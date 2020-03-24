 "Мені, як батькові, сьогодні не до жартів", - "зіркові" українські татусі взяли участь в інформкампанії МОЗ проти поширення коронавірусу. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Євген Кошовий, Юрій Горбунов, Олексій Потапенко, Анатолій Яцечко, Олег Скрипка та MONATIK записали ролик "татусі закликають", в якому розповідають про правила карантину і закликають стати прикладом для своїх сімей.
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Матеріали за темою: Коронавірус і карантин
Сьогодні пацієнта, який одужав від коронавірусу, виписують з лікарні, - МОЗ
Країни G7 можуть домовитися про спільне реагування на поширення коронавірусу, - глава МОЗ ФРН Шпан
МОЗ оприлюднило нові дані про поширення коронавірусу у світі: 493 людини померли, понад 24,5 тисячі - інфіковані
У разі поширення коронавірусу в Україні МОЗ рекомендуватиме закривати школи, дитсадки і ТРЦ, - головний санлікар Ляшко
ВООЗ визнала поширення нового коронавірусу пандемією, - Гебреєсус
+8
сидите дома *звездные* папы и идите нах...рен со своими бессмысленными советами
+7
лысого "жеку" нахер. остальные нормальные отцы
+4
Конча Заспа обречена!!!
Обречена впервые за многие годы на собственной шкуре испытать государственное украинские ЗДРАВООХРВНЕНИЕ!
Звонят нынешние депутаты… Звонят бывшие министры… Звонят политики всех мастей и регалий… Все запасаются защитой, все просят рассказать про тесты, все наперёд ищут контакты в больницах…
Каждый день идут сообщения о ВИП заболевших коронавирусом среди депутатов, бывших чиновников и всяких влиятельных людях из окружения олигархов…
Кто-то говорит - их десять… Кто-то говорит, что двадцать. В любом случае их уже много и будет становиться ещё больше.
И Александровская больница - это лучшее, что у них есть! Поверьте, для них, после клиник Израиля, Германии и Австрии - это равносильно пиздецу!!!
Вы чего думаете они не спешат в стационар и просят их оставить дома в изоляции?! Знают ведь, что там в стационарах инфекционных - лютый треш!!!
Они строили Украину для нас - а придётся пожить в ней чуток самим!
Наступило время когда все те, кто строил и одновременно обворовывал эту прекрасную страну последние 25 лет, вдруг осознали, что все идёт не по плану… В Вену на консультацию к врачу не улетишь… В реанимации в Мюнхене чартер не пустят… А в частных украинских больницах инфекционных отделений для ВИП короновирусных нет!
Вот же ж беда какая.
Им в этом говне здесь придётся лечиться, защищаться от голодных бунтов, а может и умирать…
А умирать ведь не хочется!!!
Сбылась мечта миллионов украинцев!!!
Спасать от вируса их будут в обшарпанных палатах, вонючих туалетах, без протоколов лечения, без достаточного количества оборудования, без ресторанного питания и сменного постельного белья…
И главное…
Спасать им жизнь будут люди, у которых месячная зарплата как один их поход на обед в ресторан!
Они так уже обосрались, что даже экстренно решили дать врачам двойную ставку и начать считать ЗП почасово! Где ж вы раньше были?
Они сейчас ставят массово по больницам ИВЛ, УЗИ и рентгены.
Они сейчас скидываются на ремонты палатных боксов.
Они сейчас массово ищут знакомых среди украинских врачей.
Они просто посмотрели на Шахова, на других ВИП знакомых, которые уже сейчас лежат массово с пневмонией по своим домам и вдруг осознали, что беда за дверью, а бежать от неё некуда - только в обычную государственную инфекционную!
Их самый страшный сон вдруг стал явью - их нигде больше не ждут и нигде не примут!!! С деньгами, лимузинами, охранниками и личными самолётами, многие из них испытают на собственной шкуре, что такое бесплатное общегосударственное медицинское обслуживание.
Welcome to 🇺🇦!!!!!
Обречена впервые за многие годы на собственной шкуре испытать государственное украинские ЗДРАВООХРВНЕНИЕ!
Звонят нынешние депутаты… Звонят бывшие министры… Звонят политики всех мастей и регалий… Все запасаются защитой, все просят рассказать про тесты, все наперёд ищут контакты в больницах…
Каждый день идут сообщения о ВИП заболевших коронавирусом среди депутатов, бывших чиновников и всяких влиятельных людях из окружения олигархов…
Кто-то говорит - их десять… Кто-то говорит, что двадцать. В любом случае их уже много и будет становиться ещё больше.
И Александровская больница - это лучшее, что у них есть! Поверьте, для них, после клиник Израиля, Германии и Австрии - это равносильно пиздецу!!!
Вы чего думаете они не спешат в стационар и просят их оставить дома в изоляции?! Знают ведь, что там в стационарах инфекционных - лютый треш!!!
Они строили Украину для нас - а придётся пожить в ней чуток самим!
