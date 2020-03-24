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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

23 березня відбувається онлайн-брифінг Міністерства охорони здоров'я України про заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції.

У брифінгу бере участь заступник Міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183885
 
 
 Топ коментарі
 
Поки всі бачать лише припинення роботи транспорту та втрату роботи. Це скоро прийде до колапсу.
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на словах все гладко...а на деле - гадко!
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Емец передумал уходить))). Шутник, однако.
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звиздун экрана призывает всех мумифицировать живьём на дому для их же пользы? Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9485
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Да что это ЧМО может толкового сказать? Пусть лучше покажет видео с больницей из луганской области. Оно конченое и слушать этих идиотов бесполезно. А министр здравоохранения вообще сбежал.
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А чого лікарню саме з Луганської області?
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Того что хорошие фото этой больницы в новости ниже. А вообще таких "больниц" у нас много.
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Поки всі бачать лише припинення роботи транспорту та втрату роботи. Це скоро прийде до колапсу.
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А кто у нас сейчас типа министр ОЗ? Я в их хаотических передвижениях уже чуток запутался. Емец вчера уже все, а кто следующий или И.О.?
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Слова, слова... Где ваша сладость? Слова ушли... Осталась гадость.
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и еще один стихотворный вариант о пустой болтовне
***
не обещай того, что выполнять не сможешь,
не лги тому, кто внемлет всем твоим словам!
пока ты Здесь кому-то голову морочишь -
Господь всё видит… и за это спросит Там
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