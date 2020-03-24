 Як врятувати економіку від коронавірусу? ВIДЕО

Запроваджені в Україні обмеження - одні з найсуворіших у світі. Тому рано чи пізно (скоріше рано) невеликі запаси коштів у людей вичерпаються. А влада тим часом хоче зупинити чи не всю економіку, крім критичної інфраструктури. Та ще й регулярно ратує за надання широких повноважень у боротьбі з коронавірусом... поліції.
Чого насправді домагається уряд? Куди нас ведуть "падаван апокаліпсису"? І що з усім цим робити звичайним людям?
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Як повідомлялося раніше, Голова МВС Арсен Аваков пропонує вжити екстраординарні заходи для боротьби з коронавірусом. Зокрема, збільшити дефіцит держбюджету мінімум втричі з одночасним секвестром і провести реструктуризацію зовнішнього боргу.
это означает не отказ от внешних долгов, а отказ от ВНУТРЕННИХ обязательств: сокращение выплат (вплоть до полного прекращения) по соцобязательствам: отказ от пенсий, пособий, субсидий, зарплат бюджетникам (НЕ чиновникам, а простым учителям, врачам и т.д.)...
В общем, все как и планировалось весной - "дефолт так дефолт!"(с)беня и вова.
судя по всему - оба этих вопроса жЁстко не нравятся в ОП(Г)
Ты видел после Майдана какие-то посадки богатых людей? Ну, так включи голову.
Убрать паникеров, дилетантов от власти и тех, кто наживается на так называемом короновирусе.
По Италии, данные ISTAT говорят нам о том, что в 2017 году из общего числа более 53 000 случаев смерти от болезней органов дыхания, 663 случая смерти связаны с осложнениями от гриппа (в основном у лиц в возрасте 75 лет и старше) и 13 516 связаны с пневмонией...
То есть в сумме от гриппа и пневмонии в Италии умерло более 14 тысяч. человек за 2017 год
Сейчас же в Италии от "короновируса", за два месяца умерло 6100...
Ну и в чем дело, почему паника?
Цифры смертности сопоставимы, что в году 2017 без короновируса, что сейчас в 2020 г. с короновирусом...
Может уже хватит ерундой заниматься и пора прекращать все эти карантины. Что бы начать работать и не опустить страну в полную нищету и каменный век?
без карантина и 10000 не предел.
чтобы ты понял что такое разница в 3 раза: если тебе и твоей жене завтра зарплату уменьшить в 3 раза у тебя паники не будет? новое место не начнешь искать?
Сайт ВОЗ
Делают из мухи слона.
В Украине, кстати, от пневмонии в 2018 году умерло около 6000 человек. Из них около 5000 - от пневмонии, вызванной непонятными причинами!
походу только пара стран на всем земном шаре реагирует адекватно
Если будет эпидемия, что ни делай экономику не спасти.
Поэтому людям нужно показывать реальные цифры и картину, как в Италии и говорить об угрозе осложнений для них. Кто не захочет потерять работу, тратиться на дорогие лекарства (ценник на противовирусные и антибиотики нужно показать) оденет маску.
В любом случае, ситуация уже проигрышная и уже поздно пить боржоми, но с масками можно хоть сознательный защитить.
Пандемия встряхнула нашу планету, и теперь мы поняли - все достижения человечества ничего не стоят. Достаточно выпустить такого «джина» из бутылки, хранящейся в каком-то центре биологического оружия одной из самых безответственных стран мира таких, как Россия и Северная Корея, и половина жителей Земли может переселиться на небеса в считанные месяцы.
В ряде СМИ на днях прошла информация, что китайцы, возможно, и не причастны напрямую к вспышке пандемии корона вируса в Ухане. Есть подозрение о его российском происхождении и мутации уже на территории Китая.
Об этом сообщил сегодня в блоге «Обозревателя» глава Фонда «Стоп Информ Террор» (США( Герман Обухов.
В середине сентября 2019 года под Новосибирском в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) произошел взрыв газового баллона. Пострадал лишь не очень сильно один рабочий, однако все окна в здании были выбиты и непонятно, какие еще повреждения понес этот центр.
ГНЦ ВБ является одновременно и хранилищем самых опасных вирусов, таких, как лихорадка Эбола и SARS. В это же самое время неподалеку группа китайских работников испытывала какой-то фантастический парник для северных широт, после чего вернулась в Китай.
