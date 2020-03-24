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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Суспільство
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 "Мені, як батькові, сьогодні не до жартів", - "зіркові" українські татусі взяли участь в інформкампанії МОЗ проти поширення коронавірусу. ВIДЕО

Українські "зіркові" тати взяли участь в інформаційній кампанії проти поширення коронавірусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Євген Кошовий, Юрій Горбунов, Олексій Потапенко, Анатолій Яцечко, Олег Скрипка та MONATIK записали ролик "татусі закликають", в якому розповідають про правила карантину і закликають стати прикладом для своїх сімей.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183993
 
 
 Топ коментарі
 
сидите дома *звездные* папы и идите нах...рен со своими бессмысленными советами
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лысого "жеку" нахер. остальные нормальные отцы
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Конча Заспа обречена!!!
Обречена впервые за многие годы на собственной шкуре испытать государственное украинские ЗДРАВООХРВНЕНИЕ!
Звонят нынешние депутаты… Звонят бывшие министры… Звонят политики всех мастей и регалий… Все запасаются защитой, все просят рассказать про тесты, все наперёд ищут контакты в больницах…
Каждый день идут сообщения о ВИП заболевших коронавирусом среди депутатов, бывших чиновников и всяких влиятельных людях из окружения олигархов…
Кто-то говорит - их десять… Кто-то говорит, что двадцать. В любом случае их уже много и будет становиться ещё больше.
И Александровская больница - это лучшее, что у них есть! Поверьте, для них, после клиник Израиля, Германии и Австрии - это равносильно пиздецу!!!
Вы чего думаете они не спешат в стационар и просят их оставить дома в изоляции?! Знают ведь, что там в стационарах инфекционных - лютый треш!!!
Они строили Украину для нас - а придётся пожить в ней чуток самим!
Наступило время когда все те, кто строил и одновременно обворовывал эту прекрасную страну последние 25 лет, вдруг осознали, что все идёт не по плану… В Вену на консультацию к врачу не улетишь… В реанимации в Мюнхене чартер не пустят… А в частных украинских больницах инфекционных отделений для ВИП короновирусных нет!
Вот же ж беда какая.
Им в этом говне здесь придётся лечиться, защищаться от голодных бунтов, а может и умирать…
А умирать ведь не хочется!!!
Сбылась мечта миллионов украинцев!!!
Спасать от вируса их будут в обшарпанных палатах, вонючих туалетах, без протоколов лечения, без достаточного количества оборудования, без ресторанного питания и сменного постельного белья…
И главное…
Спасать им жизнь будут люди, у которых месячная зарплата как один их поход на обед в ресторан!
Они так уже обосрались, что даже экстренно решили дать врачам двойную ставку и начать считать ЗП почасово! Где ж вы раньше были?
Они сейчас ставят массово по больницам ИВЛ, УЗИ и рентгены.
Они сейчас скидываются на ремонты палатных боксов.
Они сейчас массово ищут знакомых среди украинских врачей.
Они просто посмотрели на Шахова, на других ВИП знакомых, которые уже сейчас лежат массово с пневмонией по своим домам и вдруг осознали, что беда за дверью, а бежать от неё некуда - только в обычную государственную инфекционную!
Их самый страшный сон вдруг стал явью - их нигде больше не ждут и нигде не примут!!! С деньгами, лимузинами, охранниками и личными самолётами, многие из них испытают на собственной шкуре, что такое бесплатное общегосударственное медицинское обслуживание.
Welcome to 🇺🇦!!!!!
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лысого "жеку" нахер. остальные нормальные отцы
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Головне зараз ізолювати онуків від бабусів та дідусів, бо діти можуть мати вірус який в них навіть не проявиться, а люди похилого віку від цього вірусу можуть постраждати! Тому потрібно відновити навчання в школах та інститутах, що мінімізувати контакти молодшого і старшого покоління в межах квартир та будинків - ось це було б більш правильно а не збирати дітей та пенсіонерів під одним дахом на цілий день! Шкода що влада не думає головою!
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игорек, а в какую щель закатился твой мущина мечты на букву "Г"? где спрятался наш спаситель?
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Конча-Заспа приречена на власній шкурі випробувати українську охорону здоров'я. У Відень до лікаря не полетиш, у реанімацію в Мюнхен не пустять - добрі примітки від бізнесмена Давиденко
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Галина Цегельник@TSgdalinka

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Ці лікарі готові дистанційно консультувати Вас через Viber, WhatsАpp, Skype (дзвінки - у крайніх випадках) БЕЗКШТОВНО не залежно від Вашого місця проживання, національності, соціального статусу, релігії, мови та поглядів і тд.

