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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Як врятувати економіку від коронавірусу? ВIДЕО

Економіка за часів коронавірусу - в центрі уваги нового випуску проєкту "Без цензури". Журналіст Богдан Буткевич перейнявся питанням, на які гроші українці мають сидіти вдома, коли ціни на все зростають як на дріжджах? Адже не секрет, що більшість співгромадян живе від зарплати до зарплати і економить на всьому підряд - від продуктів до одягу, особливо в невеликих містах.

Запроваджені в Україні обмеження - одні з найсуворіших у світі. Тому рано чи пізно (скоріше рано) невеликі запаси коштів у людей вичерпаються. А влада тим часом хоче зупинити чи не всю економіку, крім критичної інфраструктури. Та ще й регулярно ратує за надання широких повноважень у боротьбі з коронавірусом... поліції.

Чого насправді домагається уряд? Куди нас ведуть "падаван апокаліпсису"? І що з усім цим робити звичайним людям?

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Як повідомлялося раніше, Голова МВС Арсен Аваков пропонує вжити екстраординарні заходи для боротьби з коронавірусом. Зокрема, збільшити дефіцит держбюджету мінімум втричі з одночасним секвестром і провести реструктуризацію зовнішнього боргу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3184011
 
   
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Как? Убрать Зелю нах, распустить раду и запретить малоросам голосовать
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Новый коронавирус может иметь российское происхождение - источник Март 24, 2020Без рубрикиКомментарии

Пандемия встряхнула нашу планету, и теперь мы поняли - все достижения человечества ничего не стоят. Достаточно выпустить такого «джина» из бутылки, хранящейся в каком-то центре биологического оружия одной из самых безответственных стран мира таких, как Россия и Северная Корея, и половина жителей Земли может переселиться на небеса в считанные месяцы.
В ряде СМИ на днях прошла информация, что китайцы, возможно, и не причастны напрямую к вспышке пандемии корона вируса в Ухане. Есть подозрение о его российском происхождении и мутации уже на территории Китая.
Об этом сообщил сегодня в блоге «Обозревателя» глава Фонда «Стоп Информ Террор» (США( Герман Обухов.
В середине сентября 2019 года под Новосибирском в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) произошел взрыв газового баллона. Пострадал лишь не очень сильно один рабочий, однако все окна в здании были выбиты и непонятно, какие еще повреждения понес этот центр.
ГНЦ ВБ является одновременно и хранилищем самых опасных вирусов, таких, как лихорадка Эбола и SARS. В это же самое время неподалеку группа китайских работников испытывала какой-то фантастический парник для северных широт, после чего вернулась в Китай.
Российские власти отрицали факт какой-либо утечки опасных вирусов из этого центра. Зная, однако, умение властей скрывать от своих граждан информацию, связанную с риском для здоровья, можем лишь сомневаться в их честности.
Имело ли место заражение китайцев каким-либо вирусом в Сибири и переноса его в Китай в мутированном виде? - покажет время.
Через два месяца в Китае вспыхнул очаг коронавируса, разлетевшегося по всей планете.
Китайские власти тоже не всегда говорят правду о происшествиях и трагедиях в своей стране. Сколько человек на сегодняшний день пострадало там от этого вируса и какое количество фатальных исходов, мы узнаем позже, однако уже сегодня одна цифра весьма озадачивает - сотовые операторы Китая потеряли более 20 миллионов потребителей с момента начала пандемии.
Для Китая потеря даже такого количества народонаселения при почти полутора миллиардах жителей это капля в море, но, к примеру, для Украины, это конец страны.
Динамика распространения короны поражает масштабами и в некоторых странах она растет с геометрической прогрессией 1-2-4-8… Особенно в странах Европы, где превалирует урбанизация и большинство людей пользуются общественным транспортом.
В Америке эта проблема не настолько большая - в ряде удаленных штатов, как Аляска, Вермонт, Монтана, Вайоминг и других пока выявлено лишь несколько десятков инфицированных без фатальных исходов. В крупных городах, как Нью-Йорк и Чикаго, счет идет уже на тысячи.
Опустели дороги, отели, рестораны, развлекательные учреждения.
Остановить заразу может пожалуй единственная и радикальная мера - закрытие границ всех штатов и тотальное тестирование всех без исключения жителей штата с дальнейшей изоляцией или лечением.
Кто это будет делать? Пока непонятно. Самая большая проблема этой пандемии в том, что человек может являться разносчиком вируса, не будучи больным.
Как ее решат в Европе? Никто сегодня не ответит.
Пандемия встряхнула нашу планету, и теперь мы поняли - все достижения человечества ничего не стоят. Достаточно выпустить такого «джина» из бутылки, хранящейся в каком-то центре биологического оружия одной из самых безответственных стран мира таких, как Россия (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) и Северная Корея, и половина жителей Земли может переселиться на небеса в считанные месяцы.
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Как спасти экономику от коронавируса?

