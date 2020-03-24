 Приблизно 3900 апаратів ШВЛ є в Україні для надання допомоги хворим на коронавірус, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Близько 400 апаратів для штучної вентиляції легень є у відділеннях інтенсивної терапії інфекційних лікарень. Приблизно 3500 апаратів є у відділеннях інтенсивної терапії, які в перспективному плані перепрофілювання лікарень у подальшому можуть використовуватися для надання допомоги хворим з коронавірусною хворобою", - розповів він.

Крім того, за словами Ляшка, апарати ШВЛ також можуть бути задіяні і з операційних, оскільки в Україні заборонили проведення планових операцій у зв'язку з коронавірусом.

"Водночас ще є значна кількість апаратів штучної вентиляції легень в операційних, які проводили планові операції. Проведення планових операцій на період карантину заборонено, тому ці апарати можуть бути використані", - пояснив він.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України вимагає від лікарень призупинити планові операції, а також планові госпіталізації.

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