контакти в треді https://twitter.com/TSgdalinka/status/1242190360325095425
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Конча Заспа обречена!!!
Обречена впервые за многие годы на собственной шкуре испытать государственное украинские ЗДРАВООХРВНЕНИЕ!
Звонят нынешние депутаты… Звонят бывшие министры… Звонят политики всех мастей и регалий… Все запасаются защитой, все просят рассказать про тесты, все наперёд ищут контакты в больницах…
Каждый день идут сообщения о ВИП заболевших коронавирусом среди депутатов, бывших чиновников и всяких влиятельных людях из окружения олигархов…
Кто-то говорит - их десять… Кто-то говорит, что двадцать. В любом случае их уже много и будет становиться ещё больше.
И Александровская больница - это лучшее, что у них есть! Поверьте, для них, после клиник Израиля, Германии и Австрии - это равносильно *******!!!
Вы чего думаете они не спешат в стационар и просят их оставить дома в изоляции?! Знают ведь, что там в стационарах инфекционных - лютый треш!!!
Они строили Украину для нас - а придётся пожить в ней чуток самим!
Наступило время когда все те, кто строил и одновременно обворовывал эту прекрасную страну последние 25 лет, вдруг осознали, что все идёт не по плану… В Вену на консультацию к врачу не улетишь… В реанимации в Мюнхене чартер не пустят… А в частных украинских больницах инфекционных отделений для ВИП короновирусных нет!
Вот же ж беда какая.
Им в этом говне здесь придётся лечиться, защищаться от голодных бунтов, а может и умирать…
А умирать ведь не хочется!!!
Сбылась мечта миллионов украинцев!!!
Спасать от вируса их будут в обшарпанных палатах, вонючих туалетах, без протоколов лечения, без достаточного количества оборудования, без ресторанного питания и сменного постельного белья…
И главное…
Спасать им жизнь будут люди, у которых месячная зарплата как один их поход на обед в ресторан!
Они так уже обосрались, что даже экстренно решили дать врачам двойную ставку и начать считать ЗП почасово! Где ж вы раньше были?
Они сейчас ставят массово по больницам ИВЛ, УЗИ и рентгены.
Они сейчас скидываются на ремонты палатных боксов.
Они сейчас массово ищут знакомых среди украинских врачей.
Они просто посмотрели на Шахова, на других ВИП знакомых, которые уже сейчас лежат массово с пневмонией по своим домам и вдруг осознали, что беда за дверью, а бежать от неё некуда - только в обычную государственную инфекционную!
Их самый страшный сон вдруг стал явью - их нигде больше не ждут и нигде не примут!!! С деньгами, лимузинами, охранниками и личными самолётами, многие из них испытают на собственной шкуре, что такое бесплатное общегосударственное медицинское обслуживание.
Welcome to 🇺🇦!!!!!
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На мій погляд їм пох. В кожного з багатіїв в ничці по ПВЛ валяеться, і по лікарю на члена сім'ї. А ми, прості люди для них не варті і копійки.
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Не думаю что у нас найдется столько врачей) чтобы у каждого)
Их же даже не тысяча, а намного больше)
Министры, чиновники, депутаты всех созывов и тд и тп)
Они даже в конче заспе не помещаются) межигорье, пуща, золоче
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Бабло поророждает зло.
за бабло - знайдуть.
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сидите дома *звездные* папы и идите нах...рен со своими бессмысленными советами
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Ну хоч ролик МОЗ може нормально зробити.
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Вони тільки і вміють, що "відосіки" знімати...
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дякую боже, що лисому не до жартів!
може, хоч деякий час не почуємо блювотного блюзнірства
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Зато как весело становится в монастырях Россіі - новость :

Сотрудники ФСБ нашли нарколабораторию в петербургской квартире высокопоставленного священника РПЦ

Патриарх Кирилл уже отстранил его от службы и отправил в монастырь.
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Эти бесконечные рожи, уже порядком поднадоели.
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а этим лишь бы мордой поторговать остохерели эти задрыпанные звизды
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Этих пап на 1+1 уже насмотрелись 73%. В результате - "маємо те що маємо".
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Херня на постном масле. Нанятые клоуны. Вирус пройдет через каждого и это факт . А вот сколько умрет от прекращения жизни страны тем , кто заплатил этим паяцам, не интересно.
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