Убрать паникеров, дилетантов от власти и тех, кто наживается на так называемом короновирусе.
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Как? Убрать Зелю нах, распустить раду и запретить малоросам голосовать
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"Аваков предлагает .... увеличить дефицит госбюджета минимум втрое с одновременным секвестром и провести реструктуризацию внешнего долга."

это означает не отказ от внешних долгов, а отказ от ВНУТРЕННИХ обязательств: сокращение выплат (вплоть до полного прекращения) по соцобязательствам: отказ от пенсий, пособий, субсидий, зарплат бюджетникам (НЕ чиновникам, а простым учителям, врачам и т.д.)...
В общем, все как и планировалось весной - "дефолт так дефолт!"(с)беня и вова.

Як врятувати економіку від коронавірусу? - Цензор.НЕТ 8152
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кстати, давненько не было слышно от "узеленских" о рейтингах и выборах на местном уровне.. Як врятувати економіку від коронавірусу? - Цензор.НЕТ 4629
судя по всему - оба этих вопроса жЁстко не нравятся в ОП(Г)
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Да,экономику нужно спасать от зеленого идиота -это самое умное, что можно придумать.
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И дальше что? Ты наивно веришь, что вместо Зели придет Иисус и грудью тебя кормить будет? Украина с 90-х контролируется несколькими десятками кланов. И продолжает контролироваться.

Ты видел после Майдана какие-то посадки богатых людей? Ну, так включи голову.
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А что, можно просто так садить богатых людей за то что они богатые? Ты, кремлевская падаль, здесь не разводи типа "умные" разговоры, что Майдан ничего не решит. В твоем мордоре точно не решит , т.к. вы кацабы- генетические рабы и биомусор, поэтому вали , тварь отсюда, ***** расскажи как надо садить богатых.
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Закрыть вход на ЦЕНЗОР кацапам и у украинцев будет победа в информационной войне.
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Ти кацапе і не знаєш , що в Україні малоросів нема.
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Как спасти экономику от коронавируса?

Убрать паникеров, дилетантов от власти и тех, кто наживается на так называемом короновирусе.
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Буду постоянно приводить эти данные... везде.

По Италии, данные ISTAT говорят нам о том, что в 2017 году из общего числа более 53 000 случаев смерти от болезней органов дыхания, 663 случая смерти связаны с осложнениями от гриппа (в основном у лиц в возрасте 75 лет и старше) и 13 516 связаны с пневмонией...

То есть в сумме от гриппа и пневмонии в Италии умерло более 14 тысяч. человек за 2017 год
Сейчас же в Италии от "короновируса", за два месяца умерло 6100...
Ну и в чем дело, почему паника?
Цифры смертности сопоставимы, что в году 2017 без короновируса, что сейчас в 2020 г. с короновирусом...
Может уже хватит ерундой заниматься и пора прекращать все эти карантины. Что бы начать работать и не опустить страну в полную нищету и каменный век?
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14 тыс за год или 1100 в месяц без карантина против 3050 в месяц при жестком карантине.
без карантина и 10000 не предел.
чтобы ты понял что такое разница в 3 раза: если тебе и твоей жене завтра зарплату уменьшить в 3 раза у тебя паники не будет? новое место не начнешь искать?
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сами итальянцы сообщили, что смертность пошла на спад... поэтому, может даже и 14 тысяч. умерших за этот год не наберётся... С каждым днём теперь в Италии меньше умирает, смотри статистику.
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Расскажу страшную тайну. В какой-то момент карантин просто перестает работать, так как когда вирус везде, то заразится им очень легко и люди просто заражаются со временем.
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карантин зараз в основному для того, щоб не всі зразу захворіли, бо навантаження на медиків і так завелике
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Это в теории. На практике пока что даже Китаю пришлось посылать в очаг эпидемии медиков со всей страны.
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Почти каждый день наблюдаю, если данные не врут, общее количество смертей в день в среднем такое же, как в прошлом году +-. "133 093 умерло в этом году".
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Некоторые аспекты пандемии гриппа могут казаться сходными с сезонным гриппом, тогда как другие параметры могут значительно отличаться. Например, и сезонным и пандемическим гриппом могут заразиться все возрастные группы, и в большинстве пациент полностью выздоравливает без лечения. Однако от типичного сезонного гриппа больше всего умирает престарелых, а другие тяжелые случаи наблюдаются чаще всего среди лиц с различными медицинскими состояниями.
Сайт ВОЗ
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Может уже хватит ерундой заниматься и пора прекращать все эти карантины. Что бы начать работать и не опустить страну в полную нищету и каменный век?



