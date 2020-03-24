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 Політика України, Київські новини
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Все про:карантин (982) Київ (7518) Кличко (995) продукти (196) ціни (259) Антимонопольний комітет (186) COVID-19 (1760) коронавірус (506)

 "Є бізнес, а є мародерство", - Кличко просить Антимонопольний комітет втрутитися в ситуацію із зростанням цін. ВIДЕО

Антимонопольний комітет повинен втрутитися в ситуацію із зростанням цін на продукти.

Про це заявив під час брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, який ажіотаж відбувається в нашому місті і в країні в зв'язку з обмежувальними заходами. Люди дуже схвильовані, йдуть до супермаркетів, запасаються продуктами харчування, першої необхідності, а окремі торгові мережі користуються цим для заробітку. Як місцева влада, ми не маємо можливості контролювати ринкові ціни, тому хочу звернутися до Антимонопольного комітету звернути увагу на цю проблему - необхідно втрутитися в ситуацію. Власників торгових мереж закликаю - Не підіймайте ви ціни необґрунтовано, є бізнес, а є мародерство. Сьогодні важко всім, не треба наживатися на людях в лихоліття для країни", - заявив Кличко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183873
 
   
 Топ коментарі
 
Зелёные ублюдки мародерят в самые тяжёлые времена
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Тот случай, когда мер города ведет себя гораздо более адекватнее президента и Ко.
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Є влада, а є Зелені пітараси.
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правління пукіна-шмарклі-мадуро філатова хєрнєса клічка труханова... ОСТАТОЧНО ДОВЕЛИ що міф про най-розумних най-кмітливих "богообраних" це ДУРНЯ "Є бізнес, а є мародерство", - Кличко просить Антимонопольний комітет втрутитися в ситуацію із зростанням цін - Цензор.НЕТ 5887
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согласно договора сети и снабжена цена фиксируется на какойто период и сеть не ...бет ваша проблемма. так что это сговор. и не более того
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АК скаже, що не може втручатися у бізнес
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правильно. дави свинарчуковских прихвостней.
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