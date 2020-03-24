 Керівник Центрального штабу Нацкорпусу Жорін закликав приєднуватися до проєкту "НКволонтери" для допомоги Мінохоронздоров'я в боротьбі з COVID-19. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін.

За його словами, організація готова надати допомогу більш ніж тисячі волонтерів по всій Україні.

"Нещодавно ми запустили проєкт "НК волонтери" або "Волонтери Національного корпусу". Насамперед ми звернулися до Міністерства охорони здоров'я з пропозицією передати всю нашу волонтерську мережу по всій країні. На щастя, вона у нас є. Також наші співробітники працюють з регіональними штабами запобігання поширенню коронавірусу. У нас вже сформовано волонтерські групи в багатьох містах України. Ви зможете їх побачити і приєднатися до них вже сьогодні в Харкові, Черкасах, Дніпрі, Києві, Львові", - розповів він.

За словами Жоріна, в основному волонтери спільно з представниками комунальної сфери, допомагають дезінфікувати громадські місця, а також доставляють продукти, ліки і засоби захисту людям із групи ризику - літнім громадянам, людям з інвалідністю.

"Насамперед ми намагаємося з нашими волонтерами працювати там, де найбільше є проблем", - зазначив він.

Волонтери Нацкорпусу займаються пошиттям і роздачею дефіцитних захисних масок, підвозять медиків на роботу. У деяких регіонах існує окрема ініціатива - "Підвези медика", де власники авто координуються між собою і розвозять лікарів. Крім того, в декількох областях організація надала лікарням кілька своїх бусів, на яких перевозить медичних працівників.

"Ми передали частину транспорту для перевезення лікарів на їхні робочі місця. На відміну від Єрмака, який, до речі, придбав новий Мерседес і навряд чи на ньому возитиме лікарів на роботу. Але тим не менше, зараз час допомагати один одному. Якщо у вас є сили і бажання допомагати - приєднуйтесь до наших волонтерським груп і не будьте байдужими", - закликав Жорін.

"З перших днів у нас дуже багато дзвінків на гарячу лінію. Люди готові допомагати, і це відмінна риса нашої нації - об'єднуватися в складні моменти. Роботи вистачить для всіх, тому чекаємо всіх охочих", - додав він.

Приєднатися до "НКВолонтерів" можна, зателефонувавши на гарячу лінію: 0 (95) 002 30 49 або заповнивши анкету волонтера.