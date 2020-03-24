 Приблизно 3900 апаратів ШВЛ є в Україні для надання допомоги хворим на коронавірус, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"Близько 400 апаратів для штучної вентиляції легень є у відділеннях інтенсивної терапії інфекційних лікарень. Приблизно 3500 апаратів є у відділеннях інтенсивної терапії, які в перспективному плані перепрофілювання лікарень у подальшому можуть використовуватися для надання допомоги хворим з коронавірусною хворобою", - розповів він.
Крім того, за словами Ляшка, апарати ШВЛ також можуть бути задіяні і з операційних, оскільки в Україні заборонили проведення планових операцій у зв'язку з коронавірусом.
"Водночас ще є значна кількість апаратів штучної вентиляції легень в операційних, які проводили планові операції. Проведення планових операцій на період карантину заборонено, тому ці апарати можуть бути використані", - пояснив він.
Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України вимагає від лікарень призупинити планові операції, а також планові госпіталізації.
ИВЛ(ШВЛ) при складних випадках не поможуть, бо потрібний ШВЛ + ЕКМО
А ведь тут - как в анестезиологии - чуть больше или чуть меньше - и ... "momento more".
Сейчас - время дилетантов, когда всплывает всякая плесень, хоть в медицине, хоть в политике.
Це обов'язок держави домовитись про відсрочку платежів по кредитах з приватними банками під час такої важкої економічної реальності.. Та тільки ж це не про нашу країну.
Да и у контролеров транспорта, водителей (если носят), госслужащих - та же самая картина.
Во время эпидемии в Одессе закрывается больница с девятью аппаратами ИВЛ: так решила команда Запорожана
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск передал американскому штату Калифорния 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом он написал сегодня в своем Twitter.
"В Китае появилось избыточное предложение, поэтому в пятницу вечером [20 марта] мы купили 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких ResMed, Philips & Medtronic и доставили их в Лос-Анджелес.
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Нічого собі.. ((((