Делают из мухи слона.
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вообще министерство здравоохранения распустить. ну умрет лишних тысяча человек. зато эти деньги на армию направить и вернуть крым силой.
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Можно в списки умерших и тебя включить- ну подумаешь ты умрешь, какаяразница? Или пойдешь лично отвоевывть Крым, в первых рядах, с базукой))) Мордорских провокаторов развелось немеренно
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Надо сравнивать не за год, а за конкретные месяцы. Тогда будет корректно! Но статистику найти трудно.

В Украине, кстати, от пневмонии в 2018 году умерло около 6000 человек. Из них около 5000 - от пневмонии, вызванной непонятными причинами!
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а ее нету этой статистики. вернее она где-то там на местных уровнях ведется, но в сеть или не попадает, или просто хрен найдешь.
походу только пара стран на всем земном шаре реагирует адекватно
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Так потом через суд восстановятся . Тем более желающих занять их место не видно .
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Дать в свободный доступ респираторы ffp3 и перчатки.

Если будет эпидемия, что ни делай экономику не спасти.
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вы видели как одевают респираторы кассиры в АТБ ? Только на динамик . Нос не считается . Как спасти экономику от коронавируса? - Цензор.НЕТ 4366 Какие респираторы ffp3 и ... перчатки ?
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Ну по хорошему должны быть очки еще

Поэтому людям нужно показывать реальные цифры и картину, как в Италии и говорить об угрозе осложнений для них. Кто не захочет потерять работу, тратиться на дорогие лекарства (ценник на противовирусные и антибиотики нужно показать) оденет маску.

В любом случае, ситуация уже проигрышная и уже поздно пить боржоми, но с масками можно хоть сознательный защитить.
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Единственное что угрожает экономике это человеческая тупость правительств всех стран.
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Новый коронавирус может иметь российское происхождение - источник Март 24, 2020Без рубрикиКомментарии

