 Міністр охорони здоров'я Ємець не збирається у відставку, - прессекретар. ВIДЕО

"Ми з міністром вчора говорили. Позиція міністра така, що він прийшов до влади, щоб провести медичну реформу, для того, щоб допомогти Україні подолати епідемію коронавірусу. Ми працюємо майже в цілодобовому режимі, працюємо посилено, для того, щоб досягти цих поставлених завдань. Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець не збирається у відставку", - сказав прессекретар міністра охорони здоров'я України Артем Дегтяренко в ефірі телеканалу" 1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Нагадаємо, 23 березня "слуга народу" Дубінський заявив: "Сьогодні глава МОЗ Ємець заявить про відставку". Пізніше він пояснив, що Ємець написав Зеленському, що в нього коронавірус. Кабмін, РНБО, ОП проходили тести. Тепер його звільнять.
Серьезно? Именно для этого он ее заморозил?
як і решту реформ.
Де лапті свої згубив ?
Второй этап реформы, больницы, должен начинаться с первого апреля.
Вот и посмотрим, кого и куда по его результатам надо будет отправлять.
А вас шарій звабив.
Про шмарія не вгадали - у мене на алергія на цього покидька.
Ні до чого путнього не спромоглось.
Скоріше завдяки провалу вашого мессії та тому, що ви його протягли до другого туру, подарувавши перемогу Зелі. І точно не завдячи мені - бо я ані Зелю не протягував, ані зручного для Зелі супротивника не протягав до другого туру.
Так що, не треба прикривати свій сором "месією"
І ще як подарунок до всього, до війни - КАРАНТИН.
Попали, так попали...
Та ні - маски вивезли ще при попередньому уряді, який довго телився - 1,5 місяці "вивчали необхідність заборони експорту". Новий уряд майже одразу заборонив експорт масок.
Невже Петін ?
Зєлєбоби, кінчайте гратись у велику Бубу, вас Бог покарає.
Ви? Мене? На нелогічних?? Мадам, з вашою відсутністью будь-якої логіки це можна сприймати лишень як комплімент.
"виправдати свій вибір на користь Зелі"
Зрозуміло, до вас так і не дійшло, що я ніколи не робив рибору на користь зелі. Роблю висновок, що ви або тролль на зарплатні, якому немає сенсу щось доводити, або просто тупа і банально не сприймаєте інформації...тож теж немає сенсу "метати бісер перед свинями". Варіться у свої шизі самі, а мені працювати потрібно.
Невже асенізаторів на карантин не посадили ?
Отож, що тільки за твердженням - У них на це було більше місяця, але вони нібито це готували саме на день свого звільнення. І ви у це повірили?
Тож не треба звинувачувати інших у тому, що ви зробили самі. І звинувачувати у тому, що ви наробили непричетних.
вас так і пижить за лайно проголосувати.
У 2014му ситуація була геть інша.
Тому - годі маніпулювати!
Или не?)))
А вот продажа Зеленским масок и респираторов за границу,обман с тест системами из Китая ( большая часть помощи исчезла), Мерседес ЗЕрмака, это вершина честности и патриотизма ......
Зеленским? У вас есть данные о том, что Зеленский продавал маски иреспираторы за границу? Или вы правда думаете, что Радуцкий и прочие полностью подконтрольны Зеленскому?
И я не обвинял Порошенко во всем - я обвинял Порошенко только в про%бах, которые делал лично Порошенко - например - законопроектах, поданных Порошенко в Раду.
Тут похоже, все дело в бухле. Вечером или они набухавшись или их пьяный начальник кричит "Увольняюсь" или "Уволю всех". А утром то стыдно.
Репаний ватан!!!
В Москві почнеться справжне свято, адже це те, чого Кремль хотів всі ці роки. Наші позови до Росії у міжнародних судах одразу втратять свої перспективи, адже до чого там буде Росія? На фоні прорахунків з ціною на нафту та маніпулятивної організації голосування за поправки до конституції РФ і втрати політизованого шоу 9 травня через коронавірус це буде найбільший подарунок, якого Москва бажає. При цьому, якщо читати рішення Тристоронньої контактної групи, створюється не просто майданчик для прямого діалогу, а спеціальний формат з узгодженими процедурами, щоб надати Москві всі необхідні аргументи. Вже не кажу про те, що говорити з ляльками немає сенсу, всі їхні рухи або їх відсутність все одно контролюють ляльководи.
Я декілька тижнів розповідав всім, що таке формула Штайнмаєра і чому вона не має жодного сенсу за рамками погодженого всіма плану звільнення Донбасу, але ця формула взагалі втрачається на фоні рішення про прямий діалог, де Росія набуває такого саме статусу як Німеччина та Франція. Є ще дюжина причин, чому погоджуватися на створення цієї так званої ради не можна за жодних умов, однак головна - це точка неповернення, після якої суспільний конфлікт не відвернути. На фоні коронавірусу та економічної кризи. Сподіваюся, фатальних помилок ніхто не припуститься - за них доведеться розплачуватися Україні своїм існуванням.
Весна пришла "Сядем усе" (Папанов).
а как толкал своего вора в закупки, наверно порешали,
сколько отката ему..пообещали...