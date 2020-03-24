 Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

У брифінгу бере участь заступник Міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще один випадок зараження COVID-19 зафіксовано в Житомирі, - мер Сухомлин
У брифінгу бере участь заступник Міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще один випадок зараження COVID-19 зафіксовано в Житомирі, - мер Сухомлин
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не обещай того, что выполнять не сможешь,
не лги тому, кто внемлет всем твоим словам!
пока ты Здесь кому-то голову морочишь -
Господь всё видит… и за это спросит Там