Российские власти отрицали факт какой-либо утечки опасных вирусов из этого центра. Зная, однако, умение властей скрывать от своих граждан информацию, связанную с риском для здоровья, можем лишь сомневаться в их честности.
Имело ли место заражение китайцев каким-либо вирусом в Сибири и переноса его в Китай в мутированном виде? - покажет время.
Через два месяца в Китае вспыхнул очаг коронавируса, разлетевшегося по всей планете.
Китайские власти тоже не всегда говорят правду о происшествиях и трагедиях в своей стране. Сколько человек на сегодняшний день пострадало там от этого вируса и какое количество фатальных исходов, мы узнаем позже, однако уже сегодня одна цифра весьма озадачивает - сотовые операторы Китая потеряли более 20 миллионов потребителей с момента начала пандемии.
Для Китая потеря даже такого количества народонаселения при почти полутора миллиардах жителей это капля в море, но, к примеру, для Украины, это конец страны.
Динамика распространения короны поражает масштабами и в некоторых странах она растет с геометрической прогрессией 1-2-4-8… Особенно в странах Европы, где превалирует урбанизация и большинство людей пользуются общественным транспортом.
В Америке эта проблема не настолько большая - в ряде удаленных штатов, как Аляска, Вермонт, Монтана, Вайоминг и других пока выявлено лишь несколько десятков инфицированных без фатальных исходов. В крупных городах, как Нью-Йорк и Чикаго, счет идет уже на тысячи.
Опустели дороги, отели, рестораны, развлекательные учреждения.
Остановить заразу может пожалуй единственная и радикальная мера - закрытие границ всех штатов и тотальное тестирование всех без исключения жителей штата с дальнейшей изоляцией или лечением.
Кто это будет делать? Пока непонятно. Самая большая проблема этой пандемии в том, что человек может являться разносчиком вируса, не будучи больным.
Как ее решат в Европе? Никто сегодня не ответит.
Пандемия встряхнула нашу планету, и теперь мы поняли - все достижения человечества ничего не стоят. Достаточно выпустить такого «джина» из бутылки, хранящейся в каком-то центре биологического оружия одной из самых безответственных стран мира таких, как Россия (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) и Северная Корея, и половина жителей Земли может переселиться на небеса в считанные месяцы.
никому верить нельзя.
Ему посчастливилось купить 4 китайские маски по 25 грн (были 1,25) и 3 респиратора по 80 грн (были по 5). Аптека, где его ждало это счастье прямо возле базара (базар работает !!!).
Идёт он, никого не трогает, и видит, как 3 мента в штатском (он их репы знает) будки (торговые) доят. То масок у них нет, то дверь не протёрта, то впускают больше чем по двое-трое, то не так стоят, то не так смотрят...
Как он успел заметить, "обилечивают" в кассу Рюкзакова по 200-500 грн в день с будки (взнос зависит от размера и чем торгуют). Такой вот "карантин"...
малоросы зеленые покайтесь вы виноваты что у нас такое недорозумение президент.
А то, что тут до того зэка выбрали тебя не смутило?
В психологии/социологии это называется полное отсутствие способностей к критическому мышлению, или - Предметно-конкретное мышление и характерно для
электората Зеленскоголиц с умственной отсталостью, выражается примитивной речью с формальной логикой.
Иначе, как по иному назвать долп**епов, живущих по принципу "назло всем отморозю себе уши"?))
Чему удивляться, если 73% ватников, выбравших до этого янукОвоща (крепкий хозяйственник.. зомбоящик рулит!) - проголосовали потом за клоуна?
хочу отказаться от этого сраного гражданства украины где чмо президент . рада дебилов турборежим. и премьер профан заменил другой профан . во власти недоумки . получили страну с ростом ввп и баблом а в итоге в казне нет денег.
потому что невозможно сдержать инфекцию запретами ездить в метро одной рукой,а второй рукой разрешать завозить без обсервации десятки тысяч людей из эпидемопасных регионов.
Меморандум дій
Починаючи з січня поточного року вищі посадові особи держави бадьоро рапортували щодо готовності України до епідемії, яка насувається.
Тим часом під пусту балаканину були продані складські запаси захисних засобів, залишились без масок і елементарних антисептиків навіть медичні заклади.