Пандемия встряхнула нашу планету, и теперь мы поняли - все достижения человечества ничего не стоят. Достаточно выпустить такого «джина» из бутылки, хранящейся в каком-то центре биологического оружия одной из самых безответственных стран мира таких, как Россия и Северная Корея, и половина жителей Земли может переселиться на небеса в считанные месяцы.
В ряде СМИ на днях прошла информация, что китайцы, возможно, и не причастны напрямую к вспышке пандемии корона вируса в Ухане. Есть подозрение о его российском происхождении и мутации уже на территории Китая.
Об этом сообщил сегодня в блоге «Обозревателя» глава Фонда «Стоп Информ Террор» (США( Герман Обухов.
В середине сентября 2019 года под Новосибирском в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) произошел взрыв газового баллона. Пострадал лишь не очень сильно один рабочий, однако все окна в здании были выбиты и непонятно, какие еще повреждения понес этот центр.
ГНЦ ВБ является одновременно и хранилищем самых опасных вирусов, таких, как лихорадка Эбола и SARS. В это же самое время неподалеку группа китайских работников испытывала какой-то фантастический парник для северных широт, после чего вернулась в Китай.
Российские власти отрицали факт какой-либо утечки опасных вирусов из этого центра. Зная, однако, умение властей скрывать от своих граждан информацию, связанную с риском для здоровья, можем лишь сомневаться в их честности.
Имело ли место заражение китайцев каким-либо вирусом в Сибири и переноса его в Китай в мутированном виде? - покажет время.
Через два месяца в Китае вспыхнул очаг коронавируса, разлетевшегося по всей планете.
Китайские власти тоже не всегда говорят правду о происшествиях и трагедиях в своей стране. Сколько человек на сегодняшний день пострадало там от этого вируса и какое количество фатальных исходов, мы узнаем позже, однако уже сегодня одна цифра весьма озадачивает - сотовые операторы Китая потеряли более 20 миллионов потребителей с момента начала пандемии.
Для Китая потеря даже такого количества народонаселения при почти полутора миллиардах жителей это капля в море, но, к примеру, для Украины, это конец страны.
Динамика распространения короны поражает масштабами и в некоторых странах она растет с геометрической прогрессией 1-2-4-8… Особенно в странах Европы, где превалирует урбанизация и большинство людей пользуются общественным транспортом.
В Америке эта проблема не настолько большая - в ряде удаленных штатов, как Аляска, Вермонт, Монтана, Вайоминг и других пока выявлено лишь несколько десятков инфицированных без фатальных исходов. В крупных городах, как Нью-Йорк и Чикаго, счет идет уже на тысячи.
Опустели дороги, отели, рестораны, развлекательные учреждения.
Остановить заразу может пожалуй единственная и радикальная мера - закрытие границ всех штатов и тотальное тестирование всех без исключения жителей штата с дальнейшей изоляцией или лечением.
Кто это будет делать? Пока непонятно. Самая большая проблема этой пандемии в том, что человек может являться разносчиком вируса, не будучи больным.
Как ее решат в Европе? Никто сегодня не ответит.
Пандемия встряхнула нашу планету, и теперь мы поняли - все достижения человечества ничего не стоят. Достаточно выпустить такого «джина» из бутылки, хранящейся в каком-то центре биологического оружия одной из самых безответственных стран мира таких, как Россия (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) и Северная Корея, и половина жителей Земли может переселиться на небеса в считанные месяцы.
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так и есть я тоже читал. россияне этот город потом ядерным взрывом уничтожили чтобы остановить зомби-апокалипсис, а сбежавшие китайские рабочие пешком 3 месяца через тайгу бежали зараженными.
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подобные тебе так же заговаривали зубы, когда в Британии травонули бывшего москальского разведчика, мол, рашка не причём, а потом оказалось, что рашка причём!
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так и ми-6 с цру сначала говорили что в ираке хим оружие есть. а потом сказали - упс, мы обосрались.
никому верить нельзя.
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так рашка его, 100500% и вывезла! как перед этим ввезла, чтобы ирак мог грозить своим костлявым кулаком окружающим странам
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Туповатый ты бот, даже не маскируешься.
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Закончатся деньги, будут работать за миску похлебки!
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Всё так и будет. Голод лучший карантин.
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Економіці потрібні мудрі рішення, а не мавпування ніцої влади.
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Сегодня общался с одним из наших, кто ещё пока не уехал. Как спасти экономику от коронавируса? - Цензор.НЕТ 3355
Ему посчастливилось купить 4 китайские маски по 25 грн (были 1,25) и 3 респиратора по 80 грн (были по 5). Аптека, где его ждало это счастье прямо возле базара (базар работает !!!).
Идёт он, никого не трогает, и видит, как 3 мента в штатском (он их репы знает) будки (торговые) доят. То масок у них нет, то дверь не протёрта, то впускают больше чем по двое-трое, то не так стоят, то не так смотрят... Как спасти экономику от коронавируса? - Цензор.НЕТ 2889
Как он успел заметить, "обилечивают" в кассу Рюкзакова по 200-500 грн в день с будки (взнос зависит от размера и чем торгуют). Такой вот "карантин"... Как спасти экономику от коронавируса? - Цензор.НЕТ 4996
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Рятувати економіку треба не від коронавірусу, а від зелених нікчемних керівників. Вони не тільки економіку, а й Україну зруйнують.
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как только зеленая сопля пришла во власть на пиаре . малоросы и дигенераты проголосовали за него лижбы не порох. я не порохобот но пока лучшим презедентом Украины был порох. с ним был и рост ввп и нормальные отношения с западом и уменьшение долгов . но пришла зеленая сопля нехол и началось рост ввп упал. но зеленая сопля кречит на весь мир что ввп растет 30 мес подряд.

малоросы зеленые покайтесь вы виноваты что у нас такое недорозумение президент.
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Зеленский победил во всех областях кроме 1. Ну, так просто признай, что ты живешь в стране этих самых малоросов. А что ты хочешь тогда? Такая страна. Ссыкотно признать реальность?

