерство на эпидемии,преследование ветеранов и волонтеров, рыгоанальный реванш, слияние с олигархами, полную профнепригодность и т.д.
Уже весна, пора...
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Рябошапка зірвав всю малину зебілам. Тепер у венедіктової навряд чи рука підніметься, а якщо і підніметься, то всі вже знають, що це вона фальсифікувала і тепер вже її підпис стане підставою для кримінальної справи проти неї.
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По мере того , как Порошенко ненавидят , поливают грязью и ложью , - росцийсские "сми", росцийсские и как бы " украинсские " "блогеры"...- я думаю что он уступает только С. А. БАНДЭРЕ.
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Час перевіряє обрізаних на вошивість. І як бачимо ізгої випробування не витримують.
Весни ще декілька місяців, можна реабілітуватись і посадити пару мародерів, що нагло продали життєво необхідні маски,......
Прийняти накінець то найважливіший закон який забороняє повернення банків після реструктізації колишнім власникам.
Посадити власників банків що вивели незаконно гроші клієнтів у офшори............
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Порошенка можна любити, можна не любити, поважати-не поважати, але немає ні одного ворога України щоб не мріяв запроторити його за грати.
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Це точно. Всі, хто проти Петі - врагі народа )))
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Зелебобики повелись на пропаганду, сами в нее поверили, заставили поверить других, а теперь обосравшись понимая, что все это была ложь, хотят обелить себя и из кожи вон лезут чтобы засадить Порошенко. А тем не менее это был один из самых про-украинских президентов за всю историю. Я за него не голосовал в 2014 году. И подвергал жесткой критике первые годы. А "порохоботом" стал, когда "прозрел" от того количества пропаганды и откровенной лжи которую на него лили. Достаточно было просто выключить телевизор и оглянуться вокруг. Был рост, ремонтировались дороги, реконструировались парки. Я посмотрел старые видео с регистратора, как преобразился город! Где все это теперь? У нас в городе уже не ведется никаких дорожно ремонтных работ. Бюджет урезали, все стало. Спасибо, зелебобики. Вы сделали это вместе. Сцыкуны! До сих пор вы не в силах признать, что с Порошенко вас нае"№;али, вам влили в уши дерьмо, а вы лохи повелись!
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Я около полугода не заходил на Цензор...зашел осенью 2019-го. И ошалел просто от наплыва явных лахтинских троллей. Которые убивали Порошенко. Лично мне все стало ясно. Без всякой симпатии изначально.
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Украина сейчас похожа на автобус, набитый пассажирами, который летит по горному серпантину (слева - пропасть, справа - скала); за рулем чокнутый клоун без прав и опыта вождения; в кабине рядом с клоуном гыгыкают его дружбаны, а в салоне "чистит" карманы пассажиров коломойский...
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