Не можна заперечувати необхідність запровадження у всіх регіонах нашої держави карантину, але відсутність елементарного моделювання ситуації, прогнозування наслідків обмежувальних заходів, що запроваджуються безсистемно та хаотично, може призвести до руйнівних результатів, набагато гірших за летальні втрати від коронавірусу.
У мене немає бажання обговорювати нескінченний перелік прорахунків. У країні зараз і без мене досить публічних експертів з критичного осмислення ситуації. В нинішніх умовах найбільш актуальними є питання - "що робити?", а не "хто винен?".
Час і так втрачено. Подальше зволікання щодо заміни управлінського хаосу на осмислену систему забезпечення захисту громадян і держави може призвести до трагічних наслідків. Безсистемність і некерованість не можна компенсувати посиленням заборонних заходів.
Спробую коротко викласти пріоритети, реалізація яких необхідна в умовах епідемії, війни та масштабної економічної кризи.
1. Створення штабної вертикалі.
В умовах необхідності оперативного ухвалення рішень в центрі і на місцях повинна бути створена жорстка штабна вертикаль, що включає в себе штаби центрального, обласного, міського (районного) рівня.
В регіонах, де фіксують наявність хворих на COVID-19, роблять заяви про створення штабів у складі десятків чиновників. Але цей піар не має нічого спільного із побудовою єдиної штабної вертикалі, яка охоплює всі регіони в рамках реалізації програм і задач, затверджених Центральним штабом. Потрібні чіткий алгоритм дій і підпорядкованість з визначенням повноважень і сегмента відповідальності, з конкретизацією завдань і необхідних для їх виконання ресурсів. Без такого управлінського стержня робота в центрі і на місцях буде розбалансованою і неефективною.
2. Розподіл пріоритетів і відповідальності центральної влади і органів місцевого самоврядування.
Необхідно виключити дублювання, відсутність координації, взаєморозуміння і взаємозв'язку органів місцевого самоврядування і центральної влади. Основне навантаження в ситуації, що склалася, ляже на місцеву владу, їх штаби і муніципалітети. Недопустимо в умовах фінансової кризи і обвалення бюджетних надходжень штучно скорочувати дохідну частину місцевих бюджетів. Втрати місцевих бюджетів від податкових пільг повинні бути компенсовані ресурсами держбюджету.
3. Терміновий секвестр бюджету, перерозподіл бюджетних пріоритетів на центральному і регіональних рівнях.
В умовах повністю розбалансованого бюджету і різкого скорочення його дохідної частини необхідне скорочення і перерозподіл бюджетних ресурсів з капітального будівництва (його доведеться обнулити в поточному році), з роздутого забезпечення держапарату, також з інших незахищених статей на медичні і соціальні програми, на підтримку суб'єктів економічної діяльності, які понесли колосальні втрати. Корекція бюджету не повинна послабити фінансування пріоритетів, пов'язаних з національною безпекою і обороною країни.
4. Забезпечення безперебійної роботи об'єктів критичної інфраструктури.
Список цих об'єктів, який і досі не затверджений Кабінетом Міністрів України, потрібно значно розширити. До нього необхідно включити всі об'єкти енергетичної інфраструктури, металургійні і хімічні підприємства з неперервним виробничим циклом, стратегічні підприємства, в тому числі підприємства оборонно-промислового комплексу, підприємства зв'язку та харчової промисловості, підприємства і служби, що забезпечують життєдіяльність і санітарний стан міської інфраструктури (нам тільки нових епідемій не вистачало), а також транспортну інфраструктуру, необхідну для обслуговування всіх цих об'єктів.
Даний неповний перелік охоплює більшу частину суб'єктів економічної діяльності, що превалюють в питомій вазі всіх податкових надходжень. В умовах епідемій, війн і катаклізмів завдання держави - не паралізувати роботу цих підприємств, а забезпечити безпечний режим їх функціонування (забезпечення засобами захисту і гігієни, медичний контроль тих, хто працює, знезараження виробничих приміщень і транспорту, санітарний контроль продуктів харчування тощо).
Зупинка окремих підприємств з наведеного вище переліку (ядерних електростанцій, хімічних виробництв тощо) може призвести не тільки до соціально-економічної катастрофи, але і до найстрашніших техногенних і екологічних наслідків.
5. Створення стратегічних резервів засобів захисту і гігієни, ліків і медичного обладнання, продуктів харчування.