А то, что тут до того зэка выбрали тебя не смутило?
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Янека вибрали тупі, Петю вибрали розумні, Зелю вибрали малороси. При тому, що це одні і ті ж самі люди. )))
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Люди не полностью умные и малоросы. В нас есть хорошее и плохое.
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Ясно. Петі з населенням трохи не повезло )))
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При чем здесь Петя. Это население страдает. Пете всё равно. Он миллиардер. Люди выбирают мошенников, а те обрекают их на бедную жизнь и отсутствие перспектив.
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Петі не все одно. Він хоче знову правити.
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Его страдания от того что он не у власти чисто интеллектуальные. А вот людей нет. Это как "назло бабушке уши отморожу". Бабушка обидится, но у меня уши отсохнут потом.
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А когда тебя обманывает циганка на вокзале или карманник вырезает твой кошелек то кто виноват?
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Нужно признать, что и Янукович, и Зеленский это были протестные голосования. Из-за постоянной борьбы за власть люди хотели выбрать господаря, а выбрали Януковича. Вот в прошлом году боролись с олигархами и хотели сделать их вместе, а выбрали Зеленского. Это было голосование не надежды и будущего, а чистый протест. Тоесть, это не те кто поддерживают идеалы Зеленского и Януковича, а те люди, которых обманули ложными лозунгами.
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"протестное голосование" - это фейк.
В психологии/социологии это называется полное отсутствие способностей к критическому мышлению, или - Предметно-конкретное мышление и характерно для электората Зеленского лиц с умственной отсталостью, выражается примитивной речью с формальной логикой.

Иначе, как по иному назвать долп**епов, живущих по принципу "назло всем отморозю себе уши"?))
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Вспомни Черную Раду Кулиша как Брюховецкого выбирали. Кулиш описал этот процесс задолго до Зеленского.
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само собой.. в той же Италии - выбрали таких же клоунов-популистов.. и сейчас платят жизнями за свое голо-сование "по-приколу"...
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в Украине - 73% ватников, в рашке - 87% их мышебратьев..
Чему удивляться, если 73% ватников, выбравших до этого янукОвоща (крепкий хозяйственник.. зомбоящик рулит!) - проголосовали потом за клоуна?
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в центре зайнятости говорят что стать на учет вы не сможите. у вас 55 дней штрафа. ладно я переживу вашик епучих денег твари. но некоторые люди пойдут грабить . они кстати уже грабят.

хочу отказаться от этого сраного гражданства украины где чмо президент . рада дебилов турборежим. и премьер профан заменил другой профан . во власти недоумки . получили страну с ростом ввп и баблом а в итоге в казне нет денег.
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они и так хлынут...
потому что невозможно сдержать инфекцию запретами ездить в метро одной рукой,а второй рукой разрешать завозить без обсервации десятки тысяч людей из эпидемопасных регионов.
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Економіку "зевіслюки хуженєбудєт" врятували ще рік тому..а "барихи" то було страшніше в 100 разів якихось там короноарахамій..
Як врятувати економіку від коронавірусу? - Цензор.НЕТ 497
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Олександр Турчинов

Меморандум дій

Починаючи з січня поточного року вищі посадові особи держави бадьоро рапортували щодо готовності України до епідемії, яка насувається.

Тим часом під пусту балаканину були продані складські запаси захисних засобів, залишились без масок і елементарних антисептиків навіть медичні заклади.

Не можна заперечувати необхідність запровадження у всіх регіонах нашої держави карантину, але відсутність елементарного моделювання ситуації, прогнозування наслідків обмежувальних заходів, що запроваджуються безсистемно та хаотично, може призвести до руйнівних результатів, набагато гірших за летальні втрати від коронавірусу.

У мене немає бажання обговорювати нескінченний перелік прорахунків. У країні зараз і без мене досить публічних експертів з критичного осмислення ситуації. В нинішніх умовах найбільш актуальними є питання - "що робити?", а не "хто винен?".

Час і так втрачено. Подальше зволікання щодо заміни управлінського хаосу на осмислену систему забезпечення захисту громадян і держави може призвести до трагічних наслідків. Безсистемність і некерованість не можна компенсувати посиленням заборонних заходів.

Спробую коротко викласти пріоритети, реалізація яких необхідна в умовах епідемії, війни та масштабної економічної кризи.