Наступило время когда все те, кто строил и одновременно обворовывал эту прекрасную страну последние 25 лет, вдруг осознали, что все идёт не по плану… В Вену на консультацию к врачу не улетишь… В реанимации в Мюнхене чартер не пустят… А в частных украинских больницах инфекционных отделений для ВИП короновирусных нет!
Вот же ж беда какая.
Им в этом говне здесь придётся лечиться, защищаться от голодных бунтов, а может и умирать…
А умирать ведь не хочется!!!
Сбылась мечта миллионов украинцев!!!
Спасать от вируса их будут в обшарпанных палатах, вонючих туалетах, без протоколов лечения, без достаточного количества оборудования, без ресторанного питания и сменного постельного белья…
И главное…
Спасать им жизнь будут люди, у которых месячная зарплата как один их поход на обед в ресторан!
Они так уже обосрались, что даже экстренно решили дать врачам двойную ставку и начать считать ЗП почасово! Где ж вы раньше были?
Они сейчас ставят массово по больницам ИВЛ, УЗИ и рентгены.
Они сейчас скидываются на ремонты палатных боксов.
Они сейчас массово ищут знакомых среди украинских врачей.
Они просто посмотрели на Шахова, на других ВИП знакомых, которые уже сейчас лежат массово с пневмонией по своим домам и вдруг осознали, что беда за дверью, а бежать от неё некуда - только в обычную государственную инфекционную!
Их самый страшный сон вдруг стал явью - их нигде больше не ждут и нигде не примут!!! С деньгами, лимузинами, охранниками и личными самолётами, многие из них испытают на собственной шкуре, что такое бесплатное общегосударственное медицинское обслуживание.
Welcome to 🇺🇦!!!!!
ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Распространяйте!
Ці лікарі готові дистанційно консультувати Вас через Viber, WhatsАpp, Skype (дзвінки - у крайніх випадках) БЕЗКШТОВНО не залежно від Вашого місця проживання, національності, соціального статусу, релігії, мови та поглядів і тд.
контакти в треді https://twitter.com/TSgdalinka/status/1242190360325095425
Обречена впервые за многие годы на собственной шкуре испытать государственное украинские ЗДРАВООХРВНЕНИЕ!
Звонят нынешние депутаты… Звонят бывшие министры… Звонят политики всех мастей и регалий… Все запасаются защитой, все просят рассказать про тесты, все наперёд ищут контакты в больницах…
Каждый день идут сообщения о ВИП заболевших коронавирусом среди депутатов, бывших чиновников и всяких влиятельных людях из окружения олигархов…
Кто-то говорит - их десять… Кто-то говорит, что двадцать. В любом случае их уже много и будет становиться ещё больше.
И Александровская больница - это лучшее, что у них есть! Поверьте, для них, после клиник Израиля, Германии и Австрии - это равносильно *******!!!
Вы чего думаете они не спешат в стационар и просят их оставить дома в изоляции?! Знают ведь, что там в стационарах инфекционных - лютый треш!!!
Они строили Украину для нас - а придётся пожить в ней чуток самим!
Наступило время когда все те, кто строил и одновременно обворовывал эту прекрасную страну последние 25 лет, вдруг осознали, что все идёт не по плану… В Вену на консультацию к врачу не улетишь… В реанимации в Мюнхене чартер не пустят… А в частных украинских больницах инфекционных отделений для ВИП короновирусных нет!
Вот же ж беда какая.
Им в этом говне здесь придётся лечиться, защищаться от голодных бунтов, а может и умирать…
А умирать ведь не хочется!!!
Сбылась мечта миллионов украинцев!!!
Спасать от вируса их будут в обшарпанных палатах, вонючих туалетах, без протоколов лечения, без достаточного количества оборудования, без ресторанного питания и сменного постельного белья…
И главное…
Спасать им жизнь будут люди, у которых месячная зарплата как один их поход на обед в ресторан!
Они так уже обосрались, что даже экстренно решили дать врачам двойную ставку и начать считать ЗП почасово! Где ж вы раньше были?
Они сейчас ставят массово по больницам ИВЛ, УЗИ и рентгены.
Они сейчас скидываются на ремонты палатных боксов.
Они сейчас массово ищут знакомых среди украинских врачей.
Они просто посмотрели на Шахова, на других ВИП знакомых, которые уже сейчас лежат массово с пневмонией по своим домам и вдруг осознали, что беда за дверью, а бежать от неё некуда - только в обычную государственную инфекционную!
Их самый страшный сон вдруг стал явью - их нигде больше не ждут и нигде не примут!!! С деньгами, лимузинами, охранниками и личными самолётами, многие из них испытают на собственной шкуре, что такое бесплатное общегосударственное медицинское обслуживание.
Welcome to 🇺🇦!!!!!
Их же даже не тысяча, а намного больше)
Министры, чиновники, депутаты всех созывов и тд и тп)
Они даже в конче заспе не помещаются) межигорье, пуща, золоче
за бабло - знайдуть.
може, хоч деякий час не почуємо блювотного блюзнірства
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