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Все про:карантин (982) Національний корпус (247) Жорін Максим (2) COVID-19 (1889) коронавірус (506)

 Керівник Центрального штабу Нацкорпусу Жорін закликав приєднуватися до проєкту "НКволонтери" для допомоги Мінохоронздоров'я в боротьбі з COVID-19. ВIДЕО

Минулого тижня Національний Корпус виступив з відкритим зверненням до Міністерства охорони здоров'я України і запропонував своїх волонтерів для допомоги. В організації оголосили про початок проєкту "НКВолонтери".

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін.

За його словами, організація готова надати допомогу більш ніж тисячі волонтерів по всій Україні.

"Нещодавно ми запустили проєкт "НК волонтери" або "Волонтери Національного корпусу". Насамперед ми звернулися до Міністерства охорони здоров'я з пропозицією передати всю нашу волонтерську мережу по всій країні. На щастя, вона у нас є. Також наші співробітники працюють з регіональними штабами запобігання поширенню коронавірусу. У нас вже сформовано волонтерські групи в багатьох містах України. Ви зможете їх побачити і приєднатися до них вже сьогодні в Харкові, Черкасах, Дніпрі, Києві, Львові", - розповів він.

За словами Жоріна, в основному волонтери спільно з представниками комунальної сфери, допомагають дезінфікувати громадські місця, а також доставляють продукти, ліки і засоби захисту людям із групи ризику - літнім громадянам, людям з інвалідністю.

"Насамперед ми намагаємося з нашими волонтерами працювати там, де найбільше є проблем", - зазначив він.

Волонтери Нацкорпусу займаються пошиттям і роздачею дефіцитних захисних масок, підвозять медиків на роботу. У деяких регіонах існує окрема ініціатива - "Підвези медика", де власники авто координуються між собою і розвозять лікарів. Крім того, в декількох областях організація надала лікарням кілька своїх бусів, на яких перевозить медичних працівників.

"Ми передали частину транспорту для перевезення лікарів на їхні робочі місця. На відміну від Єрмака, який, до речі, придбав новий Мерседес і навряд чи на ньому возитиме лікарів на роботу. Але тим не менше, зараз час допомагати один одному. Якщо у вас є сили і бажання допомагати - приєднуйтесь до наших волонтерським груп і не будьте байдужими", - закликав Жорін.

"З перших днів у нас дуже багато дзвінків на гарячу лінію. Люди готові допомагати, і це відмінна риса нашої нації - об'єднуватися в складні моменти. Роботи вистачить для всіх, тому чекаємо всіх охочих", - додав він.

Приєднатися до "НКВолонтерів" можна, зателефонувавши на гарячу лінію: 0 (95) 002 30 49 або заповнивши анкету волонтера.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183979
 
 
 Топ коментарі
 
Щоб роздавати маски і підвозити медиків,пропонують приєднатись до аваківців ? Бєз цього-ніяк ?
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шо,авякан приказал втесаться в волонтеры "через заднее кирильцо"?
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И так все не имеющие родни старички будут взяты на учет. А потом бабка или дедка ласты склеит, и недвижимость окажется в надежных руках.
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не, тимуровцы гайдаровские, медиков развезти, бабушкам воды принести и дров наколоть.... Руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Жорин призвал присоединяться к проекту "НКволонтеры" для помощи Минздраву в борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 7368

"Дешево Хоботов, Сабаков, дешево !"
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вот он официально же не воин. а чего в тылу он ходит в камуфляже? от кого маскируется?
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Вообще-то он (третий) командир "Азова".... в котором отвоевал не один год почти с самого его основания...
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ага, просвитил. старлей Нацгвардии в должности комполка, учился технологии и дизайну Руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Жорин призвал присоединяться к проекту "НКволонтеры" для помощи Минздраву в борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 8876
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Щоб роздавати маски і підвозити медиків,пропонують приєднатись до аваківців ? Бєз цього-ніяк ?
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Откуда у нацкорпуса свои автобусы, форма, спортзалы? Отжали?
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СС сюда не путай ,эСы достойные солдаты , а нац корпус к сожалению уже не тот
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та нет не тянут . а вот на кацапские казачьи противовирусные патрули которые и по квартирам будут ходить проверять - искать больных .очень таки похоже . твари такими темпами скоро и гимн кацапский вместо украинского утвердят.
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Мабуть хтось вже виділив гроші, волонтерити безплатно не будуть.
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шо,авякан приказал втесаться в волонтеры "через заднее кирильцо"?
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где записуют в отряд
который будет изымать у граждан инфицированое бабло
и личный транспорт?
ковбасу тоже можно
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Опять волонтеры понадобились? Да когда же государство будет выполнять свои обязанности. Руководство куда смотрит?
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Начните охранять тюрьмьі, а то на "воле" создают такие условия, что в скором времени туда ломанется весь народ - пересидеть накормленньім карантин.
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гоните подсрачниками волонтерить Кончу-заспу!
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Да, Яценюка явно недооценили, до сих пор разворованную стену вспоминают, неблагодорные.
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И так все не имеющие родни старички будут взяты на учет. А потом бабка или дедка ласты склеит, и недвижимость окажется в надежных руках.
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В проекте государственного бюджета Украины на 2020 год на охрану здоровья предусмотрено 113,3 млрд грн. Из них 72 млрд грн - на реализацию Программы медицинских гарантий, которая начнет работать с 1 апреля.

👏👏👏
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Настанет время когда в стране будет 95% населения волонтерами и пирамидить больше уже будет некого и тут появится новый их вид, волонтер-волонтеров
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Да как-то не вызывает интузизиму волонтерить, когда у наших менистров зряплаты от 200 000 до 500 000, а некоторые покупают себе Мерседесы. А чем Зюзя помог страждущим?
Нет ребята, пусть власть начнет с себя.
А то ведь хватает совести еще и у манюпаса денюжки сшибать. А что алегархи, Зюзя ж у них просил.Помогли? Или сначала надо дать им кусочек Украины на кормление?
Нет , ребята, шо-то не торкает...
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У нас дві групи є в телеграм. І підвозять не тільки медика але й поліцію, мчс і т.п. і без НК
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Художник Аваков. "Перші НКВолонтери на Селі".
Руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Жорин призвал присоединяться к проекту "НКволонтеры" для помощи Минздраву в борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 6204
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Помню я "борьбу за урожай" (причем ежегодную) при совке! Там где нет нормальной СИСТЕМЫ, где профанация, дебилизм, непрофессионализм и банальное паразитирование, там нужны подвиги "ГЕРОЕВ" и дармовый РАБСКИЙ ТРУД (прочем полностью неэффективный). А там, где КАЖДЫЙ НА СВОЕМ МЕСТЕ и работает продуктивно, систематически и планопо решает все проблемы, ПОСТОРОНИЕ "герои" не требуются!
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Человек без прошлого. Никакой информации. Взялся ниоткуда в 2014 году.
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