 Як врятувати економіку від коронавірусу? ВIДЕО

Запроваджені в Україні обмеження - одні з найсуворіших у світі. Тому рано чи пізно (скоріше рано) невеликі запаси коштів у людей вичерпаються. А влада тим часом хоче зупинити чи не всю економіку, крім критичної інфраструктури. Та ще й регулярно ратує за надання широких повноважень у боротьбі з коронавірусом... поліції.

Чого насправді домагається уряд? Куди нас ведуть "падаван апокаліпсису"? І що з усім цим робити звичайним людям?

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Як повідомлялося раніше, Голова МВС Арсен Аваков пропонує вжити екстраординарні заходи для боротьби з коронавірусом. Зокрема, збільшити дефіцит держбюджету мінімум втричі з одночасним секвестром і провести реструктуризацію зовнішнього боргу.