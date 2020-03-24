 "Мені, як батькові, сьогодні не до жартів", - "зіркові" українські татусі взяли участь в інформкампанії МОЗ проти поширення коронавірусу. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Євген Кошовий, Юрій Горбунов, Олексій Потапенко, Анатолій Яцечко, Олег Скрипка та MONATIK записали ролик "татусі закликають", в якому розповідають про правила карантину і закликають стати прикладом для своїх сімей.

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