1. Створення штабної вертикалі.

В умовах необхідності оперативного ухвалення рішень в центрі і на місцях повинна бути створена жорстка штабна вертикаль, що включає в себе штаби центрального, обласного, міського (районного) рівня.

В регіонах, де фіксують наявність хворих на COVID-19, роблять заяви про створення штабів у складі десятків чиновників. Але цей піар не має нічого спільного із побудовою єдиної штабної вертикалі, яка охоплює всі регіони в рамках реалізації програм і задач, затверджених Центральним штабом. Потрібні чіткий алгоритм дій і підпорядкованість з визначенням повноважень і сегмента відповідальності, з конкретизацією завдань і необхідних для їх виконання ресурсів. Без такого управлінського стержня робота в центрі і на місцях буде розбалансованою і неефективною.

2. Розподіл пріоритетів і відповідальності центральної влади і органів місцевого самоврядування.

Необхідно виключити дублювання, відсутність координації, взаєморозуміння і взаємозв'язку органів місцевого самоврядування і центральної влади. Основне навантаження в ситуації, що склалася, ляже на місцеву владу, їх штаби і муніципалітети. Недопустимо в умовах фінансової кризи і обвалення бюджетних надходжень штучно скорочувати дохідну частину місцевих бюджетів. Втрати місцевих бюджетів від податкових пільг повинні бути компенсовані ресурсами держбюджету.

3. Терміновий секвестр бюджету, перерозподіл бюджетних пріоритетів на центральному і регіональних рівнях.

В умовах повністю розбалансованого бюджету і різкого скорочення його дохідної частини необхідне скорочення і перерозподіл бюджетних ресурсів з капітального будівництва (його доведеться обнулити в поточному році), з роздутого забезпечення держапарату, також з інших незахищених статей на медичні і соціальні програми, на підтримку суб'єктів економічної діяльності, які понесли колосальні втрати. Корекція бюджету не повинна послабити фінансування пріоритетів, пов'язаних з національною безпекою і обороною країни.

4. Забезпечення безперебійної роботи об'єктів критичної інфраструктури.

Список цих об'єктів, який і досі не затверджений Кабінетом Міністрів України, потрібно значно розширити. До нього необхідно включити всі об'єкти енергетичної інфраструктури, металургійні і хімічні підприємства з неперервним виробничим циклом, стратегічні підприємства, в тому числі підприємства оборонно-промислового комплексу, підприємства зв'язку та харчової промисловості, підприємства і служби, що забезпечують життєдіяльність і санітарний стан міської інфраструктури (нам тільки нових епідемій не вистачало), а також транспортну інфраструктуру, необхідну для обслуговування всіх цих об'єктів.
Даний неповний перелік охоплює більшу частину суб'єктів економічної діяльності, що превалюють в питомій вазі всіх податкових надходжень. В умовах епідемій, війн і катаклізмів завдання держави - не паралізувати роботу цих підприємств, а забезпечити безпечний режим їх функціонування (забезпечення засобами захисту і гігієни, медичний контроль тих, хто працює, знезараження виробничих приміщень і транспорту, санітарний контроль продуктів харчування тощо).
Зупинка окремих підприємств з наведеного вище переліку (ядерних електростанцій, хімічних виробництв тощо) може призвести не тільки до соціально-економічної катастрофи, але і до найстрашніших техногенних і екологічних наслідків.

5. Створення стратегічних резервів засобів захисту і гігієни, ліків і медичного обладнання, продуктів харчування.

Терміново необхідно сформувати державне замовлення для створення стратегічних резервів. Перепрофілювання і підтримка підприємств, що виробляють критично важливу продукцію, необхідну для захисту і забезпечення громадян. Встановлення жорсткого контролю за цінами на засоби захисту, медикаменти, продукти першої необхідності. Забезпечення цією продукцією малозабезпечених і постраждалих громадян.
Саме ці завдання керівництво країни повинно було реалізувати ще в січні поточного року, рапортуючи про готовність протистояти епідемії.

6. Забезпечення проведення весняно-польових робіт у повному обсязі.

Держава повинна забезпечити контроль за зниженням цін на паливо і добрива в умовах різкого падіння котирувань на енергоносії на світових ринках. Забезпечити аграріїв необхідними кредитами і засобами захисту.
Заборонні заходи, у тому числі обмеження на переміщення транспорту, не можуть стосуватися аграрної інфраструктури в умовах активного проведення сільськогосподарських робіт. Нерозуміння важливості цього питання може стати причиною гострого дефіциту продуктів харчування (голоду) вже восени поточного року.