Терміново необхідно сформувати державне замовлення для створення стратегічних резервів. Перепрофілювання і підтримка підприємств, що виробляють критично важливу продукцію, необхідну для захисту і забезпечення громадян. Встановлення жорсткого контролю за цінами на засоби захисту, медикаменти, продукти першої необхідності. Забезпечення цією продукцією малозабезпечених і постраждалих громадян.
Саме ці завдання керівництво країни повинно було реалізувати ще в січні поточного року, рапортуючи про готовність протистояти епідемії.
6. Забезпечення проведення весняно-польових робіт у повному обсязі.
Держава повинна забезпечити контроль за зниженням цін на паливо і добрива в умовах різкого падіння котирувань на енергоносії на світових ринках. Забезпечити аграріїв необхідними кредитами і засобами захисту.
Заборонні заходи, у тому числі обмеження на переміщення транспорту, не можуть стосуватися аграрної інфраструктури в умовах активного проведення сільськогосподарських робіт. Нерозуміння важливості цього питання може стати причиною гострого дефіциту продуктів харчування (голоду) вже восени поточного року.
7. Пріоритетне фінансування і матеріально-технічне забезпечення медичних закладів.
Окрім забезпечення у повному обсязі медичним устаткуванням, медикаментами, засобами підвищеного захисту, а також значного збільшення фонду оплату праці медперсоналу інфекційних відділень, необхідне запровадження гарантій повноцінних фінансових виплат медичним працівникам у випадку зараження, втрати працездатності та смерті при виконанні своїх професійних обов'язків.
Для недопущення зараження населення в медичних закладах необхідно створити мобільні групи з експрес-тестування поза приміщеннями лікарень і поліклінік, за місцем проживання і роботи громадян.
8. Відновлення обороноздатності, захист армії та силових структур від епідемії.
Забезпечення армії і силових структур, а також сімей військовослужбовців засобами захисту і гігієни.Розгортання мобільних військових госпіталів в умовах загострення епідеміологічної ситуації. Для зміцнення обороноздатності країни і забезпечення протиепідеміологічних заходів, в разі необхідності, - проведення мобілізації, в першу чергу, серед дорослого населення, що втратило роботу.
Припинити відвід військ вздовж лінії розмежування.
Закрити всі контрольно-пропускні пункти з окупованими РФ територіями до закінчення карантинних заходів.
Враховуючи військові провокації з боку РФ, які не припиняються, посилити потенціал і бойові спроможності підрозділів, що забезпечують реалізацію ООС.
Посилити контроль за державним кордоном для запобігання несанкціонованого проникнення на територію країни і незаконної міграції.
9. Забезпечити об'єктивне інформування громадян країни щодо дій влади з протидії соціально-економічній кризі і организації карантинних заходів без нагнітання паніки, відчаю та страху.
Більше оптимізму, віри і впевненості в перемозі. Досить демонструвати на всіх каналах "європейські новини" у вигляді колон машин, що везуть померлих до крематорію. Страх і депресія не тільки призводять до дестабілізації і хаосу, але і стрімко знижують імунітет людського організму, що неприпустимо в умовах епідеміологічної загрози.
Цей невеликий перелік пріоритетів повинен доповнюватися і деталізуватися, але його не можна підміняти пустим піаром і залякуванням. Жорсткі, але детально пропрацьовані карантинні заходи повинні захистити громадян, не зруйнувавши при цьому економіку і обороноздатність країни, не позбавляючи Україну перспектив розвитку, а громадян - майбутнього.
По информации CNBC, в рамках плана помимо прочего будут приняты следующие меры:каждая семейная пара получит $2400 и еще $500 на каждого ребенкамалый бизнес получит $350 млрд на то, чтобы воздержаться от увольнений и платить людям зарплатуправительство предоставит безработным по $600 в дополнению к средствам, которые они получают от штата$500 млрд будет направлено на поддержку бизнеса, городов и штатов, в том числе $50 млрд будет направлено пассажирским авиакомпаниям, $8 млрд - грузовым авиаперевозчикам, а $17 млрд направлено на поддержку компаний, значимых для национальной безопасности
Столь масштабный пакет мер призван дополнить усилия по стабилизации ситуации со стороны Федеральной резервной системы США, которая вчера уверила инвесторов в готовности покупать столько активов, сколько будет необходимо, чтобы остановить обвал на рынках.