7. Пріоритетне фінансування і матеріально-технічне забезпечення медичних закладів.

Окрім забезпечення у повному обсязі медичним устаткуванням, медикаментами, засобами підвищеного захисту, а також значного збільшення фонду оплату праці медперсоналу інфекційних відділень, необхідне запровадження гарантій повноцінних фінансових виплат медичним працівникам у випадку зараження, втрати працездатності та смерті при виконанні своїх професійних обов'язків.
Для недопущення зараження населення в медичних закладах необхідно створити мобільні групи з експрес-тестування поза приміщеннями лікарень і поліклінік, за місцем проживання і роботи громадян.

8. Відновлення обороноздатності, захист армії та силових структур від епідемії.

Забезпечення армії і силових структур, а також сімей військовослужбовців засобами захисту і гігієни.Розгортання мобільних військових госпіталів в умовах загострення епідеміологічної ситуації. Для зміцнення обороноздатності країни і забезпечення протиепідеміологічних заходів, в разі необхідності, - проведення мобілізації, в першу чергу, серед дорослого населення, що втратило роботу.

Припинити відвід військ вздовж лінії розмежування.

Закрити всі контрольно-пропускні пункти з окупованими РФ територіями до закінчення карантинних заходів.

Враховуючи військові провокації з боку РФ, які не припиняються, посилити потенціал і бойові спроможності підрозділів, що забезпечують реалізацію ООС.

Посилити контроль за державним кордоном для запобігання несанкціонованого проникнення на територію країни і незаконної міграції.

9. Забезпечити об'єктивне інформування громадян країни щодо дій влади з протидії соціально-економічній кризі і организації карантинних заходів без нагнітання паніки, відчаю та страху.

Більше оптимізму, віри і впевненості в перемозі. Досить демонструвати на всіх каналах "європейські новини" у вигляді колон машин, що везуть померлих до крематорію. Страх і депресія не тільки призводять до дестабілізації і хаосу, але і стрімко знижують імунітет людського організму, що неприпустимо в умовах епідеміологічної загрози.

Цей невеликий перелік пріоритетів повинен доповнюватися і деталізуватися, але його не можна підміняти пустим піаром і залякуванням. Жорсткі, але детально пропрацьовані карантинні заходи повинні захистити громадян, не зруйнувавши при цьому економіку і обороноздатність країни, не позбавляючи Україну перспектив розвитку, а громадян - майбутнього.
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Надо Украине избавляться от зеленовируса, чтобы победить и короновирус, и спасти экономику, и добиться мира на украинских условиях.
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Економику України спасе гиляка.Вона бистро навчить некрасти і не обманювати.Вона вирішить, який суддя залишиться на свому місці,а якому вісіти.Вона навчить журналістів писати правду.На ближащій час це едине срідство,без якого не підняти економику.
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Ціни коригують під зарплати заробітчан . Їх зараз чимало приїхало . Просто не треба працювати на того хто не любить чесно платити . На жаль , Україна - не найкраще місце для пошуку роботи .
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Впечатляющий пакет стимулирующих мер, который в настоящее время обсуждает Конгресс США. Ожидается, что его объем составит беспрецедентные $2 трлн, а демократы и республиканцы достигнут договоренности относительно деталей плана уже к концу дня.
По информации CNBC, в рамках плана помимо прочего будут приняты следующие меры:каждая семейная пара получит $2400 и еще $500 на каждого ребенкамалый бизнес получит $350 млрд на то, чтобы воздержаться от увольнений и платить людям зарплатуправительство предоставит безработным по $600 в дополнению к средствам, которые они получают от штата$500 млрд будет направлено на поддержку бизнеса, городов и штатов, в том числе $50 млрд будет направлено пассажирским авиакомпаниям, $8 млрд - грузовым авиаперевозчикам, а $17 млрд направлено на поддержку компаний, значимых для национальной безопасности
Столь масштабный пакет мер призван дополнить усилия по стабилизации ситуации со стороны Федеральной резервной системы США, которая вчера уверила инвесторов в готовности покупать столько активов, сколько будет необходимо, чтобы остановить обвал на рынках.
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